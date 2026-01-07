Новини
Бизнес »
Китайските пощи са доставили 216,5 милиарда пратки през 2025 година

Китайските пощи са доставили 216,5 милиарда пратки през 2025 година

7 Януари, 2026 11:11 433 3

  • китай-
  • пратки-
  • рекорд-
  • приходи

Отчита се ръст от 11.5% при пратките и 6.4% при приходите

Китайските пощи са доставили 216,5 милиарда пратки през 2025 година - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Китайските власти са регистрирали доставката на приблизително 216,5 милиарда пратки в цялата страна през 2025 г., според Джао Чунджу, ръководител на Държавната пощенска администрация (ДПО).

Говорейки на национална пощенска конференция в Пекин, той поясни, че тази цифра е с 11,5% по-висока спрямо 2024 г. Според Джао Чунджу приходите от този сектор на икономиката през отчетния период са надхвърлили 1,8 трилиона юана (256,5 млрд. USD по текущия обменен курс на китайската централна банка), което е увеличение с 6,4%.

Това включва сектора на експресните доставки в Китай, който представлява 1,5 трилиона юана (213,7 млрд. USD, увеличение с 6,5%).

Джао Чонгджу също отбеляза непрекъснатото подобряване на качеството на услугите в пощенската индустрия на Китай.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сладкопоен чучулиг

    3 0 Отговор
    Повече от дядо Мраз и дядо Коледа комбайнд.
    Китайците ще пренаредят Вселената, ха!

    11:17 07.01.2026

  • 2 Що не

    0 0 Отговор
    Ми могат.. доставят! А Бг Пощите? 🙈

    11:28 07.01.2026

  • 3 онзи

    0 0 Отговор
    На бас че не можем да кажем какво да доставили българските пощи спрямо частните куриерски услуги...

    11:29 07.01.2026