Китайските пощи са доставили 216,5 милиарда пратки през 2025 година

Китайските власти са регистрирали доставката на приблизително 216,5 милиарда пратки в цялата страна през 2025 г., според Джао Чунджу, ръководител на Държавната пощенска администрация (ДПО).

Говорейки на национална пощенска конференция в Пекин, той поясни, че тази цифра е с 11,5% по-висока спрямо 2024 г. Според Джао Чунджу приходите от този сектор на икономиката през отчетния период са надхвърлили 1,8 трилиона юана (256,5 млрд. USD по текущия обменен курс на китайската централна банка), което е увеличение с 6,4%.

Това включва сектора на експресните доставки в Китай, който представлява 1,5 трилиона юана (213,7 млрд. USD, увеличение с 6,5%).

Джао Чонгджу също отбеляза непрекъснатото подобряване на качеството на услугите в пощенската индустрия на Китай.