Chevron и Quantum планират да разделят международните активи на "Лукойл"

Американската компания Chevron и инвестиционната група Quantum Energy Partners планират да сключат сделка и да разделят международните активи на "Лукойл", съобщава вестник Financial Times, позовавайки се на свои източници.

Според тяхна информация, офертата на компаниите обхваща цялото портфолио от чуждестранни активи на "Лукойл", а Quantum и Chevron възнамеряват да придобият активи на стойност 22 млрд. USD в дългосрочен план. Този подход се приветства от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп. „Търсим продажба, която би прехвърлила собствеността върху тези активи на американския оператор за неопределен период. Не искаме активите да бъдат продадени веднага след покупката, така че това е много привлекателен вариант“, цитира вестникът думите на американския служител.

През октомври САЩ и Великобритания добавиха "Лукойл" към списъците си със санкции, след което "Лукойл" обяви намерението си да продаде международните си активи и получи оферта от международния петролен търговец Gunvor да придобие Lukoil International GmbH, която притежава чуждестранните активи на руската компания. По-късно обаче Gunvor обяви, че оттегля офертата си за закупуване на чуждестранните активи на "Лукойл" след изявление на Министерството на финансите на САЩ, че няма да издаде на Gunvor лиценз за извършване на дейност и генериране на печалби, докато конфликтът в Украйна не приключи.

На 14 ноември представители на Лукойл заявиха, че компанията преговаря за продажбата на чуждестранните си активи с няколко потенциални купувачи и ще обяви сделката, след като постигне окончателни споразумения и получи необходимите разрешителни.