Chevron и Quantum планират да разделят международните активи на "Лукойл"

Chevron и Quantum планират да разделят международните активи на "Лукойл"

7 Януари, 2026 10:35 694 7

Двете компании възнамеряват да придобият активи на стойност 22 милиарда долара

Chevron и Quantum планират да разделят международните активи на "Лукойл" - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американската компания Chevron и инвестиционната група Quantum Energy Partners планират да сключат сделка и да разделят международните активи на "Лукойл", съобщава вестник Financial Times, позовавайки се на свои източници.

Според тяхна информация, офертата на компаниите обхваща цялото портфолио от чуждестранни активи на "Лукойл", а Quantum и Chevron възнамеряват да придобият активи на стойност 22 млрд. USD в дългосрочен план. Този подход се приветства от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп. „Търсим продажба, която би прехвърлила собствеността върху тези активи на американския оператор за неопределен период. Не искаме активите да бъдат продадени веднага след покупката, така че това е много привлекателен вариант“, цитира вестникът думите на американския служител.

През октомври САЩ и Великобритания добавиха "Лукойл" към списъците си със санкции, след което "Лукойл" обяви намерението си да продаде международните си активи и получи оферта от международния петролен търговец Gunvor да придобие Lukoil International GmbH, която притежава чуждестранните активи на руската компания. По-късно обаче Gunvor обяви, че оттегля офертата си за закупуване на чуждестранните активи на "Лукойл" след изявление на Министерството на финансите на САЩ, че няма да издаде на Gunvor лиценз за извършване на дейност и генериране на печалби, докато конфликтът в Украйна не приключи.

На 14 ноември представители на Лукойл заявиха, че компанията преговаря за продажбата на чуждестранните си активи с няколко потенциални купувачи и ще обяви сделката, след като постигне окончателни споразумения и получи необходимите разрешителни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    7 6 Отговор
    Първо ще разпарчетосат големите руски фирми, после следва териториалният разпад
    на русията на феоди с крепостни и частни армии.

    10:39 07.01.2026

  • 2 Мисля

    5 3 Отговор
    По-скоро ще си разделят атома.

    10:45 07.01.2026

  • 3 Шеврончета с къси панталончета

    0 1 Отговор
    Сега ще видите, кон боб яде ли! Еврейчетата чувства нямат, дерат на живо с внимание да не съсипят кожата.

    10:55 07.01.2026

  • 4 Ае копейките

    4 0 Отговор
    Лукойл руски ли е или марсиански?Последно?

    10:58 07.01.2026

  • 5 Далавера "Импекс"

    2 0 Отговор
    Американските кражби продължават.Така се крепи долара

    11:10 07.01.2026

  • 6 Купувайте акции

    1 0 Отговор
    На Chevron, венецуелският петрол ще го прилапат като топъл хляб

    11:18 07.01.2026

  • 7 у нас са бедняци

    0 0 Отговор
    много по добре някой български бизнесмен да купи каквото може . взима заем и действа . аз там не зареждам . за бегейския дребен и преситен пазар от нефтената рафинерия идели само почти 10 процента . нищо демек и половина . българинът може само да тръби и да гледа . петролът е ефтин но тук вдигат бензина . уж заради еврото .

    11:26 07.01.2026