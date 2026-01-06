Централни банки на отделните държави купиха рекордно количество злато през ноември

Глобалните централни банки са закупили 45 тона злато през ноември 2025 г., според данни на Световния съвет по златото (WGC).

В доклада на WGC се отбелязва, че покупките през ноември отчитат лек спад спрямо октомври, но са останали високи в сравнение с предходните месеци на 2025 г.

Според WGC търсенето на злато от страна на централните банки е останало стабилно през ноември. Общите покупки за предпоследния месец на миналата година спрямо нейното начало възлизат на 297 тона.

Най-активните купувачи през ноември са били централните банки на Полша (+12 тона) и Бразилия (+11 тона). Други по-крупни купувачи са Узбекистан (+10 тона), Казахстан (+8 тона), Киргизстан (+2 тона) и Чехия (+2 тона). Банките в Китай и Индонезия показаха ръст с по 1 тон.

Според доклади, от началото на 2025 г. Националната банка на Полша (95 тона) остава най-големият официален купувач на злато, следвана от Националната банка на Казахстан (49 тона).