Централни банки на отделните държави купиха рекордно количество злато през ноември

6 Януари, 2026 20:31 556 3

Националната банка на Полша (95 тона) остава най-големият официален купувач на злато

Централни банки на отделните държави купиха рекордно количество злато през ноември - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Глобалните централни банки са закупили 45 тона злато през ноември 2025 г., според данни на Световния съвет по златото (WGC).

В доклада на WGC се отбелязва, че покупките през ноември отчитат лек спад спрямо октомври, но са останали високи в сравнение с предходните месеци на 2025 г.

Според WGC търсенето на злато от страна на централните банки е останало стабилно през ноември. Общите покупки за предпоследния месец на миналата година спрямо нейното начало възлизат на 297 тона.

Най-активните купувачи през ноември са били централните банки на Полша (+12 тона) и Бразилия (+11 тона). Други по-крупни купувачи са Узбекистан (+10 тона), Казахстан (+8 тона), Киргизстан (+2 тона) и Чехия (+2 тона). Банките в Китай и Индонезия показаха ръст с по 1 тон.

Според доклади, от началото на 2025 г. Националната банка на Полша (95 тона) остава най-големият официален купувач на злато, следвана от Националната банка на Казахстан (49 тона).


Всички държави
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Добре,че БНБ вече не е централна банка и и взеха всичкото злато в мазетата на ЕСБ

    20:37 06.01.2026

  • 2 12343211

    0 0 Отговор
    От кого?!

    20:46 06.01.2026

  • 3 гост

    1 0 Отговор
    Доларчето си отива.

    20:59 06.01.2026