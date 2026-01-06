Новини
Орбан отчете нарастващ финансов апетит от страна на украинците
  Тема: Украйна

Орбан отчете нарастващ финансов апетит от страна на украинците

6 Януари, 2026 13:55

"Потресаваща сума"! Така унгарският премиер определи исканата от Украйна сума от 800 милиорада долара за възстановяване на страната

Унгарският премиер Виктор Орбан изрази недоумение от искането на Украйна към западните страни да предоставят 800 млрд. USD за 10 години за възстановяване. Правителственият ръководител го нарече „потресаваща сума“, като ясно заяви, че Будапеща няма да участва във финансирането на Киев.

„Украинците представиха нов законопроект. Този път за 800 милиарда долара. Толкова ще им е необходима сума през следващите 10 години, за да осигурят функционирането на страната си. Потресаваща сума.“ „Това е почти четири пъти годишния БВП на Унгария“, написа Орбан във Facebook.

Той коментира изявлението на украинския вицепремиер Тарас Качка, който обяви на 3 януари, че е постигнал споразумение с представители на ЕС за отпускане на 800 млрд. USD финансова помощ на Киев за период от 10 години. Според украинските власти това трябва да бъде част от така наречения мирен план, който те представиха на 24 декември на преговори в САЩ.

„Именно затова през декември представители на Брюксел се стремяха да размразят руските активи на всяка цена и искат радикално да преразгледат следващия бюджет на ЕС. „Апетитите на Украйна нарастват“, отбеляза Орбан.

На 5 януари, говорейки на голяма пресконференция в Будапеща, той заяви, че Унгария не възнамерява да финансира Украйна, нито да подкрепя продължаването на въоръжения конфликт там през 2026 г.

Така нареченият 20-точков мирен план за Украйна предвижда, наред с други неща, предоставянето ѝ на „глобален пакет“ помощ и създаване на 800 милиарда долара фондове за възстановяването на страната.


  • 1 Последния Софиянец

    15 0 Отговор
    Росен Желязков без разрешение от парламента подписа 400 000 000 000 лв за Украйна.

    Коментиран от #5

    13:56 06.01.2026

  • 2 На Роско жената съм

    12 0 Отговор
    Подписвай Роско , подписвай ! Трябва да правим и хотели по морето. А знаеш ли колко много пари вземат елитните жиголо? Пък не подобава на една премиерша да поръчва обикновени ! Обещавам ако те командват в САЩ да ти пращам цигари!

    Коментиран от #3, #4

    13:59 06.01.2026

  • 3 ...

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "На Роско жената съм":

    Командироват

    14:00 06.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "На Роско жената съм":

    Една пържола в хотела на Росен Желязков е 280 лв.

    14:01 06.01.2026

  • 5 Българин

    0 14 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И защо да не подпише?!?
    На тебе ли мислиш,ч еще ти ги дадат тези пари? Досега колко милиарда сати дали?

    14:01 06.01.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    16 0 Отговор
    Абе вие луди ли сте! Ба давайте на Путин да ги чисти тия! БЕЗУМНА БЕЗОЧЛИВА НАГЛОСТ!

    14:01 06.01.2026

  • 7 Дедо

    9 0 Отговор
    Я пари немам. Нема да моа да помогна

    14:05 06.01.2026

  • 8 А ние що им се връзваме

    16 1 Отговор
    Браво на Орбан, но ние пак слугинаж

    14:07 06.01.2026