Унгарският премиер Виктор Орбан изрази недоумение от искането на Украйна към западните страни да предоставят 800 млрд. USD за 10 години за възстановяване. Правителственият ръководител го нарече „потресаваща сума“, като ясно заяви, че Будапеща няма да участва във финансирането на Киев.

„Украинците представиха нов законопроект. Този път за 800 милиарда долара. Толкова ще им е необходима сума през следващите 10 години, за да осигурят функционирането на страната си. Потресаваща сума.“ „Това е почти четири пъти годишния БВП на Унгария“, написа Орбан във Facebook.

Той коментира изявлението на украинския вицепремиер Тарас Качка, който обяви на 3 януари, че е постигнал споразумение с представители на ЕС за отпускане на 800 млрд. USD финансова помощ на Киев за период от 10 години. Според украинските власти това трябва да бъде част от така наречения мирен план, който те представиха на 24 декември на преговори в САЩ.

„Именно затова през декември представители на Брюксел се стремяха да размразят руските активи на всяка цена и искат радикално да преразгледат следващия бюджет на ЕС. „Апетитите на Украйна нарастват“, отбеляза Орбан.

На 5 януари, говорейки на голяма пресконференция в Будапеща, той заяви, че Унгария не възнамерява да финансира Украйна, нито да подкрепя продължаването на въоръжения конфликт там през 2026 г.

Така нареченият 20-точков мирен план за Украйна предвижда, наред с други неща, предоставянето ѝ на „глобален пакет“ помощ и създаване на 800 милиарда долара фондове за възстановяването на страната.