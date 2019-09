Да намалиш шефската си заплата, за да увеличиш дохода на всички служители

Изпълнителният директор на американската компания Gravity Payments, станал световноизвестен с това, че преди четири години намали собствената си заплата, за да увеличи тази на служителите си, повтори делото си. Дан Прайс съобщи, че всички в офисите на фирмата в град Бойс, щата Айдахо, ще бъдат възнаградени с минимална работна от 70 000 долара до 2024 година.

"Прерязахме лентата на новия офис и обявихме, че всички наши служители тук ще започнат да печелят минимална заплата от 70 000 долара“, Прайс в Twitter. "Толкова съм благодарен, че работя с този невероятен екип и че мога да ги компенсирам за стойността, която носят на нашата общност.“

This morning we cut the ribbon on the new @GravityPymts Boise office AND announced that all of our employees here will start earning our $70k min salary.



I’m so grateful to work with this amazing team and to be able to compensate them for the value they bring to our community. pic.twitter.com/stwwJgYCqQ