Почина писателят Калин Терзийски

Почина писателят Калин Терзийски

23 Януари, 2026 12:14

Тук беше тясно за него, дано небето го побере", написа брат му Светослав Терзийски

Мария Атанасова

На 55 години си отиде писателят Калин Терзийски. Тъжната новина съобщи брат му.

"Приятели,

Вчера, на 22.1 в 20 ч., почина моя брат Калин Терзийски. Една измъчена, но велика душа напусна мизерния ни свят. Тук беше тясно за него, дано небето го побере", написа Светослав Терзийски в своя профил във Facebook.

Кой е Калин Терзийски

Калин Терзийски е роден на 22 март 1970 г. в кв. Подуене в София, където е и израснал. Завършил е Националната природоматематическа гимназия (НПМГ) в София. По това време пише първите си стихотворения в сюрреалистичен стил „Стихове на тъмно“. След отбиване на двугодишна военна служба в Гранични войски, през 1990 г. записва медицина във Висшия медицински институт – София, където завършва през 1996 г., след което специализира психиатрия до 2000 г. По това време работи и като дърводелец, анкетьор, санитар и медицинска сестра.

В първите четири години след завършването си работи като психиатър във втората по големина психиатрия в България – Държавна психиатрична болница „Свети Иван Рилски“ в кв. Курило, Нови Искър. Успоредно с това започва да пише за вестници и за списанията „SAX“, „Егоист“, „Клуб М“, „Ева“, „Едно“, „Night life“.

През 1997 г. получава присъда за дребно хулиганство за политически протест, задето е запалил огън на площада пред сградата на Народното събрание, заедно с Мартин Карбовски.

През 2000 г. напуска работата си на лекар и се отдава изцяло на писането. Работи като сценарист в телевизии и радиа. От 1996 до 2010 г. работи като сценарист в предаванията: „Квартал“, „Лица“, „Каналето“ (БНТ), „Досиетата Хъ“ (Дарик радио), „Шаш“, „Пълна лудница“. През 2003 участва в провеждането на обществените експерименти на Мартин Карбовски.

През 2006 г. заедно с Мартин Карбовски и Ангел Константинов създава литературния клуб „Литература*Диктатура“. В него членува и брат му – писателят Светослав Терзийски.

През 2011 г. писателят е отличен с престижната Европейска награда за литература за сборника си „Има ли кой да ви обича“, което му осигурява международно признание и преводи на произведенията му в други страни.

Според литературни критици, стилът на Терзийски е личен и автобиографичен, със силен акцент върху вътрешния свят на героите и социалните парадокси. Писателят често използва литературата като инструмент за изследване на човешките слабости и екзистенциални въпроси.


  • 1 Пич

    22 7 Отговор
    Бог да го прости ! Не беше стар , и не му беше времето ! Само трябваше да спре пиенето...

    12:16 23.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    11 13 Отговор
    На много протести сме били рамо до рамо и в много кръчми.

    Коментиран от #9

    12:17 23.01.2026

  • 3 д-р Уилям Портата III

    8 5 Отговор
    Чорбичките работят!

    12:19 23.01.2026

  • 4 Сила

    16 6 Отговор
    Беше умен , интелигентен , ерудиран и с чувство за хумор и самоирония !!! Но не можа да се пребори със собствените си демони ...Бог да го прости , лек път !!!

    12:21 23.01.2026

  • 5 Светла му памет

    4 11 Отговор
    Алкохола и наркотиците не прощават никому!

    12:22 23.01.2026

  • 6 Вечен покой

    5 4 Отговор
    на душата му , дано е на по - добро място .

    12:26 23.01.2026

  • 7 Ами

    3 3 Отговор
    Преходът погуби още една добра душа.Този път талантлива и измъчена!Поклон!

    12:27 23.01.2026

  • 8 Фин

    1 2 Отговор
    Без религия( истински духовен живот) животът на човека е безсмислен Хубавото е че има прераждане и карма и всичко се уравновесява.

    12:29 23.01.2026

  • 9 007 лиценз ту кил

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Най вече в кръчмите.

    12:33 23.01.2026

  • 10 Абе

    0 0 Отговор
    Тоа ква долна пиянка беше...

    12:34 23.01.2026

  • 11 Кафе

    1 0 Отговор
    Пусто пиене и дрога съсипват маса човешки животи и то млади

    12:34 23.01.2026