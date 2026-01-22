Еманюел Макрон: Френски войници се качиха на борда на петролен танкер от Русия в Средиземно море

Военнослужещи от френските военноморски сили са се качили тази сутрин на борда на "петролен танкер от Русия" в Средиземно море по подозрения, че плавателният съд е част от "сенчестия флот" на Русия, който финансира войната ѝ срещу Украйна, заяви френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Франс прес, пише БТА.
Танкерът "Гринч", на който са наложени международни санкции и който е подозиран, че плава под фалшив флаг, е бил прехванат "с помощта на няколко наши съюзници" в пълно съответствие с Конвенцията на ООН за морското право, написа Макрон в социалната мрежа "Екс", като допълни, че "корабът е отклонен" и "в момента е започнало съдебно разследване."
We will not tolerate any violation.
This morning, the French Navy boarded an oil tanker coming from Russia, subject to international sanctions and suspected of flying a false flag.
The operation was conducted on the high seas in the Mediterranean,… pic.twitter.com/zhXVdzPx1r
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 22, 2026
"Решени сме да се придържаме към международното право и да гарантираме прилагането на санкциите", посочи френският президент, който също сподели снимка на френски хеликоптер, летящ над кораба.
