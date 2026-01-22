Новини
Еманюел Макрон: Френски войници се качиха на борда на петролен танкер от Русия в Средиземно море

Еманюел Макрон: Френски войници се качиха на борда на петролен танкер от Русия в Средиземно море

22 Януари, 2026 18:11

Решени сме да се придържаме към международното право и да гарантираме прилагането на санкциите, посочи президентът, който сподели снимка на френски хеликоптер, летящ над кораба

Военнослужещи от френските военноморски сили са се качили тази сутрин на борда на "петролен танкер от Русия" в Средиземно море по подозрения, че плавателният съд е част от "сенчестия флот" на Русия, който финансира войната ѝ срещу Украйна, заяви френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Франс прес, пише БТА.

Танкерът "Гринч", на който са наложени международни санкции и който е подозиран, че плава под фалшив флаг, е бил прехванат "с помощта на няколко наши съюзници" в пълно съответствие с Конвенцията на ООН за морското право, написа Макрон в социалната мрежа "Екс", като допълни, че "корабът е отклонен" и "в момента е започнало съдебно разследване."

"Решени сме да се придържаме към международното право и да гарантираме прилагането на санкциите", посочи френският президент, който също сподели снимка на френски хеликоптер, летящ над кораба.


  • 1 Бензиностанцията с ракети

    40 113 Отговор
    без петрол е жива умрела!

    Коментиран от #5, #6, #111, #134

    18:12 22.01.2026

  • 2 Ха ХаХа

    117 18 Отговор
    Кой те бръсне теб за слива ?

    Коментиран от #43, #64

    18:13 22.01.2026

  • 3 Това за гордост ли е?

    133 23 Отговор
    Че още един атлантически олигофрен се хвали с пиратство и терпризъм ?

    18:13 22.01.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    66 20 Отговор
    Ако путин победи, Слънчака ще бъде залят от бежанки украинки!

    Коментиран от #7, #21, #114

    18:14 22.01.2026

  • 5 Казал

    95 17 Отговор

    До коментар #1 от "Бензиностанцията с ракети":

    Поредният простак

    18:14 22.01.2026

  • 6 Край нямат тия

    68 5 Отговор

    До коментар #1 от "Бензиностанцията с ракети":

    руски петролни танкери. :))

    18:14 22.01.2026

  • 7 Той

    59 3 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    и сега е пълен с украинки

    18:15 22.01.2026

  • 8 Факти

    22 89 Отговор
    Поредно унижение за Путин... Вече и Макрон му спира танкерите.

    18:15 22.01.2026

  • 9 Д-р Гълъбова

    24 75 Отговор
    Русофилията е тежко психическо заболяване приравнено към дебилизма!

    Коментиран от #16, #80

    18:15 22.01.2026

  • 10 Сеянин

    76 11 Отговор
    Нема ли един българин в екипажа да ги отупа набърже?

    18:16 22.01.2026

  • 11 Атина Палада

    89 16 Отговор
    Ха ха ха фалиралата Франция и тя барабар Петко с мъжете:) Микрончо,спукания ти нерв на окото мина ли вече?:))))

    Коментиран от #14

    18:16 22.01.2026

  • 12 таксиджия 🚖

    15 43 Отговор
    Браво Макрон топ гън 😎

    18:16 22.01.2026

  • 13 Кое е тва дето

    86 12 Отговор
    "Се придържаме към международното право" .... кое право бе престъпник? И относно това прилагане на санкциите къде пише че пиратството и международният тероризъм са санкции? Бооокшук....

    18:16 22.01.2026

  • 14 таксиджия 🚖

    26 5 Отговор

    До коментар #11 от "Атина Палада":

    От какво му е спукан?

    Коментиран от #23, #46

    18:17 22.01.2026

  • 15 Последния Софиянец

    45 3 Отговор
    Най известният френски пират Лолоне е тормозил дълго време Карибите.

    18:17 22.01.2026

  • 16 Атина Палада

    37 1 Отговор

    До коментар #9 от "Д-р Гълъбова":

    Справка: Кокорчо и про100киро

    18:17 22.01.2026

  • 17 Ний ша Ва упрайм

    55 9 Отговор
    ша са на борда докато не доди спецназа и ги изрита у морето. Крадът шиб.... франсета

    Коментиран от #24

    18:18 22.01.2026

  • 18 Онзи

    63 12 Отговор
    От кога пиратството стана държавен занаят 🤔интересно ми е ако Русия им отвърне какво ше стане. Евала че Путин има железни нерви

    18:18 22.01.2026

  • 19 Ще гризне дръвцето

    55 7 Отговор
    и освен баба ще го маризат и други.

    18:18 22.01.2026

  • 20 Вашето мнение

    66 10 Отговор
    Помня една рота френски командоси в Коиловци, които бяха пребити от двама братя фермери. Та хубаво са се качили жинжърите, да видим как ще слезнат.

    Коментиран от #58

    18:19 22.01.2026

  • 21 Бай Араб

    9 23 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Кого да победи Путин ?

    18:19 22.01.2026

  • 22 Олигофрен

    50 9 Отговор
    Разбира му кратуната на тоя от съответствия с Конвенцията на ООН за морското право... Просто е абсурдно и няма да свърши на добре

    18:19 22.01.2026

  • 23 Атина Палада

    37 3 Отговор

    До коментар #14 от "таксиджия 🚖":

    Не зная.Така казаха от администрацията му,на въпрос от журналист защо е с очила в залата в Давос

    18:19 22.01.2026

  • 24 Атина Палада

    34 4 Отговор

    До коментар #17 от "Ний ша Ва упрайм":

    Като нема кво да ядат,как нема да крадат?

    Коментиран от #93

    18:21 22.01.2026

  • 25 АЙФЕЛА МАЙ ША ИЗЛИТА КЪМ ЛУНАТА

    37 7 Отговор
    СКОРОООООО...

    Коментиран от #65

    18:22 22.01.2026

  • 26 Мерц корупция, частни самолети

    35 9 Отговор
    Имоти и хангари а Макрон пък стана терорист и пират ....Страшна хубост атлантическа

    18:22 22.01.2026

  • 27 Няма край руският позор.

    10 38 Отговор
    Няма.

    18:23 22.01.2026

  • 28 Атина Палада оригинал

    13 42 Отговор
    Рушия и нейния президент станаха за кашмер!Всеки ги бие където се срещнат....жалка,гладна картинка са!!

    Коментиран от #38, #54, #57

    18:23 22.01.2026

  • 29 Абе ние на тези престъпници

    38 9 Отговор
    ли сме съюзници? А? На "отбранителното" НАТЮ ?

    18:24 22.01.2026

  • 30 Горски

    45 9 Отговор
    Над Париж ще изгрее слънце посред зима даги сгрее. Русия удряй здраво западните наркомани заличиги от лицето на земята! На някои хора много им се иска да падат бомби там където те пожелаят.само че не става така. Френски спец части преди години парашутитаха и се приземиха в България и бяха понабити. Преди 80години, най-силната армия на света, френската, беше пометена и унищожена за по-малко от 10 дена. Когато си докарал страната си във фалит, завладяна от тълпи емигранти, не ти остава нищо друго освен " Да разлаем кучетата" !

    Коментиран от #72

    18:25 22.01.2026

  • 31 Сюркюф

    30 10 Отговор
    ...ПИРАТИ...

    18:25 22.01.2026

  • 32 Иска си още бой

    31 10 Отговор
    Гледайде другата седмица когато и другото око на Макрон ще е насинено от Дядо му.

    18:25 22.01.2026

  • 33 Белозубов

    23 6 Отговор
    А слезнаха ли ?

    18:25 22.01.2026

  • 34 Симо

    33 9 Отговор
    Този съвсем се обърка! Лута се ту в ляво, ту в дясно и накрая я лай.. но .то прясно. От последните дни, Европа НЕ разбра ли, че руснаците са спасението на Европа. Иначе тежък, труден и болезнен изход и преформатиране. Франсетата са останали в деветнадесети век, да си мислят че са водеща сила!!! Само дето вече сме двадесет и първи!

    Коментиран от #39

    18:26 22.01.2026

  • 35 Владимир Путин, президент

    14 28 Отговор
    Какво, какво още по-унизително може да ни се случи....
    Албания или Сардиния да потопят, запалят руски танкер, руски кораб, руска падводница ?
    Господи.....ПАЧЕМУУУУУУУУУ ???.....

    18:26 22.01.2026

  • 36 Глас от бункера

    13 24 Отговор
    Безпомощен съм!

    Коментиран от #53

    18:27 22.01.2026

  • 37 Захарова

    24 4 Отговор
    Наш танкер спаси и качи на борда бедстващи френски емигранти в Средиземно море!

    18:27 22.01.2026

  • 38 Абе жалка е картинката верно

    18 13 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада оригинал":

    Ама ако се замислиш малко, жалка е ама за друг, а не за Путин. Общественото мнение милиарди струва и не такера е важен или квото е там .... хммм

    18:27 22.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Пешо

    25 8 Отговор
    Едно лешниче по Айфеловата кула.

    18:29 22.01.2026

  • 41 Курти

    6 9 Отговор
    Преследваме и скоро ще пленим два сенчести танкера!

    18:29 22.01.2026

  • 42 1111

    25 7 Отговор
    Аве, тоз сега е случил, че е нямало на борда моряци от село Коиловци. Щеше да види кон боб яде ли?

    18:29 22.01.2026

  • 43 стоян

    8 16 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ХаХа":

    До 2 ком - за путин ли става въпрос че вече не го бръснат за слива

    Коментиран от #81

    18:29 22.01.2026

  • 44 Сомалийските пирати пасти да ядат

    25 6 Отговор
    Нема стигане това атлантическата престъпност ей

    18:29 22.01.2026

  • 45 Ех Руия

    5 23 Отговор
    Е Русия, Русия, докъде я докарахте. Да ви бъзикат франсетеаата. Не е ли време да се събудите.
    Вашите медии прекалено хвалят Путин, а той се огъна и е готов да залои аактивите си в Брюксел, за да угоди на Тръмп.
    Да имаш средства да унищожиш за миг света и да допусне да ти се надсмиват палетата.

    18:30 22.01.2026

  • 46 Меркосур...

    11 7 Отговор

    До коментар #14 от "таксиджия 🚖":

    му е опрел до входа, затова са му изпръснали очите!

    18:30 22.01.2026

  • 47 Наполеонов комплекс

    26 7 Отговор
    Макрон искаше да ограбва уранът и златото на Нигер, но го изритаха от там като мръсно коте. Напъва се евроджендърът женен за дядо си, но накрая все с насинено око ходи. И това е "лидер" моля ви се.

    18:30 22.01.2026

  • 48 Тръмпоча върна пиратството

    19 4 Отговор
    Микроня ще върне и каперството

    18:30 22.01.2026

  • 49 Учуден

    8 15 Отговор
    Какво е търсил този танкер там?

    18:31 22.01.2026

  • 50 Нали осъзнаваш колега, че

    25 8 Отговор

    До коментар #39 от "Руската пропаганда":

    Като пишеш че "Руската пропаганда опростачва и винаги има за цел глупака" търсиш причината за собствената си олигофрения на грешен адрес? А и когато по 100 пъти на ден го повтаряш диагнозата ти се потвърждава? Нали го осъзнаваш? Или НЕ ...

    Коментиран от #60

    18:31 22.01.2026

  • 51 Хохо Бохо

    20 7 Отговор
    По кое право бе макарон? Нямаш никакво право да задържаш руски кораби. Единствено ООН има право да налага санкции, измислените ви санкции и пиратрство само ще ви донесе страдания. Утре Русия ще наложи едностранни санкции на Франция заради това задържане и ще започне да арестува френски кораби

    Коментиран от #73

    18:32 22.01.2026

  • 52 Браво само такс

    8 19 Отговор
    Спрете му кранчето на това кремълско педофилче дето цуни кораня

    18:32 22.01.2026

  • 53 Владимир Путин, президент

    8 7 Отговор

    До коментар #36 от "Глас от бункера":

    "....Безпомощен съм..."

    Hpaвится, не нpaвитcя - терпи моя pyccкая красавица 😁

    18:32 22.01.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Няма баце край

    12 5 Отговор
    Нефто Завода в Бургас петрол само с кофи от Гърция следващите 50 години може да получи

    18:33 22.01.2026

  • 56 Добър вечер!

    7 16 Отговор
    Другари комунисти,Артилеристи и други подобни, где МОЧАТА?

    Коментиран от #59, #94

    18:33 22.01.2026

  • 57 Атина Палада

    13 7 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада оригинал":

    Така станаха за кашмер,че американците от припкане в Кремъл изтъркаха червеното килимче в Кремъл :) А вожда на ЕС вися на едно голф игрище да чака Тръмп да си свърши играта ха ха ха Същата ръководителка на ЕС пък от Китай се прибра с товарен самолет ..:))) цирк Буш...

    Коментиран от #77

    18:34 22.01.2026

  • 58 стоян

    5 11 Отговор

    До коментар #20 от "Вашето мнение":

    До 20 ком - разправят че от рибарите по лъжливи били путинофилите и ти го доказа - от двама французи станаха цяла рота - другар ти знаеш ли колко човека са една рота - явно в казарма не си бил

    18:34 22.01.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Очевидно цялата

    9 7 Отговор

    До коментар #39 от "Руската пропаганда":

    Руската пропаганда те е нацелила в кратуната ...

    18:35 22.01.2026

  • 62 Джак Спароу

    9 11 Отговор
    Остана само ние, след Щатите и французите да откраднем някой танкер на ушанките😃😃😃😃 пък после може и албанците да се изгабаркат

    Коментиран от #69

    18:35 22.01.2026

  • 63 Присмехулник

    8 5 Отговор
    Макарончо, да не ти се наложи да хапнеш жирны хвост?

    18:35 22.01.2026

  • 64 Никси

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ХаХа":

    Е как кой , Мужо му го бръсне отзад та да му го накара с 200 до Дарданелите , виде кво яде бой у самолета , ако беше му резнал един по цигански на обратно шамар , целия свят щеше да гледа цирк ЛЕТЯЩИЯ ХОЛАНДЕЦ 3 по стълбите на Самолета със салтомортале , направо ще е пряк конкурент на Байдън и само се хили като варена тиква , кво му толко смешно немам си на идея !!!.

    18:35 22.01.2026

  • 65 1111

    7 2 Отговор

    До коментар #25 от "АЙФЕЛА МАЙ ША ИЗЛИТА КЪМ ЛУНАТА":

    Да ве! Таман са чудех на кво прилича тоя грозен ръждясал винкел - палиш го и става чудесна руска ракета от него!

    18:36 22.01.2026

  • 66 А ще има ли линии в бункера?

    7 6 Отговор
    Червени лини🤣🤣🤣

    Коментиран от #82

    18:36 22.01.2026

  • 67 Симо

    11 6 Отговор

    До коментар #39 от "Руската пропаганда":

    Кое е пропаганда, колега? Това че единственото спасение на Европа е Русия??? Май живееш в паралелна вселена, ако не го разбираш! Само дето като свърши манджата по магазините паралелната и реалната вселени ще се слеят.

    18:36 22.01.2026

  • 68 Да не си с ТЕЛК

    6 5 Отговор

    До коментар #60 от "Руската пропаганда":

    За ментални отклонения? А? Ще можеш ли въобще някога нещо смислено да напишеш ? Нещо гледам че яко си зациклил ...

    18:38 22.01.2026

  • 69 Най много да гепиш

    9 8 Отговор

    До коментар #62 от "Джак Спароу":

    кожения танкер на Путин и смело да го засмучиш.

    Коментиран от #98

    18:38 22.01.2026

  • 70 Бой Макроне по ватенките!!

    7 11 Отговор
    Удри копейката с лопатата!

    18:38 22.01.2026

  • 71 Ех Русия

    4 11 Отговор
    Е Русия, Русия, докъде я докарахте. Да ви бъзикат франсетеаата. Не е ли време да се събудите.
    Вашите медии прекалено хвалят Путин, а той се огъна и е готов да залои аактивите си в Брюксел, за да угоди на Тръмп.
    Да имаш средства да унищожиш за миг света и да допусне да ти се надсмиват палетата.

    18:38 22.01.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Владимир Путин, президент

    8 9 Отговор

    До коментар #51 от "Хохо Бохо":

    "...Утре Русия ще наложи едностранни санкции на Франция заради това задържане и ще започне да арестува френски кораби...."

    Осъзнаваш ли глупастите, които излизат от устата ти ?
    Руските министри, чиновници караха Новый Год в Ница, Париж, Куршевел, Монако, децата им учат и живеят там, ти ми говориш Русия щяла......
    Щяла да прати още 500 000 узкочели узкоглази простолюдина да умрат на фронта. Тва ще направи Русията.

    18:39 22.01.2026

  • 74 отец Щирлиц

    9 5 Отговор
    Ще замирише на пърлен петел.

    18:39 22.01.2026

  • 75 Някой

    9 6 Отговор
    Какво правят в Средиземно море? И кой им дава правото да се качват? Сенчест флот е тяхна си измишльотина. Единствените законни санкции се водят от ООН, където Русия има право на вето.
    Тези докато потъпкват правата се правят на праведни. И си мислят, че ще им се разминава. Така си мислеха и за Украйна, ама не се получи така.

    Коментиран от #87

    18:39 22.01.2026

  • 76 Аааа, затова ходиш със

    7 5 Отговор
    слънчеви очила.

    18:40 22.01.2026

  • 77 Оня с парчето

    6 3 Отговор

    До коментар #57 от "Атина Палада":

    Атино друсаш ли джанката?

    18:40 22.01.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Абе колега

    4 3 Отговор

    До коментар #39 от "Руската пропаганда":

    Само се питам дали си от ПП или от ДБ? Ще задоволиш ли любопитството ми моля

    18:40 22.01.2026

  • 80 Русофобията със

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Д-р Гълъбова":

    сигурност.

    18:41 22.01.2026

  • 81 Моряка

    7 2 Отговор

    До коментар #43 от "стоян":

    Не се притеснявай,бе Стоянчо, Путин има кой да го бръсне.Не го ли виждаш по ТВ,винаги е прясно обръснат.Пък и ти да имаш 30 години по млада и толкова красива жена,ще гледаш да изглеждаш добре.

    18:41 22.01.2026

  • 82 Денис

    4 1 Отговор

    До коментар #66 от "А ще има ли линии в бункера?":

    Не -има кафяви линии!

    18:42 22.01.2026

  • 83 Рецикпрокчо

    3 1 Отговор
    Сега хутите ще отвлекат самолетоносачите на всички замесени.

    18:42 22.01.2026

  • 84 Абе тоя дето сочи със пръста кой е ????

    5 4 Отговор
    Не е ли този дето звания на Путин , и рева , след като Русия изби във Одеса със ракети франсетата които тоя същия беше изпратил във помощ на укрофашистите .........ама отрича да участват във войната !!!!

    Коментиран от #89, #90

    18:44 22.01.2026

  • 85 ежко

    7 3 Отговор
    Французите май ри подритват некролога!Да не изпищят френските инвеститори е Русия......

    18:45 22.01.2026

  • 86 Ха ХаХа

    5 4 Отговор
    Макроне в действие! Вчера в Давос завря Тръмп в миша дупка, днес гепи ватнешки кораби.

    18:45 22.01.2026

  • 87 Моряка

    9 2 Отговор

    До коментар #75 от "Някой":

    Колкото и да се прави Макрон на мъж,всички видяхме какво има под очилата.Дядо му няма грешка,не си поплюва.

    18:46 22.01.2026

  • 88 Ами

    8 3 Отговор
    Това, че някой е решил да наложи санкции на Русия си е негово решение.
    Санкции от страна на ООН към Русия или към този плавателен съд няма.
    В международно право термин "Сенчест флот" също няма.
    Следователно задържането на това основание е противозаконно.
    Така, че си носете последствията :)

    18:46 22.01.2026

  • 89 Руската пропаганда опростачва

    5 7 Отговор

    До коментар #84 от "Абе тоя дето сочи със пръста кой е ????":

    И винаги има за цел глупака.

    18:46 22.01.2026

  • 90 Ааааааа не !

    6 3 Отговор

    До коментар #84 от "Абе тоя дето сочи със пръста кой е ????":

    Тоя дето сочи с пръста е оня дето организира и много симпатизира на гей парадите , розовите знаменца и същия дето жена му избърса два шамара преди да слезе от оня самолет , за да му дойде акъла в кратуната !!!!!!!!!!

    18:47 22.01.2026

  • 91 Атлантизма е еманацията на нацизма...

    8 3 Отговор
    Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината. Атлантенцата съвсем се смахнахнаха и като улави дервиши се въртят и само глупости правят ....Но така се получава с гнусните двойни атлантически стандарти и пълната липса на разум и морал ... Не гласувайте хора за атлантици. Сами виждате що за олигофрени са тези жалки аморални престъпници

    18:48 22.01.2026

  • 92 Теслатъ

    3 10 Отговор
    Дедо ви Путин я докара дотам, че вече и Микрончо да се бъзика с Русия... При СССР нямаше да посмеят да се приближат на десетки морски мили до съветски кораб, но при Бутокса може и на абортаж....

    18:49 22.01.2026

  • 93 Длъжник

    6 3 Отговор

    До коментар #24 от "Атина Палада":

    Най-големите длъжници в еврозоната (в милиарди евро)
    1. Франция: 3 345 млрд. € - три трилиона и345 милиарда.
    2. Италия: 3 131 млрд. €
    3. Германия: 2 554 млрд. €
    4. Испания: 1 667 млрд. € - един трилион и 667 милиарда.
    5. Белгия: 670 млрд. €
    6. Нидерландия: 493 млрд. €
    7. Гърция: 366 млрд. €
    8. Австрия: 308 млрд. €
    9. Португалия: 294 млрд. €
    10. Финландия: 245 млрд. €

    18:49 22.01.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Жалка русийка

    6 8 Отговор
    Много жалка....
    .

    Коментиран от #138

    18:49 22.01.2026

  • 96 Хи хи хи

    7 3 Отговор
    Макарона е за бай ставри , също като нашите крадливи политици !!!

    18:50 22.01.2026

  • 97 Руската пропаганда опростачва

    9 4 Отговор
    Превръща атлантиците в завършени олигофрени.

    18:50 22.01.2026

  • 98 Джак Спароу

    0 5 Отговор

    До коментар #69 от "Най много да гепиш":

    Кавала е за тебе, ще го засмучеш обаче е без кожа, сещай се защо🖕🖕🖕

    Коментиран от #113

    18:51 22.01.2026

  • 99 голем смех

    3 9 Отговор
    Докато Тръмп се прави на палячо, съсипа сенчестия флот на русийката.

    Коментиран от #106

    18:51 22.01.2026

  • 100 Ами

    6 2 Отговор
    Явно това е отговор на рева на наркомана след срещата с Тръмп за еврогугутките,като тая с мъжката баба:)))Сигурно утре ще го използват за преговорите с руснаците:)))Те либерастите квото можаха направиха ,върнаха на Русия от Украйна руски земи колкото цяла България и са на път докарат стратегическо поражение на Дания и икономическо такова на Евросъюза:))))

    18:52 22.01.2026

  • 101 Напалеон

    6 3 Отговор
    Пиратството в открито море се наказва с увисвате на мачтата.След Одеса и Гренландия,героят на баба ,ще го изложат в Лувъра.

    Коментиран от #103

    18:53 22.01.2026

  • 102 Баце

    5 3 Отговор
    Тези френски командоси, най-вероятно не са французи, понеже е много напорист и умен като галски петел, а те са най-умните петли, и за да се дуе,щото "коалицията на желаещите" зацикли и поне 5 пъти тръгва да превзима Русия на думи та глобалистите го курдисват,айде нека са френски.
    Иначе истинските френски командоси ги видяхме при една свада с трима селяни у една люцерна посред нощ у плевенско с. Коиловци, та чак румънски спец наз ги търси и намери. Толкоз.

    Коментиран от #107

    18:55 22.01.2026

  • 103 мхм

    5 5 Отговор

    До коментар #101 от "Напалеон":

    Плаването под фалшив флаг и с фалшиви документи не е ли пиратство?

    Коментиран от #109, #117

    18:55 22.01.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 гошо

    8 3 Отговор
    Чий го търсят на кораба, дедо Бриджо ще те бушонира пак.

    18:57 22.01.2026

  • 106 Абе

    7 3 Отговор

    До коментар #99 от "голем смех":

    Мани,мани ,а с Европа кво прави:))))Наркоманаът реве ,Дания и тя:)))Вие танкери брой те,за утеха:)))Ама утре на преговорите условията и границите са такива,че Путин може и да ги подари танкерите в знак ма добра воля:))))И мислете за Бисмарк,той не само за първите предложения на руснаците е предупредил и за руски пари ако се пипнах без разрешение кво става пак после:))))

    Коментиран от #110

    18:58 22.01.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Да видим сега?!

    11 2 Отговор
    Колко сте ...,,решени да се придържате към международното право"...,по въпроса с присвояването,на Гренландия от САЩ...?!
    Или пак ще има Двойни Стандарти...?!

    19:00 22.01.2026

  • 109 Ти някога документи на кораб

    6 2 Отговор

    До коментар #103 от "мхм":

    Виждал ли си като пишеш дивотии? А? ... не се нали? А да ти разкажа ли какво съдържат ? Да оправдаваш морско пиратство е леко малоумно да ти кажа. Ама пък вие атлантенцата сте си такива принципно

    19:00 22.01.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Бурвил

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Бензиностанцията с ракети":

    Сега вече Макарон сгази лука и ще има трепане на французи докато висят на въжета от хеликоптера им.

    19:01 22.01.2026

  • 112 Харно

    5 1 Отговор
    Баба та тупа във вас,насинява ти очите и те плющи със пенисколана а ти си го изкарваш на Руснаците,лошо правиш!!!

    19:01 22.01.2026

  • 113 Карънън да,къзънън да

    4 1 Отговор

    До коментар #98 от "Джак Спароу":

    какаим зурная герден.

    19:02 22.01.2026

  • 114 Щерев

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Ох котьо,ще си отживеем на окраинки.

    19:02 22.01.2026

  • 115 Съвсем скоро!

    10 2 Отговор
    Макарончо,пак ще яде шамари от жена си(баба си...)...,че се вее,там,където не му е работа...!

    19:03 22.01.2026

  • 116 Само се чудя това недоразумение

    8 2 Отговор
    Еманюел Макрон дали не го интересува че вчера отново фронта Палисарио в Западна Сахара избиха до крак френският легион ...

    19:04 22.01.2026

  • 117 Няма такова нещо

    3 1 Отговор

    До коментар #103 от "мхм":

    "фалшив флаг" ! Само хора които бъкел си нямат от морско право подобни тъпотии като изказ използват. На Домуша под фалшив ли са?

    Коментиран от #121

    19:06 22.01.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Чичака

    4 2 Отговор
    Пак ще има Бъстроооо в Париж

    19:07 22.01.2026

  • 120 Ми хубаво

    1 3 Отговор
    Сега френските кораби по сигурни ли се чувстват? Има ли ескалация ?

    Коментиран от #123

    19:09 22.01.2026

  • 121 Оди се сдухв ай у кен ефо

    3 3 Отговор

    До коментар #117 от "Няма такова нещо":

    Су ек! Хехехехехехе
    Важното е да намаат КУ... То на монгольята

    Коментиран от #124, #130

    19:09 22.01.2026

  • 122 ГОСТ

    2 2 Отговор
    макароните окупират както в миналото страни и налагащи правото си чрез наемници платени главорези наречени чуждестранен легион. ако съм на мястото дали са руснаци или всяка друга страна ще ги въоръжа тия танкери с ракети и охрана. да ги видим тогава всички пирати макарончовци тръмпчовци и тем подобни дали в международни води ще действат като сега. всеки действащ в международни води и завладяващ кораб под чужд флаг е пират и трябва да се унищожава.

    19:10 22.01.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Не си длъжен да доказваш

    4 2 Отговор

    До коментар #121 от "Оди се сдухв ай у кен ефо":

    Сериозните си дефицити и психиатрични заболявания колега. Иначе е хубаво всички да се убедят в атлантическата ви олигофрения. Прекрасно е дори !

    Коментиран от #127

    19:13 22.01.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Тъпчо, можем ли да помогнем с нещо ?

    1 2 Отговор

    До коментар #123 от "Дреме ти на путинката":

    Специалист, липсващи в аптеките медикаменти....?

    19:14 22.01.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Цомчо Плюнката

    3 0 Отговор
    Руснаците са неможачи.

    19:16 22.01.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 604

    1 0 Отговор

    До коментар #121 от "Оди се сдухв ай у кен ефо":

    Тъй си съ упрал че ни моиш нътискъ копчетътъ...спирай съ дорде можеш, туй не прощавъ дори и дъ съ спреш след години ще страдаш..!

    19:17 22.01.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Нов

    1 1 Отговор
    Те френските войници се качиха и на Гренландия, ама бързо се върнаха, да не напомняме за селата около Плевен.

    19:19 22.01.2026

  • 133 То ще се окаже на края

    1 1 Отговор
    Че тея дето ги пишат лидери на НАТО и Запада са просто едни обикновенни криминали без морал, без ценности, без мозък. И всичко казано от Русия ще се окаже верно. Много се стараят да го докажат. И не е нужна руска пропаганда. Нещата са брутално ясни. И не става дума за нов светпвен ред. Атлантиците очевидно просто такава им е природата и гена. Дефектен

    19:22 22.01.2026

  • 134 е нали

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Бензиностанцията с ракети":

    саш са най-големия производител на петрол и газ в момента, в света, дони го каза, та коя е ракетната бензиностанция, да попитам?

    Коментиран от #137

    19:22 22.01.2026

  • 135 Алоуу, копейките

    1 0 Отговор
    Нема а скимтите от РЕП ки, Цел СВЕТ знае че монгольята са ху есоси а Пич- КИН пеДо-фила е ПЕ ДАЛ

    19:24 22.01.2026

  • 136 Никол

    0 1 Отговор
    Искам да видя масирани ядрени удари по Франция.

    Коментиран от #139

    19:25 22.01.2026

  • 137 Тия ги пробутвай на г-ЕЙ Соаретата

    2 0 Отговор

    До коментар #134 от "е нали":

    При оная Пияната и коце Пен ДЕЛА
    Хахахахаха
    Затова беГзина е с купони край блатата. Тее БА ф устата

    19:26 22.01.2026

  • 138 И смятай, толкова жалка и укрите

    0 2 Отговор

    До коментар #95 от "Жалка русийка":

    Пак не могат да в победят , ами постоянно градовете им губят стратегическо значение и те отстъпват на предварително подготвени по-изгодни позиции, а Киев е станал ледена пустиня без ток и вода.Смярай ако не бяха толкова жалки руснаците.

    Коментиран от #141

    19:27 22.01.2026

  • 139 Ми видиш ДЕДО ВИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #136 от "Никол":

    Ееееедехееее
    Оди цаливай КУ РАна като Педофила, Пен ДЕЛ

    19:28 22.01.2026

  • 140 И сега последно

    0 0 Отговор
    Като са се качили на борда на този петролен танкер от Русия......"от".. на кой е? Пиратите няма ли да споделят ?

    19:28 22.01.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

