Вашингтон прехвърля на Сеул основната отговорност по "сдържането" на Северна Корея

Съединените щати искат да възложат основната отговорност за „сдържането“ на КНДР на Република Корея.

Това е посочено в новата Национална отбранителна стратегия на САЩ, публикувана от Пентагона на 23 януари.

„Южна Корея, със своята мощна армия, високи нива на разходи за отбрана, развита отбранителна промишленост и задължителна военна служба, е способна да поеме основната отговорност за възпирането на Северна Корея – с ключова, но ограничена подкрепа от Съединените щати“, отбелязва документът.

„Южна Корея също има воля да го направи“, смята Министерството на отбраната на САЩ.

Според ведомството „промяната в баланса на отговорността е в съответствие с интересите на Америка за пребалансиране на американските сили на Корейския полуостров“.

Това, според Пентагона, ще помогне за изграждането на „по-силен и по-взаимноизгоден съюз“ и ще създаде „условия за траен мир“ на Корейския полуостров.