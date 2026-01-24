Новини
Вашингтон прехвърля на Сеул основната отговорност по "сдържането" на Северна Корея

Вашингтон прехвърля на Сеул основната отговорност по "сдържането" на Северна Корея

24 Януари, 2026 04:17

Южна Корея също има воля да го направи, смята Министерството на отбраната на САЩ

Вашингтон прехвърля на Сеул основната отговорност по "сдържането" на Северна Корея - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати искат да възложат основната отговорност за „сдържането“ на КНДР на Република Корея.

Това е посочено в новата Национална отбранителна стратегия на САЩ, публикувана от Пентагона на 23 януари.

„Южна Корея, със своята мощна армия, високи нива на разходи за отбрана, развита отбранителна промишленост и задължителна военна служба, е способна да поеме основната отговорност за възпирането на Северна Корея – с ключова, но ограничена подкрепа от Съединените щати“, отбелязва документът.

„Южна Корея също има воля да го направи“, смята Министерството на отбраната на САЩ.

Според ведомството „промяната в баланса на отговорността е в съответствие с интересите на Америка за пребалансиране на американските сили на Корейския полуостров“.

Това, според Пентагона, ще помогне за изграждането на „по-силен и по-взаимноизгоден съюз“ и ще създаде „условия за траен мир“ на Корейския полуостров.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 007

    2 0 Отговор
    Сигнал за действие. Прадричам до края на мандата на Тръмп двете Кореи да се сдобрят, а оптимистичен вариант е да се обединят.

    04:26 24.01.2026