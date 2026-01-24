Новини
Мелони поиска от Тръмп да преразгледа формата на „Съвета за мир“

Мелони поиска от Тръмп да преразгледа формата на „Съвета за мир"

24 Януари, 2026 04:47

Създаването на тази организация беше част от мирния план на американския лидер за Газа

Мелони поиска от Тръмп да преразгледа формата на „Съвета за мир“ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Италианският премиер Джорджа Мелони поиска от президента на САЩ Доналд Тръмп да преразгледа формата на „Съвета за мир“ за възстановяването и управлението на ивицата Газа.

Тя направи това изявление на междуправителствена среща на върха с германския канцлер Фридрих Мерц, според ANSA.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви създаването на „Съвета за мир“ в ивицата Газа на 16 януари 2026 г.

Създаването на тази организация беше част от мирния план на американския лидер за Газа, заедно с разполагането на международни сили. Целта на съвета като международна организация е да насърчава стабилността, да осигурява мир и да възстанови „надеждно и легитимно“ управление в региони, където са възникнали конфликти или има риск от избухване.

Тръмп покани руския си колега Владимир Путин да се присъедини към „Съвета за мир“ за Газа. Путин заяви, че е получил лична покана от американския лидер и благодари на настоящия президент на САЩ.

По-рано Мелони е заявила пред лидерите на ЕС, че борбата с американския президент Доналд Тръмп е лоша идея.

Италианският премиер казала това по време на среща при закрити врата в Брюксел, предаде "Политико", позовавайки се на четирима свой източници.

Тя е призовала да се запази спокойствие и Тръмп да не бъде описван като луд или непредсказуем.

В изказване след срещата на върха, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази надежда, че европейските лидери са си научили урока тази седмица, че противопоставянето на Тръмп по "твърд", но "неескалиращ" начин е ефективна стратегия, която те трябва да продължат.


Италия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Владимир Путин, президент

    2 5 Отговор
    Гледам Мелони, смотрю наша Маша и почвам да схващам пачему цял Свят ни мрази 😁

    Коментиран от #3, #7

    05:02 24.01.2026

  • 2 Тая куха лей@ка

    3 1 Отговор
    с крив@@ите крака и дебе@@ла батерия да дава акълне на други а защо в Италия има толкова крадци, църни и безработни !!!

    05:04 24.01.2026

  • 3 Вие освен

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    с овце%%те на къра с други от женски род излизали сте господин селянин ?

    05:09 24.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мисля дека

    3 0 Отговор
    В този си формат,фирмата "Съвета за мир",не е приемлива за никои държави от ЕС,освен за Унгария и България.Никой не може да гарантира,че след като всички шарани си хвърлят хайвера там,тя няма да обяви несъстоятелност и главния зарибител да избяга с милярди консерви шаран хайвер.

    05:20 24.01.2026

  • 6 Ейй

    3 0 Отговор
    Нещо жените президенти е модерно да са умни 2026. Наща да взима пример(не че има значение)

    05:23 24.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 даниел криSStoffSSен

    0 0 Отговор
    а бре мойто момиче не си играй с огъня не го питай за ни666то

    06:35 24.01.2026

