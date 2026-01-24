Мелони поиска от Тръмп да преразгледа формата на „Съвета за мир“

Италианският премиер Джорджа Мелони поиска от президента на САЩ Доналд Тръмп да преразгледа формата на „Съвета за мир“ за възстановяването и управлението на ивицата Газа.

Тя направи това изявление на междуправителствена среща на върха с германския канцлер Фридрих Мерц, според ANSA.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви създаването на „Съвета за мир“ в ивицата Газа на 16 януари 2026 г.

Създаването на тази организация беше част от мирния план на американския лидер за Газа, заедно с разполагането на международни сили. Целта на съвета като международна организация е да насърчава стабилността, да осигурява мир и да възстанови „надеждно и легитимно“ управление в региони, където са възникнали конфликти или има риск от избухване.

Тръмп покани руския си колега Владимир Путин да се присъедини към „Съвета за мир“ за Газа. Путин заяви, че е получил лична покана от американския лидер и благодари на настоящия президент на САЩ.

По-рано Мелони е заявила пред лидерите на ЕС, че борбата с американския президент Доналд Тръмп е лоша идея.



Италианският премиер казала това по време на среща при закрити врата в Брюксел, предаде "Политико", позовавайки се на четирима свой източници.



Тя е призовала да се запази спокойствие и Тръмп да не бъде описван като луд или непредсказуем.



В изказване след срещата на върха, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази надежда, че европейските лидери са си научили урока тази седмица, че противопоставянето на Тръмп по "твърд", но "неескалиращ" начин е ефективна стратегия, която те трябва да продължат.