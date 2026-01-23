Италия реагира остро на обвиненията на Зеленски

Италианският външен министър Антонио Таяни каза днес, че украинският президент Володимир Зеленски е бил несправедлив към Европа, след като разкритикува Европейския съюз по време на изказване на Световния икономически форум, заявявайки, че в ЕС липсва "политическа воля" да се противопостави на Русия, предаде АНСА, съобщи БТА.

"Струва ми се, че Европа гарантира независимостта на Украйна и направи всичко, за да я подкрепи политически, финансово и военно", заяви Таяни пред журналисти в в Рим.

Още новини от Украйна

"Струва ми се, че това не е честно спрямо Европа", добави той, визирайки критиките на Зеленски.

Зеленски разкритикува Европа за това, че тя представлява "раздробен калейдоскоп от малки и средни сили", на които им липсва смелостта да действат решително, и които са изправени пред мрачно бъдеще освен ако не се противопоставят на САЩ и Русия.

Унгарският премиер Виктор Орбан разкритикува украинския президент Володимир Зеленски, като го определи като "човек в отчайващо положение, чиито военни усилия" не би подкрепил, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че по този начин Орбан е засилил антиукраинската си реторика преди ключовите избори в Унгария през април тази година.

На фона на стагнацията на унгарската икономика и на изоставането на партията на унгарския премиер ФИДЕС от основната опозиционна сила - ТИСА, в повечето социологически проучвания, унгарският премиер определи предстоящите парламентарни избори на 12 април като избор между войната и мира, заявявайки същевременно, че Украйна не заслужава финансова помощ.

"Вие сте човек в отчайващо положение и за четвърта поредна година сте неспособен или не желаете да сложите край на тази война, въпреки че президентът на Съединените щати ви помогна всячески да го сторите", написа Орбан във "Фейсбук", където директно се обърна към украинския президент. "Следователно, колкото и да ме ласкаете, няма да можем да подкрепим военните ви усилия", допълни унгарският премиер.