Италия реагира остро на обвиненията на Зеленски

Италианският външен министър Антонио Таяни каза днес, че украинският президент Володимир Зеленски е бил несправедлив към Европа, след като разкритикува Европейския съюз по време на изказване на Световния икономически форум, заявявайки, че в ЕС липсва "политическа воля" да се противопостави на Русия, предаде АНСА, съобщи БТА.
"Струва ми се, че Европа гарантира независимостта на Украйна и направи всичко, за да я подкрепи политически, финансово и военно", заяви Таяни пред журналисти в в Рим.
"Струва ми се, че това не е честно спрямо Европа", добави той, визирайки критиките на Зеленски.
Зеленски разкритикува Европа за това, че тя представлява "раздробен калейдоскоп от малки и средни сили", на които им липсва смелостта да действат решително, и които са изправени пред мрачно бъдеще освен ако не се противопоставят на САЩ и Русия.
Унгарският премиер Виктор Орбан разкритикува украинския президент Володимир Зеленски, като го определи като "човек в отчайващо положение, чиито военни усилия" не би подкрепил, предаде Ройтерс.
Агенцията отбелязва, че по този начин Орбан е засилил антиукраинската си реторика преди ключовите избори в Унгария през април тази година.
На фона на стагнацията на унгарската икономика и на изоставането на партията на унгарския премиер ФИДЕС от основната опозиционна сила - ТИСА, в повечето социологически проучвания, унгарският премиер определи предстоящите парламентарни избори на 12 април като избор между войната и мира, заявявайки същевременно, че Украйна не заслужава финансова помощ.
"Вие сте човек в отчайващо положение и за четвърта поредна година сте неспособен или не желаете да сложите край на тази война, въпреки че президентът на Съединените щати ви помогна всячески да го сторите", написа Орбан във "Фейсбук", където директно се обърна към украинския президент. "Следователно, колкото и да ме ласкаете, няма да можем да подкрепим военните ви усилия", допълни унгарският премиер.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #8, #17, #48, #78
14:27 23.01.2026
2 Котката
Коментиран от #12
14:28 23.01.2026
3 Атина Палада
Коментиран от #19
14:28 23.01.2026
4 Потресаващо
14:28 23.01.2026
5 татунчо 🍌
14:29 23.01.2026
6 Българин
14:29 23.01.2026
7 Мелонис големите 🎈🎈
14:29 23.01.2026
8 ха-ха 😝
До коментар #1 от "Атина Палада":Колко да е велик , колкото ти си у......мен , нали ?!
14:30 23.01.2026
9 Прав е,
Коментиран от #13
14:30 23.01.2026
10 Онзи
Коментиран от #16
14:31 23.01.2026
11 Реалист
Ахмед Доган бе считан за най-силния човек в държавата, но Шиши го изрита от ДПС и Сараите му, все едно никога не са били негови.
Бойко Борисов управлява страната години наред, хвалейки се колко е влиятелен и уважаван в Европа, а в момента се е превърнал в послушно и добре дресирано кученце в краката на Шиши.
Това е повече от ясен показател, че тези хора всъщност никога не са имали реална власт. Те са просто кукли на конци. Някой друг решава, а те са само изпълнители на чужда воля. Силата, която някога е дала цялата власт в ръцете на Живков, Доган, Борисов, а сега и на Пеевски, е същата, която нашепва и в ухото на Орбан, Фицо, Радев, Тръмп....
Зеленски е първият, който се изправи срещу тази сила и отказа да ѝ се подчини. Целият свят трябва да го подкрепи, за да се справи с нея, а след това да разчисти метастазите и в собствените си редици.
Туморът се лекува само по един начин — изрязва се до здрава тъкан. Няма друго лечение!
Коментиран от #20, #27, #35, #69
14:32 23.01.2026
12 Анонимен
До коментар #2 от "Котката":Организаторът е един. Защо имам два минуса?
14:32 23.01.2026
13 овч, 🐑
До коментар #9 от "Прав е,":Добре , че е Путин , че да се посвестят европейците ! Тръмп само им гледа сеира , в крайна сметка .
Коментиран от #25
14:33 23.01.2026
14 Факти
14:33 23.01.2026
15 Баце
14:33 23.01.2026
16 Истинският
До коментар #10 от "Онзи":лунен пейзаж са Донцк и Луганск, няма ги вече жилищата на милиони рускоезични граждани, които Путин щеше да спасява от фашизма. Жалко за тези наивни и глупави хорица, които вярваха на Путин, а точно те се оказаха най-голямата жертва на войната.
Коментиран от #31
14:34 23.01.2026
17 Брендо
До коментар #1 от "Атина Палада":Атина, снощи на купона се раздаваше, но гледам взела си си и за в къщи.
14:34 23.01.2026
18 Дайте му още
Ако на вас не ви харесвам мислите ли че на нас европейските граждани ни харесват високите цени заради вашите тъпи 21 броя санкции които ни наложихте. Нали не мислите че аз греша че ги наложихте на нас гражданите . Невероятни смешници
14:35 23.01.2026
19 Орфей
До коментар #3 от "Атина Палада":зеленски е значим актьор, които продължава да играе пиесата си, като хибриден плъх да лъже и шикалкави не само запада, но и собствения си народ.
Няма такъв безпардонен цирков клоун.
14:35 23.01.2026
20 село мое , 🐮
До коментар #11 от "Реалист":,,Туморът се лекува само по един начин — изрязва се до здрава тъкан. Няма друго лечение!,, ...............Тия ги разправяй довечера в хоремага , може и да ти повярват .Явно с Путин сте на едно мнение , че и той прави същото с урките .
14:35 23.01.2026
21 не може да бъде
14:36 23.01.2026
22 Клоуна пусин 🤡💩
Удрят по многоетажни сгради, yбиxa цивилни, разрушиха някакви цехове и гражданска инфраструктура.
Всичко това изглежда не като сила, а като слабост. Полypъcта в истерия тропа с краче и си отмъщава на случайни хора за собствената си нищoжноcт.
Коментиран от #37
14:36 23.01.2026
23 Механик
С руснаците се скара, заради САЩ. После се скара със САЩ заради ЕС. Сега се скара с ЕС заради САЩ...
Трудно му е на тоя човек. Явно изобщо не е за тоя пост.
14:36 23.01.2026
24 Тодор Тагарев, военен министър
Всички немскоговорящи страни , тоест половин Европа трябва да направят свой съюз - това е правилния път към спасението на ЕС.
14:37 23.01.2026
25 Хаха
До коментар #13 от "овч, 🐑":Овчи, пак ли се изказа неподготвен. Защо не отидеш да живееш при Путлер.
Коментиран от #32, #47
14:37 23.01.2026
26 Соваж бейби
Коментиран от #38
14:37 23.01.2026
27 Факти
До коментар #11 от "Реалист":Много добър анализ. България се управлява от службите, а те са подчинени на Кремъл. Западният ни курс е просто фасада. Ние буквално сме троянски кон на Русия в ЕС. Пеевски е кукла на конци. Кукловодите са винаги в сянка. Те не са толкова глупави да се показват.
14:38 23.01.2026
28 Констатация
14:38 23.01.2026
29 Реалност
Кpeмъл няма отrовоp , няма nобeда, kоято да nоkажe, и няма доcтатъчно cилeн наpатив, за да оцeлee в този момeнт. Рycия доpи вeчe нe ce оnитва да cneчeли . Дълrата война e yдобна за peжима - миpът нe.
Пyтин e заceднал мeждy cтpах и нecиrypноcт , а npeдложeнитe от Тpъмn миpни nлановe cамо затяrат npимkата. Вcяkаkви nperовоpи nоkазват kолkо злe cа ce npовалили nъpвоначалнитe воeнни цeли на Рycия.
Иcтината e npоcта и оnycтошитeлна:
Пyтин наpyши най-cтаpото npавило в reоnолитиkата – нe заnочвай война, kоято нe можeш да cneчeлиш.
Коментиран от #44
14:39 23.01.2026
30 дядото
14:39 23.01.2026
31 Истината
До коментар #16 от "Истинският":Излиза че наистина е било важно за три дни или три седмици три месеца да приключи всичко за да не се превръща в продължителна опустошителна касапница в особено големи размери, несравнима с квази конфликта преди 2022
14:39 23.01.2026
32 овч, 🐑
До коментар #25 от "Хаха":А ти защо си още на миндера и философстваш по сайтовете ?! Грабвай мешката и при урките - сега е момента да им помогнеш , след време ще е късно , много късно !
Коментиран от #45
14:41 23.01.2026
33 орбан
14:41 23.01.2026
34 пешо
14:41 23.01.2026
35 не може да бъде
До коментар #11 от "Реалист":Срещу кого се е изправил рускоезичният евреин Зеленски приел идеологията и практиката на един от най-страшните врагове на евреите -Степан Бандера!?Срещу собствения си род срещу евреите в Украйна или срещу световното еврейство !?1Или може би срещу сънародниците си от Украйна!?Зеленски образно казано е именно туморът който трябва да се изреже и след това да се лекуват заразените тъкани!?
14:42 23.01.2026
36 Тити на Кака
14:43 23.01.2026
37 проскубан 🐀,
До коментар #22 от "Клоуна пусин 🤡💩":,,Полуръста,, се вижда ясно , когато зеленият застане до някой от неговите ,,приятели ,, . Дребен и невзрачен , на всичкото отгоре -и нагъл , изключително нагъл и самонадеян ! Затова и Тръмп му се присмива винаги , когато ходи да проси още , и още ...
Коментиран от #41
14:43 23.01.2026
38 Факти
До коментар #26 от "Соваж бейби":Украйна е най-голямата държава в Европа и е с единия крак в ЕС. Знаеш ли колко ресурси има там? Нефт, газ, редкоземни елементи, обработваема земя... Разбира се, че Украйна е наша грижа. Това, което плащаме сега, ще бъде избито многократно в бъдеще. Трябва да се мисли напред. Инвестицията в запазването на Украйна си струва.
Коментиран от #57, #58
14:44 23.01.2026
39 Иван
14:44 23.01.2026
40 Как се нарича
Коментиран от #42
14:45 23.01.2026
41 Владимир Путин, президент
До коментар #37 от "проскубан 🐀,":Да не забравяме че полуръста и хобитския му народ направиха за смях великите орки от север.
Русия практически Капитулира, останалото са приказки по телевизора за 100млн руски пенсии, сигурни избиратели.
Коментиран от #43
14:47 23.01.2026
42 татунчо 🍌
До коментар #40 от "Как се нарича":Зеленски се нарича , няма такъв индивид в Световната история ! Клоун - президент или нещо като - арменец - миньор ...!
14:48 23.01.2026
43 джудж ,😡
До коментар #41 от "Владимир Путин, президент":Пак ли си ти , бе , мой ?! Как дела ?! Пак ли си нервен или ти е по рождение ?! Ха-ха !
Коментиран от #51
14:49 23.01.2026
44 охххх
До коментар #29 от "Реалност":Пращищ от интелект. По малко гледой ФриДом
Коментиран от #46
14:50 23.01.2026
45 Помощ
До коментар #32 от "овч, 🐑":Аз помагам с пари на Украйна всеки месец. Ти колко пари даде на Русия?
Коментиран от #49, #50
14:50 23.01.2026
46 Въпрос
До коментар #44 от "охххх":А рузка пошлост и лъжи ли да гледам?
14:52 23.01.2026
47 Град Козлодуй
До коментар #25 от "Хаха":Как пък нито една копейка не замина за руския рай. Натискат се тука.
14:52 23.01.2026
48 не може да бъде
До коментар #1 от "Атина Палада":Зелевски е лидер на клоуните кралят на палячите/ както се пее в една песен на Нейл Седака/!?И всъщност той не е лидер а марионетка!?И европейците ще го галят по главата и ще му пеят разни песни -но евреите от САЩ напр. както и някои много опасни евреи от Израел никога няма да му простят!?И понеже са много отмъстителни и жестоки не му завиждам изобщо на Зеленски -той вече не е жив той няма бъдеща!?
14:53 23.01.2026
49 овч, 🐑
До коментар #45 от "Помощ":Тя няма нужда от помощ - руснаците не обикалят по Света да просят , като зеленият папугай ! Давай още , и още , като ти е толкова акъла . Файда няма и няма и да има ! С твоите и чуждите пари - тоже !
Коментиран от #59
14:54 23.01.2026
50 Копейка
До коментар #45 от "Помощ":Ние нямаме пари, не са ни плащали повече от две години. В последно време ни даваха по един сандвич за да ходим на протести, но вече и това няма.
14:55 23.01.2026
51 Владимир Путин, президент
До коментар #43 от "джудж ,😡":Пак аз, докато недоразумението Русия не Капитулира, а аз бъда обесен на Красная площадь 😁👍
14:56 23.01.2026
52 ти да видиш
14:56 23.01.2026
53 Дедо
14:56 23.01.2026
54 Орк
14:56 23.01.2026
55 Браво Наркомане!
Покажи им на Урсулите, че Няма Ненаказано добро!
Въпреки Милиардите, които Урсулите ти подариха,
ти ги правиш на нищо, защото крадете заедно с тях!
14:57 23.01.2026
56 Думата не е несправедлив а
14:58 23.01.2026
57 Тити на Кака
До коментар #38 от "Факти":Прав си, Украйна е с единия крак в ЕС.
Лошата новина е, че другият й крак е в гроба - да се вкараш във война с Баба Меца Северана е промоционален абонамент за място в гробищен парк....
14:58 23.01.2026
58 Соваж бейби
До коментар #38 от "Факти":Хе хе тя Русия ще ти пусне аванта ама друг път !Като са част от Европа защо са си дали г...а под наем васал на Руся едно време ами не са в Европа?
14:59 23.01.2026
60 ТРЪМП:
15:01 23.01.2026
62 да питам
15:05 23.01.2026
64 Абе тоя мишок
15:09 23.01.2026
65 Дудов
15:11 23.01.2026
66 Не разбрах в какво се изразява
15:14 23.01.2026
69 ганев
До коментар #11 от "Реалист":РЕАЛНО..ТИ СИ ДЯЛКАН....А НЕ ПРАВЕН
15:16 23.01.2026
70 Град Козлодуй🇸🇰🇸🇰🇸🇰
15:16 23.01.2026
71 Слава на Путин
Бой по кухите фашистки гумени глави давай Вова!
СЛАВА РУСИЯ, СЛАВА ПУТИН!
Следващият ти ход е да им заразиш водата.Пускай химията! Като няма вода и ток няма и манджа.Да ядат украински ботуши да им дойде акъла.
Коментиран от #74
15:18 23.01.2026
72 604
15:18 23.01.2026
73 Рублевка
15:19 23.01.2026
74 Град Козлодуй
До коментар #71 от "Слава на Путин":Приятел, не е хубаво да славим такава пропаднала държава. Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение.
15:27 23.01.2026
75 БКП
Коментиран от #77
15:27 23.01.2026
76 КОЛЬО ПАРЪМА
15:33 23.01.2026
77 И защо се
До коментар #75 от "БКП":сърдите на Европа, САЩ и Зеленски. Сърдете се на Путин, ако не беше започнал войната, никой нямаше да им подарява тези милиарди долари. Факт.
15:33 23.01.2026
78 Реалист
До коментар #1 от "Атина Палада":Защо ли цели 87% от мислещите не са на вашето мнение ? Виж " +" и "-" и ще го разбереш . Ако си отговориш на въпроса " Кой провокира "агресора" през 2014г ? Или Кой предизвика вълка в кошарата си ?
15:36 23.01.2026