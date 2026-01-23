Новини
Италия реагира остро на обвиненията на Зеленски
23 Януари, 2026 14:25 3 582 78

Зеленски е несправедлив към Европа с критиките си в Давос, заяви италианският външен министър

Италия реагира остро на обвиненията на Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Италианският външен министър Антонио Таяни каза днес, че украинският президент Володимир Зеленски е бил несправедлив към Европа, след като разкритикува Европейския съюз по време на изказване на Световния икономически форум, заявявайки, че в ЕС липсва "политическа воля" да се противопостави на Русия, предаде АНСА, съобщи БТА.

"Струва ми се, че Европа гарантира независимостта на Украйна и направи всичко, за да я подкрепи политически, финансово и военно", заяви Таяни пред журналисти в в Рим.

"Струва ми се, че това не е честно спрямо Европа", добави той, визирайки критиките на Зеленски.

Зеленски разкритикува Европа за това, че тя представлява "раздробен калейдоскоп от малки и средни сили", на които им липсва смелостта да действат решително, и които са изправени пред мрачно бъдеще освен ако не се противопоставят на САЩ и Русия.

Унгарският премиер Виктор Орбан разкритикува украинския президент Володимир Зеленски, като го определи като "човек в отчайващо положение, чиито военни усилия" не би подкрепил, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че по този начин Орбан е засилил антиукраинската си реторика преди ключовите избори в Унгария през април тази година.

На фона на стагнацията на унгарската икономика и на изоставането на партията на унгарския премиер ФИДЕС от основната опозиционна сила - ТИСА, в повечето социологически проучвания, унгарският премиер определи предстоящите парламентарни избори на 12 април като избор между войната и мира, заявявайки същевременно, че Украйна не заслужава финансова помощ.

"Вие сте човек в отчайващо положение и за четвърта поредна година сте неспособен или не желаете да сложите край на тази война, въпреки че президентът на Съединените щати ви помогна всячески да го сторите", написа Орбан във "Фейсбук", където директно се обърна към украинския президент. "Следователно, колкото и да ме ласкаете, няма да можем да подкрепим военните ви усилия", допълни унгарският премиер.


  • 1 Атина Палада

    13 98 Отговор
    Зеленски е велик лидер

    Коментиран от #8, #17, #48, #78

    14:27 23.01.2026

  • 2 Котката

    6 8 Отговор
    Преди години видях премазано пред едно ателие за ноктопластика едно коте. Подминах и спрях няколко места по-долу. Когато минах пак оттам, вече имаше друга кола. Учуди ме, че не се притесняват. Излиза, че сума време въртят интрига. Има камери. Вероятно може да се провери. Който пуска информацията трябва да знае кога е било.

    Коментиран от #12

    14:28 23.01.2026

  • 3 Атина Палада

    12 64 Отговор
    един комик разказа играта на Империята на злото

    Коментиран от #19

    14:28 23.01.2026

  • 4 Потресаващо

    76 5 Отговор
    Не му даряват млрд да си купува хотелчета, лоши са.

    14:28 23.01.2026

  • 5 татунчо 🍌

    86 5 Отговор
    Храни куче - да те лае .....Те така и с наш зеля ...

    14:29 23.01.2026

  • 6 Българин

    15 69 Отговор
    Тук е пълно със смахнати тролове копейкаджии.

    14:29 23.01.2026

  • 7 Мелонис големите 🎈🎈

    56 2 Отговор
    Храни куче да те лае

    14:29 23.01.2026

  • 8 ха-ха 😝

    48 3 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Колко да е велик , колкото ти си у......мен , нали ?!

    14:30 23.01.2026

  • 9 Прав е,

    15 18 Отговор
    че ЕС е тромав и муден при вземането на решения. Факта, че богатия ЕС десетки години разчита на САЩ и не инвестира в свои военни производства, ни показва пълното безхаберие на ЕС. Добре че се появи Тръмп малко да се размърдаме.

    Коментиран от #13

    14:30 23.01.2026

  • 10 Онзи

    55 5 Отговор
    Киев стана лунен пейзаж , колко още трябва да загинат за да седне тоя на масата за преговори. Сключи мир подсили си останалата част от държавата и тогава имай претенции.

    Коментиран от #16

    14:31 23.01.2026

  • 11 Реалист

    12 48 Отговор
    Тодор Живков е управлявал България в продължение на 35 години и въпреки това накрая го свалят от власт, без той да има дори най-малък шанс да противодейства.
    Ахмед Доган бе считан за най-силния човек в държавата, но Шиши го изрита от ДПС и Сараите му, все едно никога не са били негови.
    Бойко Борисов управлява страната години наред, хвалейки се колко е влиятелен и уважаван в Европа, а в момента се е превърнал в послушно и добре дресирано кученце в краката на Шиши.
    Това е повече от ясен показател, че тези хора всъщност никога не са имали реална власт. Те са просто кукли на конци. Някой друг решава, а те са само изпълнители на чужда воля. Силата, която някога е дала цялата власт в ръцете на Живков, Доган, Борисов, а сега и на Пеевски, е същата, която нашепва и в ухото на Орбан, Фицо, Радев, Тръмп....
    Зеленски е първият, който се изправи срещу тази сила и отказа да ѝ се подчини. Целият свят трябва да го подкрепи, за да се справи с нея, а след това да разчисти метастазите и в собствените си редици.
    Туморът се лекува само по един начин — изрязва се до здрава тъкан. Няма друго лечение!

    Коментиран от #20, #27, #35, #69

    14:32 23.01.2026

  • 12 Анонимен

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Котката":

    Организаторът е един. Защо имам два минуса?

    14:32 23.01.2026

  • 13 овч, 🐑

    33 4 Отговор

    До коментар #9 от "Прав е,":

    Добре , че е Путин , че да се посвестят европейците ! Тръмп само им гледа сеира , в крайна сметка .

    Коментиран от #25

    14:33 23.01.2026

  • 14 Факти

    2 51 Отговор
    Зеленски беше напълно прав и получи една минута овации на крака от цялата зала. Мишката Мелони не може да се сравнява с него. Ако някой нападне Италия тя първа ще избяга.

    14:33 23.01.2026

  • 15 Баце

    34 2 Отговор
    Зелю усещаш ли дъхът на мандрагората?

    14:33 23.01.2026

  • 16 Истинският

    11 46 Отговор

    До коментар #10 от "Онзи":

    лунен пейзаж са Донцк и Луганск, няма ги вече жилищата на милиони рускоезични граждани, които Путин щеше да спасява от фашизма. Жалко за тези наивни и глупави хорица, които вярваха на Путин, а точно те се оказаха най-голямата жертва на войната.

    Коментиран от #31

    14:34 23.01.2026

  • 17 Брендо

    21 3 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Атина, снощи на купона се раздаваше, но гледам взела си си и за в къщи.

    14:34 23.01.2026

  • 18 Дайте му още

    49 1 Отговор
    пари на този корумпиран и винаги недоволен наркоман. Дайте му билиони а не няколко милиарда за да открадне и тях и да продължи да ви прави на луди и да ви атакува.
    Ако на вас не ви харесвам мислите ли че на нас европейските граждани ни харесват високите цени заради вашите тъпи 21 броя санкции които ни наложихте. Нали не мислите че аз греша че ги наложихте на нас гражданите . Невероятни смешници

    14:35 23.01.2026

  • 19 Орфей

    43 3 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    зеленски е значим актьор, които продължава да играе пиесата си, като хибриден плъх да лъже и шикалкави не само запада, но и собствения си народ.
    Няма такъв безпардонен цирков клоун.

    14:35 23.01.2026

  • 20 село мое , 🐮

    17 5 Отговор

    До коментар #11 от "Реалист":

    ,,Туморът се лекува само по един начин — изрязва се до здрава тъкан. Няма друго лечение!,, ...............Тия ги разправяй довечера в хоремага , може и да ти повярват .Явно с Путин сте на едно мнение , че и той прави същото с урките .

    14:35 23.01.2026

  • 21 не може да бъде

    33 4 Отговор
    Зеленски не е несправедлив -той е нагъл!?Каквото и да се говори руската армия не постигна бърза победа заради огромната помощ и участие на държавите от ЕС -в т.ч. и с хиляди наемници!?За мен лично това протакане с поражението Украйна в голяма степен се дължи и на стратегията на Путин -а резултатите от тая стратегия ще разберем когато войната свърши!Искам до обърна внимание че тази стратегия със сигурност не се ограничава с нанасяне на военно поражение демонтиране на режима в Киев и завладяване на територии!?Това не може да стане за 3 дни -особено когато цялото НАТО воюва с Русия!?И такава война не се ограничава с битки само но бойното поле ...сега го виждаме съвсем ясно!?

    14:36 23.01.2026

  • 22 Клоуна пусин 🤡💩

    4 31 Отговор
    „Страшното отмъщение“ на ходещото на токчета нищожеcтво путлер за пропиляната от неговите беZдарни генерали СВО се оказа също толкова тъno и безсмислено, колкото и цялата замислена от него война.
    Удрят по многоетажни сгради, yбиxa цивилни, разрушиха някакви цехове и гражданска инфраструктура.
    Всичко това изглежда не като сила, а като слабост. Полypъcта в истерия тропа с краче и си отмъщава на случайни хора за собствената си нищoжноcт.

    Коментиран от #37

    14:36 23.01.2026

  • 23 Механик

    41 3 Отговор
    От всички подобни излагации на Зеленски, стигам до извода, че не е особено умен.
    С руснаците се скара, заради САЩ. После се скара със САЩ заради ЕС. Сега се скара с ЕС заради САЩ...
    Трудно му е на тоя човек. Явно изобщо не е за тоя пост.

    14:36 23.01.2026

  • 24 Тодор Тагарев, военен министър

    2 25 Отговор
    Зеленски е абсолютно прав, но ЕС е сборище на мишки.
    Всички немскоговорящи страни , тоест половин Европа трябва да направят свой съюз - това е правилния път към спасението на ЕС.

    14:37 23.01.2026

  • 25 Хаха

    2 25 Отговор

    До коментар #13 от "овч, 🐑":

    Овчи, пак ли се изказа неподготвен. Защо не отидеш да живееш при Путлер.

    Коментиран от #32, #47

    14:37 23.01.2026

  • 26 Соваж бейби

    35 1 Отговор
    Крайно време е Европа да спре да се занимава с Украйна ,тя не е наша грижа !И да събират всички украински мигранти ги връщат у дома.

    Коментиран от #38

    14:37 23.01.2026

  • 27 Факти

    5 28 Отговор

    До коментар #11 от "Реалист":

    Много добър анализ. България се управлява от службите, а те са подчинени на Кремъл. Западният ни курс е просто фасада. Ние буквално сме троянски кон на Русия в ЕС. Пеевски е кукла на конци. Кукловодите са винаги в сянка. Те не са толкова глупави да се показват.

    14:38 23.01.2026

  • 28 Констатация

    18 4 Отговор
    Зеленски сключи всеобхватен 100-годишен договор с Обединеното кралство( ратифициран на 16-ти януари т.г.), но критиките са само към ЕС.Има ли подобни договори между Украйна и ЕС, за които не знаем?

    14:38 23.01.2026

  • 29 Реалност

    4 31 Отговор
    „За kаkво бeшe това?“
    Кpeмъл няма отrовоp , няма nобeда, kоято да nоkажe, и няма доcтатъчно cилeн наpатив, за да оцeлee в този момeнт. Рycия доpи вeчe нe ce оnитва да cneчeли . Дълrата война e yдобна за peжима - миpът нe.
    Пyтин e заceднал мeждy cтpах и нecиrypноcт , а npeдложeнитe от Тpъмn миpни nлановe cамо затяrат npимkата. Вcяkаkви nperовоpи nоkазват kолkо злe cа ce npовалили nъpвоначалнитe воeнни цeли на Рycия.
    Иcтината e npоcта и оnycтошитeлна:
    Пyтин наpyши най-cтаpото npавило в reоnолитиkата – нe заnочвай война, kоято нe можeш да cneчeлиш.

    Коментиран от #44

    14:39 23.01.2026

  • 30 дядото

    21 0 Отговор
    това безумие от ес и нато трябва да бъде преустановено.пари,хуманитарни помощи,стотици милиарди за подържане на войната с русия,оръжия,горива,и какво ли не,които никога няма да бъдат платени или върнати.и всичко това за сметка на хората от държавите в ес и нато.вчера катастрофата при мъглиж- мигрантите от украйна,които обгрижваме от нашия джоб карат мерцедеси,а ние гладуваме и студуваме.това безумие трябва да спре,от всички нас зависи,не от обезумелите ни псевдо лидери

    14:39 23.01.2026

  • 31 Истината

    6 3 Отговор

    До коментар #16 от "Истинският":

    Излиза че наистина е било важно за три дни или три седмици три месеца да приключи всичко за да не се превръща в продължителна опустошителна касапница в особено големи размери, несравнима с квази конфликта преди 2022

    14:39 23.01.2026

  • 32 овч, 🐑

    16 3 Отговор

    До коментар #25 от "Хаха":

    А ти защо си още на миндера и философстваш по сайтовете ?! Грабвай мешката и при урките - сега е момента да им помогнеш , след време ще е късно , много късно !

    Коментиран от #45

    14:41 23.01.2026

  • 33 орбан

    1 20 Отговор
    не заслужава да се нарича човек.Иначе на външен вид е също като човек,но не е.

    14:41 23.01.2026

  • 34 пешо

    15 2 Отговор
    погуби народа си ще гори в ада

    14:41 23.01.2026

  • 35 не може да бъде

    22 0 Отговор

    До коментар #11 от "Реалист":

    Срещу кого се е изправил рускоезичният евреин Зеленски приел идеологията и практиката на един от най-страшните врагове на евреите -Степан Бандера!?Срещу собствения си род срещу евреите в Украйна или срещу световното еврейство !?1Или може би срещу сънародниците си от Украйна!?Зеленски образно казано е именно туморът който трябва да се изреже и след това да се лекуват заразените тъкани!?

    14:42 23.01.2026

  • 36 Тити на Кака

    14 0 Отговор
    Абе дайте му там 100-150 млрд Е в контейнери, да си ги харчи като джоб параса, а после ще се усмихне пак щастливо и благодарно детенцето!

    14:43 23.01.2026

  • 37 проскубан 🐀,

    21 0 Отговор

    До коментар #22 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    ,,Полуръста,, се вижда ясно , когато зеленият застане до някой от неговите ,,приятели ,, . Дребен и невзрачен , на всичкото отгоре -и нагъл , изключително нагъл и самонадеян ! Затова и Тръмп му се присмива винаги , когато ходи да проси още , и още ...

    Коментиран от #41

    14:43 23.01.2026

  • 38 Факти

    2 25 Отговор

    До коментар #26 от "Соваж бейби":

    Украйна е най-голямата държава в Европа и е с единия крак в ЕС. Знаеш ли колко ресурси има там? Нефт, газ, редкоземни елементи, обработваема земя... Разбира се, че Украйна е наша грижа. Това, което плащаме сега, ще бъде избито многократно в бъдеще. Трябва да се мисли напред. Инвестицията в запазването на Украйна си струва.

    Коментиран от #57, #58

    14:44 23.01.2026

  • 39 Иван

    17 1 Отговор
    Зеленски чак сега разбра, че са го баламосвали и използвали като бухалка срещу Русия и че никой от Запада не е смяталу че украйна може да победи.

    14:44 23.01.2026

  • 40 Как се нарича

    18 2 Отговор
    Човеченце, получило млрди, безконтролно, за да подхранва война, която няма желание да прекрати. И дори не казва благодаря. Леко нагло? Нрблагодарно? А може и да има други цели?

    Коментиран от #42

    14:45 23.01.2026

  • 41 Владимир Путин, президент

    4 20 Отговор

    До коментар #37 от "проскубан 🐀,":

    Да не забравяме че полуръста и хобитския му народ направиха за смях великите орки от север.
    Русия практически Капитулира, останалото са приказки по телевизора за 100млн руски пенсии, сигурни избиратели.

    Коментиран от #43

    14:47 23.01.2026

  • 42 татунчо 🍌

    18 0 Отговор

    До коментар #40 от "Как се нарича":

    Зеленски се нарича , няма такъв индивид в Световната история ! Клоун - президент или нещо като - арменец - миньор ...!

    14:48 23.01.2026

  • 43 джудж ,😡

    8 0 Отговор

    До коментар #41 от "Владимир Путин, президент":

    Пак ли си ти , бе , мой ?! Как дела ?! Пак ли си нервен или ти е по рождение ?! Ха-ха !

    Коментиран от #51

    14:49 23.01.2026

  • 44 охххх

    7 1 Отговор

    До коментар #29 от "Реалност":

    Пращищ от интелект. По малко гледой ФриДом

    Коментиран от #46

    14:50 23.01.2026

  • 45 Помощ

    3 11 Отговор

    До коментар #32 от "овч, 🐑":

    Аз помагам с пари на Украйна всеки месец. Ти колко пари даде на Русия?

    Коментиран от #49, #50

    14:50 23.01.2026

  • 46 Въпрос

    2 7 Отговор

    До коментар #44 от "охххх":

    А рузка пошлост и лъжи ли да гледам?

    14:52 23.01.2026

  • 47 Град Козлодуй

    1 8 Отговор

    До коментар #25 от "Хаха":

    Как пък нито една копейка не замина за руския рай. Натискат се тука.

    14:52 23.01.2026

  • 48 не може да бъде

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Зелевски е лидер на клоуните кралят на палячите/ както се пее в една песен на Нейл Седака/!?И всъщност той не е лидер а марионетка!?И европейците ще го галят по главата и ще му пеят разни песни -но евреите от САЩ напр. както и някои много опасни евреи от Израел никога няма да му простят!?И понеже са много отмъстителни и жестоки не му завиждам изобщо на Зеленски -той вече не е жив той няма бъдеща!?

    14:53 23.01.2026

  • 49 овч, 🐑

    14 1 Отговор

    До коментар #45 от "Помощ":

    Тя няма нужда от помощ - руснаците не обикалят по Света да просят , като зеленият папугай ! Давай още , и още , като ти е толкова акъла . Файда няма и няма и да има ! С твоите и чуждите пари - тоже !

    Коментиран от #59

    14:54 23.01.2026

  • 50 Копейка

    2 6 Отговор

    До коментар #45 от "Помощ":

    Ние нямаме пари, не са ни плащали повече от две години. В последно време ни даваха по един сандвич за да ходим на протести, но вече и това няма.

    14:55 23.01.2026

  • 51 Владимир Путин, президент

    2 8 Отговор

    До коментар #43 от "джудж ,😡":

    Пак аз, докато недоразумението Русия не Капитулира, а аз бъда обесен на Красная площадь 😁👍

    14:56 23.01.2026

  • 52 ти да видиш

    9 0 Отговор
    "Храни поp да те хапе"!

    14:56 23.01.2026

  • 53 Дедо

    3 5 Отговор
    Едно и също се дъвчи вече 4 години. Украинска и антиукраинска риторика. Зеленски не искал да сключи мир. Абе какъв мир бе, като огромна империя с 4000 ядрени ракети иска да анексира цялата Украйна и целия свят не може да я разубеди . Няма мир в Украйна ,това са глупости на Тръмп. Залога е само един цялата държава. А падне ли Украйна като домино пада цяла източна Европа,първо Молдова , Литва, Латвия и Естония. След тях България, Румъния, Полша . Словакия и Унгария сами ще се предадат.

    14:56 23.01.2026

  • 54 Орк

    11 1 Отговор
    Благодарност по украински.

    14:56 23.01.2026

  • 55 Браво Наркомане!

    13 1 Отговор
    Само така!
    Покажи им на Урсулите, че Няма Ненаказано добро!
    Въпреки Милиардите, които Урсулите ти подариха,
    ти ги правиш на нищо, защото крадете заедно с тях!

    14:57 23.01.2026

  • 56 Думата не е несправедлив а

    13 0 Отговор
    Неблагодарно, нагло, арогантно украинско коп€л€.То не бяха бежанци, храни, генератори, $, €, санкции и купуване на скъп петрол заради този палячо и скапаните му украински фашисти.Но украинците са такива същите като Македонците.Ти им даваш те все са недоволни заради техният неуспех.Толкова ли няма един лидер да излезе и да го каже в очите му.Щом като не си доволен помощта спира до тук и нито един европейски гражданин не е длъжен на страната ви с нещо.Оправете си сами отношенията с комшията.Европа няма общо с това.И айде по-пързалката да ходи да лъска обувките на Тръмп.

    14:58 23.01.2026

  • 57 Тити на Кака

    11 0 Отговор

    До коментар #38 от "Факти":

    Прав си, Украйна е с единия крак в ЕС.
    Лошата новина е, че другият й крак е в гроба - да се вкараш във война с Баба Меца Северана е промоционален абонамент за място в гробищен парк....

    14:58 23.01.2026

  • 58 Соваж бейби

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Факти":

    Хе хе тя Русия ще ти пусне аванта ама друг път !Като са част от Европа защо са си дали г...а под наем васал на Руся едно време ами не са в Европа?

    14:59 23.01.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 ТРЪМП:

    2 10 Отговор
    „Търмп в Давос - 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    15:01 23.01.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 да питам

    2 11 Отговор
    защо Пуся ходи на токчета, има и много други мъже-джуджета като него, но те не носят токчета ?

    15:05 23.01.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Абе тоя мишок

    11 1 Отговор
    Що си мисли ,че целия свят му е длъжен....Абе я у лево бе амбреаж

    15:09 23.01.2026

  • 65 Дудов

    8 2 Отговор
    Храни куче да те лае.Зеленски трябва да бъде кастршран,обезпаразитен и заключен на сигурно място иначе ще си разбие главата, още преди верните му слуги да го очистят

    15:11 23.01.2026

  • 66 Не разбрах в какво се изразява

    5 0 Отговор
    ,, острата” реакция на Италия.Външният им министър казал пред журналисти, че Зеленски бил несправедлив към Европа??? Да не би да са извикали за обяснение украинският посланик?

    15:14 23.01.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 ганев

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Реалист":

    РЕАЛНО..ТИ СИ ДЯЛКАН....А НЕ ПРАВЕН

    15:16 23.01.2026

  • 70 Град Козлодуй🇸🇰🇸🇰🇸🇰

    6 0 Отговор
    Аман от зеления червей.Да то ликвидират най- сетне че тор е нужна наа руското стопансктво

    15:16 23.01.2026

  • 71 Слава на Путин

    6 1 Отговор
    Давай Вова всички българи сме с теб!
    Бой по кухите фашистки гумени глави давай Вова!

    СЛАВА РУСИЯ, СЛАВА ПУТИН!
    Следващият ти ход е да им заразиш водата.Пускай химията! Като няма вода и ток няма и манджа.Да ядат украински ботуши да им дойде акъла.

    Коментиран от #74

    15:18 23.01.2026

  • 72 604

    8 0 Отговор
    Тъй тъй..ти му подадеш ръката..то ти отхапе и краката...

    15:18 23.01.2026

  • 73 Рублевка

    5 0 Отговор
    В Украйна са карали долари и евро с товарни вагони, опаковани в палета! Палета с пачки! А народите в ЕС се чудят как да си платят наема и ипотеките. Вагони с пари! Затуй урките в чужбина се разкарват като министри с мерцедеси. Докато карат в Украйна вагони с пари, там винаги ще има война.

    15:19 23.01.2026

  • 74 Град Козлодуй

    1 2 Отговор

    До коментар #71 от "Слава на Путин":

    Приятел, не е хубаво да славим такава пропаднала държава. Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение.

    15:27 23.01.2026

  • 75 БКП

    2 0 Отговор
    Зеленски е изключително нагъл и неблагодарен човек, както и всички украинци. Европа му подари милиарди евро и безброй оръжия, а този наглец си позволява да я критикува. Този мерзавец се опитва всячески да въвлече европейците във войната която те предизвикаха с Русия. Трябва веднага да им се спрат помощите, както направи САЩ и скоро войната ще приключи.

    Коментиран от #77

    15:27 23.01.2026

  • 76 КОЛЬО ПАРЪМА

    2 0 Отговор
    Наркомана ва направи на маймуни смешници давайте още пари

    15:33 23.01.2026

  • 77 И защо се

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "БКП":

    сърдите на Европа, САЩ и Зеленски. Сърдете се на Путин, ако не беше започнал войната, никой нямаше да им подарява тези милиарди долари. Факт.

    15:33 23.01.2026

  • 78 Реалист

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Защо ли цели 87% от мислещите не са на вашето мнение ? Виж " +" и "-" и ще го разбереш . Ако си отговориш на въпроса " Кой провокира "агресора" през 2014г ? Или Кой предизвика вълка в кошарата си ?

    15:36 23.01.2026

