Тръмп: Канада не иска "Златен купол", който да я пази, а бизнес с Китай, който ще я "изяде" за година

Канада се противопоставя на изграждането на „Златния купол“ над Гренландия, който би защитил и нея. Тази позиция заплашва страната с негативни последици, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната платформа TruthSocial.
„Вместо това те гласуваха да правят бизнес с Китай, който ще ги „изяде“ още през първата година!“, написа републиканецът.
Тази седмица, в кулоарите на Световния икономически форум в Давос, американският лидер изключи военно превземане на острова и се споразумя за сделка за съдбата му с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
Рамковото споразумение предвижда разполагането на част от бъдещата американска система за противоракетна отбрана „Златният купол“ в Гренландия. Първият тест е планиран за 2028 г.
"Златният купол" е проект на САЩ за създаване на многослойна система за противоракетна отбрана за защита на американския континент. Програмата има за цел да защити северноамериканския континент от балистични, хиперзвукови и крилати ракети, включително ядрени, както и от дронове. Тя ще се основава на космически сензори и прехващачи.
„Получаваме всичко, което искахме: пълен контрол, неограничен достъп до всичко, толкова бази, колкото са ни необходими, цялото оборудване, което искаме“, каза Тръмп, въпреки че не изключи възможността да придобие острова в бъдеще.
Той смята, че Китай и Русия заплашват сигурността на Гренландия, докато самата Дания не е в състояние да защити острова.
По-рано беше съобщено, че канадските въоръжени сили са разработили модел на хипотетично военно нахлуване на САЩ и евентуални ответни действия на страната. Според хипотетичен модел, ако Канада бъде атакувана от юг, американските сили биха могли да поемат контрол над ключови канадски позиции на сушата и морето в рамките на 2-7 дни.
Военното сътрудничество между Канада и Съединените щати остава непроменено, включително работата по континенталната система за противоракетна отбрана „Златен купол“. Канадските военни също така моделират сценарии за евентуални ракетни удари по страната от Русия и Китай.
В началото на миналата година Тръмп призова Канада да обмисли възможността да стане „обичан“ 51-ви щат на САЩ. Той вярваше, че обединението на двете страни също ще бъде от полза за канадците: „Много по-ниски данъци и много по-добра военна защита за народа на Канада – и никакви тарифи“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПОРУЧИК
04:51 24.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Първи войник
До коментар #2 от "Уса":С кого? С великата ни армия? Как ще отидем там? Та ние няма да можем дя влезем, ще ни хванат за таше един по един!!!
05:51 24.01.2026
4 Фют
Златния купол е гаден. Ако може и моя да разкарате. Бизнеса с Китай винаги е за предпочитане. А най-добре е да не ми закачате приятелките.
06:01 24.01.2026