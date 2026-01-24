Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Канада не иска "Златен купол", който да я пази, а бизнес с Китай, който ще я "изяде" за година

Тръмп: Канада не иска "Златен купол", който да я пази, а бизнес с Китай, който ще я "изяде" за година

24 Януари, 2026 04:27, обновена 24 Януари, 2026 04:47 1 154 4

  • сащ-
  • канада-
  • тръмп-
  • златен купол-
  • гренландия-
  • китай

По-рано беше съобщено, че канадските въоръжени сили са разработили модел на хипотетично военно нахлуване на САЩ и евентуални ответни действия на страната

Тръмп: Канада не иска "Златен купол", който да я пази, а бизнес с Китай, който ще я "изяде" за година - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Канада се противопоставя на изграждането на „Златния купол“ над Гренландия, който би защитил и нея. Тази позиция заплашва страната с негативни последици, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната платформа TruthSocial.

„Вместо това те гласуваха да правят бизнес с Китай, който ще ги „изяде“ още през първата година!“, написа републиканецът.

Тази седмица, в кулоарите на Световния икономически форум в Давос, американският лидер изключи военно превземане на острова и се споразумя за сделка за съдбата му с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Рамковото споразумение предвижда разполагането на част от бъдещата американска система за противоракетна отбрана „Златният купол“ в Гренландия. Първият тест е планиран за 2028 г.

"Златният купол" е проект на САЩ за създаване на многослойна система за противоракетна отбрана за защита на американския континент. Програмата има за цел да защити северноамериканския континент от балистични, хиперзвукови и крилати ракети, включително ядрени, както и от дронове. Тя ще се основава на космически сензори и прехващачи.

„Получаваме всичко, което искахме: пълен контрол, неограничен достъп до всичко, толкова бази, колкото са ни необходими, цялото оборудване, което искаме“, каза Тръмп, въпреки че не изключи възможността да придобие острова в бъдеще.

Той смята, че Китай и Русия заплашват сигурността на Гренландия, докато самата Дания не е в състояние да защити острова.

По-рано беше съобщено, че канадските въоръжени сили са разработили модел на хипотетично военно нахлуване на САЩ и евентуални ответни действия на страната. Според хипотетичен модел, ако Канада бъде атакувана от юг, американските сили биха могли да поемат контрол над ключови канадски позиции на сушата и морето в рамките на 2-7 дни.

Военното сътрудничество между Канада и Съединените щати остава непроменено, включително работата по континенталната система за противоракетна отбрана „Златен купол“. Канадските военни също така моделират сценарии за евентуални ракетни удари по страната от Русия и Китай.

В началото на миналата година Тръмп призова Канада да обмисли възможността да стане „обичан“ 51-ви щат на САЩ. Той вярваше, че обединението на двете страни също ще бъде от полза за канадците: „Много по-ниски данъци и много по-добра военна защита за народа на Канада – и никакви тарифи“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПОРУЧИК

    0 1 Отговор
    ВОЛА РИНЕШ ПАДА В ТРАПА

    04:51 24.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Първи войник

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Уса":

    С кого? С великата ни армия? Как ще отидем там? Та ние няма да можем дя влезем, ще ни хванат за таше един по един!!!

    05:51 24.01.2026

  • 4 Фют

    2 1 Отговор
    Абе внимавайте само с приятелката ми в Канада, която днес е рожденичка.
    Златния купол е гаден. Ако може и моя да разкарате. Бизнеса с Китай винаги е за предпочитане. А най-добре е да не ми закачате приятелките.

    06:01 24.01.2026