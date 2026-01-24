Тръмп: Канада не иска "Златен купол", който да я пази, а бизнес с Китай, който ще я "изяде" за година

Канада се противопоставя на изграждането на „Златния купол“ над Гренландия, който би защитил и нея. Тази позиция заплашва страната с негативни последици, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната платформа TruthSocial.

„Вместо това те гласуваха да правят бизнес с Китай, който ще ги „изяде“ още през първата година!“, написа републиканецът.

Тази седмица, в кулоарите на Световния икономически форум в Давос, американският лидер изключи военно превземане на острова и се споразумя за сделка за съдбата му с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Рамковото споразумение предвижда разполагането на част от бъдещата американска система за противоракетна отбрана „Златният купол“ в Гренландия. Първият тест е планиран за 2028 г.

"Златният купол" е проект на САЩ за създаване на многослойна система за противоракетна отбрана за защита на американския континент. Програмата има за цел да защити северноамериканския континент от балистични, хиперзвукови и крилати ракети, включително ядрени, както и от дронове. Тя ще се основава на космически сензори и прехващачи.

„Получаваме всичко, което искахме: пълен контрол, неограничен достъп до всичко, толкова бази, колкото са ни необходими, цялото оборудване, което искаме“, каза Тръмп, въпреки че не изключи възможността да придобие острова в бъдеще.

Той смята, че Китай и Русия заплашват сигурността на Гренландия, докато самата Дания не е в състояние да защити острова.

По-рано беше съобщено, че канадските въоръжени сили са разработили модел на хипотетично военно нахлуване на САЩ и евентуални ответни действия на страната. Според хипотетичен модел, ако Канада бъде атакувана от юг, американските сили биха могли да поемат контрол над ключови канадски позиции на сушата и морето в рамките на 2-7 дни.

Военното сътрудничество между Канада и Съединените щати остава непроменено, включително работата по континенталната система за противоракетна отбрана „Златен купол“. Канадските военни също така моделират сценарии за евентуални ракетни удари по страната от Русия и Китай.

В началото на миналата година Тръмп призова Канада да обмисли възможността да стане „обичан“ 51-ви щат на САЩ. Той вярваше, че обединението на двете страни също ще бъде от полза за канадците: „Много по-ниски данъци и много по-добра военна защита за народа на Канада – и никакви тарифи“.