Уиткоф обяви възможността за създаване на безмитна зона в Украйна

Създаването на безмитна зона в Украйна може да помогне на икономиката на страната в бъдеще, заяви специалният президентски пратеник на САЩ Стивън Уиткоф.

„Цяла вечер вчера обсъждахме траекторията на растеж на украинската икономика и финансова система. Капиталови пазари, работни места. Президентът на САЩ Доналд Тръмп говори за безмитна зона в Украйна. Мисля, че това ще има значително въздействие; индустриите ще се преместят в тази зона“, каза той в кулоарите на Световния икономически форум в Давос.

