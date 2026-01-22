Уиткоф обяви възможността за създаване на безмитна зона в Украйна

Създаването на безмитна зона в Украйна може да помогне на икономиката на страната в бъдеще, заяви специалният президентски пратеник на САЩ Стивън Уиткоф.
„Цяла вечер вчера обсъждахме траекторията на растеж на украинската икономика и финансова система. Капиталови пазари, работни места. Президентът на САЩ Доналд Тръмп говори за безмитна зона в Украйна. Мисля, че това ще има значително въздействие; индустриите ще се преместят в тази зона“, каза той в кулоарите на Световния икономически форум в Давос.
1 дядо поп
10:57 22.01.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... КОИТО СА ДАЛИ НА СВЕТА ОСВЕН
МИЛИАРДЕРА СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
И ПОНЕ 40 ИСТИНСКИ МИЛИАРДЕРИ :)
.....
БРОНФМАН КАНАДСКИ - ВСЪЩНОСТ КАЗАНДЖИЕВИ ОТ УКРАЙНА
НАПРИМЕР КОНТРОЛИРАТ ОСВЕН БГ ЗЛАТОТО
И ДЪНДИ И 1000 МИЛИАРДА ДОЛАРА ИНВЕСТИЦИОННЕН
ФОНД - БРУКФИЙЛД КЕПИТЪЛ :)
11:00 22.01.2026
3 Трол
11:02 22.01.2026
4 хихи
11:09 22.01.2026
5 честен ционист
До коментар #1 от "дядо поп":Стефчо Витков говори за освободената Украйна и Одеса.
11:17 22.01.2026
6 Одеса
До коментар #5 от "честен ционист":В нея живеят 300 000 българи, останалото е бели ерусалимски цигани, строители на пирамиди за 400 години, гои на фараона.
11:21 22.01.2026
7 койдазнай
11:56 22.01.2026
8 Нищо
Няма да се начисляват и събират мита. Какво по-добро от това.
12:00 22.01.2026