Уиткоф обяви възможността за създаване на безмитна зона в Украйна
  Тема: Украйна

Уиткоф обяви възможността за създаване на безмитна зона в Украйна

22 Януари, 2026 10:53 810 8

  • стив уиткоф-
  • украйна-
  • сащ-
  • безмитна зона-
  • икономика-
  • подпомагане

Това може да помогне на икономиката на страната в бъдеще

Уиткоф обяви възможността за създаване на безмитна зона в Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Създаването на безмитна зона в Украйна може да помогне на икономиката на страната в бъдеще, заяви специалният президентски пратеник на САЩ Стивън Уиткоф.

„Цяла вечер вчера обсъждахме траекторията на растеж на украинската икономика и финансова система. Капиталови пазари, работни места. Президентът на САЩ Доналд Тръмп говори за безмитна зона в Украйна. Мисля, че това ще има значително въздействие; индустриите ще се преместят в тази зона“, каза той в кулоарите на Световния икономически форум в Давос.

Швейцария
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дядо поп

    11 1 Отговор
    Създаването на безмитна зона изисква и наличието на излаз на море.

    Коментиран от #5

    10:57 22.01.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 2 Отговор
    МЕЧТАТА НА ЕВРЕИТЕ ОТ ОДЕССА...
    ... КОИТО СА ДАЛИ НА СВЕТА ОСВЕН
    МИЛИАРДЕРА СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
    И ПОНЕ 40 ИСТИНСКИ МИЛИАРДЕРИ :)
    .....
    БРОНФМАН КАНАДСКИ - ВСЪЩНОСТ КАЗАНДЖИЕВИ ОТ УКРАЙНА
    НАПРИМЕР КОНТРОЛИРАТ ОСВЕН БГ ЗЛАТОТО
    И ДЪНДИ И 1000 МИЛИАРДА ДОЛАРА ИНВЕСТИЦИОННЕН
    ФОНД - БРУКФИЙЛД КЕПИТЪЛ :)

    11:00 22.01.2026

  • 3 Трол

    1 4 Отговор
    Бургазлии харесват тази новина.

    11:02 22.01.2026

  • 4 хихи

    6 2 Отговор
    Подозирам, че във вреда на ЕС!?

    11:09 22.01.2026

  • 5 честен ционист

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "дядо поп":

    Стефчо Витков говори за освободената Украйна и Одеса.

    Коментиран от #6

    11:17 22.01.2026

  • 6 Одеса

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    В нея живеят 300 000 българи, останалото е бели ерусалимски цигани, строители на пирамиди за 400 години, гои на фараона.

    11:21 22.01.2026

  • 7 койдазнай

    1 1 Отговор
    Само не е ясно, спрямо кой ще е тази "безмитна зона". Ако Украйна е в ЕС< то целият ЕС е безмитна зона. Явно резулататите от преговорите са толкова големи, че остава само тоя "пробив" с "безмитната зона"

    11:56 22.01.2026

  • 8 Нищо

    2 1 Отговор
    не пречи цяла Украйна да стане безмитна зона.
    Няма да се начисляват и събират мита. Какво по-добро от това.

    12:00 22.01.2026