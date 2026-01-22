Новини
Киевските кафенета масово затварят поради липсата на ток
  Тема: Украйна

Киевските кафенета масово затварят поради липсата на ток

22 Януари, 2026 10:15, обновена 22 Януари, 2026 13:46

Търговски центрове в Киев също са започнали да затварят

Киевските кафенета масово затварят поради липсата на ток - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Киевските кафенета масово затварят поради прекъсване на електрозахранването в украинската столица, съобщи изданието "Страна".

Един от столичните ресторантьори разказа пред изданието за затварянето на кафенетата. По-конкретно, пет заведения вече са информирали доставчиците си, че няма да работят. Собственичка на ресторанта отбеляза, че в момента нейното заведение „няма ток, няма вода, няма отопление, нищо“.

Тя твърди, че „няма кой да работи и няма за кого да работи“, тъй като жителите на Киев не ходят по кафенета; почти всички си стоят вкъщи. По-рано бившият украински министър Дмитро Кулеба призова украинците да се хранят навън в кафенета и ресторанти, а не у дома, което предизвика остри критики от обществеността.

Вчера стана известно, че големи търговски центрове в Киев също са започнали да затварят поради проблеми с електрозахранването.

В момента в енергийния сектор на Украйна е в сила извънредно положение. Поради прекъсвания на електрозахранването с часове, супермаркети, кафенета и ресторанти преустановяват дейността си и търпят загуби, а училищата в няколко региона удължават ваканциите или преминават към дистанционно обучение. Най-тежка енергийна ситуация се е развила в Киев и околния регион. Кметът на Киев Виталий Кличко многократно е призовавал жителите да напуснат столицата, ако е възможно, поради проблеми с топло- и електричеството.


Украйна
  • 1 а от фронта се оплакват

    34 0 Отговор
    Военнослужещ от Въоръжените сили на Украйна казва, че от 20 новобранци 11 са "системни наркомани", четирима са аутисти, а останалите (5 души) са хора под "60 години".

    Коментиран от #5, #34

    10:16 22.01.2026

  • 2 Харап

    4 18 Отговор
    Съвсем като в Сибир и пре СССР.

    10:17 22.01.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    37 0 Отговор
    Киев ще бъде унищожен. Като Картаген.

    Коментиран от #29

    10:20 22.01.2026

  • 5 Ха ха

    2 29 Отговор

    До коментар #1 от "а от фронта се оплакват":

    Чудесен материал за Съветската армия. Странна защо всички над 60 години са наркомани? Сигурно защото са родени в СССР.

    Коментиран от #35

    10:20 22.01.2026

  • 6 ООрана държава

    43 0 Отговор
    Ужас, къде урхайнките ще си пият кафетата и пушат цигарките? Да ги вземем на нащо черноморие? Превърнахме се в най луксозния бежански лагер в света

    10:20 22.01.2026

  • 8 морския

    29 1 Отговор
    дървени въглища и пропан-бутан нямат ли !? и това да им пратим, имаме в излишък !

    10:22 22.01.2026

  • 9 456

    30 1 Отговор
    Що за глюпост? И как децата ще учат дистанционно като няма ток?

    Коментиран от #25

    10:23 22.01.2026

  • 10 Путин

    2 32 Отговор
    Хитлер и Сталин не могат да ми стъпят на малкия пръст !
    Холерата и чумата бледнеят пред мен !!!

    10:24 22.01.2026

  • 11 Киев е в тъмнина

    13 0 Отговор
    Търси в ю-туб "Ukraine 🇺🇦Life in Kiev. January 21, 2026. The Streets of Kiev, Ukraine. Streets Scenes"

    10:26 22.01.2026

  • 12 Тези

    33 0 Отговор
    война ли водят или са по моловете и кафетата....А Европа ( в т.ч. българите, защото са много богати) плаща сметката...! Питам: Кои са глупаците...!!! КОИ?

    10:27 22.01.2026

  • 13 Българин

    18 0 Отговор
    Купувам търговска площ в Киев
    На Майдана

    10:27 22.01.2026

  • 14 Истината

    33 0 Отговор
    Продължавайте да слушате Зеления наркоман и вода няма да имате скоро...

    10:30 22.01.2026

  • 15 Какви кафета и кръчми

    29 1 Отговор
    Нали са във война.Важното е да работят казината и банкоматите, че как ще теглят 90 000 000 000€ Нашите кафета работят пускай украйнките да ги чук@ме без пари!

    10:36 22.01.2026

  • 16 кой му дреме

    19 1 Отговор
    вместо "липсата на тока" да бяхте писали "безточие"

    10:44 22.01.2026

  • 17 Да Не

    23 0 Отговор
    На тез кафетата им са проблема !!!

    10:59 22.01.2026

  • 18 Да благодарят на

    20 0 Отговор
    Зеленски, който обаче си пие кафето в Давос.

    11:15 22.01.2026

  • 19 Моряк

    20 0 Отговор
    Горките нацисти. Няма да пият кафе.

    11:51 22.01.2026

  • 20 Жоро

    9 0 Отговор
    Заглавието кърти мивки.Но какво може да се очаква от посредствена медия.

    12:20 22.01.2026

  • 21 Гост

    10 0 Отговор
    Ееее, ми аре де, война е все пак! Какви молове и кръчми...
    ПС
    Това е майтап, нали? Журналистите питам, дет реват нон стоп...

    13:04 22.01.2026

  • 22 Нека

    4 0 Отговор
    да я карат на видело !

    13:48 22.01.2026

  • 23 Какви

    6 0 Отговор
    кафенета, бе ? Клиентите в окопа !

    13:49 22.01.2026

  • 24 Новичок

    6 1 Отговор
    Поради огромният интерес ли публикувате новината от сутринта ???

    13:50 22.01.2026

  • 25 Име

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "456":

    И аз точно това се питам.

    13:51 22.01.2026

  • 26 Лост

    7 0 Отговор
    На Зеленски проблема не му е вече армията,а това че скоро няма да има достатъчно хора за аварийните ремонти и тогава може да има гражданско неподчинение.

    13:52 22.01.2026

  • 27 провинциалист

    2 3 Отговор
    Потресаващо! На петата година от войната агресорът Путин предизвика затваряне на кафета и търговски центрове в Киев!

    13:52 22.01.2026

  • 28 Механик

    5 0 Отговор
    Няма да пиете кафе! Евро атлантизма изисква жертви.

    14:06 22.01.2026

  • 29 Бойко Българоубиец

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    А пък аз ще даря на киев парите от данъците ти мой робе 😉😘

    14:07 22.01.2026

  • 30 Нюклиър бласт

    4 0 Отговор
    Еее... какво толкова. Нали на Слънчака ток има.

    14:09 22.01.2026

  • 31 Хохо Бохо

    2 0 Отговор
    и ся бандеровските салонаците от къде ще ловят месо за месомелачката? Няма молове, няма кафенета. Трябва до Червиня и др курорти да ходят

    14:17 22.01.2026

  • 33 Слугата мрази свободния и смелия !

    0 2 Отговор
    Копейките никога няма да простят на Зеленckи, че вместо да избяга на Запад, остана в Украйна и започна да воюва срещу Мордор, унижи Фторая, непобедимая и безаналоговая и я превърна в армия комикс....😂
    Изявленията и заплахите на рашистките ястреби будят само смях и презрение като към скимтящо от безсилие улично куче. Вече няма страна, която да има страхопочитание от Руската Федерация. Китай, който преди вероломното нахлуване на московските орди в Украйна,
    слагаха Русия на пиедестал, вече нескрито демонстрират презрението си към руснаците и съвсем обезпокоявано си завладяват територии, надвишаващи тези на цяла Украйна.
    Никога няма да простят и на украинците, че не се уплашиха от монголската орда, че превърна любимата им Раша в държава фейлетон пред целия Свят.....
    Ето от тук идва и омразата на копейките, украинците са НАРОД, а не някакви лазещи в краката на кремълския сътрап твapи ! и вместо украинците да наведат главици за да не ги посече руския ятаган, те ги изправиха толкова високо, че той не може да ги достигне....Факт!

    14:19 22.01.2026

  • 34 ГРУ гайтанжиева

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "а от фронта се оплакват":

    Това е кремълска пропаганда, разпространявана от така попyляpните "noлeзни и д и o т и", които cе зоват "патpиоти" !

    14:20 22.01.2026

  • 35 Коуега

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ха ха":

    По-скоро, заради твоите брътвежи.

    14:21 22.01.2026