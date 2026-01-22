Киевските кафенета масово затварят поради липсата на ток

Киевските кафенета масово затварят поради прекъсване на електрозахранването в украинската столица, съобщи изданието "Страна".
Един от столичните ресторантьори разказа пред изданието за затварянето на кафенетата. По-конкретно, пет заведения вече са информирали доставчиците си, че няма да работят. Собственичка на ресторанта отбеляза, че в момента нейното заведение „няма ток, няма вода, няма отопление, нищо“.
Тя твърди, че „няма кой да работи и няма за кого да работи“, тъй като жителите на Киев не ходят по кафенета; почти всички си стоят вкъщи. По-рано бившият украински министър Дмитро Кулеба призова украинците да се хранят навън в кафенета и ресторанти, а не у дома, което предизвика остри критики от обществеността.
Вчера стана известно, че големи търговски центрове в Киев също са започнали да затварят поради проблеми с електрозахранването.
В момента в енергийния сектор на Украйна е в сила извънредно положение. Поради прекъсвания на електрозахранването с часове, супермаркети, кафенета и ресторанти преустановяват дейността си и търпят загуби, а училищата в няколко региона удължават ваканциите или преминават към дистанционно обучение. Най-тежка енергийна ситуация се е развила в Киев и околния регион. Кметът на Киев Виталий Кличко многократно е призовавал жителите да напуснат столицата, ако е възможно, поради проблеми с топло- и електричеството.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 а от фронта се оплакват
Коментиран от #5, #34
10:16 22.01.2026
2 Харап
10:17 22.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Данко Харсъзина
Коментиран от #29
10:20 22.01.2026
5 Ха ха
До коментар #1 от "а от фронта се оплакват":Чудесен материал за Съветската армия. Странна защо всички над 60 години са наркомани? Сигурно защото са родени в СССР.
Коментиран от #35
10:20 22.01.2026
6 ООрана държава
10:20 22.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 морския
10:22 22.01.2026
9 456
Коментиран от #25
10:23 22.01.2026
10 Путин
Холерата и чумата бледнеят пред мен !!!
10:24 22.01.2026
11 Киев е в тъмнина
10:26 22.01.2026
12 Тези
10:27 22.01.2026
13 Българин
На Майдана
10:27 22.01.2026
14 Истината
10:30 22.01.2026
15 Какви кафета и кръчми
10:36 22.01.2026
16 кой му дреме
10:44 22.01.2026
17 Да Не
10:59 22.01.2026
18 Да благодарят на
11:15 22.01.2026
19 Моряк
11:51 22.01.2026
20 Жоро
12:20 22.01.2026
21 Гост
ПС
Това е майтап, нали? Журналистите питам, дет реват нон стоп...
13:04 22.01.2026
22 Нека
13:48 22.01.2026
23 Какви
13:49 22.01.2026
24 Новичок
13:50 22.01.2026
25 Име
До коментар #9 от "456":И аз точно това се питам.
13:51 22.01.2026
26 Лост
13:52 22.01.2026
27 провинциалист
13:52 22.01.2026
28 Механик
14:06 22.01.2026
29 Бойко Българоубиец
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":А пък аз ще даря на киев парите от данъците ти мой робе 😉😘
14:07 22.01.2026
30 Нюклиър бласт
14:09 22.01.2026
31 Хохо Бохо
14:17 22.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Слугата мрази свободния и смелия !
Изявленията и заплахите на рашистките ястреби будят само смях и презрение като към скимтящо от безсилие улично куче. Вече няма страна, която да има страхопочитание от Руската Федерация. Китай, който преди вероломното нахлуване на московските орди в Украйна,
слагаха Русия на пиедестал, вече нескрито демонстрират презрението си към руснаците и съвсем обезпокоявано си завладяват територии, надвишаващи тези на цяла Украйна.
Никога няма да простят и на украинците, че не се уплашиха от монголската орда, че превърна любимата им Раша в държава фейлетон пред целия Свят.....
Ето от тук идва и омразата на копейките, украинците са НАРОД, а не някакви лазещи в краката на кремълския сътрап твapи ! и вместо украинците да наведат главици за да не ги посече руския ятаган, те ги изправиха толкова високо, че той не може да ги достигне....Факт!
14:19 22.01.2026
34 ГРУ гайтанжиева
До коментар #1 от "а от фронта се оплакват":Това е кремълска пропаганда, разпространявана от така попyляpните "noлeзни и д и o т и", които cе зоват "патpиоти" !
14:20 22.01.2026
35 Коуега
До коментар #5 от "Ха ха":По-скоро, заради твоите брътвежи.
14:21 22.01.2026