Киевските кафенета масово затварят поради липсата на ток

Киевските кафенета масово затварят поради прекъсване на електрозахранването в украинската столица, съобщи изданието "Страна".

Един от столичните ресторантьори разказа пред изданието за затварянето на кафенетата. По-конкретно, пет заведения вече са информирали доставчиците си, че няма да работят. Собственичка на ресторанта отбеляза, че в момента нейното заведение „няма ток, няма вода, няма отопление, нищо“.

Тя твърди, че „няма кой да работи и няма за кого да работи“, тъй като жителите на Киев не ходят по кафенета; почти всички си стоят вкъщи. По-рано бившият украински министър Дмитро Кулеба призова украинците да се хранят навън в кафенета и ресторанти, а не у дома, което предизвика остри критики от обществеността.

Вчера стана известно, че големи търговски центрове в Киев също са започнали да затварят поради проблеми с електрозахранването.

В момента в енергийния сектор на Украйна е в сила извънредно положение. Поради прекъсвания на електрозахранването с часове, супермаркети, кафенета и ресторанти преустановяват дейността си и търпят загуби, а училищата в няколко региона удължават ваканциите или преминават към дистанционно обучение. Най-тежка енергийна ситуация се е развила в Киев и околния регион. Кметът на Киев Виталий Кличко многократно е призовавал жителите да напуснат столицата, ако е възможно, поради проблеми с топло- и електричеството.