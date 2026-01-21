Новини
Ползите от еврозоната не успяват да компенсират проблема с корупцията в България

21 Януари, 2026 15:17, обновена 22 Януари, 2026 20:26

Австрийски инвестиции почти липсват последната година

Ползите от еврозоната не успяват да компенсират проблема с корупцията в България - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Присъединяването на България към еврозоната несъмнено е голям плюс за европейските компании, които биха желали да инвестират в България. Правенето на бизнес ще е далеч по-лесно след 1 януари 2026 г., категорични са икономисти. Приемането на еврото е силен сигнал за стабилност и надеждност към международните и финансови пазари.

Единната европейска валута е „добре дошла“ за търговията между България и останалите членки в еврозоната, тъй като това означава по-ниски разходи и по-малко административна тежест, допълват анализатори.

Сложната икономическа обстановка в световен мащаб и пренареждането на силите, на което сме свидетели, обаче плаши предприемачите и те предпочитат да заемат изчаквателна позиция. Това до голяма степен неглижира плюсовете от приемането на страната ни в еврозоната именно в този момент.

Прякото влияние на световните и местни икономически промени се доказва и от резултатите на австрийските компании, които развиват бизнес в България. Според 41% от тях се наблюдава влошаване на икономическия климат в света. Почти същият е и процента, които оценяват, че и българската икономика бележи влошаване - 40%. Еднакъв е процентът на компаниите, които не наблюдават промяна в икономическата ситуация и в света, и у нас през последните 12 месеца – 42%.

Инвеститорите не са оптимисти и за идните 12 месеца. Между 25% и 30% смятат, че ще има влошаване по света и у нас, а около 50% са на мнение, че няма да има промяна.

За последната година австрийски инвестиции почти липсват. 60% от установилите се на българския пазар австрийски компании не са реализирали нови вложения през 2025 г., а при 17% се наблюдава „влошаване“ на този показател. За съжаление, 56% не планират и през 2026 г. да увеличат инвестициите си у нас, а 17% планират да ги намалят. Едва 26% планират увеличаване на вложенията през новата година.

Австрийските инвеститори в България отчитат влошаване на политическата стабилност – 56%, намаляване на предвидимостта на икономическата политика – 60%.

Влошаване има и по отношение на обществените поръчки – 59% и на публичното финансиране – 56%. Близо 67% отчитат като негатив инфраструктурата у нас.

Работата ръка продължава да е проблем. 47% определят като лоша картината свързана с наличието на квалифицирана работна ръка. Истината е, че разходите за труд вече не са сред основните предимства на българската икономика. „Всъщност над 50% от австрийските мениджъри посочват, че разходите за труд вече не са конкурентно предимство. През последните 4 години заплатите са се увеличили средно с над 60%“, призна Филип Купфер, търговския съветник към посолството на Австрия и ръководител на Advantage Austria.

Недостигът на работна ръка може да се окаже едно от най-сериозните препятствия пред по-нататъшното развитие на българската икономика. „Не става въпрос само за квалифицирана работна сила, а за работна сила като цяло. Проблемът може да бъде преодолян по няколко начита. Първият е да се инвестира в автоматизация и дигитализация, особено в производството, за да се намали нуждата от хора. Вторият е миграцията – все по-често при посещения в компании виждам служители от Централна Азия – Узбекистан, Таджикистан и други, дори от по-далечни региони“, казва Купфер.

Влошаване, според австрийския бизнес, има и при покупателната сила, където половината от анкетираните компании отчитат такова. Това, от своя страна води и до снижаване на изискванията за качество – 45%.

Корупцията, както при германския, така и при австрийския бизнес, който реализира инвестиции у нас продължава за поредна година да е сред основните проблеми на България. На следващо място е бюрокрацията, а след нея се нарежда инфраструктурата.

Към третото тримесечие на 2025 австрийските инвестиции в България възлизат на около 5322 млрд. EUR, което прави страната втория по важност чуждестранен инвеститор у нас.


  • 1 Майна

    2 0 Отговор
    Значи, обира на българите с еврото
    Не е достатъчен за корумпета..
    Е..
    Не очаквахме такава честност в изказа
    Душите ни ли искате?!

    20:29 22.01.2026

  • 2 ама не гладна кокошка чекмедже сънува

    1 0 Отговор
    несъмнено е голям плюс за европейските компании, които биха желали да инвестират в България

    20:31 22.01.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Абе тия хора правили ли са някога реален бизнес или са просто едни читанки, които зубкат дивотиите, по учебниците?!

    Уж щеше да има опашки на границата, да не може да се разминеш от инвестотори... а то всъщност имаме отлив и все повече напускат!

    20:34 22.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Този месец народа зверски обедня.Молят ми се за ядене в заведението ми.

    20:42 22.01.2026

  • 5 Спецназ

    1 0 Отговор
    Еврото ще привлече афганци и негрята- ПОМНЕТЕ МИ ДУМИТЕ!

    20:42 22.01.2026

  • 6 хи хи

    0 0 Отговор
    Абе важното е, че голямата полза от еврото е че носи много ползи. хи хи хи

    20:42 22.01.2026