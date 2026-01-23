Новини
България »
Румен Петков призова за арест на премиера Росен Желязков

Румен Петков призова за арест на премиера Росен Желязков

23 Януари, 2026 06:12, обновена 23 Януари, 2026 06:17 552 4

  • румен петков-
  • съвет за мир-
  • росен желязков

лидерът на АБВ обвини министър-председателя в извършване на престъпления срещу Конституцията и националната ни сигурност

Румен Петков призова за арест на премиера Росен Желязков - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

"Аз съм първият проводник на възстановяването на активни взаимоотношения с Беларус, но, падайки от водопада, Желязков явно ме е последвал".

Така лидерът на АБВ Румен Петков коментира приемането на поканата на американския президент за участието на България в Съвета за мир.

"Та — от самия водопад, направо в скута на Лукашенко в Давос, а оттам и в скутовете на редица други другари.

Желязковата кариера е смело надолу с впечатляваща скорост.

Надяваме се, че политическият му живот ще приключи преди да е открил нов водопад, по който да плъзне и себе си и нас.

Майтапа настрана. Този човек трябва да бъде арестуван незабавно за извършване на престъпления срещу Конституцията и националната ни сигурност!


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз съм

    4 0 Отговор
    За ареста на тоя
    Да го измъкнем от спалнята му!

    06:20 23.01.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    1 3 Отговор
    Пак е бил пиян като кирка. Червените пиеници станаха твърде много.

    06:22 23.01.2026

  • 3 Тракиец 🇺🇦

    3 0 Отговор
    Абсолютно е прав Румен Петков... докога тези български бай ганьовска НЕ.ЩАСТНИЦИ представяйки се за политици където днес ги има утре ги няма ще взимат такива важни решения БЕЗ ДА СЕ ДОПИТВАТ ДО НАРОДА ? КАК МОЖЕ БЕЗ РЕФЕРЕНДУМ ти да взимаш такива решения? Питал ли си хората, обществото? За какъв се има тоя гумен ми.зерник от тая хунта в оставка да набутва страната ни някъде където въобще не ни е мястото и дори да плащаме милиарди на по късен етап? Желязков ли ще ги плаща тези милиарди от джоба си аз да питам ?

    06:22 23.01.2026

  • 4 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    ТОЗИ ДОМАТ ПРОДЪЛЖАВА ДА ВРЕДИ НА БЪЛГАРИЯ! АРЕСТ И СЕХ!

    06:24 23.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове