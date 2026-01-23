Румен Петков призова за арест на премиера Росен Желязков

"Аз съм първият проводник на възстановяването на активни взаимоотношения с Беларус, но, падайки от водопада, Желязков явно ме е последвал".

Така лидерът на АБВ Румен Петков коментира приемането на поканата на американския президент за участието на България в Съвета за мир.

"Та — от самия водопад, направо в скута на Лукашенко в Давос, а оттам и в скутовете на редица други другари.

Желязковата кариера е смело надолу с впечатляваща скорост.

Надяваме се, че политическият му живот ще приключи преди да е открил нов водопад, по който да плъзне и себе си и нас.

Майтапа настрана. Този човек трябва да бъде арестуван незабавно за извършване на престъпления срещу Конституцията и националната ни сигурност!