Европа трудно ще устои на натиска на Тръмп

Европа трудно ще устои на натиска на Тръмп

22 Януари, 2026 13:21

Американският президент заяви, че Стария континент се движи в грешна посока

Европа трудно ще устои на натиска на Тръмп - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европа предприе много неоправдани стъпки, включително отказ от сътрудничество с Русия и прекомерно разчитане на своето единство и силата на бюрокрацията си като противотежест на традиционната политика. Сега ще ѝ бъде трудно да се съпротивлява на президента на САЩ Доналд Тръмп, който ще я доведе до краен предел, смята изпълнителният директор на Института за икономика на растежа „А.И.“ Антон Свириденко, доктор по икономика.

По време на речта си в Давос, Тръмп заяви, наред с други неща, че Европа се движи в грешна посока, че някои нейни части са станали неузнаваеми и че САЩ се интересуват от силни съюзници, така че трябва да променят политиката си.

„Успехът на натиска на Тръмп върху Европа и други страни ще зависи от способността им да устоят на натиска му. Европа, в частност, ще трябва да погледне трезво на политиката и предишните си решения“, каза Свириденко пред ТАСС.

Експертът вижда основното противоречие между сегашните САЩ и Европа в „различните визии за идеали и различията в манталитета, въпреки взаимното желание да бъдат икономически лидери“, въпреки факта, че обикновено има само един лидер, а някой друг заема второ място.

„Европа ще бъде разстроена, но е правила много грешки в миналото: отказ от сътрудничество с Русия, трудни отношения с Китай, плюс стари колониални нюанси, които са се появявали тук-там, и произтичащата от това липса на съюзници, които да защитават срещу американските интереси“, обясни той.

„Вътрешната миграционна криза, липсата на политическо единство с общи черти само в бюрокрацията и общия пазар усложняват координирания отговор“, каза експертът. Преразглеждането на търговските споразумения също е реална възможност и, съдейки по последните новини, то вече е в ход.

„Засега това е единствената стратегия на Европа, която може да служи като аргумент“, заключи източникът на агенцията.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    3 10 Отговор
    Слава на Украйна!

    13:22 22.01.2026

  • 2 Мехмет 🇹🇷 ЕвалаНаТръмп 🇺🇸

    1 10 Отговор
    Мисля, че след като Съединените Щати възстановиха своето господство над Гренландия, Турция трябва да каже тежката си дума: България е част от Турция! 🇹🇷

    13:24 22.01.2026

  • 3 😂😂😂😂😂😂

    4 1 Отговор
    Това да не е Вацев бе🤣

    13:24 22.01.2026

  • 4 С екс на екс

    9 3 Отговор
    Европа отдавна не може вече нищо да устоява.Тръмп ги клати, после и Путин ще ги клати

    13:26 22.01.2026

  • 5 Майна

    9 2 Отговор
    Браво , Тръмп
    Унижи вчера давоските" елитни" хлебарки
    Всички на ръководни позиции в глобалиския елит( ха)
    Путин и Тръмп
    Срещу тях!

    13:26 22.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    2 6 Отговор
    Росен Желязков плаща по 2 млн долара на всеки жител на Гренландия да станат Щат на САЩ.

    13:26 22.01.2026

  • 7 Ей,Милено

    6 0 Отговор
    Сложи неква друга снимка ма

    13:26 22.01.2026

  • 8 Европа трудно устоява на каквото и да е

    9 3 Отговор
    На натиска на тръмп
    На натиска на путин
    На натиска на китай
    На мигранския натиск
    На натиска на пфайзер

    Така е като самоумствено недоразвити са в тоя евро парламент

    13:31 22.01.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    5 1 Отговор
    Европа няма единство
    Европа няма и общ пазар!

    Изненада! Еврогугутките които подскачат като чуят европа всъщност масово не знаят, че "общия пазар" всъщност не е такъв, че има десетки ограничения и всяка членка има собствени политики. Докато мрънкат срещу 10те процента тарифи на Тръмп в Европа еквивалента на тези ограничения се изчислява на 50 до 60% тарифи между членките!

    А за единство е абсурдно и да се говори! Дори само "кризата" с Гренландия да вземем показа тежко разделение. Половината избраха да се мазнят на Тръмп вместо да застанат срещу него заедно с останалите членки ида защитят Гренландската независимост!

    Европата ви е една лека жена, която си ляга с всички!... също като еврогугутките!

    13:33 22.01.2026

  • 10 хаха

    0 1 Отговор
    "С подписите на Желязков и Тръмп в Давос: България влезе в Съвета за мир (снимки)

    По време на официалната церемония българският премиер и американският президент се ръкуваха два пъти и размениха няколко думи"

    Подлизурковците пак зяпнали. Я се вижте бе смешници кухороги!

    14:06 22.01.2026

  • 11 ЕС не е Европа

    2 1 Отговор
    И Европа не е ЕС! Но Тръмп добре им го нaпpacка публично на ЕС-васалите си през Гренландия. Инак както винаги на пръснатите брюкСелски зелки Путин им е виновен, РФ им е заплахата.

    14:07 22.01.2026

  • 12 Тръмп ще вземе

    1 0 Отговор
    брадатия.

    14:12 22.01.2026

  • 13 Чичо Али Хаменей

    0 0 Отговор
    Миленка, не пиши свободни съчинения. Тръмп сам със себе си не е наясно какво иска. Той се изживява като безконтролен, а това е далеч от реалността, и той от вчера започна да го осъзнава. Американския конгрес е НАД президента, макар и изкуствения интелект да твърди, че са равни. Няма как да има придобиване на Гренландия без одобрение от Конгреса. Всичко друго е празни приказки и пожелания на Тръмп. Нито Гренландия, нито Канада, нито каквато и да е земя няма да добави в състава на САЩ докато е президент

    14:26 22.01.2026