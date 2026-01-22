Европа предприе много неоправдани стъпки, включително отказ от сътрудничество с Русия и прекомерно разчитане на своето единство и силата на бюрокрацията си като противотежест на традиционната политика. Сега ще ѝ бъде трудно да се съпротивлява на президента на САЩ Доналд Тръмп, който ще я доведе до краен предел, смята изпълнителният директор на Института за икономика на растежа „А.И.“ Антон Свириденко, доктор по икономика.

По време на речта си в Давос, Тръмп заяви, наред с други неща, че Европа се движи в грешна посока, че някои нейни части са станали неузнаваеми и че САЩ се интересуват от силни съюзници, така че трябва да променят политиката си.

„Успехът на натиска на Тръмп върху Европа и други страни ще зависи от способността им да устоят на натиска му. Европа, в частност, ще трябва да погледне трезво на политиката и предишните си решения“, каза Свириденко пред ТАСС.

Експертът вижда основното противоречие между сегашните САЩ и Европа в „различните визии за идеали и различията в манталитета, въпреки взаимното желание да бъдат икономически лидери“, въпреки факта, че обикновено има само един лидер, а някой друг заема второ място.

„Европа ще бъде разстроена, но е правила много грешки в миналото: отказ от сътрудничество с Русия, трудни отношения с Китай, плюс стари колониални нюанси, които са се появявали тук-там, и произтичащата от това липса на съюзници, които да защитават срещу американските интереси“, обясни той.

„Вътрешната миграционна криза, липсата на политическо единство с общи черти само в бюрокрацията и общия пазар усложняват координирания отговор“, каза експертът. Преразглеждането на търговските споразумения също е реална възможност и, съдейки по последните новини, то вече е в ход.

„Засега това е единствената стратегия на Европа, която може да служи като аргумент“, заключи източникът на агенцията.