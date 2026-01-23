Новини
В новия съвет на Тръмп участници от ЕС са само България и Унгария. Ето как отговори Путин

23 Януари, 2026 09:08 1 855 43

Кремъл изрази интерес към новата инициатива, но поиска таксата да бъде платена от замразени руски активи

В новия съвет на Тръмп участници от ЕС са само България и Унгария. Ето как отговори Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След специална среща на върха на държавните и правителствени ръководители на ЕС председателят на Европейския съвет Антонио Коща изрази критично отношение към спорния "Съвет за мир" на американския президент Доналд Тръмп, отбелязва "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг", пише БТА в прегледа на печата.

"Имаме сериозни съмнения относно редица елементи в устава на Съвета за мир", заяви Коща в Брюксел. Става въпрос за обхвата на задачите, председателството и съвместимостта на инициативата с устава на Организацията на обединените нации.

Тръмп представи "Съвета за мир" в четвъртък по време на Световния икономически форум в Давос. Деветнайсет други държави подписаха учредителния документ, сред които Аржентина и Унгария. Няколко поканени държави не участваха, сред които и Германия. Берлин досега се изказа с резерви по отношение на новия орган. Франция вече отказа да участва.

Първоначално органът трябваше да наблюдава плана за прекратяване на войната между Израел и радикалната ислямска палестинска организация "Хамас" в ивицата Газа. В учредителната харта обаче палестинските територии не се споменават изрично. Тръмп играе доминираща роля в "Съвета за мир“. Той е председател на органа, взема решения за поканите за участие и има право на вето при всички гласувания, посочва "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви създаването на нов "Съвет за мир" в Давос , който според него ще гарантира "мир в света", посочва "Франкфуртер Рундшау". Подписването на устава от представители на повече от дузина държави обаче е критикувано като потенциална фронтална атака срещу Организацията на обединените нации (ООН), отбелязва вестникът, който посочва, че от ЕС в новия орган са представени само България и Унгария – Германия отсъства, както и други партньори от НАТО , Япония, Южна Корея и Австралия. "Уставът вече е в сила, а Съветът за мир е официална международна организация", подчерта говорителката на Тръмп Каролайн Левит след церемонията в Давос.

Много анализатори виждат в новата организация пряка конкуренция на Организацията на обединените нации. Самият Тръмп остро критикува ООН, твърдейки, че тя не е успяла да разреши конфликти – за разлика от него. В същото време той изненадващо повдигна въпроса за възможността за сътрудничество с ООН, посочва "Франкфуртер Рундшау".

Точният начин на действие на „Съвета за мир“ остава до голяма степен неясен. Твърди се, че общо 60 държави са получили покани. Желаещите да участват повече от три години трябва да осигурят един милиард щатски долара за бюджета на органа.

Поканата, отправена към руския президент Владимир Путин, е особено спорна, посочва "Франкфуртер Рундшау". Шефът на Кремъл изрази интерес, но поиска таксата да бъде платена от замразени руски активи. Великобритания изрично отказа да участва, изразявайки опасения, че Путин – който води агресивна война срещу Украйна от почти четири години – ще "участва в събитие, посветено на мира", заяви британската външна министърка Ивет Купър.

Реакциите в Европа варират от сдържани до критични, отбелязва "Франкфуртер Рундшау". Франция не възнамерява да приеме предложението "в този момент" – и веднага получи заплаха от Тръмп за 200% мита върху вино и шампанско. Норвегия предпазливо заяви, че не може да се съгласи с настоящата концепция. Германия, чрез външния си министър Йохан Вадефул, предупреди: "Във време на геополитическа криза отговорът не може да бъде оттегляне от международния ред."

Ключов момент в критиките е абсолютната концентрация на власт в ръцете на Тръмп. Президентът на САЩ ще оглави "Съвета за мир" – с доживотен мандат, който не е обвързан с неговото президентство. Председателката на Общото събрание на ООН Аналена Бербок изрази скептицизъм: Тя посочи, че Организацията на обединените нации вече съществува като международна организация за световен мир, в която всички държави имат място и глас "независимо от техния размер".

Под заглавие "Тръмп стартира "Съвет за мира" в Давос, тествайки световния ред" "Вашингтон пост" пише, че президентът Доналд Тръмп иска неговият нов "Съвет за мир" да работи с Организацията на обединените нации, но не е ясно дали това обещание ще облекчи опасенията сред някои лидери, че той се опитва да изолира международната организация.

Тръмп обсъди потенциала за сътрудничество на официалното откриване на Съвета, който администрацията му рекламира като инструмент за разрешаване на глобални конфликти с обхват, съперничещ на този на ООН. Към него се присъединиха 19 световни лидери, но само двама представители на страните от Европейския съюз, Унгария и България, контраст, който подчертава амбицията му да промени световния ред и ограниченията на неговия подход, посочва "Вашингтон пост".

Вестникът припомня, че администрацията на Тръмп по-рано този месец се оттегли от 66 международни организации, много от които агенции, комисии и консултативни панели, свързани с ООН, които се фокусират върху климата, труда, миграцията и други въпроси, които администрацията е категоризирала като обслужващи многообразието. Даниел Форти, ръководител на отдела по въпросите на ООН в Международната кризисна група, заяви в тази връзка, че ходът е "много ясна визия за желание за международно сътрудничество, но при условия, определени от Вашингтон".

Церемонията на сцената на Световния икономически форум кристално ясно показа как Тръмп доминира на годишната конференция, въпреки че води политика, която поставя под напрежение глобалните партньорства, които форумът насърчава от основаването си преди 55 години, констатира "Вашингтон пост".

"Ню Йорк Таймс" обръща внимание на това, че вчера Тръмп оттегли поканата си към канадския премиер Марк Карни да се присъедини към неговия "Съвет за мир" – организация, която той създаде, за да наблюдава мирното споразумение между Израел и "Хамас" в Газа, но която сега се опитва да превърне в институция, която да се конкурира с ООН.

В речта си пред Световния икономически форум във вторник Карни призова лидерите на по-малките държави да се обединят, за да се противопоставят на доктрината "Америка на първо място" на Тръмп и на усилията му да разруши световния ред, установен след Втората световна война. Вчера, часове преди обявяването от Тръмп на "Съвета за мир", Карни отиде още по-далеч, като осъди "авторитаризма и изключването" в реч, която изглеждаше насочена към президента.

Въпреки че Тръмп не обясни защо отменя поканата към Карни, той, който често напада лидери, които публично му се противопоставят, изглежда реагира на откровените коментари на канадския премиер. Подобен епизод се разигра и няколко месеца по-рано, когато Тръмп се опита да накаже Канада с допълнителни мита заради канадска телевизионна реклама, в която бившият президент Роналд Рейгън осъждаше митата, припомня "Ню Йорк Таймс".

"Заедно сме в позиция да сложим край на десетилетия страдание, да спрем поколения омраза и кръвопролития и да изковем красив, вечен и славен мир за този регион и за целия регион на света", каза Тръмп, когато обяви създаването на новия Съвет за мир на сцената на Икономическия форум в Давос.

Светът, изпълнен с твърде много страдания и борби, силно иска да му повярва.

Но за много наблюдатели и служители в столиците по целия свят това е поредното доказателство за стремежа на Тръмп да демонтира следвоенната международна архитектура и да я замени с нови институции – доминирани от него, отбелязват световните медии.

"Гардиън" обръща внимание на оттеглянето от страна на Тръмп на поканата му към Канада да се присъедини към инициативата му "Съвет за мир", насочена към разрешаване на глобални конфликти.

"Моля, нека това писмо послужи като знак, че Съветът за мир оттегля поканата си към вас относно присъединяването на Канада към това, което ще бъде най-престижният Съвет на лидерите, сформиран някога", написа Тръмп в публикация в "Трут Соушъл" , насочена към канадския премиер Марк Карни .

Тръмп стартира инициативата си за "Съвет за мир“ на Световния икономически форум в Давос, твърдейки, че това ще бъде "един от най-значимите органи, създавани някога в историята на света“. Съветът, който ще бъде председателстван от Тръмп, първоначално беше описан като временен орган, който да наблюдава управлението и възстановяването на Газа.

Докато лидерите на много либерални демокрации отказаха да се присъединят към новата международна организация на Тръмп, Карни, преди Давос, прие по принцип, въпреки че заяви в неделя, че неговите служители все още не са разгледали "всички подробности за структурата, как ще работи, за какво е финансирането и т.н.", посочва "Гардиън".


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    7 39 Отговор
    България направи правилния ход.

    Коментиран от #4

    09:10 23.01.2026

  • 2 Атина Палада

    9 24 Отговор
    Путин няма пари

    Коментиран от #27

    09:10 23.01.2026

  • 3 Боруна Лом

    18 2 Отговор
    ДОМАТА ДА ПЛАТИ МИЛИАРДИТЕ ОТ ОБОРОТА НА ВОДОПАДА!

    09:11 23.01.2026

  • 4 Атина Палада

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Кре..н

    09:11 23.01.2026

  • 5 Пич

    17 1 Отговор
    Това е интересно !!! Дали не подсказва , че отново ще бъдем троянски кон , но този път - на САЩ?!

    09:12 23.01.2026

  • 6 Желяско

    24 4 Отговор
    Ако не подпише как ще изтъкне! Този подписва всичко, помощта за Украйна първи, Маркосур първи, съвета за мир първи! Дали чете нещо преди да подпише съмнявам се!

    Коментиран от #12

    09:12 23.01.2026

  • 7 учуден

    10 1 Отговор
    Ама вчера Желязков каза , че няма такса

    Коментиран от #9

    09:12 23.01.2026

  • 8 Народа

    18 2 Отговор
    Народа сме страливи и управляващите го знаят, смелостта ни стига до това да се съберем на площада и толкова. Наивно си мислим, че изборите ще променят нещата. Само граждански арест на Борисов и Пеевски, може да освободи отново България, да спрат кражбите, да има работа и по-високи доходи за хората

    09:12 23.01.2026

  • 9 Да, няма такса за Шиши

    16 0 Отговор

    До коментар #7 от "учуден":

    Таксата е за българския народ, на неговата сметка е и ние ще я плащаме

    Коментиран от #41

    09:13 23.01.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    3 12 Отговор
    България ще е канал за комуникация на ЕС с Русия. Както беше канал за комуникация с Турция, когато отношенията между ЕС и Турция бяха обтегнати. Бойко Борисов е мъдър политик и държавник.

    Коментиран от #30

    09:13 23.01.2026

  • 11 Последния Софиянец

    5 5 Отговор
    Райха приключи.Има два пътя за България -БРИКС или борда на Тръмп.

    Коментиран от #36

    09:14 23.01.2026

  • 12 Атина Палада

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "Желяско":

    Голямото Д го е хванало на къс пас и каквото му каже го прави-голямо подмазване заради Магнитски...

    Коментиран от #15

    09:14 23.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 стоян георгиев

    8 3 Отговор
    Щом Ганя е вътре и това ще се разтури. Българското проклятие действа безотказно.

    09:14 23.01.2026

  • 15 Я па тая

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    Шеф на съвета за мир е българин. Нормално е да имаме и наш представител в съвета.

    Коментиран от #34

    09:16 23.01.2026

  • 16 Изглежда

    10 2 Отговор
    Пеевски е накарал Желязков да подписва незаконно международни документи без санкция от НС, и да плати 1 млрд български пари, само за да отърват оня от Магнитски.

    09:16 23.01.2026

  • 17 Тодор Тагарев, военен министър

    3 3 Отговор
    Вместо се занимава с Куба, Иран и самодейни организации Тръмп да идва тука да пробва що е то шкембе чорба и друсан кебап 😁👍

    09:16 23.01.2026

  • 18 Дончо кани лично Радев

    8 2 Отговор
    А нашите юрогейци и магнетисти ша са претепят да прецакат Радев и да се подмажат!!!

    Коментиран от #22

    09:17 23.01.2026

  • 19 Трол

    4 0 Отговор
    Косоварката също е част от ЕС.

    09:18 23.01.2026

  • 20 Стана ли ви ясно

    3 1 Отговор
    :"Председателката на Общото събрание на ООН Аналена Бербок изрази скептицизъм"

    09:18 23.01.2026

  • 21 Ново пет

    5 3 Отговор
    Желязков го готвят за президент....тъкмо са запознава с...Тръмп.

    09:18 23.01.2026

  • 22 Я пъ тоа

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "Дончо кани лично Радев":

    Е па Радев да е отишъл. Кой го спира.

    09:19 23.01.2026

  • 23 Лут умора няма

    5 2 Отговор
    Само се поти !
    И Дончо го тресе параноята да не остане незапомнен от идните поколения !
    Е - ще го запомнят като безподобен --- и ди от !

    09:20 23.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Българин

    1 1 Отговор
    "Шефът на Кремъл изрази интерес, но поиска таксата да бъде платена от замразени руски активи"

    Путин пак се избъзика с наведените евроатлантици и шефа им Тръмп - обаче нашия Джилезко вече е платил таксата за да се подмаже на господаря си и да се снима с него.

    "Желаещите да участват повече от три години трябва да осигурят един милиард щатски долара за бюджета на органа" - колко ли пак български пари е дал подлогата Джилезко.

    09:23 23.01.2026

  • 27 АБВ

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    "Путин няма пари"

    А ти като си толкова умна, колко пари имаш ? Путин със сигурност има повече от теб. Значи, че е и по-умен.
    Аре, бегай !

    09:23 23.01.2026

  • 28 Леля Гошо

    4 0 Отговор
    А някой знае ли защо жжалката оотрепка Джилязков ни набута в този съвет? По чия заповед? Дали сутрин като се погледне в огледалото не вижда в отражението един миличък, сладичък Прасчо?

    09:23 23.01.2026

  • 29 павела митова

    3 0 Отговор
    до рогоносеца с водопада ,как всички учасници плащат по 1 милиард а ние сме освободени от такса - тоя яко лъже ,бойче ко прайм мой ,мълчиш като пръднал в автобус

    09:24 23.01.2026

  • 30 Зевзек

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    "Бойко Борисов е мъдър политик и държавник"

    Пък троловете които е пратил тук да го хвалят са обратното на остри.

    09:26 23.01.2026

  • 31 ами

    0 0 Отговор
    и какво прави оон за световния мир - издава резолюции два месеца след събитието

    09:26 23.01.2026

  • 32 В статията липсват коментари от медии

    0 0 Отговор
    в други страни, освен тези на САЩ и UK. В Африка, в Азия и в Австралия този проект на Тръмп не се ли коментира?

    09:26 23.01.2026

  • 33 Маркарни

    0 0 Отговор
    Живот в лъжа!

    09:26 23.01.2026

  • 34 Желяско

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Я па тая":

    Трябваше да подпише и подкрепа за Дания ако и не е подписал и в такъв филм щеше да ни вкара че!!!!! А относно българина ще обере пешкира при неуспех!

    09:27 23.01.2026

  • 35 Данко Харсъзина

    0 2 Отговор
    Този ход на България е съгласуван с ръководството на ЕС. Както Бойко съгласува посещението си при Ердоган с Меркел и Юнкер преди това. Бойко е мъдър държавник и опитен политик. Никога не прави неразумни неща. За това успя да преведе България през безброй кризи, и създаде модерна, силна и просперираща държава, икономически тигър на Европа.

    09:27 23.01.2026

  • 36 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Слава на Украйна.

    09:27 23.01.2026

  • 37 Да, ама НЕ

    0 0 Отговор
    Вчера се въртеше видео в което коментираха състава на организацията и когато дойде ред да се коментира нашия Николай Младенов, използваните думи бяха: "and this creepy guy is Nikolay Mladenov...".
    Това изчерпва темата. С тази малка топчеста женска главичка и анатомия, няма какво да се чудим, какво впечатление остава.

    09:28 23.01.2026

  • 38 "членски внос" ли а?

    2 0 Отговор
    И за какво? За да се наредим в клуба на престъпниците извършили военни престъпления и геноцид? Престъплението на столетието верпятно? Вината наша ли е? Членски внос ли? А защо пък не и една набирателна сметка за да платим от атлантическата полудяла сган да ни изчисти някой а? 1 милиар за чужди грехове и шепа олигофрени да се гаврят с нас ...хм... водопади а?

    09:28 23.01.2026

  • 39 Къде е "особено спорното"?

    0 1 Отговор
    "Поканата, отправена към руския президент Владимир Путин, е особено спорна, посочва "Франкфуртер Рундшау". Шефът на Кремъл изрази интерес, но поиска таксата да бъде платена от замразени руски активи."

    Имат си пари, - плащат!
    А европейците, ако платят, няма да има за пробитата каца!
    Иначе Аналената Беърбек е ясна на всички! И тия дето са я монтирали да е шеф на ООН.

    09:28 23.01.2026

  • 40 Позор ей... членски внос да плащаме сега

    0 0 Отговор
    милиарди за някакъв бутафорен гнусен "Съвета за мир" А иначе с години писахме и писахме нали?..... До кога ? До кога бре хора? До кога.....До кога ще чакаме Господа и Дами български "велики" лидери и политици ? Питаме ! Защо още не е изгонен израелският посланик Йоси Леви-Сфари от България? Защо още посолството на престъпната терористична нацистка държава не е закрито? Защо правителството ни толерира и търпи терористични ционистки клетки в страната ни? До кога трябва да чакаме някой да си свърши работата и да прояви малко разум и морал? Кога една декларация от българският парламент и правителство осъждаща геноцида извършван от престъпната държава Израел поне ще видим. Що за неадекватни, лумпенизирани и зависими индивиди ни управлявате верно? А Радев защо си мълчи, защо бре Радев? Бъди мъж, поне веднъж ...и писахме и писахме и писахме ...

    09:30 23.01.2026

  • 41 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Да, няма такса за Шиши":

    Т.е с чужда пита помен правят. Едно време индулгенцията се е плащала от джоба на грешника, а ГЕРБ винаги плаща с парите на народа. Затова дадоха милиарди за таралясниците Ф-16 , които стоят , като паметник на пожарникарската глупост.

    09:30 23.01.2026

  • 42 Военнолюбци са

    0 0 Отговор
    Тези в Еврпейския Съюз! Дават пари на Украйна за оръжия но за мир не им се дава нито цент!
    Май само Унгария и България от ЕС искат мир!

    09:30 23.01.2026

  • 43 писахме, и писахме, и писахме ...

    0 0 Отговор
    И нека стане ясно на всички че ядреният тероризъм на Израел и САЩ, поставянето на бомби в пейджери, телефони, всякаква електроника, убийството на дипломати, министри, депутати, взривяване на посолства и всякакви други държавни и обществени сгради, убийството на жени, деца и старци, лекари, социални работници, журналисти, служители на ООН, международни лидери и президенти е ЗАКОННО за атлнтиците, толерирарано и спонсорирано от тях и нормална атлантическа практика....която естествено "не дестабилизира" света.... само и единствено Русия е "дестабилизатора".... Ние обаче разумните хора категорично не сме съгласни и ще се борим срещу атлантическата нацистка и ционистка гнус . САЩ и Израел в съучастие и с Германия, Франция и Великобритания извършват геноцид и военни престъпления и това света го вижда ясно и вече в прав текст е заявено в залата от ООН ! Спомнете си че терористичният акт със пейджерите беше обявен от ООН за "ТЕРОРИСТИЧНИЯТ АКТ НА ВЕКА" ! Франция, Германия и Великобритания тикат Европа към ядрена война и това на всички разумни хора е ясно. Многократно тези три държави организираха, подпомагаха и извършваха терористични актове. Списъка е много дълъг. Лъжите с които си служат са брутални и гнусни. Спомнете си защо започна войната в Ирак примерно и как в последствие всичко говорено от тях се оказа лъжа на 100%. В момента ситуацията е аналогична но още по гнусна .... Външно министерство и политиката на България са позор. Атлантически нацистки позор

    09:30 23.01.2026

