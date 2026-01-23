В новия съвет на Тръмп участници от ЕС са само България и Унгария. Ето как отговори Путин

След специална среща на върха на държавните и правителствени ръководители на ЕС председателят на Европейския съвет Антонио Коща изрази критично отношение към спорния "Съвет за мир" на американския президент Доналд Тръмп, отбелязва "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг", пише БТА в прегледа на печата.

"Имаме сериозни съмнения относно редица елементи в устава на Съвета за мир", заяви Коща в Брюксел. Става въпрос за обхвата на задачите, председателството и съвместимостта на инициативата с устава на Организацията на обединените нации.

Тръмп представи "Съвета за мир" в четвъртък по време на Световния икономически форум в Давос. Деветнайсет други държави подписаха учредителния документ, сред които Аржентина и Унгария. Няколко поканени държави не участваха, сред които и Германия. Берлин досега се изказа с резерви по отношение на новия орган. Франция вече отказа да участва.

Първоначално органът трябваше да наблюдава плана за прекратяване на войната между Израел и радикалната ислямска палестинска организация "Хамас" в ивицата Газа. В учредителната харта обаче палестинските територии не се споменават изрично. Тръмп играе доминираща роля в "Съвета за мир“. Той е председател на органа, взема решения за поканите за участие и има право на вето при всички гласувания, посочва "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви създаването на нов "Съвет за мир" в Давос , който според него ще гарантира "мир в света", посочва "Франкфуртер Рундшау". Подписването на устава от представители на повече от дузина държави обаче е критикувано като потенциална фронтална атака срещу Организацията на обединените нации (ООН), отбелязва вестникът, който посочва, че от ЕС в новия орган са представени само България и Унгария – Германия отсъства, както и други партньори от НАТО , Япония, Южна Корея и Австралия. "Уставът вече е в сила, а Съветът за мир е официална международна организация", подчерта говорителката на Тръмп Каролайн Левит след церемонията в Давос.

Много анализатори виждат в новата организация пряка конкуренция на Организацията на обединените нации. Самият Тръмп остро критикува ООН, твърдейки, че тя не е успяла да разреши конфликти – за разлика от него. В същото време той изненадващо повдигна въпроса за възможността за сътрудничество с ООН, посочва "Франкфуртер Рундшау".

Точният начин на действие на „Съвета за мир“ остава до голяма степен неясен. Твърди се, че общо 60 държави са получили покани. Желаещите да участват повече от три години трябва да осигурят един милиард щатски долара за бюджета на органа.

Поканата, отправена към руския президент Владимир Путин, е особено спорна, посочва "Франкфуртер Рундшау". Шефът на Кремъл изрази интерес, но поиска таксата да бъде платена от замразени руски активи. Великобритания изрично отказа да участва, изразявайки опасения, че Путин – който води агресивна война срещу Украйна от почти четири години – ще "участва в събитие, посветено на мира", заяви британската външна министърка Ивет Купър.

Реакциите в Европа варират от сдържани до критични, отбелязва "Франкфуртер Рундшау". Франция не възнамерява да приеме предложението "в този момент" – и веднага получи заплаха от Тръмп за 200% мита върху вино и шампанско. Норвегия предпазливо заяви, че не може да се съгласи с настоящата концепция. Германия, чрез външния си министър Йохан Вадефул, предупреди: "Във време на геополитическа криза отговорът не може да бъде оттегляне от международния ред."

Ключов момент в критиките е абсолютната концентрация на власт в ръцете на Тръмп. Президентът на САЩ ще оглави "Съвета за мир" – с доживотен мандат, който не е обвързан с неговото президентство. Председателката на Общото събрание на ООН Аналена Бербок изрази скептицизъм: Тя посочи, че Организацията на обединените нации вече съществува като международна организация за световен мир, в която всички държави имат място и глас "независимо от техния размер".

Под заглавие "Тръмп стартира "Съвет за мира" в Давос, тествайки световния ред" "Вашингтон пост" пише, че президентът Доналд Тръмп иска неговият нов "Съвет за мир" да работи с Организацията на обединените нации, но не е ясно дали това обещание ще облекчи опасенията сред някои лидери, че той се опитва да изолира международната организация.

Тръмп обсъди потенциала за сътрудничество на официалното откриване на Съвета, който администрацията му рекламира като инструмент за разрешаване на глобални конфликти с обхват, съперничещ на този на ООН. Към него се присъединиха 19 световни лидери, но само двама представители на страните от Европейския съюз, Унгария и България, контраст, който подчертава амбицията му да промени световния ред и ограниченията на неговия подход, посочва "Вашингтон пост".

Вестникът припомня, че администрацията на Тръмп по-рано този месец се оттегли от 66 международни организации, много от които агенции, комисии и консултативни панели, свързани с ООН, които се фокусират върху климата, труда, миграцията и други въпроси, които администрацията е категоризирала като обслужващи многообразието. Даниел Форти, ръководител на отдела по въпросите на ООН в Международната кризисна група, заяви в тази връзка, че ходът е "много ясна визия за желание за международно сътрудничество, но при условия, определени от Вашингтон".

Церемонията на сцената на Световния икономически форум кристално ясно показа как Тръмп доминира на годишната конференция, въпреки че води политика, която поставя под напрежение глобалните партньорства, които форумът насърчава от основаването си преди 55 години, констатира "Вашингтон пост".

"Ню Йорк Таймс" обръща внимание на това, че вчера Тръмп оттегли поканата си към канадския премиер Марк Карни да се присъедини към неговия "Съвет за мир" – организация, която той създаде, за да наблюдава мирното споразумение между Израел и "Хамас" в Газа, но която сега се опитва да превърне в институция, която да се конкурира с ООН.

В речта си пред Световния икономически форум във вторник Карни призова лидерите на по-малките държави да се обединят, за да се противопоставят на доктрината "Америка на първо място" на Тръмп и на усилията му да разруши световния ред, установен след Втората световна война. Вчера, часове преди обявяването от Тръмп на "Съвета за мир", Карни отиде още по-далеч, като осъди "авторитаризма и изключването" в реч, която изглеждаше насочена към президента.

Въпреки че Тръмп не обясни защо отменя поканата към Карни, той, който често напада лидери, които публично му се противопоставят, изглежда реагира на откровените коментари на канадския премиер. Подобен епизод се разигра и няколко месеца по-рано, когато Тръмп се опита да накаже Канада с допълнителни мита заради канадска телевизионна реклама, в която бившият президент Роналд Рейгън осъждаше митата, припомня "Ню Йорк Таймс".

"Заедно сме в позиция да сложим край на десетилетия страдание, да спрем поколения омраза и кръвопролития и да изковем красив, вечен и славен мир за този регион и за целия регион на света", каза Тръмп, когато обяви създаването на новия Съвет за мир на сцената на Икономическия форум в Давос.

Светът, изпълнен с твърде много страдания и борби, силно иска да му повярва.

Но за много наблюдатели и служители в столиците по целия свят това е поредното доказателство за стремежа на Тръмп да демонтира следвоенната международна архитектура и да я замени с нови институции – доминирани от него, отбелязват световните медии.

"Гардиън" обръща внимание на оттеглянето от страна на Тръмп на поканата му към Канада да се присъедини към инициативата му "Съвет за мир", насочена към разрешаване на глобални конфликти.

"Моля, нека това писмо послужи като знак, че Съветът за мир оттегля поканата си към вас относно присъединяването на Канада към това, което ще бъде най-престижният Съвет на лидерите, сформиран някога", написа Тръмп в публикация в "Трут Соушъл" , насочена към канадския премиер Марк Карни .

Тръмп стартира инициативата си за "Съвет за мир“ на Световния икономически форум в Давос, твърдейки, че това ще бъде "един от най-значимите органи, създавани някога в историята на света“. Съветът, който ще бъде председателстван от Тръмп, първоначално беше описан като временен орган, който да наблюдава управлението и възстановяването на Газа.

Докато лидерите на много либерални демокрации отказаха да се присъединят към новата международна организация на Тръмп, Карни, преди Давос, прие по принцип, въпреки че заяви в неделя, че неговите служители все още не са разгледали "всички подробности за структурата, как ще работи, за какво е финансирането и т.н.", посочва "Гардиън".