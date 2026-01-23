Мерц: Споразумението за свободна търговия на ЕС с МЕРКОСУР е демократично легитимно

Споразумението за свободна търговия, сключено от Европейската комисия със страните от Южния общ пазар (МЕРКОСУР), е напълно демократично легитимно и може да влезе в сила временно веднага щом първата южноамериканска държава го ратифицира, заяви германският канцлер Фридрих Мерц.
„Споразумението с МЕРКОСУР се обсъжда от 25 години и най-накрая беше подписано“, каза Мерц на съвместна пресконференция с италианския премиер Джорджия Мелони. Той също така изрази „дълбоко съжаление“, че Европейският парламент прие миналата сряда резолюция в подкрепа на обжалване пред съда за оспорване на съответствието на споразумението с правото на ЕС. „За мен демократичната легитимност на това споразумение е извън съмнение“, подчерта Мерц, добавяйки, че решението е взето с квалифицирано мнозинство.
Канцлерът отбеляза, че без съгласието на Италия необходимото квалифицирано мнозинство в Европейския съвет не би било постигнато. „Следователно това споразумение е демократично легитимно в пълния смисъл на думата, поне за предварителното му влизане в сила. И именно това предварително влизане в сила трябва да се случи. Съответното решение беше взето в Съвета на министрите на ЕС преди две седмици“, заяви Мерц.
След като първата южноамериканска държава ратифицира това споразумение, обясни канцлерът, то може незабавно да влезе в сила. „И аз много приветствам това.“ „Не трябва да позволяваме да бъдем възпирани от онези, които в крайна сметка се стремят да отслабят Европа чрез търговска политика“, заключи той.
На 21 януари членовете на Европейския парламент приеха резолюция в подкрепа на обжалване пред Съда на ЕС за оспорване на съответствието на споразумението за свободна търговия с МЕРКОСУР със стандартите на ЕС. То беше подписано на 17 януари в Парагвай. Споразумението беше подкрепено предимно от Германия и скандинавските страни, които са заинтересовани от намаляване на митата върху автомобилни, химически и фармацевтични продукти, изпратени от ЕС за Южна Америка. Междувременно Австрия, Унгария, Ирландия, Полша и Франция се противопоставят на споразумението, тъй като не искат евтини селскостопански продукти от Южна Америка свободно да навлизат на европейския пазар.
МЕРКОСУР е търговско-икономически блок, основан от Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Общата територия на тези страни представлява повече от 70% от площта на Южна Америка, а населението им наближава 300 милиона. Търговията между ЕС и МЕРКОСУР надхвърля 112 милиарда евро, а взаимният внос и износ между двете асоциации са балансирани.
