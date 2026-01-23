Новини
Румен Радев напусна "Дондуков"2: "Не могат да спрат вълната. Каузата ни е обща. Тя е България" (ВИДЕО)

Румен Радев напусна "Дондуков"2: "Не могат да спрат вълната. Каузата ни е обща. Тя е България" (ВИДЕО)

23 Януари, 2026 16:22

Той бе изпратен от вече действащия президент Илияна Йотова

Румен Радев напусна "Дондуков"2: "Не могат да спрат вълната. Каузата ни е обща. Тя е България" (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Румен Радев напусна „Дондуков” 2, изпратен от вече действащия президент Илияна Йотова. Това се случи точно в 16.00 ч., а пред сградата на Президентството са се събраха негови симпатизанти, информират от Нова телевизия.
„Радвам се че преди 9 години българите ми гласуваха доверие и тяхната подкрепа продължава. Виждате колко хора дойдоха днес пред Президентството. Наистина е вълнуващо. За мен тази емоция е по-скъпа от всяка социология. Днес бе последният ми ден като президент, но първият ден като гражданин, който, наравно с всички българи, вярва, че с общи усилия можем да променим България. Да защитим демокрацията, да утвърдим закона, да ускорим икономическото развитие, така че всеки един от нас да се чувства защитен, свободен и достоен гражданин на европейска България. Искам да ви кажа, когато говорите за предстоящите избори, че не могат да спрат вълната, защото сме много и сме заедно. Каузата ни е обща. Тя е България. За мен беше чест”, каза Радев пред журналисти, минути след като напусна сградата.

Оставката на Радев беше приета по-рано днес от Конституционния съд, а докладчик по делото е председателят на съда Павлина Панова. Задачата на съда беше само да установи, че това е негово лично волеизявление, а не направено под натиск. Тъй като не става дума за процедурата по импийчмънт, няма нужда Румен Радев да се явява на изслушване в съда, нито да се провежда разследване.
Припомняме, че Радев направи обръщение към българския народ на 19 януари, в което обяви, че подава оставка, която ще бъде депозирана в Конституционния съд на следващия ден. Решението му бе прецедент в историята на България.

- Политическият път на Румен Радев

Румен Радев е български генерал-майор от Военновъздушните сили. Стига до поста командващ ВВС.

На проведените през ноември 2016 г. избори е избран за президент на Република България. Полага клетва пред Народното събрание на 19 януари 2017 г., а на 22 януари 2017 г. встъпва в длъжност за петгодишен мандат, заедно с Илияна Йотова като вицепрезидент.
През ноември 2021-ва те печелят отново изборите на балотаж и започват втория си мандат. Радев е първият президент в демократичната история на страната, който е подал оставка.

А сега техният втори мандат ще бъде довършен само от Илияна Йотова, която ще бъде освен президент и първата жена върховен главнокомандващ на въоръжените ни сили. Тя няма да има заместник.


  • 1 мунью

    33 50 Отговор
    и муньювци

    Коментиран от #3, #14, #20, #87, #111

    16:26 23.01.2026

  • 2 Трол

    15 27 Отговор
    Венсеремос!

    Коментиран от #9

    16:27 23.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Айдее...

    59 7 Отговор
    Що пишман депутати повече няма да видят парламента...

    16:28 23.01.2026

  • 5 Браво на Радев

    61 41 Отговор
    Най достойният български президент в новата ни история, стоящ зад България и мислещ за българският народ.

    Коментиран от #91

    16:28 23.01.2026

  • 6 Браво г-н Президент!

    60 36 Отговор
    Най достойният! Вой и скитене от всички прости и крадливи Тикви герберски и пеевски крадци.

    16:28 23.01.2026

  • 7 да, бе, да

    42 52 Отговор
    успя да каже 3 изречения - толкова му е силата на човека - и се скри за полата на извиканите нарочно посрещачи.
    Няма страшно, бързо ще изтрезнее.

    Коментиран от #37

    16:28 23.01.2026

  • 8 леле

    37 37 Отговор
    колко много платена агитка

    Коментиран от #24

    16:30 23.01.2026

  • 9 Малеееее

    51 28 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Започна се. Вой и скимтене от простата и крадлива герберска Тиква Борисов и аверчето му Пеевски.

    Коментиран от #12, #21

    16:30 23.01.2026

  • 10 Айгедотор

    45 34 Отговор
    Слава на Румен Радев!! Скоро ще измете продажната паплач!

    Коментиран от #53, #99

    16:31 23.01.2026

  • 11 Ъхъ!!!

    36 45 Отговор
    Каузата на лъжлив Рундьо е да направи България Задунайска губерния! С лъжи и измами седна в президентския стол два пъти. Естествено, че и сега ще действа с лъжи и измами.

    Коментиран от #19

    16:31 23.01.2026

  • 12 И не само

    27 12 Отговор

    До коментар #9 от "Малеееее":

    И от другият от-падък ПП и ДБ.

    Коментиран от #22

    16:31 23.01.2026

  • 13 Горски

    28 33 Отговор
    Г-н генерал - майор , армията и народа на Република България са с Вас! Пометете крадливата и нагла пасмина на тиквите и прасетата! Лошото е че ще трябва да плащаме още 11 години на Турция за аферата “Боташ”! Построихме на комшиите атомна централа. Всеки Божи ден плащаме по един милион лева на турците. Иначе за Коледа събираме два милиона лева за онкоболни български дечица.

    Коментиран от #15, #23

    16:32 23.01.2026

  • 14 Бай Тошо

    21 18 Отговор

    До коментар #1 от "мунью":

    Бай Тошо и фенове

    16:33 23.01.2026

  • 15 глей

    6 9 Отговор

    До коментар #13 от "Горски":

    штилката да не те стигне

    Коментиран от #108

    16:33 23.01.2026

  • 16 Макс

    34 40 Отговор
    Радев е наивник , ако мисли че аха , аха и е станал премиер . Не познавам човек , който да гласува за него.

    16:33 23.01.2026

  • 17 Хасковски каунь

    25 10 Отговор
    Не видях действащи герберистанци , велинградски горски нашенци и опушени българи с виолетови бърни

    16:33 23.01.2026

  • 18 влади

    10 5 Отговор
    Вау!
    Усещам пеперуди в корема!

    16:34 23.01.2026

  • 19 Толкова

    11 7 Отговор

    До коментар #11 от "Ъхъ!!!":

    си т@п, че чак вдлъбнат. Една и съща т@потия пишеш тук

    16:34 23.01.2026

  • 20 Брата

    9 7 Отговор

    До коментар #1 от "мунью":

    Глас народен- глас божи!

    16:34 23.01.2026

  • 21 механик

    9 11 Отговор

    До коментар #9 от "Малеееее":

    Заблуждаваш се . Точно те го изкараха на тепиха , за да играе в тяхна полза .

    Коментиран от #64

    16:35 23.01.2026

  • 22 Даниел Немитов

    8 13 Отговор

    До коментар #12 от "И не само":

    Отпадък ти е главата, а не ПП/ДБ.

    Коментиран от #30

    16:36 23.01.2026

  • 23 много

    9 7 Отговор

    До коментар #13 от "Горски":

    объркани хора има на този свят.
    Всички тези и контратези на един кравай навървени.

    Коментиран от #105

    16:36 23.01.2026

  • 24 Май обърка

    15 11 Отговор

    До коментар #8 от "леле":

    Само твоите лидери-шопарите,плащат за подкрепа.

    16:36 23.01.2026

  • 25 Боташ съм аз ,

    10 14 Отговор
    старшина от запаса и лапам филията с мас ,всекой час

    16:37 23.01.2026

  • 26 Илиана

    20 12 Отговор
    Ега ти държавата дето аз, говорителка в телевизията ще ѝ бъда президент.

    16:38 23.01.2026

  • 27 ЧИЧО

    13 7 Отговор
    Имам питане, сега Илияна Йотова , Президент лие или временно изпълняваща!

    16:38 23.01.2026

  • 28 Боташ съм аз ,

    12 14 Отговор
    приличам на бай тошо ненормалника , май е спал със мойта маминка ...тя беше готвачка в резиденцията на бай тошко

    Коментиран от #34

    16:38 23.01.2026

  • 29 ВъпросчеОт тия 100 200

    12 18 Отговор
    платени комуняги на площада колко са охрана на Мунчо??? И сега къде ще е на безплатна квартирка и храна съществото? Т.п комунист популист! Без машинките заедно с неговите партии макс 4%!

    16:38 23.01.2026

  • 30 Така е

    8 6 Отговор

    До коментар #22 от "Даниел Немитов":

    Щом е фен на лъжци и крадци като ПП и ДБ, от-падък е. Но няма да те жаля. Твоя воля е да си тъй. 😄

    16:38 23.01.2026

  • 31 гост

    7 11 Отговор
    Едно гайле по-малко. Дано уфтсътъ е кротка, да не ме дразни толкова ...

    16:38 23.01.2026

  • 32 Боже

    15 16 Отговор
    За България бил.....ами 9 години само за копринката ли работи фатмак

    16:39 23.01.2026

  • 33 Много хора го посрещнаха

    11 7 Отговор
    Вижда се там и Барека неговия пиар менажер

    Коментиран от #39

    16:39 23.01.2026

  • 34 Какво е това

    7 7 Отговор

    До коментар #28 от "Боташ съм аз ,":

    Ботуш, троле?

    16:39 23.01.2026

  • 35 Бай Араб

    11 13 Отговор
    Разжалван,уплашен и объркан силно. Днес е прекрасен ден .

    Коментиран от #56, #60

    16:39 23.01.2026

  • 36 Хипотетично

    1 14 Отговор
    Президента подаде оставка без да обяви свои мотиви за невъзможността си повече да отговаря на висотата на дадената президентска клетва. А БСП отново има партийна личност, но най-после дама за президентка Ил.Йотова.

    16:40 23.01.2026

  • 37 дядо Петър

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "да, бе, да":

    Кого имаш в предвид, дедовото? Мютрята ли?

    16:40 23.01.2026

  • 38 Мдаа

    14 5 Отговор
    Успех в борбата срещу мафията.

    16:40 23.01.2026

  • 39 Стига

    6 5 Отговор

    До коментар #33 от "Много хора го посрещнаха":

    лансирахте този боклук бареков. Боклук се изхвърля, а вие го ядете все. Глупави човечета.

    16:41 23.01.2026

  • 40 Дориана

    21 9 Отговор
    Борисов, Пеевски и особено патерицата - предател Слави Трифонов треска ги тресе. За това измислиха сканиращи устройства и хартиени бюлетини та да откраднат и фалшифицират изборите. Много им се искаше да въведат диктатура в България, но не успяха . Особено Слави Трифонов ИТН са АУТ.

    Коментиран от #58, #67

    16:41 23.01.2026

  • 41 Площада е препълнен

    15 11 Отговор
    И не можеше да побере всички дошли да приветстват Радев

    Коментиран от #47

    16:41 23.01.2026

  • 42 анонимен

    17 5 Отговор
    Един дебеличък човек в момента гледа уплашено и му се изнява ситуацията .Само сравнете неговите хора с обърнатите плакати ! Ако още не е избягъл ,ще съм изненадан .

    16:41 23.01.2026

  • 43 Ако Радев

    11 7 Отговор
    спечели първата му работа трябва да бъде разтрогване на договора с БОТАШ и съд за подписалите го. Дето има една руска поговорка - навсякъде крадат, но кого да обеся, все мои хора.

    Коментиран от #59, #93

    16:42 23.01.2026

  • 44 анонимен

    9 17 Отговор
    Радев и служебното му правителства превръщаха България в жертва и я правят зависима от интересите и прищевките на Кремъл. Поведението им трябва да бъде оценявано от обществото по същия начин, по който се оценява поведението на наркодилърите. Защото те превръщат българската държава и българското общество в зависими и дават възможност България да бъде изнудвана от друга държава за своите политически и икономически решения, а не да се води от интересите на българските граждани. В ролята си на президент на България, Румен Радев изпълняваше целите на Руската държава. Служебното му правителство издебна момент, в който да се възползват от проблемите на българското общество, че е притиснато за цената на газа и бензина и да реализират интересите на Кремъл. Радев е както бе Гешев – абсолютно безконтролен.

    16:42 23.01.2026

  • 45 Промяна

    9 9 Отговор
    Сега ще видите кон боб яде ли Червените идат с пълна сила

    Коментиран от #65

    16:42 23.01.2026

  • 46 Сега на следващите избори

    3 17 Отговор
    трябва да направим две неща:

    - да накажем Боко и ГЕРБ.

    - да гласуваме ЗА опозицията срещу Радев.

    Опозицията на Радев са две партии - Възраждане и ДПС.

    16:42 23.01.2026

  • 47 лъжа

    5 6 Отговор

    До коментар #41 от "Площада е препълнен":

    е това

    16:43 23.01.2026

  • 48 Реалист

    9 13 Отговор
    Много е долен Фатмака! Вицето му е още по-долна! Милионерка стана от раздаване на БГ гражданства под масата, СРАМНО! Всичко мята на сина си разбира се....тя е чиста като сълза, дърта злобна комунистка!!!

    16:43 23.01.2026

  • 49 Рая на Боко и Делян

    5 5 Отговор
    А кой ще е вице? Не можах за президент, но бих се прежалила и за вицепрезидент!

    16:43 23.01.2026

  • 50 анализатор

    2 1 Отговор
    Фал коня баш днес не иска да запали .пфу

    16:43 23.01.2026

  • 51 бай герги

    13 10 Отговор
    най слабият президент на България,сега трябва съд и затвор заради Боташ

    Коментиран от #68

    16:43 23.01.2026

  • 52 сара

    8 5 Отговор
    Втори път не му се вързвам.

    16:43 23.01.2026

  • 53 Бай Араб

    8 9 Отговор

    До коментар #10 от "Айгедотор":

    Изметоха го него от Президентсвото . Изметения е той. Метлата на Решетников е много дълга.

    16:43 23.01.2026

  • 54 Поредната

    7 7 Отговор
    грозна физиономия, която трябва да открадне повече от предходните. В началото се наричат спасители на България.

    16:44 23.01.2026

  • 55 хаха

    8 9 Отговор
    Значи масонът Крадев ще се бори срещу мафията, която се ръководи от Копринков под надзирателството на Радев, а момата на заплата при шорош ще взема и заплата като президент. Дълбоката държава е впила пипалата си в България и вече изстисква последните и останали сили.
    Между другото Копринков от името на Радев върти зделки с Бориисов и ппдб за управление след изборите.
    Борец против мафията е Радев само за дебилите.

    16:44 23.01.2026

  • 56 Троле,

    8 5 Отговор

    До коментар #35 от "Бай Араб":

    пиши си глупостите, злобей, лъжи тук колкото можеш СЕГА, че слад два месеца от тебе и другите като тебе и помен няма да има.

    16:44 23.01.2026

  • 57 Ха ха ха

    9 8 Отговор
    Много е ускорил икономическото развитие Румбата с 1 милион на ден за Боташ да спонсорираме Турция.

    16:44 23.01.2026

  • 58 маймуна полудя тошко

    6 4 Отговор

    До коментар #40 от "Дориана":

    БСП днес в пленарна зала мина на страната на опозицията срещу пееф,боко тиквун и чалга убитите и тошко скъса проекта за промени в изборния кодекс

    Коментиран от #70

    16:45 23.01.2026

  • 59 Реалист

    9 9 Отговор

    До коментар #43 от "Ако Радев":

    Хахаха, че нали точно Румбата Боташа го подписа този договор, как и кого ще съди, себе си ли???

    Коментиран от #66, #75

    16:45 23.01.2026

  • 60 Статията

    5 5 Отговор

    До коментар #35 от "Бай Араб":

    Е за Румен Радев,а не за Бойо тъпото и шопара, дето се изпокриха, изпо....аха и вдигнаха кръвно от страх.

    16:45 23.01.2026

  • 61 Направо е песен за ушите

    4 6 Отговор
    воя на безродният от-падък на боклуците ПП, ДБ и ГЕРБ.

    16:46 23.01.2026

  • 62 икономист

    9 6 Отговор
    Като гледам народа как го аплодира , нямам никакво съмнение , че ще вземе 121 места

    16:47 23.01.2026

  • 63 наблюдавайте

    5 5 Отговор
    "+" "-" в този форум и ще се убедите, колко много са впрегнати да го възхваляват

    Коментиран от #79

    16:47 23.01.2026

  • 64 Виж сега,

    6 6 Отговор

    До коментар #21 от "механик":

    На механиците откога им дават да пият нафта?! Видят ли Румен радев и пеевско-герберските крадци започват да пелтечат.

    16:47 23.01.2026

  • 65 Смешник!

    6 8 Отговор

    До коментар #45 от "Промяна":

    Мечтай си! И Боб нЕма да ядеш ако червен Мунчо вземе властта само по канче каша на седмица.. Да комуняго червен!

    Коментиран от #84

    16:47 23.01.2026

  • 66 Мдаа

    8 4 Отговор

    До коментар #59 от "Реалист":

    Няма такова нещо. На този договор няма подпис на Радев.

    16:48 23.01.2026

  • 67 Ти си гледай

    4 2 Отговор

    До коментар #40 от "Дориана":

    собствените Шарлатани от ППДБ, че сте се навели пред Радев.

    Другите партии не ги мисли.

    Коментиран от #77

    16:48 23.01.2026

  • 68 123

    7 5 Отговор

    До коментар #51 от "бай герги":

    Айде стига с тоя Боташ и тая дъвка дето всеки ден по студията разни платени разбирачи я дъвчат.Боташ не се ползва ,за да има тези сегашните в какво да обвиняват служебните правителства.Този договор можеше да се направи да работи в полза на държавата при желание от управляващите,но не го правят.Овен това е един от най-сигурните източници на диверсификация за България.Явно някой има нтерес да фалира Булгаргаз.

    16:50 23.01.2026

  • 69 Ползата от Радев е,

    6 5 Отговор
    че ще преброим колко са русофилките е България.

    Друго няма!
    Бързо ще му лъсне капацитета.
    То не е като да философстваш от Президентството.

    16:51 23.01.2026

  • 70 Дориана

    5 3 Отговор

    До коментар #58 от "маймуна полудя тошко":

    Каквото и да правят БСП ОЛ се доказаха като предатели и патерици на Пеевски и Борисов, така , че не само се разпада тази партия , но тя вече е унищожена пада под 3 % . Нинова унищожи тази партия, а Зафиров с алчността си към власт и с предателството си я доунищожи.

    16:51 23.01.2026

  • 71 Черната Златка

    0 3 Отговор
    Айде и аз отивам
    При Белата Златка

    В Историята.

    Всичкото Капей
    Ще гласува за Радев.

    16:51 23.01.2026

  • 72 запознат

    5 1 Отговор
    Просто народа не иска Шиши , това е ! Той никога няма да стане приемлив за държавата .

    16:53 23.01.2026

  • 73 коко

    2 7 Отговор
    Кога ще лети за Москва? Ако не знаете питайте генерал Решетников.Сега Кокорчо ще ни постави за президент някоя надрусана кукла като Кирчо Умното.Ще цъфнем и вържем. Така и не разбрах кой ще работи вместо тъпите и красивите,комундетата и копейковците???

    16:53 23.01.2026

  • 74 Групентролфюрер

    6 1 Отговор
    Не сме се разбирали така, некадърници! Не смогвате в плювните! Допускате два положителни коментара да се появят един до друг! Мързи ви да си включите третото и четвъртото устройство, че да гласувате за оцветяване на отрицателни коментари! Удължавам ви смяната до 02.00 ч. и глоба днешния надник!

    16:53 23.01.2026

  • 75 Ужаст

    8 1 Отговор

    До коментар #59 от "Реалист":

    Мноооо си прозззз. Един президент в парламентарна република не може да подписва междуправителствени и икономически договори.

    16:53 23.01.2026

  • 76 нннн

    2 0 Отговор
    И всичките Евроатлантици и Евроазиатци да си опичат акъла и да стават българи! Интересите на България са на първо място.
    За 500 години не можахме да научим от турците простичкото ,,Интереса клати феса".

    16:54 23.01.2026

  • 77 Дориана

    4 3 Отговор

    До коментар #67 от "Ти си гледай":

    ППДБ също допуснаха много грешки. Така, че не ги подкрепяме нито за оръжията, които дават за Украйна, нито за въвеждането на Еврото без референдум. И те ни разочароваха.

    Коментиран от #89

    16:54 23.01.2026

  • 78 Бай Араб

    4 7 Отговор
    Ако не беше подал оставка щеше да отиде при Трактора.

    Коментиран от #94

    16:54 23.01.2026

  • 79 На вас с (-)

    4 2 Отговор

    До коментар #63 от "наблюдавайте":

    Достатъчно ли ви плащат да го плюите?

    Коментиран от #104

    16:54 23.01.2026

  • 80 Хаха

    3 6 Отговор
    Радев ще отече в канала както отекоха Киро, Асен и царя.

    16:54 23.01.2026

  • 81 Перо

    3 1 Отговор
    От 35 г. слушаме едни и същи лъжи и глупоси! Няма месии и е крайно време това да се разбере!

    16:55 23.01.2026

  • 82 Красива снимка

    4 5 Отговор
    Двама комунисти напускат Резиденството. Единия завинаги! Тоя и Тая опетниха тази бивша "институция"!

    16:56 23.01.2026

  • 83 Хайде по-полека с лъжите!

    4 8 Отговор
    Половината от почитателите на Радев, които го привветстват на изпарщане са служители на президенството, лакеи, готвачи, градинари и камериери! Другите са платени от Фатмака продажници! Ами, 20 хиляди лева заплата, какво искате! Има да плаща на "почитатели"! Радев беше некадърен президент, никакво значение няма рейтингът му, никакъв! Няма харизма, много лош оратор, десетки пъти рецитира на тържества едно и също стихотворение! Не е интелигентен и най-важното - той е фанатик комунист! С "Крим е руски" паказа истинския си лик на кремълски агент и подлога на злодея в Кремъл! С нищо няма да бъде запомнен, особено вторият му мандат! Никъде не го канеха, световните лидери не го бръснеха за слива и го избягваха като назначен от Путин! Мънкаше като двойкаджия на дъската, когато го питаха защо отказва военна помощ на Украйна! Двуличник и коварен лицемер, но отличен изпълнител на роли, написани мо кремълски сценарий! Като "вдигнатият юмрук" и "мутри вън"!"

    Коментиран от #95

    16:56 23.01.2026

  • 84 Промяна

    3 4 Отговор

    До коментар #65 от "Смешник!":

    С радост бихме напуснали веднага сега не желая червени милионери на площада няколко старци и бабички ги снимат и това е голямата радост

    16:56 23.01.2026

  • 85 Безпристрастен

    4 2 Отговор
    Един милион и половина гласа ще те подкрепят.Ще ги получиш от обикновените хора, без значение с леви,десни разбирания.Но до един бесни на сглобката,заради бруталното им натикване,скоростно, без подготовка , без да бъдат попитани,в еврозоната.

    16:57 23.01.2026

  • 86 Фори

    4 5 Отговор
    Радев е агент на КГБ!

    Коментиран от #100

    16:57 23.01.2026

  • 87 Слава богу

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "мунью":

    Най-после е затворена една срамна страница от историята ни.

    16:57 23.01.2026

  • 88 Румбесто Радевара

    3 3 Отговор
    Истинските лидери на партията са почтените олигарси братя Бобокови, Георги Гергов и Васил Божков.

    16:57 23.01.2026

  • 89 Коя си па ти МА?

    3 3 Отговор

    До коментар #77 от "Дориана":

    Ти никоя си ще се изокваш постоянно? Оди там до Деса да правиш като вятъра на оня БИВШИЯ!

    16:58 23.01.2026

  • 90 Бесен съм

    4 4 Отговор
    че преди 9 години ти гласувах доверие, руска подлого!

    16:58 23.01.2026

  • 91 Защо,защо

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Браво на Радев":

    Защо ли децата на площада му казаха да не се облизва,и че мразят и него?

    Коментиран от #97

    16:59 23.01.2026

  • 92 Кой какъв е

    3 3 Отговор
    Докато Румен Радев явно показа че служи на Кремъл, каузата на осъзнатия народ не е негова кауза и протестната вълна няма нищо общо с него. Тя ще помете всичко по пътя си, ако някой се опита да ни връща назад извън свободния демократичен свят!

    16:59 23.01.2026

  • 93 Опа

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "Ако Радев":

    Договора е вече подписан от служебният министър на Радев. Ако България спре да плаща по 1 милион на ден на Боташ, неустойките са още по-големи.

    16:59 23.01.2026

  • 94 Колко

    4 2 Отговор

    До коментар #78 от "Бай Араб":

    ти плаща дебелия, за да трошиш? Той скоро ще се покрие в Дубай, а ти пак ще започнеш да ровиш в кофите за корички хляб...

    16:59 23.01.2026

  • 95 Тролският напън

    3 3 Отговор

    До коментар #83 от "Хайде по-полека с лъжите!":

    е музика за ушите на българите и показва трагедията на глупака станал трол на мафията ГЕРБ, ПП и ДБ. Вий троле.

    17:00 23.01.2026

  • 96 Моето семейство

    4 2 Отговор
    Намира сходство в поведението на гореспоменатия месия, идентично със западноафриканската жаба. Която имат белези и на двата пола.
    Тоест генетично мъжките екземпляри могат да развият женски репродуктивни органи и дори да снасят яйца.
    Любопитното е, че при него вече се наблюдават повече от два. Надяваме се той да е широко скроен и да не ни сърди за това наше мнение

    17:01 23.01.2026

  • 97 Какви деца бре

    3 0 Отговор

    До коментар #91 от "Защо,защо":

    Ако визираш стадото изкарано от шарлатаните ПП и ДБ, не питай. Отговора е овца.

    17:02 23.01.2026

  • 98 Бай Араб

    4 0 Отговор
    Оставката била подадена ДОБРОВОЛНО.

    17:02 23.01.2026

  • 99 Зъл пес

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "Айгедотор":

    Колко ли пъти Васил Левски се обръща в гроба.Мунчо безродника подарява всеки ден пари на нацията която го обеси!!!

    Коментиран от #102

    17:02 23.01.2026

  • 100 Сериозно?

    2 1 Отговор

    До коментар #86 от "Фори":

    КГБ ли ти казаха?

    17:03 23.01.2026

  • 101 Мдаа

    2 2 Отговор
    Човек, който подава оставка от пост, който счита тесен за неговата душа, но го е ползвал като трамплин за популизма си, няма моралното право да си тръгва през парадния вход, само тихомълком през задния.

    17:04 23.01.2026

  • 102 Поне не споменавай името на Левски

    3 3 Отговор

    До коментар #99 от "Зъл пес":

    в жалкото си тролене и съществуване. От-падъка няма мярка.

    Коментиран от #114, #115

    17:04 23.01.2026

  • 103 коко

    3 0 Отговор
    Кога пак ще маха с юмруче?

    Коментиран от #106

    17:05 23.01.2026

  • 104 на български

    0 1 Отговор

    До коментар #79 от "На вас с (-)":

    се пише "плюете"

    17:06 23.01.2026

  • 105 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "много":

    Като теб нали?

    17:07 23.01.2026

  • 106 Шиши

    1 1 Отговор

    До коментар #103 от "коко":

    Коко, Коко, твойто д..че дълбоко...

    17:07 23.01.2026

  • 107 Промяна

    3 1 Отговор
    Обикновеният гражданин е обгрижван от огромни кортежи коли охрана на НСО КЪДЕ СА ПЕПЕЙЦИТЕ ИЗЛИЗАЙТЕ

    17:07 23.01.2026

  • 108 Горски

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "глей":

    На твърдо гориво си минал от рано.

    17:08 23.01.2026

  • 109 Ами

    0 5 Отговор
    Малцина са българите завоювали международно признание.
    Според мен, генерал Радев е един от тях.
    Сега остава да го докаже и на останалата част от българския народ.

    Коментиран от #112

    17:08 23.01.2026

  • 110 Тоя

    3 1 Отговор
    стъпка генералските пагони и чест.
    Клетвопрестъпнек!

    17:10 23.01.2026

  • 111 Хахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "мунью":

    Защо гражданинът Мунчо си замина с кола на НСО и с охрана?Нали народа много го обичал?Защо не си тръгна с шкодичката?Продължавайте да го обачате.

    17:10 23.01.2026

  • 112 Боташ

    2 1 Отговор

    До коментар #109 от "Ами":

    Ще плащаш като на поп далаверите

    17:11 23.01.2026

  • 113 анонимен

    1 1 Отговор
    Казва също което навремето казваше бай Тошо.( Даже може същият да е писал обръщението). България беше притискана месеци наред от служебни правителства, публично русофилство, ендемична корупция и президент, който изглежда симпатизира на Кремъл, България е една от европейските държави, в които руският президент Владимир Путин търси признаци на разломи в западния единен фронт по отношение на Украйна.

    17:11 23.01.2026

  • 114 Зъл пес

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "Поне не споменавай името на Левски":

    От отпадък съвет никой да не приема.

    17:11 23.01.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

