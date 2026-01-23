Румен Радев напусна „Дондуков” 2, изпратен от вече действащия президент Илияна Йотова. Това се случи точно в 16.00 ч., а пред сградата на Президентството са се събраха негови симпатизанти, информират от Нова телевизия.
„Радвам се че преди 9 години българите ми гласуваха доверие и тяхната подкрепа продължава. Виждате колко хора дойдоха днес пред Президентството. Наистина е вълнуващо. За мен тази емоция е по-скъпа от всяка социология. Днес бе последният ми ден като президент, но първият ден като гражданин, който, наравно с всички българи, вярва, че с общи усилия можем да променим България. Да защитим демокрацията, да утвърдим закона, да ускорим икономическото развитие, така че всеки един от нас да се чувства защитен, свободен и достоен гражданин на европейска България. Искам да ви кажа, когато говорите за предстоящите избори, че не могат да спрат вълната, защото сме много и сме заедно. Каузата ни е обща. Тя е България. За мен беше чест”, каза Радев пред журналисти, минути след като напусна сградата.
Оставката на Радев беше приета по-рано днес от Конституционния съд, а докладчик по делото е председателят на съда Павлина Панова. Задачата на съда беше само да установи, че това е негово лично волеизявление, а не направено под натиск. Тъй като не става дума за процедурата по импийчмънт, няма нужда Румен Радев да се явява на изслушване в съда, нито да се провежда разследване.
Припомняме, че Радев направи обръщение към българския народ на 19 януари, в което обяви, че подава оставка, която ще бъде депозирана в Конституционния съд на следващия ден. Решението му бе прецедент в историята на България.
- Политическият път на Румен Радев
Румен Радев е български генерал-майор от Военновъздушните сили. Стига до поста командващ ВВС.
На проведените през ноември 2016 г. избори е избран за президент на Република България. Полага клетва пред Народното събрание на 19 януари 2017 г., а на 22 януари 2017 г. встъпва в длъжност за петгодишен мандат, заедно с Илияна Йотова като вицепрезидент.
През ноември 2021-ва те печелят отново изборите на балотаж и започват втория си мандат. Радев е първият президент в демократичната история на страната, който е подал оставка.
А сега техният втори мандат ще бъде довършен само от Илияна Йотова, която ще бъде освен президент и първата жена върховен главнокомандващ на въоръжените ни сили. Тя няма да има заместник.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
