Тошко Йорданов: От ИТН направихме всичко възможно да има честни избори

23 Януари, 2026 10:46 685 29

  • тошко йорданов-
  • избори

Тошко Йорданов: От ИТН направихме всичко възможно да има честни избори - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кворумът беше провален и промени в Изборния кодекс не се случиха, което означава, че на следващите избори ще гледаме всичко онова, което се случваше в секционните комисии на последните избори - надписване, унищожаване, драскане на бюлетини, невалидни бюлетини, пренаписване на протоколи, съмнения за фалшификация на сегашните машини за гласуване. Това каза председателят на ПГ на ИТН Тошко Йорданов в изявление пред медиите, след като три пъти депутатите не събраха кворум, за да започнат петъчното заседание.

От Има такъв народ (ИТН) направихме всичко възможно да има честни избори, ние не сме правили нито унищожаване на бюлетини в секционни комисии, нито фалшифициране на протоколи, нито каквото и да е било в изборния процес. Винаги сме се движили от това изборите да са честни, защото ако гражданите имат усещането, че изборите не са честни, то обезмисля до голяма степен самите избори, посочи той.

Грозно беше в залата как от ПП, които преди година и нещо предложиха същия законопроект и те затова бяха обединени всички законопроекти в общ, който трябваше да се гледа сега, за гласуване със сканиращи машини и те точно обясняват колко е по-правилно и как така се избягват всякакви манипулации на изборите. В момента са се врътнали по типично техен начин, обясни Йорданов.

Думата на ПП-ДБ не струва нищо, това са измамници, които демонстрират желание за демокрация, но единственото им желание е за лична власт, лични облаги и не им пука нито за държавата, нито за гражданите, заяви Йорданов пред медиите.


  • 1 Атина Палада

    27 1 Отговор
    много гн..н тип

    10:47 23.01.2026

  • 2 Сорка чалгарче

    37 0 Отговор
    Ама вие приключихте
    Никой не харесва предателите
    Дори и тези на които слугувате

    10:47 23.01.2026

  • 3 Буден

    26 0 Отговор
    честност от джипко бибидков ? МНОГО НИ ПОДЦЕНЯВАТЕ НЕ УВАЖАЕМИ !

    10:48 23.01.2026

  • 4 Лъжеш!

    27 0 Отговор
    Няма как да правите нещо от което, няма да влезете в парламента

    10:48 23.01.2026

  • 5 Този ми е

    28 0 Отговор
    по-неприятен даже и от мекотелото плевню...

    10:48 23.01.2026

  • 6 Горкото

    24 0 Отговор
    злобно човече! Не му е лесно.

    10:49 23.01.2026

  • 7 Точно обратното тошо

    18 0 Отговор
    Ти си момче лошо.

    10:49 23.01.2026

  • 8 Ура,,Ура

    20 0 Отговор
    Вие от ИТН направихте всичко възможно да угодите на прасетата. Ама не се получи. Издъниха ви БСП и ГЕРБ. Сега виждате ли какво е предателство.

    10:49 23.01.2026

  • 9 Трол

    12 0 Отговор
    Няма никакво съмнение, че следващите избори ще са най-честните в историята на България.

    10:49 23.01.2026

  • 10 Последния Софиянец

    12 0 Отговор
    Докато има избирателни комисии няма да има честни избори.

    10:50 23.01.2026

  • 11 Сопоол

    14 0 Отговор
    Нали направихте пари. От народа.

    10:50 23.01.2026

  • 12 Джак Спароу

    9 0 Отговор
    Кой го оправя туй момче,Кой???

    10:50 23.01.2026

  • 13 хихи

    8 0 Отговор
    ходи гледай на павела ейърбеците...

    10:51 23.01.2026

  • 14 ШЕФА

    13 0 Отговор
    Тошо Мижит.рката,от ОПГ Има Такива Нещастници ще направим всичко възможно с новите сканиращи Мадуровки да влезем пак в Парламента,иначе отиваме пак на сметището от което изпълзяхме.

    10:51 23.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Дориана

    9 0 Отговор
    Гласуване със сканиращи устройства за бюлетините означава безсилие и ще доведе до манипулации на изборите. Борисов, Пеевски и Слави Трифонов да направят брифинг и да кажат на целия български народ , защо толкова много се страхуват от вота на избирателите , та се хванаха като удавници за сламка за хартиените бюлетини за да откраднат и фалшифицират изборите. Чрез неистовото съпротивление от Борисов, Пеевски и Слави Трифонов срещу машинното гласуване и неистовото им желание да фалшифицират и откраднат вота на избирателите чрез хартиените бюлетини тримата тотално се изложиха и провалиха пред цяла България , че са наясно за това, че губят властта и само чрез фалшифициране и кражби на гласове могат да вкарат свои нелегитимни депутати. Все едно казват на висок глас- Ние губим изборите, ако те са честни !

    10:53 23.01.2026

  • 17 123456

    9 0 Отговор
    от ИТН си направете сепуко - всичките поред !

    10:54 23.01.2026

  • 18 Дориана

    7 2 Отговор
    Провала и политическото унищожение на Борисов и Пеевски им е заложен. Те сами с арогантността е жаждата за власт да подчинят цял един народ чрез диктатура и мафиотско управление си го причиниха. Получават си заслуженото. А, Слави Трифонов, който предаде избирателите си и стана най- дебелата патерица на Пеевски и Борисов , дори му се прииска да въведе диктатура в България срещу свободното слово, защото хората го мразели с него и противната му бездарна партия ИТН вече е свършено падат на 1 % дори и субсидията отпада.

    10:55 23.01.2026

  • 19 Подметки

    6 2 Отговор
    Тошко, не говори от наше име. Ние Ви се доверихме, Вие ни излъгахте. Да си чувал думата - изчегъртване?

    10:55 23.01.2026

  • 20 Абе Тудоре

    5 1 Отговор
    вие сте и.т.н. - И Така Нататък. Чау-шеску.

    10:56 23.01.2026

  • 21 оня с питон.я

    4 2 Отговор
    Айде куфарите и под мишница с Бойко, Делян, Асен и Мирчев да крадете в някоя друга държава.

    10:56 23.01.2026

  • 22 Спрете им командировьчните!

    3 1 Отговор
    Тази патерица не я показвайте повече! И този намаза от "баницата"с соларен парк за 50 млн. .

    10:56 23.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Тошко

    3 0 Отговор
    трябва да е Върховен представител!

    10:56 23.01.2026

  • 25 Нищо

    2 1 Отговор
    не сте направили, шебек

    10:57 23.01.2026

  • 26 павела митова

    1 1 Отговор
    от как сина му почна да пуска на мъже...това типче ,подлудя

    10:58 23.01.2026

  • 27 123456

    1 1 Отговор
    сокерес,чалгес?

    10:58 23.01.2026

  • 28 12345

    1 2 Отговор
    Такива сканиращи машини има само в Русия. Така че Не, Благодаря. ИТН повече дано не видят Парламент.

    10:58 23.01.2026

  • 29 Лузурите

    0 0 Отговор
    Додуков 2 ,ще ви оправи много скоро!

    11:01 23.01.2026

