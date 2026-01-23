Тошко Йорданов: От ИТН направихме всичко възможно да има честни избори

Кворумът беше провален и промени в Изборния кодекс не се случиха, което означава, че на следващите избори ще гледаме всичко онова, което се случваше в секционните комисии на последните избори - надписване, унищожаване, драскане на бюлетини, невалидни бюлетини, пренаписване на протоколи, съмнения за фалшификация на сегашните машини за гласуване. Това каза председателят на ПГ на ИТН Тошко Йорданов в изявление пред медиите, след като три пъти депутатите не събраха кворум, за да започнат петъчното заседание.
От Има такъв народ (ИТН) направихме всичко възможно да има честни избори, ние не сме правили нито унищожаване на бюлетини в секционни комисии, нито фалшифициране на протоколи, нито каквото и да е било в изборния процес. Винаги сме се движили от това изборите да са честни, защото ако гражданите имат усещането, че изборите не са честни, то обезмисля до голяма степен самите избори, посочи той.
Грозно беше в залата как от ПП, които преди година и нещо предложиха същия законопроект и те затова бяха обединени всички законопроекти в общ, който трябваше да се гледа сега, за гласуване със сканиращи машини и те точно обясняват колко е по-правилно и как така се избягват всякакви манипулации на изборите. В момента са се врътнали по типично техен начин, обясни Йорданов.
Думата на ПП-ДБ не струва нищо, това са измамници, които демонстрират желание за демокрация, но единственото им желание е за лична власт, лични облаги и не им пука нито за държавата, нито за гражданите, заяви Йорданов пред медиите.
