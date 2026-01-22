Европа по-бързо от планираното използва газта от подземните резерви

Подземните резерви за съхранение на газ във Франция, един от лидерите в Европа по капацитет за съхранение, са спаднали до 39,8%, според данни на Gas Infrastructure Europe (GIE).
Други страни с водещ капацитет за съхранение на газ също активно използват съхраняваното си гориво. ПЗХ в Германия са запълнени на 40,5%, в Австрия - на 52,3%, в Италия - на 63,3%, а в Холандия - на 34,1%.
Хранилищата в Словакия са запълнени на 48,6%, в Унгария - на 49,2%, в Чехия - на 55,2%, в Румъния - на 58,2%, в България - на 60,4%, в Белгия - на 39,1%, в Дания - на 40,9%, в Латвия - на 36% и в Хърватия - на 26,4%.
Последният сезон на добив на газ от европейските подземни хранилища приключи на 28 март 2025 г., като остават 33,57% от резервите. В момента подземните газови хранилища в Европа са запълнени на 48,36% (14,77 процентни пункта по-ниско от средното за тази дата през последните 5 години), в сравнение с 59,3% година по-рано.
От началото на отоплителния сезон на 13 октомври страните от ЕС са изтеглили приблизително 43 милиарда кубически метра газ от хранилищата. Нетният добив (общият дебит на добив надвишава обема на инжектиране) е надхвърлил 38 милиарда кубически метра. Освен това общият добив на газ от подземните газови хранилища на 100-ия ден от достигането на максималния им капацитет е с 5% по-нисък от средното за този ден през предходните пет години.
Общият обем гориво в подземните газови хранилища в момента е само 53,4 милиарда кубически метра.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
11:27 22.01.2026
2 оня с коня
Коментиран от #10
11:27 22.01.2026
3 Мдааа
11:28 22.01.2026
4 Истината
11:29 22.01.2026
5 сеирджия
11:45 22.01.2026
6 Симо
Сега и перчема се дръпна зад океана и коалицията на"желаещите", ще се измъкнат по терлици към топли латиноамерикански страни. Европа след тях!!! Жалка картинка.
11:45 22.01.2026
7 Артилерист
11:46 22.01.2026
8 Госあ
11:51 22.01.2026
9 койдазнай
Сега се оказа, че ще трябва да седим на студено, како киевските бандери.
На това му се вика "солидарност"!
11:51 22.01.2026
10 Мнение
До коментар #2 от "оня с коня":Точно така!
Сега къде са евроатлантическата п.смина, която ни обясняваше, че сме независими от руския газ???
Къде сте бе продажници долни???
Готови ли сте да си плащате сметките, че лъгахте, продавахте и предавахте народа си???
МОМЕНТАЛНО СМЕНЯНЕ НА УРСУЛИТЕ НАЧЕЛО НА ЕС!!!
ДАНО Г-Н ТРЪМП ОТВЛЕЧЕ И УРСУЛА И СЪПРУГАТА Й ДОКАТО СПЯТ, ЗАЕДНО С МАКРОН И МЕРЦ, ЩОТО ТИЯ ОТРПКИ НАЧЕЛО ТА ЕС СА ТОЛКОВА ОТРОВНИ И ВРЕДНИ ЗА ЕВРОПЕЙЦИТЕ, ЧЕ НЕЗАБАВНО ТРЯБВА ДА БЪДАТ СВАЛЕНИ!!!
Въпрос на живот и закриване на ЕС е тия урсули да бъдат свалени и опандизени!!!
12:13 22.01.2026
11 DW смърди
Никак добре не учили сте трябвало когато е.
Едно просто допитване до интернет ще Ви помогне неимоверно много:
"Структурата на изречението в българския език се основава на главни части (подлог = извършител и сказуемо=действие) и второстепенни части (допълнение, определение, обстоятелствено пояснение), като основният словоред е подлог-сказуемо-допълнение (П-С-Д)"
Правилно заглавие - "Европа използва газта от подземните резерви по-бързо от планираното"
12:16 22.01.2026
12 центавос
12:21 22.01.2026
13 Мишел
12:24 22.01.2026