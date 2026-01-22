Европа по-бързо от планираното използва газта от подземните резерви

Подземните резерви за съхранение на газ във Франция, един от лидерите в Европа по капацитет за съхранение, са спаднали до 39,8%, според данни на Gas Infrastructure Europe (GIE).

Други страни с водещ капацитет за съхранение на газ също активно използват съхраняваното си гориво. ПЗХ в Германия са запълнени на 40,5%, в Австрия - на 52,3%, в Италия - на 63,3%, а в Холандия - на 34,1%.

Хранилищата в Словакия са запълнени на 48,6%, в Унгария - на 49,2%, в Чехия - на 55,2%, в Румъния - на 58,2%, в България - на 60,4%, в Белгия - на 39,1%, в Дания - на 40,9%, в Латвия - на 36% и в Хърватия - на 26,4%.

Последният сезон на добив на газ от европейските подземни хранилища приключи на 28 март 2025 г., като остават 33,57% от резервите. В момента подземните газови хранилища в Европа са запълнени на 48,36% (14,77 процентни пункта по-ниско от средното за тази дата през последните 5 години), в сравнение с 59,3% година по-рано.

От началото на отоплителния сезон на 13 октомври страните от ЕС са изтеглили приблизително 43 милиарда кубически метра газ от хранилищата. Нетният добив (общият дебит на добив надвишава обема на инжектиране) е надхвърлил 38 милиарда кубически метра. Освен това общият добив на газ от подземните газови хранилища на 100-ия ден от достигането на максималния им капацитет е с 5% по-нисък от средното за този ден през предходните пет години.

Общият обем гориво в подземните газови хранилища в момента е само 53,4 милиарда кубически метра.