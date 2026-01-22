Новини
Европа по-бързо от планираното използва газта от подземните резерви

Европа по-бързо от планираното използва газта от подземните резерви

22 Януари, 2026 11:21 735 13

Общият обем гориво в подземните газови хранилища в момента е само 53,4 милиарда кубически метра

Европа по-бързо от планираното използва газта от подземните резерви - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Подземните резерви за съхранение на газ във Франция, един от лидерите в Европа по капацитет за съхранение, са спаднали до 39,8%, според данни на Gas Infrastructure Europe (GIE).

Други страни с водещ капацитет за съхранение на газ също активно използват съхраняваното си гориво. ПЗХ в Германия са запълнени на 40,5%, в Австрия - на 52,3%, в Италия - на 63,3%, а в Холандия - на 34,1%.

Хранилищата в Словакия са запълнени на 48,6%, в Унгария - на 49,2%, в Чехия - на 55,2%, в Румъния - на 58,2%, в България - на 60,4%, в Белгия - на 39,1%, в Дания - на 40,9%, в Латвия - на 36% и в Хърватия - на 26,4%.

Последният сезон на добив на газ от европейските подземни хранилища приключи на 28 март 2025 г., като остават 33,57% от резервите. В момента подземните газови хранилища в Европа са запълнени на 48,36% (14,77 процентни пункта по-ниско от средното за тази дата през последните 5 години), в сравнение с 59,3% година по-рано.

От началото на отоплителния сезон на 13 октомври страните от ЕС са изтеглили приблизително 43 милиарда кубически метра газ от хранилищата. Нетният добив (общият дебит на добив надвишава обема на инжектиране) е надхвърлил 38 милиарда кубически метра. Освен това общият добив на газ от подземните газови хранилища на 100-ия ден от достигането на максималния им капацитет е с 5% по-нисък от средното за този ден през предходните пет години.

Общият обем гориво в подземните газови хранилища в момента е само 53,4 милиарда кубически метра.


  • 1 Последния Софиянец

    27 0 Отговор
    Средата на зимата а газта свършва.

    11:27 22.01.2026

  • 2 оня с коня

    28 0 Отговор
    СБОГОМ ГАЗПРОМ, добър ден мизерия

    Коментиран от #10

    11:27 22.01.2026

  • 3 Мдааа

    14 0 Отговор
    Мръзнат урсулите!

    11:28 22.01.2026

  • 4 Истината

    16 0 Отговор
    Изпомпват го защото заминава за Украйна.Подарък!После яко шоу.

    11:29 22.01.2026

  • 5 сеирджия

    2 1 Отговор
    Кога ще се откажете от руския газ а само приказвате.

    11:45 22.01.2026

  • 6 Симо

    13 0 Отговор
    Последните няколко зими бяха топли!!! Това "подведе" стратезите на желаещите, че ще се справят, някакси! Да, ама някой по-умни и хората с опит, казават: Няма да е все така, както и се оказа.
    Сега и перчема се дръпна зад океана и коалицията на"желаещите", ще се измъкнат по терлици към топли латиноамерикански страни. Европа след тях!!! Жалка картинка.

    11:45 22.01.2026

  • 7 Артилерист

    10 0 Отговор
    Интересно е дали европейските лидери ще се обърнат за помощ към Русия, ако помпите започнат да засмукват въздух от подземните хранилища на газ. Това ми напомня за един старшина, когото командира му постоянно го викал да му ремонтира колата и редовно му благодарил. При поредното привикване на старшината му писнало и на редовното "благодаря" му казал: "Само се чудя с какви очи щяхте да ме извикате пак, ако не беше това благодаря"...

    11:46 22.01.2026

  • 8 Госあ

    7 0 Отговор
    зельонски да даде отчет къде са парите и да го пращат в зандана, а ЕС да се разбере с Русия за доставки на газ. Тоя б@клук клати ЕС в интерес на краварника !

    11:51 22.01.2026

  • 9 койдазнай

    10 0 Отговор
    Орешника опразни най-голямото хранилище на европа за 0.1 секунди!
    Сега се оказа, че ще трябва да седим на студено, како киевските бандери.
    На това му се вика "солидарност"!

    11:51 22.01.2026

  • 10 Мнение

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Точно така!

    Сега къде са евроатлантическата п.смина, която ни обясняваше, че сме независими от руския газ???
    Къде сте бе продажници долни???
    Готови ли сте да си плащате сметките, че лъгахте, продавахте и предавахте народа си???

    МОМЕНТАЛНО СМЕНЯНЕ НА УРСУЛИТЕ НАЧЕЛО НА ЕС!!!
    ДАНО Г-Н ТРЪМП ОТВЛЕЧЕ И УРСУЛА И СЪПРУГАТА Й ДОКАТО СПЯТ, ЗАЕДНО С МАКРОН И МЕРЦ, ЩОТО ТИЯ ОТРПКИ НАЧЕЛО ТА ЕС СА ТОЛКОВА ОТРОВНИ И ВРЕДНИ ЗА ЕВРОПЕЙЦИТЕ, ЧЕ НЕЗАБАВНО ТРЯБВА ДА БЪДАТ СВАЛЕНИ!!!

    Въпрос на живот и закриване на ЕС е тия урсули да бъдат свалени и опандизени!!!

    12:13 22.01.2026

  • 11 DW смърди

    4 0 Отговор
    Странен словоредът в заглавието Ви е.
    Никак добре не учили сте трябвало когато е.

    Едно просто допитване до интернет ще Ви помогне неимоверно много:

    "Структурата на изречението в българския език се основава на главни части (подлог = извършител и сказуемо=действие) и второстепенни части (допълнение, определение, обстоятелствено пояснение), като основният словоред е подлог-сказуемо-допълнение (П-С-Д)"

    Правилно заглавие - "Европа използва газта от подземните резерви по-бързо от планираното"

    12:16 22.01.2026

  • 12 центавос

    1 0 Отговор
    значи нашите 60% ги забравяме,онез напусналите ще ги дадат на осранците,и отговорност нема да носят напуснали са

    12:21 22.01.2026

  • 13 Мишел

    2 0 Отговор
    САЩ веднага ще изпратят недостигащите количества, но по телевизията.

    12:24 22.01.2026