Кратки ограничения в движението по АМ „Тракия" в Пазарджишко и Бургаско

30 Октомври, 2025 07:07 609 0

До 30 октомври ще продължи ремонтът на настилката в платното за София

Кратки ограничения в движението по АМ „Тракия" в Пазарджишко и Бургаско - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На автомагистрала „Струма“ ще бъде ограничено преминаването в тръбата за Благоевград на тунел „Кочериново“, а в отделни участъци по „Тракия“ в областите Пазарджик и Бургас ще има краткотрайни ремонти, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“, цитирана от dariknews.bg.

„Струма“

На 30 октомври от 8 до 18 ч. ще бъде ограничено преминаването в тръбата за Благоевград на тунел „Кочериново“, като трафикът ще се осъществява двупосочно в тръбата за София. Временната промяна в организация на движението е за изграждането на предавателна станция на мобилен оператор в района на съоръжението. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание, като спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта от 50 км/ч.

„Тракия“

На 30 и 31 октомври за изпълнение на краткотрайни ремонти дейности временно ще се променя и организацията на движение в отделни участъци по автомагистрала „Тракия“ в областите Пазарджик и Бургас.

На 30 октомври от 8 ч. до 18 ч. ще се извършват ремонти в платното за София в малки участъци при 85-ти км и 86-и км на АМ „Тракия“ в област Пазарджик. При изпълнение на дейностите ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата.

По същото време в участъка от 103-ти до 104-ти км ще се подменят мантинели в средната разделителна ивица, като поетапно ще бъде ограничавано движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София. Превозните средства ще преминават в свободните ленти.

В петък - 31 октомври, между 8 ч. и 18 ч. ще се ремонтира настилката в платното за София в участъка от 83-и до 85-и км. Ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще е пренасочен в изпреварващата.

На 30 и 31 октомври ремонтни дейности ще се извършват и в два участъка в област Бургас.

До 30 октомври ще продължи ремонтът на настилката в платното за София в участъка от 351-ви до 353-и км на АМ „Тракия“. Строително-монтажните работи в 2-километровото трасе в област Бургас започнаха на 20 октомври, като при реализацията им е ограничено движението в активната лента в района на пътен възел „Българово“. Трафикът преминава в изпреварващата лента.

На 31 октомври между 8 ч. и 18 ч. ще се извършват краткотрайни ремонти в участък с дължина 350 м при 335-и км в област Бургас. Дейностите ще са в платното за София, като ще е ограничено преминаването в активната лента, а трафикът ще се осъществява в изпреварващата.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.


България
