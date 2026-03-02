Новини
АПИ: Въвеждат се промени в организацията на движение заради честванията на Шипка на 3 март

2 Март, 2026 08:07 358 8

От 20:00 часа днес, 2 март, до 18:00 часа на 3 март ще бъде ограничено двупосочното транзитно преминаване на превозни средства през Шипченския проход по пътя Габрово – връх Шипка - Казанлък, съобщават от Пътната агенция

АПИ: Въвеждат се промени в организацията на движение заради честванията на Шипка на 3 март - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

За честването на националния празник на България на връх Шипка от 20:00 часа днес до 18:00 часа на 3 март ще бъде ограничено двупосочното транзитно преминаване на превозни средства през Шипченския проход по пътя Габрово – връх Шипка - Казанлък, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Както всяка година транзитният трафик ще се насочва през Прохода на Републиката по маршрута: Русе - Велико Търново - Дебелец - Проход на Републиката - Гурково и обратно.

Шофьорите от област Габрово и пътуващите от северозапад могат да ползват маршрута: Габрово - Трявна - Белица - Вонеща вода - Проход на Републиката и обратно. За област Стара Загора движението към Прохода на Републиката ще преминава по маршрута: Калофер - Казанлък - Гурково – Проход на Републиката - Велико Търново и обратно, като пренасочването ще става при пътен възел „Мъглиж“, допълват от пътната агенция.

Оттам уточняват, че ограничението не важи за организирания междуградски автобусен транспорт.

За участниците в честването движението на 3 март ще се организира, както следва:

От 6:00 ч. до 12:30 ч. се осигурява еднопосочно движение на автомобилите от град Габрово и град Казанлък към връх Шипка, като паркирането ще се извършва по разпореждане на органите на на областните дирекции на МВР в Габрово и Стара Загора.

От 12:30 ч. до 18:00 ч. автомобилите ще преминават еднопосочно от връх Шипка до град Габрово и град Казанлък.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи, както и да следват стриктно пътната сигнализация.

Тази година домакин на Националното честване на 3 март е Община Казанлък. Празничните прояви, посветени на 148-ата годишнина от Освобождението започват от днес с тържествена заря-проверка на централния площад в града „Севтополис“.


  • 1 Пич

    4 0 Отговор
    Идете сега, че за догодина бензин може и да няма!

    Коментиран от #3, #5

    08:11 02.03.2026

  • 2 Вашето мнение

    6 0 Отговор
    ППДБ, герб и дпс, итни и бсп утре ще са в траур, защото англосаксите въпреки техните оръжия, генерали и военни съветници не успяха да помогнат на сюлейман паша при Шипка. Ние родолюбивите Българи ще бъдем на шипка за да изразим признателност към руския народ и да подкрепим ген. Радев

    08:12 02.03.2026

  • 3 ПКП гербава специалистка по кофите

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Ходи пеша, бе! Ходи пеша!

    08:12 02.03.2026

  • 4 Седящият Бик

    4 0 Отговор
    Поздравявам целите Родопи и най-вече Кърджали че ако бяха си заминали тогава, сега нямаше да имат европейски паспорти и да миткат по Европата да икономисват пари и да гласуват за великите вождове Дебелия Шопар и Пияния Проскубан Сокол.

    08:13 02.03.2026

  • 5 Къв бензин бе

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Догодина Делян ще е направил лифт от двете страни на планината.

    08:14 02.03.2026

  • 6 файчо

    0 1 Отговор
    честванията на Штипка на 3-ти март

    08:15 02.03.2026

  • 7 ъгъл

    0 1 Отговор
    Тези,толкова много хора могат да носят паметника-шипковия на гърбовете си.

    08:17 02.03.2026

  • 8 ПиПи

    0 0 Отговор
    Лък приличащ на казан.

    08:22 02.03.2026

