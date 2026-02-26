Новини
България »
АМ "Тракия": 42 дупки в активните ленти за движение само в едната посока

АМ "Тракия": 42 дупки в активните ленти за движение само в едната посока

26 Февруари, 2026 09:47 748 20

  • ам тракия-
  • апи-
  • ипб

Отказът на АПИ да създаде публичен регистър на сертифицираните рецепти за асфалтови смеси създава среда без прозрачност

АМ "Тракия": 42 дупки в активните ленти за движение само в едната посока - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

При инспекция на Автомагистрала "Тракия" в участъка от София до Пловдив експертите на Института за пътна безопасност установиха шокиращи резултати: 42 дупки в активните ленти за движение само в едната посока. 14 от тях са с дълбочина между 8 и 10 см, а две достигат 15 см. При разрешена максимална скорост от 140 км/ч това не е просто лошо поддържане – това е реална предпоставка за тежки пътнотранспортни произшествия, посочват от Института и допълват:

Тези данни не са изолиран инцидент, а симптом на системен проблем. България продължава да бъде без национална асоциация на асфалтопроизводителите, което означава, че страната ни няма представителство в European Asphalt Pavement Association. Липсата на професионално обединение лишава сектора от стандартизация, самоконтрол и прозрачност.

В същото време в страната регулярно се констатират случаи на некачествено положен асфалт – настилки с намалено съпротивление на триене, бързо образуване на коловози и масово появяване на дупки след всеки зимен сезон. Това поставя въпроса: кой контролира качеството и по какви стандарти?

Прегледът на нормативната уредба показва още по-тревожна картина – липсват конкретни изисквания за асфалтовите смеси в градска среда. Вместо това общините при обществени поръчки прилагат нормите, предназначени за републиканската пътна мрежа – стандарти, създадени за далеч по-високи натоварвания. Резултатът е двойно негативен: от една страна проектите за ремонт на градски улици се оскъпяват значително, а от друга – въпреки по-високата цена, качеството често остава компрометирано.

Допълнително, отказът на Агенция Пътна инфраструктура да създаде публичен регистър на сертифицираните рецепти за асфалтови смеси създава среда без прозрачност. Липсата на публичност означава липса на контрол, а липсата на контрол неизбежно води до съмнения за злоупотреби и корупционни практики. Когато работата се извършва „на тъмно“, резултатът е видим по пътищата – разпадаща се настилка и застрашен обществен интерес.

Дупките по автомагистралата не са просто дефект в асфалта. Те са видимото доказателство за дълбок дефицит на управление, контрол и прозрачност в пътния сектор. А цената на този дефицит се измерва не само в милиони левове за ремонти, а в човешки животи.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роки

    23 0 Отговор
    Колко десетки милиарда евро заем ще теглим пак, щото в затвора ясно, че никой няма да влезе.

    09:55 26.02.2026

  • 2 Така е

    11 0 Отговор
    в ЛевроШенгена !

    09:56 26.02.2026

  • 3 ккк

    10 0 Отговор
    боковите магистрали са такива километри построени колкото щеш , качество нула

    09:59 26.02.2026

  • 4 БЪЛГАРОУБИЕЦЪТ

    15 0 Отговор
    И КРАДЕЦ БОЙО
    ДА ВРЪЩА ОТКРАДНАТИТЕ ПАРИ!

    10:00 26.02.2026

  • 5 ООрана държава

    11 0 Отговор
    42 дупки в главите на герберите, 42 дупки в джобовете на народа, 42 дупки..... Бройхте ли дупките на труженичките по магистралата

    10:00 26.02.2026

  • 6 Герп боклуци

    13 0 Отговор
    Абе това по колко дупки са на километър? Бойко къде е асфалта?

    10:01 26.02.2026

  • 7 Зевс

    13 0 Отговор
    42 дупки на километър имате предвид, нали?

    Коментиран от #13

    10:02 26.02.2026

  • 8 Бръм

    8 0 Отговор
    АПИ кога ще затворят основната, първа лента на ,,магистралата" от София до с.Яна?
    Техническото решение знак с ограничение 90 км/ч не е оправило асфалта, а тировете са преместени в аварийната лента. По въпросната първа лента дори с 50км/ч е травмиращо да се движиш.
    Е, ако лентата е част от военна инфраструктура (окопи), моля да сложат съответният знак да не я газим.

    10:08 26.02.2026

  • 9 дупката прави катастрофата

    3 0 Отговор
    намалиш ли , заобиколиш ли или скочиш ли в дупката и ето аварията . може да си карат в по бавната лента . там са по малко .

    Коментиран от #12

    10:10 26.02.2026

  • 10 УдоМача

    3 0 Отговор
    Проблемът е по-дълбок! Трябва отново да дойде Турция да присъства и управлява за да почнат да сде оправят нещата!

    10:23 26.02.2026

  • 11 Л АПИ

    3 0 Отговор
    Важното е да си взимаме големите заплати

    10:24 26.02.2026

  • 12 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "дупката прави катастрофата":

    Но в бавната лента има морски вълни и да искаш пак ще караш бавно

    10:26 26.02.2026

  • 13 Мхм

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Зевс":

    Да, в едната посока и то само в авариината лента, другите 2 ленти са си една цяла голяма дупка

    10:32 26.02.2026

  • 14 Пешо

    3 0 Отговор
    Новото парче от Хемус което скоро откриха и се биха в гърдите колко са велики - цялото е на вълни -по всичко си личи ,че се пътува към Дунав.

    10:36 26.02.2026

  • 15 Ми да я обявим

    3 0 Отговор
    за най голямото голф игрище в света и да идват милиардерите със стикове тук!

    10:40 26.02.2026

  • 16 АПИджия

    0 1 Отговор
    Разршената скорост 140 не е задължителна, а само максимално допустима.
    Безопасната скорост е съобразената с пътните условия скорост: заледяване, заснежаване, заслепяване, залоквяване, задупкяване и т.н. На дедо ви волската каруца пак от камъче се преобръща.
    Шофьор и навигатор с два чифта очи сканират асфалта, (който не се яде) и бавно... бавно... и без резки маневри..

    10:41 26.02.2026

  • 17 Докато

    1 0 Отговор
    Няма обесени държавата няма да се оправи, списъка е дълъг, но задължителен!

    10:42 26.02.2026

  • 18 българина

    4 0 Отговор
    а до Варна защо не ги броите? както и във всеки областен град, да ги преброите важното е да има за крайна! така казват атлантиците, за които всички гласувате! та, колко пари инвесрирахме в амееиканско оръжие

    10:42 26.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 АААА НЕ!

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "българина":

    А чушкопека... М?

    10:49 26.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове