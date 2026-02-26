Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Регионалният министър обясни защо е освободила шефа на АПИ

26 Февруари, 2026 17:11 820 13

  • апи-
  • рокада-
  • смяна-
  • директор-
  • регионален министър

Комплексни били причините

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева е освободила председателя на УС на Агенция "Пътна инфраструктура" инж. Йордан Вълчев заради липса на комуникация по повод ремонт по време на празници, засягащ трафика към Гърция, съобщи тя пред журналисти в Брюксел, предава БНР.

"Комплексни са причините бих казала, но най-важната беше една ситуация, която се получи - липса на комуникация с мен като министър на регионалното развитие и благоустройството, и определено липса на комуникация с гражданите по отношение предстоящите празници. Организацията на трафика я поех на ръчно", обясни Бонева.

И уточни, че днес я замества друг заместник-министър, който също на ръчно е поел въпроса.

Целта е българи и гърци да пътуват нормално в тези споделени дни, които предстоят на празници, децата имат ваканции, не може точно сега да се правят ремонти, които не са одобрени от мен, поясни още министър Бонева.

Припомняме, че Йордан Вълчев бе освободен със заповед на министър Бонева вчера и инж. Стоян Николов ще изпълнява длъжността председател на Управителния съвет на АПИ до назначаване на титуляр.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо само шефа?

    9 0 Отговор
    Цялата агенция да се закрива.

    Коментиран от #4

    17:17 26.02.2026

  • 2 Става страшно

    6 7 Отговор
    Петроханци превзеха власта по втория начин чрез соросоидната охранена танплиерка.трябеа да бъдат спряни на изборите ,иначе тези еничари ще ни унищожат

    Коментиран от #5, #6

    17:23 26.02.2026

  • 3 Доня асенсия

    2 2 Отговор
    Аз казах ли ви в оня запис,че ще правим избори с наше МВР.сеха и ми6 като даде едно рамо.......

    17:28 26.02.2026

  • 4 Европеец

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Защо само шефа?":

    Министърката се обяснява като ученичка...... Министърка е и е редно да сменява тия с които мисли че няма да работи, какво се обяснява, аман от псевдо демокрация..... А твоя коментар съм съгласен, Ама и ти знаеш ,че няма да е закрият......

    17:28 26.02.2026

  • 5 гост

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Става страшно":

    "соросоиди", "петроханци"... друго?! Тошковци и всякакви копейки ръсят глупости.. дано поне им се плаща, че ако наистина вярват на Африкански, Боко и прасето.. тежко ни!

    17:30 26.02.2026

  • 6 Европеец

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Става страшно":

    Абе съгласен съм с коментара ти, ама трябва да бъда преоснована цялата държава в бг територията, иначе не станали това тежко и горко на българския народ..... Няма да гласувам за Йотова, няма да гласувам и за Радев, ще гласувам за възраждане или за Меч...

    17:30 26.02.2026

  • 7 като няма риба и р...

    0 0 Отговор
    АПИ не оказва съдействие с информация за министъра по отношение на автомобилния туризъм.

    17:31 26.02.2026

  • 8 Анонимен

    2 1 Отговор
    Това беше назначение на ПП, ама либералите пак ще плямпат за предишните.

    17:34 26.02.2026

  • 9 ППропаганда

    4 2 Отговор
    Предизборно: АПИ е пропита от корупция, а след вземането на властта: АПИ няма подходяща комуникация, та затова.

    17:35 26.02.2026

  • 10 ГЕРБ на бунището

    3 1 Отговор
    Гербаджията Данко Хардъзина с шестте хотела имитира мнение на многобройни потребители в защита на ОПГ ГЕРБ и се цъка + от телефоните на баба си е родата.

    17:46 26.02.2026

  • 11 дано вдигнат цената на винетките скоро

    0 2 Отговор
    На Българите няма да им остане нищо друго освен да се върнат в азиатските степи от където Аспарух е домъкнал катуна в земите на славяните ,чиито потомци все още живеят в територията и се различават коренно от пришълците

    17:47 26.02.2026

  • 12 123456

    0 0 Отговор
    Дачко Вълчев и тейко му бая годинки подред "раководяха" АПИ-ту като жадно дяте сладко сокче пресз саламчица ! Халал , Халал - който може го прави !

    17:50 26.02.2026

  • 13 Ммюм

    0 0 Отговор
    то новия като дойде, пушек ще се вдига. тамън се научи, и ари да си ходи и той

    17:59 26.02.2026

