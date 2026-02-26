Регионалният министър обясни защо е освободила шефа на АПИ

Министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева е освободила председателя на УС на Агенция "Пътна инфраструктура" инж. Йордан Вълчев заради липса на комуникация по повод ремонт по време на празници, засягащ трафика към Гърция, съобщи тя пред журналисти в Брюксел, предава БНР.
"Комплексни са причините бих казала, но най-важната беше една ситуация, която се получи - липса на комуникация с мен като министър на регионалното развитие и благоустройството, и определено липса на комуникация с гражданите по отношение предстоящите празници. Организацията на трафика я поех на ръчно", обясни Бонева.
И уточни, че днес я замества друг заместник-министър, който също на ръчно е поел въпроса.
Целта е българи и гърци да пътуват нормално в тези споделени дни, които предстоят на празници, децата имат ваканции, не може точно сега да се правят ремонти, които не са одобрени от мен, поясни още министър Бонева.
Припомняме, че Йордан Вълчев бе освободен със заповед на министър Бонева вчера и инж. Стоян Николов ще изпълнява длъжността председател на Управителния съвет на АПИ до назначаване на титуляр.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защо само шефа?
Коментиран от #4
17:17 26.02.2026
2 Става страшно
Коментиран от #5, #6
17:23 26.02.2026
3 Доня асенсия
17:28 26.02.2026
4 Европеец
До коментар #1 от "Защо само шефа?":Министърката се обяснява като ученичка...... Министърка е и е редно да сменява тия с които мисли че няма да работи, какво се обяснява, аман от псевдо демокрация..... А твоя коментар съм съгласен, Ама и ти знаеш ,че няма да е закрият......
17:28 26.02.2026
5 гост
До коментар #2 от "Става страшно":"соросоиди", "петроханци"... друго?! Тошковци и всякакви копейки ръсят глупости.. дано поне им се плаща, че ако наистина вярват на Африкански, Боко и прасето.. тежко ни!
17:30 26.02.2026
6 Европеец
До коментар #2 от "Става страшно":Абе съгласен съм с коментара ти, ама трябва да бъда преоснована цялата държава в бг територията, иначе не станали това тежко и горко на българския народ..... Няма да гласувам за Йотова, няма да гласувам и за Радев, ще гласувам за възраждане или за Меч...
17:30 26.02.2026
7 като няма риба и р...
17:31 26.02.2026
8 Анонимен
17:34 26.02.2026
9 ППропаганда
17:35 26.02.2026
10 ГЕРБ на бунището
17:46 26.02.2026
11 дано вдигнат цената на винетките скоро
17:47 26.02.2026
12 123456
17:50 26.02.2026
13 Ммюм
17:59 26.02.2026