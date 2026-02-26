Регионалният министър обясни защо е освободила шефа на АПИ

Министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева е освободила председателя на УС на Агенция "Пътна инфраструктура" инж. Йордан Вълчев заради липса на комуникация по повод ремонт по време на празници, засягащ трафика към Гърция, съобщи тя пред журналисти в Брюксел, предава БНР.

"Комплексни са причините бих казала, но най-важната беше една ситуация, която се получи - липса на комуникация с мен като министър на регионалното развитие и благоустройството, и определено липса на комуникация с гражданите по отношение предстоящите празници. Организацията на трафика я поех на ръчно", обясни Бонева.

И уточни, че днес я замества друг заместник-министър, който също на ръчно е поел въпроса.

Целта е българи и гърци да пътуват нормално в тези споделени дни, които предстоят на празници, децата имат ваканции, не може точно сега да се правят ремонти, които не са одобрени от мен, поясни още министър Бонева.

Припомняме, че Йордан Вълчев бе освободен със заповед на министър Бонева вчера и инж. Стоян Николов ще изпълнява длъжността председател на Управителния съвет на АПИ до назначаване на титуляр.