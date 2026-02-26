Важните новини във ФАКТИ на 26.02.2026 г.

Слави Трифонов: Ще се боря да се изнесе цялата истина за педофилската секта в казуса "Петрохан"

Докато правех „Шоуто на Слави“, всеки ден беше битка. И за мен. И за всички около мен. Битка за вашия интерес. Такива бяха правилата на играта и такава беше целта. Всеки ден. Прогноза. Цел. Изпълнение. Резултат.

„Лукойл България”: Арбитражен иск няма да засегне количествата и цените на горивата

От „Лукойл България” заявиха, че евентуално арбитражно дело няма да засегне по никакъв начин работата компанията у нас и подчертават, че няма основания за безпокойство по отношение наличието на горива и техните цени. Дружествата на „Лукойл” в България продължават да работят в нормален режим под ръководството на особения търговски управител.

Велизар Шаламанов е назначен за зам.-министър в МВнР

Със заповед на министър-председателя Андрей Гюров за заместник-министър на външните работи е назначен Велизар Шаламанов.

Валентин Радев: Не можем да знаем дали има допуснати грешки при разследването на случая "Петрохан"

Не можем да знаем дали има допуснати грешки при разследването на случая "Петрохан".

НЗОК напълно заплаща 11 лекарства за деца до седемгодишна възраст

Здравната каса напълно заплаща 11 лекарства за деца до седемгодишна възраст. Това казаха за БТА от пресцентъра на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Всякакво обвързване на американските самолети на софийското летище с операции извън плановете на НАТО е спекулация

Всякакво обвързване на присъствието на тези самолети на наша територия с операции извън плановете на НАТО е спекулация, заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов на изслушване в парламента относно намиращите се на Летище „Васил Левски“ – София военни самолети на САЩ, напрежението в Близкия изток и планираното му временно затваряне за граждански цели. Министърът отново посочи, че става въпрос за тренировка, която е в рамките на плановете на НАТО по колективна отбрана, посочи БТА.

Антон Станков: Правосъдният министър има още един ход - да предложи титуляр за поста главен прокурор

Усилията на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов бяха правилни, в правилната посока. Те биха могли да продължат. Това коментира Антон Станков, бивш министър на правосъдието, в предаването "Денят на живо" по Нова нюз.

Няма промяна в графика на Летище „Васил Левски“ в София, е отчетено на оперативна среща в транспортното министерство

Служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов свика оперативна среща с участието на ключови структури от гражданската авиация и отбранителната система, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

Киселова: Зам.-главният секретар на МВР също ще бъде освободен

Наталия Киселова прогнозира, че чистката в МВР ще продължи. Членът на „БСП – Оебдинена левица“ обяви кой ще е следващият отстранен.

До 1 април САЩ удължават крайния срок за продажба на чуждестранните активи на "Лукойл"

САЩ ще удължат крайния срок за продажбата на международните активи на руския петролен гигант "Лукойл", съобщи БТА, цитирайки Ройтерс.

Атанаска Дишева, ВСС: Борислав Сарафов може да се окаже на практика с безсрочен мандат

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) остави без разглеждане предложението на служебния правосъден министър Андрей Янкулов да определи нов временен главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов. Мнозинството от съдебните кадровици прецениха, че компетентна да се занимае с този въпрос е само Прокурорската колегия на съвета и затова решиха, да ѝ препратят искането на Янкулов.

Полицията използва лента с шипове, за да спре отказал проверка шофьор в Новозагорско

Системен нарушител на пътя е задържан при полицейска операция на 25 февруари на път II-66 в района на община Нова Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Служебният министър на екологията: Ивайло Иванов е идвал при мен заради споразумението с рейнджърите

Този мемомрандум е публичен, всеки може да го погледне и да види какво съдържа. Правно той е абсолютно необвързващ. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов по повод споразумението за сътрудничество на МОСВ с "Национална агенция за контрол на защитените територии", свързана със загиналите при случая "Петрохан".

ВАС реши за сметопочистването в столичните райони „Люлин“ „Красно село“, „Изгрев”, „Слатина” и „Подуяне”

Върховният административен съд (ВАС) отмени решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с което е оставена без уважение жалбата на участник в обществената поръчка за сметопочистване в столичните райони „Люлин“ и „Красно село“, съобщиха от съда. Решенията са окончателни.

Нови подробности от аутопсиите на трите трупа от кемпера на Ивайло Калушев на Околчица

Заради твърденията за педофилия по време на аутопсията на тримата намерени мъртви до Околчица - Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев, са взети проби от ануса. Те не са потвърдили разпространяваната информация, че в тези проби има сперма от Калушев. Това заявиха източници, свързани с разследването на жестоката трагедия, цитирани от "България Днес".

Проф. Пламен Киров: Депутатите са виновни за Сарафов и ВСС. Всеки, който взема заплата в съдебната система, е легитимен

Борислав Сарафов е легитимен главен прокурор. Причината е, че депутатите в НС не искат да избере парламентарна квота във ВСС, за да се стигне до смяна на главния прокурор. Това заяви бившият конституционен съдия проф. Пламен Киров в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

Отлагат се мултифондовете в допълнителното пенсионно осигуряване

Народното събрание отложи гласуването на второ четене на измененията в Кодекса за социално осигуряване, с които се въвеждат мултифондове в допълнителното пенсионно осигуряване, обобщи news.bg.

Регионалният министър обясни защо е освободила шефа на АПИ

Министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева е освободила председателя на УС на Агенция "Пътна инфраструктура" инж. Йордан Вълчев заради липса на комуникация по повод ремонт по време на празници, засягащ трафика към Гърция, съобщи тя пред журналисти в Брюксел, предава БНР.

ИТН се регистрира за изборите

ИТН се регистрира за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април. Документите на партията бяха внесени в Централната избирателна комисия от председателя на парламентарната група Тошко Йорданов и двама депутати.

Трагедията с починалия ватман: Негов колега и приятел дърпа спирачката, спасява десетки пътници

Приятел и колега на трагично загиналия от масивен инфаркт ватман на трамвай дърпа спирачката и спасява десетки пътници.

ИПБ: Глобите за превишена скорост на бившия гл. секретар на МВР показват системен проблем

Новината, че бившият главен секретар на Министерство на вътрешните работи Мирослав Рашков има пет фиша за превишена скорост, е показателна не просто за личен пропуск, а за дълбок системен проблем. Тя е симптом на политика, която през последните години превърна контрола по пътищата в индустрия за събиране на глоби, вместо в ефективен инструмент за намаляване на жертвите от пътнотранспортни произшествия.

ВСС остави без разглеждане искането на Янкулов за отстраняването на Сарафов

ВСС единодушно реши да остави без разглеждане искането на Янкулов за отстраняването на Борислав Сарафов и изпрати казуса на Прокурорска колегия да го реши по компетентност, съобщи Нова тв.

КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества

Министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова сезира КЗП за стартиране на проверки на място в офисите на трите електроснабдителни дружества в страната. Те са във връзка с постъпили множество жалби и сигнали на потребители, свързани с повишени размери на дължими суми по фактури за потребление на електроенергия през м. януари 2026 г. Това се случва и след обстоен анализ на постъпващите сигнали в Комисията от началото на годината.