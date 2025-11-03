От три дни влакова композиция от Истанбул за Германия е блокирана на жп гара Пловдив СНИМКИ

От три дни влакова композиция от Истанбул за Германия е блокирана на жп гара Пловдив.

Това научи ФАКТИ.

Във влака пътуват около 190 човека и се превозват около 70 коли. Вече трети ден хората спят във влака и в хотели в град Пловдив.

По думи на пътуващите причината била сръбска стачка на железниците.

Сред пътуващите има и много деца, както и възрастни хора. за помощ са алармирали и посолства, но композицията вече трети ден не може да тръгнат.

"Положението скоро, ще ескалира" по думи на европейските граждани, защото "такова нещо не се е случвало до сега".

