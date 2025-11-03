От три дни влакова композиция от Истанбул за Германия е блокирана на жп гара Пловдив СНИМКИ

От три дни влакова композиция от Истанбул за Германия е блокирана на жп гара Пловдив.
Това научи ФАКТИ.
Във влака пътуват около 190 човека и се превозват около 70 коли. Вече трети ден хората спят във влака и в хотели в град Пловдив.
По думи на пътуващите причината била сръбска стачка на железниците.
Сред пътуващите има и много деца, както и възрастни хора. за помощ са алармирали и посолства, но композицията вече трети ден не може да тръгнат.
"Положението скоро, ще ескалира" по думи на европейските граждани, защото "такова нещо не се е случвало до сега".
Снимка: Фейсбук
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2
13:44 03.11.2025
2 ааа
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ооо от много време! Германия си е част от Търкей, превзеха ги без война😉
13:47 03.11.2025
3 Трол
13:48 03.11.2025
4 композиция от Истанбул Германия
Германия вече се води към Истанбул
при толкова муджехидини там
13:49 03.11.2025
5 може ли бдж да изостави тез германци
без да ги нахранят и напоят с чай
все пак ес сме
13:51 03.11.2025
6 шам фъстък
13:53 03.11.2025