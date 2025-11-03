Новини
От три дни влакова композиция от Истанбул за Германия е блокирана на жп гара Пловдив СНИМКИ

От три дни влакова композиция от Истанбул за Германия е блокирана на жп гара Пловдив СНИМКИ

3 Ноември, 2025 13:40 716 6

Във влака пътуват около 190 човека и се превозват около 70 коли

Снимка: Фейсбук
Факти Факти

От три дни влакова композиция от Истанбул за Германия е блокирана на жп гара Пловдив.

Това научи ФАКТИ.

Във влака пътуват около 190 човека и се превозват около 70 коли. Вече трети ден хората спят във влака и в хотели в град Пловдив.

По думи на пътуващите причината била сръбска стачка на железниците.

Сред пътуващите има и много деца, както и възрастни хора. за помощ са алармирали и посолства, но композицията вече трети ден не може да тръгнат.

"Положението скоро, ще ескалира" по думи на европейските граждани, защото "такова нещо не се е случвало до сега".

Снимка: Фейсбук


  • 1 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Откога Истанбул е в Германия?

    Коментиран от #2

    13:44 03.11.2025

  • 2 ааа

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ооо от много време! Германия си е част от Търкей, превзеха ги без война😉

    13:47 03.11.2025

  • 3 Трол

    1 0 Отговор
    Ако го бяха спрели на гара София, досега да им е решен проблемът.

    13:48 03.11.2025

  • 4 композиция от Истанбул Германия

    5 1 Отговор
    писарите може и да са прави че
    Германия вече се води към Истанбул
    при толкова муджехидини там

    13:49 03.11.2025

  • 5 може ли бдж да изостави тез германци

    1 0 Отговор
    да кибичат по гарата и да се шляят из фелибето
    без да ги нахранят и напоят с чай
    все пак ес сме

    13:51 03.11.2025

  • 6 шам фъстък

    0 0 Отговор
    От три дни влакова композиция от Истанбул в Германия е блокирана на ж.п. гарата в град Пловдив. В ГЕРМАНИЯ РАБОТЯТ МНОГО ТУРЦИ И ТУРКИНИ,ТА ВЪОБЩЕ НЕ СЕ УЧУДВАМ,ЧЕ ИСТАНБУЛ СЕ Е ПРЕМЕСТИЛ И ТОЙ В ГЕРМИНАТА.

    13:53 03.11.2025

