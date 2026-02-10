Няма места в центъра за временно настаняване в Пловдив, където хора без дом получават грижа и подкрепа.

За това предупреди БНТ.

Социалните служби и общинските структури търсят допълнителни възможности, защото през зимата проблемът се изостря, а намирането на решение означава да бъде спасен човешки живот.