Няма места в центъра за временно настаняване в Пловдив, където хора без дом получават грижа и подкрепа.
За това предупреди БНТ.
Социалните служби и общинските структури търсят допълнителни възможности, защото през зимата проблемът се изостря, а намирането на решение означава да бъде спасен човешки живот.
