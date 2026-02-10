Новини
България »
Пловдив »
Няма места в центъра за временно настаняване в Пловдив

10 Февруари, 2026 07:09 782 4

  • пловдив-
  • бездомници-
  • клошари

Социалните служби и общинските структури търсят допълнителни възможности

Няма места в центъра за временно настаняване в Пловдив - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма места в центъра за временно настаняване в Пловдив, където хора без дом получават грижа и подкрепа.

За това предупреди БНТ.

Социалните служби и общинските структури търсят допълнителни възможности, защото през зимата проблемът се изостря, а намирането на решение означава да бъде спасен човешки живот.


Пловдив / България
Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мммммм

    7 1 Отговор
    В Пловдив е пълно с брадати чалми от Азия и Африка. За българите няма място, а за чалмите има!

    07:24 10.02.2026

  • 2 умирай трудно

    5 1 Отговор
    е сериал на територията

    07:52 10.02.2026

  • 3 Наско

    5 0 Отговор
    Петрохан е вече празен.Запълнете го с чалми,тъкмо ще се радват на снега.

    08:17 10.02.2026

  • 4 ПИТАНЕ :

    1 1 Отговор
    Кой не знае леля Йотка ?
    Тази наша стара котка !!!

    08:54 10.02.2026

