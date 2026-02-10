Тежък пиянски запой предизвика бой между четирима мъже в Пловдив

Около 5 ч. вчера екип на Трето РУ бил насочен към сигнал от тел. 112 за пострадали при битов скандал в Пловдив. Проверката установила, че на адрес в район "Северен“ възникнала физическа саморазправа между четирима мъже, употребили голямо количество алкохол.
В резултат на получените удари двама от тях са настанени в болница с различни травми. Като инициатори на конфликта с полицейски заповеди са били задържани участници на 49 и 46 години. Образувано е досъдебно производство по чл. 129, ал. 1 от НК.
