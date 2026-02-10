Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Тежък пиянски запой предизвика бой между четирима мъже в Пловдив

10 Февруари, 2026 07:21 1 813 12

В резултат на получените удари двама от тях са настанени в болница с различни травми

Тежък пиянски запой предизвика бой между четирима мъже в Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Около 5 ч. вчера екип на Трето РУ бил насочен към сигнал от тел. 112 за пострадали при битов скандал в Пловдив. Проверката установила, че на адрес в район "Северен“ възникнала физическа саморазправа между четирима мъже, употребили голямо количество алкохол.

В резултат на получените удари двама от тях са настанени в болница с различни травми. Като инициатори на конфликта с полицейски заповеди са били задържани участници на 49 и 46 години. Образувано е досъдебно производство по чл. 129, ал. 1 от НК.


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
  • 1 клубът на рогатите

    15 1 Отговор
    хората празнуват благините от леврозоната

    07:27 10.02.2026

  • 2 Селянив Пловдив

    15 0 Отговор
    Много селянив се събра. На село като се напият си го изкарват на добитъка. В града като няма добитък, си го изкарват помежду си. Нормален запой е било, половината в болницата а другата половина в ареста. А при бай Тошо всички щяха да са в отрезвителното, въпреки че са с тежко тротоарни вземи.

    07:27 10.02.2026

  • 3 112

    6 2 Отговор
    А в наше село една майка удари леко шамарче на мъжа си....

    07:38 10.02.2026

  • 4 Анонимен

    7 0 Отговор
    Трябвало полицията да закъснея че да се поразчистят малко

    07:39 10.02.2026

  • 5 адаша

    7 1 Отговор
    Сектантска им работа ...

    07:42 10.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 в стил мвр ще кажа

    11 0 Отговор
    това е било ритуално ! едните са набили другите и после са се самопребили …

    Коментиран от #10

    07:52 10.02.2026

  • 8 Рашко

    2 0 Отговор
    Е па че ги тепам що ме обиждат на столипиново и те са от маалите

    07:54 10.02.2026

  • 9 Тейко Софроний Пияндето

    4 1 Отговор
    Здравейте уважаеми читатели. Кой иска да му натряскам матрицата у изходящия отвор?

    07:54 10.02.2026

  • 10 Ха ха

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "в стил мвр ще кажа":

    Точно.Сега всяко престъпление ще е от някоя секта с българска Ламя, пардон Лама

    08:21 10.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Никси

    2 0 Отговор
    Хаха поканил ги човека от добро сърце на гости у тях а те пияни сигурно искали да е...т господжата му, и се почва бой на негри в тъмна нощ хаха !!!.

    11:44 10.02.2026

