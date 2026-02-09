Новини
Влак прегази 37-годишен мъж на релсите край Перник

9 Февруари, 2026 14:36 1 281 12

Инцидентът е станал на 7 февруари около 21:10 ч. в района на гара „Разпределителна – Перник“

37-годишен столичанин е загинал, след като е бил блъснат от влак.

Инцидентът е станал на 7 февруари около 21:10 ч. в района на гара „Разпределителна – Перник“.

Влакова композиция, пътуваща от столицата в посока Радомир, е блъснала мъжа, който се е намирал на релсовия път. Пристигналите на място екипи на полицията и Спешна помощ са констатирали смъртта му.

Тялото е транспортирано в Съдебна медицина – Перник за аутопсия. Образувано е досъдебно производство, по което работата продължава под надзора на прокуратурата.


  • 1 Кво прай там да не да е

    9 1 Отговор
    Брал мед у

    14:39 09.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Вероятно

    12 0 Отговор
    му е дотегнал живота и е отишъл на релсите .

    14:42 09.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кристин Ретард

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тоалетна хартия Саяние":

    Абе да те таковaм у тираджията смoтан, бегай ти като си по-голям капацитет и ги разбираш нещата

    14:55 09.02.2026

  • 8 Никой

    2 0 Отговор
    На релси не се седи, една съседка беше отишла по този начин - взела си и столче и - ронеше царевица. Трябва да се преместваш от време на време.

    15:05 09.02.2026

  • 9 Джак Спароу

    3 0 Отговор
    Да ги спират тия влакове, само за бела са.Нито пътниците доволни,нито останалите

    15:23 09.02.2026

  • 10 Сбъркан побърканяк

    0 0 Отговор
    Какво да драскам тука сега?

    15:25 09.02.2026

  • 11 Тома

    2 1 Отговор
    Ако е имал проблеми с дългове за комар това е пътя.Вървиш по релсите

    15:28 09.02.2026

  • 12 винкело

    1 0 Отговор
    Ритуално самоубийство.Започна се.

    19:40 09.02.2026

