Влак прегази 37-годишен мъж на релсите край Перник

37-годишен столичанин е загинал, след като е бил блъснат от влак.
Инцидентът е станал на 7 февруари около 21:10 ч. в района на гара „Разпределителна – Перник“.
Влакова композиция, пътуваща от столицата в посока Радомир, е блъснала мъжа, който се е намирал на релсовия път. Пристигналите на място екипи на полицията и Спешна помощ са констатирали смъртта му.
Тялото е транспортирано в Съдебна медицина – Перник за аутопсия. Образувано е досъдебно производство, по което работата продължава под надзора на прокуратурата.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кво прай там да не да е
14:39 09.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Вероятно
14:42 09.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Кристин Ретард
До коментар #4 от "Тоалетна хартия Саяние":Абе да те таковaм у тираджията смoтан, бегай ти като си по-голям капацитет и ги разбираш нещата
14:55 09.02.2026
8 Никой
15:05 09.02.2026
9 Джак Спароу
15:23 09.02.2026
10 Сбъркан побърканяк
15:25 09.02.2026
11 Тома
15:28 09.02.2026
12 винкело
19:40 09.02.2026