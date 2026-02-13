Парламентът ратифицира споразумението за изграждане на железопътен тунел между България и Република Северна Македония

Парламентът прие на първо и второ четене в едно заседание Законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Северна Македония (РСМ) за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансгранично железопътно тунелно съоръжение, подписано на 6 ноември 2025 г. в с. Гюешево, предаде БТА.

Постигнатото споразумение е резултат от дългогодишни усилия на България за осъществяване на железопътната връзка между София и Скопие и е важна стъпка към свързването на железопътните мрежи на двете страни и изграждане на липсващия участък от Коридор VIII, се посочва в мотивите към законопроекта.

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов посочи, че липсващият участък у нас е едва 2,4 км от гара Гюешево до държавната граница с РСМ на Деве баир. По думите му тунелът ще бъде дълъг само 2,4 км, но неговото значение далеч надхвърля размера му. След повече от 83 години тишина в завоите на този тунел, тъй като първите метри от наша страна са вече прокопани, отново ще се възстанови строителството и това ще го направите възможно вие днес с гласуването, обърна се той към народните представители.

Със споразумението се уреждат задълженията на страните за изграждането на трансграничен железопътен тунел в граничната зона на железопътната линия, в това число относно възлагането на обществените поръчки за строителство и за строителен надзор, както и полагането на усилия за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ за строителството на съоръжението, като то следва да отговаря на изискванията на ЕС и НАТО за този тип инфраструктура.

Предвидено е в кратки срокове от влизането в сила на споразумението да бъде изготвен предварителен график за подготовката и строителството на тунела, който да се представи пред Европейската комисия и финансиращите европейски банкови институции. Със споразумението се предвижда създаване на смесен комитет, който да координира всички дейности и да решава въпросите, свързани с изграждането, експлоатацията и поддържането на обекта въз основа на съответните решения на двете страни, се посочва в мотивите към законопроекта.