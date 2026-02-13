Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Парламентът ратифицира споразумението за изграждане на железопътен тунел между България и Република Северна Македония

Парламентът ратифицира споразумението за изграждане на железопътен тунел между България и Република Северна Македония

13 Февруари, 2026 12:11

Със споразумението се уреждат задълженията на страните

Парламентът ратифицира споразумението за изграждане на железопътен тунел между България и Република Северна Македония - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Парламентът прие на първо и второ четене в едно заседание Законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Северна Македония (РСМ) за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансгранично железопътно тунелно съоръжение, подписано на 6 ноември 2025 г. в с. Гюешево, предаде БТА.

Постигнатото споразумение е резултат от дългогодишни усилия на България за осъществяване на железопътната връзка между София и Скопие и е важна стъпка към свързването на железопътните мрежи на двете страни и изграждане на липсващия участък от Коридор VIII, се посочва в мотивите към законопроекта.

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов посочи, че липсващият участък у нас е едва 2,4 км от гара Гюешево до държавната граница с РСМ на Деве баир. По думите му тунелът ще бъде дълъг само 2,4 км, но неговото значение далеч надхвърля размера му. След повече от 83 години тишина в завоите на този тунел, тъй като първите метри от наша страна са вече прокопани, отново ще се възстанови строителството и това ще го направите възможно вие днес с гласуването, обърна се той към народните представители.

Със споразумението се уреждат задълженията на страните за изграждането на трансграничен железопътен тунел в граничната зона на железопътната линия, в това число относно възлагането на обществените поръчки за строителство и за строителен надзор, както и полагането на усилия за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ за строителството на съоръжението, като то следва да отговаря на изискванията на ЕС и НАТО за този тип инфраструктура.

Предвидено е в кратки срокове от влизането в сила на споразумението да бъде изготвен предварителен график за подготовката и строителството на тунела, който да се представи пред Европейската комисия и финансиращите европейски банкови институции. Със споразумението се предвижда създаване на смесен комитет, който да координира всички дейности и да решава въпросите, свързани с изграждането, експлоатацията и поддържането на обекта въз основа на съответните решения на двете страни, се посочва в мотивите към законопроекта.


София / България
  • 4 Мръсни предатели

    8 2 Отговор
    Пълна изолация на македонската сган.

    12:16 13.02.2026

  • 5 Българин от македонския край

    7 1 Отговор
    Кирчо пусна самолет до Скопие, на който се оказа че никой не се качва. Сега бай Гроздан ще гради железница със същия ефект. Ама милиони в чували ще има, гаранция.

    12:18 13.02.2026

  • 6 прокопи

    3 0 Отговор
    Ще имаме два тунела. Ще се разминат тръбите. Гарантирано.

    12:23 13.02.2026

  • 7 пожелание

    7 0 Отговор
    А тзи тунел който не вярвам да го изградят , но наистина се направи , да вкарат политическият ни ЕЛИТ в него , и да го взривят !

    Коментиран от #12

    12:29 13.02.2026

  • 9 ха ха

    2 0 Отговор
    поредния гьол

    12:31 13.02.2026

  • 10 Светлина в тунела

    3 0 Отговор
    Тунела, тунела ........ колко години се лъже за тая връзка ! Пишат се всякакви глупости по въпроса ! От наша страна всичко е "готово" ама по нашенски ! Линията за времето което е строена си е била добре. Ако обаче трябва да се осъвремени и да не пътуват по нея само трамваи, трябва да се ремонтира ОСНОВНО от Кюстендил до Гюешево ! А за макетата да не говорим ! При тях даже не може да се разбере наистина колко километра още имат да изграждат и дали въобще имат готовност проектна и др. да го направят !
    Да кажем,хче ще прережат лентата на откриване, когато в Космоса полети първия македонски космонавт изпратен от Слави Трифонов !

    12:35 13.02.2026

  • 11 Защо гласувахте в парламента

    3 0 Отговор
    С две думи строим тунел за нато с наши пари.

    12:41 13.02.2026

  • 12 Безпристрастен

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "пожелание":

    Ще го изградим ,ние и макето.И то- скоростно,без врътки и свой човек.Защото ще бъде финансиран от ЕС,под негласното наблюдение на Отанчо.На него е крайно необходимо,от десетилетия,такава жп връзка.Т.н коридор 8. По добра,сигурна и бърза, ,за големи тежки товари ,до танкове, артилерия,БТР и жива сила,от ЖП транспорт,все още няма,при военен конфликт.От базата в шиптърско през макетата,българско,до двата моста на Дунава и румънецаОт там ,през Незалежная,до руската граница.Затова се придвижва проекта.Търговия,доставки са само параван.Определени кръгове наистина,подготвят пряк конфликт с Мечока.Както ни е показала историята,винаги на територията на Европа.

    Коментиран от #16

    12:46 13.02.2026

  • 13 Като

    6 0 Отговор
    за последно да заграбят стотици милиони от ЕС !

    12:46 13.02.2026

  • 14 Колко

    5 0 Отговор
    ентусиазирани бяха само заминаващите си мошеници , покривайки ръце за европейските милиони . А Караджов три пъти , четейки от листа си спомена "По делата ще ги познаете" , но атеистът и бъкел не обели къде го пише , а именно в Светото писание , а изръси "както се казва" ! Къде , бе , се казва ?

    12:56 13.02.2026

  • 15 Зорлем

    5 0 Отговор
    се навираме, а после биели ни. Днес в НС караджъците се оляха да се хвалят. Беше гадно. А БДЖ-то с дотовора за 12 години с прасешката фирма???

    12:57 13.02.2026

  • 17 коко

    2 0 Отговор
    Като бях дете през 60--те съм влизал в този тунел,тогава го ползваха за мандра и пълнеха тенекии със сирене. Тунелът е строен през войната в Царство България но строежа е прекратен след края на войната. Гарата в Гюешево е строена за гранична, по-голяма е от тази в Кюстендил. Добре ще е да се пусне тази линия в действие.

    Коментиран от #21

    13:04 13.02.2026

  • 18 Коко

    2 1 Отговор
    До кога тези нефелни управляващи ще вземат такива решения?
    До кога водопада ще обикаля света, и ще подписва документи, от иимето на България?
    Нали са в отставка,уж???

    Наитина е време за Народен съд, но не като онзи , наложен ни през 1944-1945 година !

    Коментиран от #22

    13:06 13.02.2026

  • 19 Анонимен

    1 0 Отговор
    В БЪЛГАРИЯ ПЪЛНО С ПРЕДАТЕЛИ И ПОЗОРНИЦИ , БОКЛУЦИ!!!

    13:06 13.02.2026

  • 21 Хасково

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "коко":

    както се казва - надяй се коньо, за зелена трева!
    няма бате, нищо няма да направят - играта е да се усвоят едни еропари.
    а в случая - едни цветни хартийки , за тежките старини на Караджов!

    здрав бъди

    13:09 13.02.2026

  • 22 коко-истински

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Коко":

    Бъди добър да не пишеш от мое име! Това че ментални проблеми ти пречат да си измислиш ник не те оправдава.

    13:14 13.02.2026

  • 23 Колко

    1 0 Отговор
    самодоволен беше Караджовия мошеник , и пърхащите с хвалебствия изказващи се от заминаващите в канала . На всички погледите им казваха "Врътнахме пак ЕС , ще си делнем бая милиони ".

    13:16 13.02.2026

