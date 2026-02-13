Парламентът ратифицира споразумението за изграждане на железопътен тунел между България и Република Северна Македония

Парламентът прие на първо и второ четене в едно заседание Законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Северна Македония (РСМ) за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансгранично железопътно тунелно съоръжение, подписано на 6 ноември 2025 г. в с. Гюешево, предаде БТА.
Постигнатото споразумение е резултат от дългогодишни усилия на България за осъществяване на железопътната връзка между София и Скопие и е важна стъпка към свързването на железопътните мрежи на двете страни и изграждане на липсващия участък от Коридор VIII, се посочва в мотивите към законопроекта.
Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов посочи, че липсващият участък у нас е едва 2,4 км от гара Гюешево до държавната граница с РСМ на Деве баир. По думите му тунелът ще бъде дълъг само 2,4 км, но неговото значение далеч надхвърля размера му. След повече от 83 години тишина в завоите на този тунел, тъй като първите метри от наша страна са вече прокопани, отново ще се възстанови строителството и това ще го направите възможно вие днес с гласуването, обърна се той към народните представители.
Със споразумението се уреждат задълженията на страните за изграждането на трансграничен железопътен тунел в граничната зона на железопътната линия, в това число относно възлагането на обществените поръчки за строителство и за строителен надзор, както и полагането на усилия за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ за строителството на съоръжението, като то следва да отговаря на изискванията на ЕС и НАТО за този тип инфраструктура.
Предвидено е в кратки срокове от влизането в сила на споразумението да бъде изготвен предварителен график за подготовката и строителството на тунела, който да се представи пред Европейската комисия и финансиращите европейски банкови институции. Със споразумението се предвижда създаване на смесен комитет, който да координира всички дейности и да решава въпросите, свързани с изграждането, експлоатацията и поддържането на обекта въз основа на съответните решения на двете страни, се посочва в мотивите към законопроекта.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Мръсни предатели
12:16 13.02.2026
5 Българин от македонския край
12:18 13.02.2026
6 прокопи
12:23 13.02.2026
7 пожелание
Коментиран от #12
12:29 13.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ха ха
12:31 13.02.2026
10 Светлина в тунела
Да кажем,хче ще прережат лентата на откриване, когато в Космоса полети първия македонски космонавт изпратен от Слави Трифонов !
12:35 13.02.2026
11 Защо гласувахте в парламента
12:41 13.02.2026
12 Безпристрастен
До коментар #7 от "пожелание":Ще го изградим ,ние и макето.И то- скоростно,без врътки и свой човек.Защото ще бъде финансиран от ЕС,под негласното наблюдение на Отанчо.На него е крайно необходимо,от десетилетия,такава жп връзка.Т.н коридор 8. По добра,сигурна и бърза, ,за големи тежки товари ,до танкове, артилерия,БТР и жива сила,от ЖП транспорт,все още няма,при военен конфликт.От базата в шиптърско през макетата,българско,до двата моста на Дунава и румънецаОт там ,през Незалежная,до руската граница.Затова се придвижва проекта.Търговия,доставки са само параван.Определени кръгове наистина,подготвят пряк конфликт с Мечока.Както ни е показала историята,винаги на територията на Европа.
Коментиран от #16
12:46 13.02.2026
13 Като
12:46 13.02.2026
14 Колко
12:56 13.02.2026
15 Зорлем
12:57 13.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 коко
Коментиран от #21
13:04 13.02.2026
18 Коко
До кога водопада ще обикаля света, и ще подписва документи, от иимето на България?
Нали са в отставка,уж???
Наитина е време за Народен съд, но не като онзи , наложен ни през 1944-1945 година !
Коментиран от #22
13:06 13.02.2026
19 Анонимен
13:06 13.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Хасково
До коментар #17 от "коко":както се казва - надяй се коньо, за зелена трева!
няма бате, нищо няма да направят - играта е да се усвоят едни еропари.
а в случая - едни цветни хартийки , за тежките старини на Караджов!
здрав бъди
13:09 13.02.2026
22 коко-истински
До коментар #18 от "Коко":Бъди добър да не пишеш от мое име! Това че ментални проблеми ти пречат да си измислиш ник не те оправдава.
13:14 13.02.2026
23 Колко
13:16 13.02.2026