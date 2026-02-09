Блъснато от моторист на тротоар 7-годишно дете е откарано с хеликоптер в болница в Пловдив

7-годишното дете, блъснато от 18-годишен моторист в ямболското село Воденичане, е прехвърлено по спешност снощи в болница „Свети Георги“ в Пловдив, съобщи бТВ.

То е с множество травми, сред които и тежка черепно-мозъчна травма, съобщиха от лечебното заведение. В съзнание е.

Седемгодишното дете идва при баба си и дядо си за кукерските празници в селото.

Цонка Илиева е навън с децата си и вижда как мотористът губи контрол, качва се на тротоара и удря момченцето. Мотористът е на 18 г., няма книжка. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.

Детето първоначално е откарано в лечебно заведение в Ямбол, но по-късно е транспортирано с медицински хеликоптер от Областната болница в Ямбол към Пловдив.

„Имам един апел към всички – в населените места да се съобразяват, да карат с позволената скорост“, каза Милен Ангелов, кмет на село Воденичане.