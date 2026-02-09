Новини
Блъснато от моторист на тротоар 7-годишно дете е откарано с хеликоптер в болница в Пловдив

9 Февруари, 2026 14:30 1 021 7

Младежът, който е без книжка, е изгубил контрол над мотора и се е качил в пешеходната зона

Блъснато от моторист на тротоар 7-годишно дете е откарано с хеликоптер в болница в Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

7-годишното дете, блъснато от 18-годишен моторист в ямболското село Воденичане, е прехвърлено по спешност снощи в болница „Свети Георги“ в Пловдив, съобщи бТВ.

То е с множество травми, сред които и тежка черепно-мозъчна травма, съобщиха от лечебното заведение. В съзнание е.

Седемгодишното дете идва при баба си и дядо си за кукерските празници в селото.

Цонка Илиева е навън с децата си и вижда как мотористът губи контрол, качва се на тротоара и удря момченцето. Мотористът е на 18 г., няма книжка. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.

Детето първоначално е откарано в лечебно заведение в Ямбол, но по-късно е транспортирано с медицински хеликоптер от Областната болница в Ямбол към Пловдив.

„Имам един апел към всички – в населените места да се съобразяват, да карат с позволената скорост“, каза Милен Ангелов, кмет на село Воденичане.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тома

    14 0 Отговор
    Моториста е Мюмюн

    14:32 09.02.2026

  • 2 Мотористът е на 18 г., няма книжка

    12 0 Отговор
    и естествено нищо

    ако беше блъснал депеутат
    дали щяха да го приберат и съдят

    14:33 09.02.2026

  • 3 ООрана държава

    10 0 Отговор
    Кога ще ги забраняваме тия моторетковци?

    14:34 09.02.2026

  • 4 Цвете

    14 0 Отговор
    А ТОЗИ БЕЗ КНИЖКА, СЕГА ЩЕ ГО ПУСНАТ, ЗАЩОТО МУ Е ЗА ПЪРВИ ПЪТ ЛИ? БЛАТНА ДЪРЖАВА. НЯМА ПРОКУРОР, БЕЗНАКАЗАНОСТ ЗА БЕЗДЕЛНИЦИТЕ ,ФАТАЛНО СЕ ВЪРВИ КЪМ ПРОПАСТТА ,КОГАТО НЯМА НАМЕСАТА НА ОБЩЕСТВОТО. СТИСКАМ ПАЛЦИ, ДЕТЕТО ДА СЕ ОПРАВИ.

    14:44 09.02.2026

  • 5 Сигурно е

    6 0 Отговор
    С бял цвят на кожата , и си плаща данъците и сметките редовно

    14:49 09.02.2026

  • 6 Какъв

    7 0 Отговор
    е такъв моторист без книжка ?

    14:52 09.02.2026

  • 7 Морски

    3 0 Отговор
    Аве уточнявайте етническата раса при подобни инциденти клоуни!😡

    15:22 09.02.2026

