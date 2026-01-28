Новини
България »
Костадинов: Вчера подадохме ръка към Румен Радев, отговор дойде почти незабавно

Костадинов: Вчера подадохме ръка към Румен Радев, отговор дойде почти незабавно

28 Януари, 2026 11:04 2 622 40

  • костадин костадинов-
  • румен радев

Впрочем в неделя ПП-ДБ заявиха, че след като унищожиха българската валута, ще се борят и за унищожаване на българската държава чрез включването на България във федерална европейска държава

Костадинов: Вчера подадохме ръка към Румен Радев, отговор дойде почти незабавно - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вчера сутринта в свое участие по БНТ Петър Петров, зам.-председател на Възраждане, протегна ръка към екипа на бившия президент Радев, като заяви, че сме готови да работим заедно с него за връщането на българския лев. Отговорът на Радев последва почти незабавно. Пак вчера, само че вечерта, в реч пред Софийския икономически форум бившият президент заяви, че ще се бори за още по-голяма интеграция на България в еврозоната и Европейския съюз. Това написа в социалните мрежи председателят на партията Костадин Костадинов.

"Впрочем в неделя ПП-ДБ заявиха, че след като унищожиха българската валута, ще се борят и за унищожаване на българската държава чрез включването на България във федерална европейска държава. Навремето БКП искаше да ни направи 16-та република на СССР, сега ППДБ иска да ни направи безлична област в безлична паневропейска държава. Изявата на Радев за по-нататъшна интеграция в еврозоната и ЕС е проява на същата политическа философия," продължи лидерът на "Възраждане".

По думите на Костадинов има идеологически различия между вижданията на "Възраждане" и тези на Румен Радев.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    18 7 Отговор
    Както през 2001г движението на Шойгу и още 2 (руските МЕЧ и Величие) подадоха ръка на Вова и направиха Единая Роccия.

    11:07 28.01.2026

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    16 0 Отговор
    ....ОБЕЩАНИЯ САМО...

    11:07 28.01.2026

  • 3 Ха-ха

    28 12 Отговор
    Последни мигове в парламента, в следващия- НЕТ.!

    11:07 28.01.2026

  • 4 Мокри

    37 15 Отговор
    Сънища на копейкин. Пак не си е пил хапчетата

    Коментиран от #26

    11:08 28.01.2026

  • 5 Българин

    16 15 Отговор
    Българите сме категорично срещу всякаква по-голяма власт на урсулите. Искаме България да бъде независима! Но тъй като независима България е провал и разруха, ние ще отидем да живеем в холандия! Там може и гейството да за дължително, ама и без това децата сатам!

    11:10 28.01.2026

  • 6 Истината

    15 4 Отговор
    От 16 не остана ни една.

    Коментиран от #12

    11:11 28.01.2026

  • 7 Радев ще най-жестокият лъжец

    19 14 Отговор
    От всички предходни лъжци- спасители царОт, Бойко,чалгарят, пее...далите от НООтата на соросоидите изроди от ППДБ. ..този лицемер Радев ще е последния пирон в ковчега ви, наивници ... вербуван е и е подготвен отдавна от чуждите служби и ще бъде уботребен за тоталната ви ликвидация ...само му дайте пълната власт

    11:12 28.01.2026

  • 8 ВСИЧКО ХАРЕСВАТ

    13 15 Отговор
    ОБИКНОВЕНИТЕ БЪЛГАРИ ПРИ КОСТАДИНОВ,САМО НЕ И НЕГОВАТА НАДМЕННОСТ И НЕВЪЗДЪРЖАНИЯТ МУ ЕЗИК СПРЯМО РУМЕН РАДЕВ.....А ИДЕАЛНИЯТ ВАРИАНТ Е ДА СА ЗАЕДНО С РАДЕВ, ЗА ДА СПАСИМ БЪЛГАРИЯ.....ТОЛКОВА ЛИ НЕ РАЗБИРА КОСТАДИНОВ,ЧЕ САМО ГУБИ ОТ ТОВА.НЕГОВА СИ РАБОТА

    11:13 28.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 отговор дойде почти незабавно

    12 3 Отговор
    и какъв беше отговора миче?

    пишете докрай

    дано този път има по силна коалиция срещу фамилия тиквени

    Коментиран от #36

    11:15 28.01.2026

  • 11 Хайде

    16 5 Отговор
    при Волен ,на водка и готварски рецепти!

    11:18 28.01.2026

  • 12 Новина а не виц

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Истината":

    Даже след три години бой мъчения изтезания разрушения и други изродщини не щат да се връщат в помощната яма

    11:18 28.01.2026

  • 13 непротестиращ

    19 5 Отговор
    Костя, не си прави илюзии относно Радев, той е кукувица, ще си снесе яйцето във вашето гнездо, а после отрочето му ще изяде вашите! Ама си го заслужаваш, защото ти копейкин си родоотстъпник и МАЙЦЕПРОДАВЕЦ!

    11:19 28.01.2026

  • 14 Последния Софиянец

    9 3 Отговор
    Изказването на Радев не значи нищо.Важни са делата.

    11:21 28.01.2026

  • 15 И тоя

    9 5 Отговор
    Се мисли за фактор ,като му спрат руплите от пасьоля ще стане пръв европеец и ще замени волгата в Брюксель

    11:21 28.01.2026

  • 16 въпрос

    10 6 Отговор
    Коце какво стана сега ? Всички срещу Радев ?

    11:22 28.01.2026

  • 17 Костадинов

    12 3 Отговор
    Подал ръка на фатмака да го качи на влака

    11:22 28.01.2026

  • 18 Напълно в реда на нещата

    11 7 Отговор
    "Краставите магарета и през девет баира се намира"! Комунистите - също! И Копейкин да спре да се фука като циганин на сватба с откраднат костюм, че фатмакът от село Славяново, подлогата на злодея в Кремъл, му обърнал внимание! Нещастник!

    11:24 28.01.2026

  • 19 Роден в НРБ

    5 3 Отговор
    евро-либералите са добър горивен материал

    11:25 28.01.2026

  • 20 Вие сте бунаци

    8 9 Отговор
    Радев е твърдо против еврото, ЕС и НАТО. Но по стара негова тактика , не се разкрива , а ни заблуждава докато не го изберем.Така ни метна че е демократ и ще се бори с мутрите.Избрахме го втори мандат , а след това се разкри като агент на КГБ! Едно говори друго мисли трето върши и главно ни заблуждава за намеренията си.

    11:31 28.01.2026

  • 21 Сила

    11 2 Отговор
    НЕЩАСТНИК ...
    ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ НЕЩАСТНО ЦИГАНЕ !!!

    11:32 28.01.2026

  • 22 ССС

    10 4 Отговор
    Вие пък искате да станем част от Русия или поне марионетна държава, да управлявате и да правите каквото руснаците ви кажат (въпреки че не си го признавате), така че не сте по-добри от когото и да е.

    11:38 28.01.2026

  • 23 Лев

    4 7 Отговор
    Няма никакво значение какъв е Костадинов, в случая и за двете му твърдения в статията е прав.
    1. Радев няма да върне лева, както искат повечето българи, напомням изречението му в новогодишното му обръщение, цитат: "Влизането на България в еврозоната е последния жалон по пътя ни към европейската интеграция".
    Уважаеми гласоподаватели, които държите на българското, България може да подаде молба за излизане от ЕРМ2 и да си остане в ЕС, трябва някое правителство и някой политик да го направи, но това не е Радев
    2. ППДБ действително имат курс към създаване на федерална европейска държава, в която България да влезе. В този случай ще сме нещо като щата Тексас или Калифорния на САЩ, или като провинция Бавария на Германия, тоест няма да сме вече държава.
    Мислете като гласувате - вярно е че няма идеална партия, но нека поне изхождаме от националните си интереси като си даваме вота

    Коментиран от #34

    11:38 28.01.2026

  • 24 За унищожаването на лева се обърнете

    9 3 Отговор
    За унищожаването на лева се обърнете към Румен Гечев, Румен Овчаров, Димитър Костов и Жан Виденов. След тяхното "успешно управление" бяхме принудени да фиксираме лева към дойче марката.

    11:41 28.01.2026

  • 25 Емигрант

    5 3 Отговор
    Какво стана бе, нали Радев беше русофил и "вързан" за Русия ? Кой сега е русофил Копейкин или Радев ? Загубено българско племе, кога ще се опита да разсъждава реално и обективно ? Кога ще разберете, че собствения ви живот не зависи от шайките на мутрите, а от разумът ви ?

    11:41 28.01.2026

  • 26 Не може да се отрече

    2 9 Отговор

    До коментар #4 от "Мокри":

    Костадинов има собствени, лични идеи и идентичност. Българският лев може да се върне. Какво пречи да се въведе електронен лев, обезпечен със злато и българска земя, чернозем, например? Обзалагам се, че хората ще го харесат и ще иинвестират.

    11:43 28.01.2026

  • 27 Дика

    8 1 Отговор
    Няма как да се върне лева без излизане от ЕС. А ако го върнем ще гледаме пак филма от 1996-97г. или пак валутен борд.

    11:45 28.01.2026

  • 28 вътрешно скопейков@

    0 1 Отговор
    война

    11:46 28.01.2026

  • 29 Спасете

    1 1 Отговор
    Не си харчете лева.Костя го връща след изборите,ако го припознаете.Един лев,две евра.

    11:46 28.01.2026

  • 30 Даа!

    6 3 Отговор
    Допускаш огромна грешка , Костадинов! Еврото вече е факт! Няма земна сила, партия,коалиция от партии,дори при фантастични 240 депутати в нея,да върне лева.Ще последват такива унищожаващи санкции от ЕС,ЕП ,ЕК и ЕЦБ,че кризата -1997 г,ще ни се струва пролетна утрин.Защо играеш толкова твърдо,дори брутално срещу Радев,без да имаш повод ? Или си внушаваш,че ще постигнеш зашеметяващ резултат - ти да управляваш самостоятелно? Не го вярвам,да нямаш трезва преценка.При условие,че огромна част от твойте поддръжници ще се припокриват по виждания с поддръжниците на Радев.Спри с тези дребни, партийни интереси.Заедно с Радев,може кардинално да промените България.В момента,с това си поведение,ти единствено наливаш вода в мелницата на онези, срещу който се бориш! Не плюй в кладенеца,от който ще се наложи да пиеш вода!

    11:46 28.01.2026

  • 31 Майора

    4 1 Отговор
    Абе Копейкин, не разбра ли че ти идва краят с приемането на еврото! Като не ти харесва връщай парите от субсидиите и отивай при Путин и Русия , на нас такива като теб не ни трябват!

    Коментиран от #39

    11:49 28.01.2026

  • 32 Както многократно подчертах

    0 1 Отговор
    единствената опозиция на Радев са Възражданем ДПС и Нинова!

    Всички останали са клекнали пред него.

    За това трябва да гласуваме за опозицията.

    Коментиран от #35

    11:49 28.01.2026

  • 33 Президентът започна

    2 2 Отговор
    С излагация и старата песен за европеоститии. Колкото повече плямпа такива глупости толкова налива гласове на Коцето.

    11:54 28.01.2026

  • 34 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Лев":

    Понеже говориш Половинчато,ще те допълня от "добра воля":НЕ САМО от ЕРМ2/Евровалутата/,а и от Шенген,ЕС и НАТО можем да излезем само с едно Уведомление,а не с Молба - не сме казали,не сме го направили.И тук е въпросът:Ако ще го правим,ЗАЩО СЕ ТРЕПАХМЕ досега да изпълним всички Критерии за влизане в тия Организации,демек "оти ручахме Жабетата"?А какви са ползите ако напуснем и ЗА КОГО?Естествено винаги ще има недоволни Хора от посоката на развитие на българия но КОЛКО СА ТЕ?и ПРЕСТАНЕТЕ ДА НАСАЖДАТЕ ЛЪЖАТА ЧЕ СЕ ВЗЕМАЛИ РЕШЕНИЯ БЕЗ ДА СЕ ПИТА сУВЕРЕНА/нАРОДА/- ТИЯ уПРАВЛЯВАЩИ НЕ СА ПАДНАЛИ НА ПОСТОВЕТЕ СИ ОТ НЕБЕТО,А СА ТАМ ЗАЩОТО народът ги е избрал С БЮЛЕТИНКИТЕ СИ В УРНИТЕ!Ама били фалшиви изборите...След като Международните Наблюдатели отчитат че изборите са О.К,значи всичко е както трябва!И понеже си недоволен и определяш слячващото се в БГ като "лошо",ще ти напомна:ВИНАГИ Лошото за едни е Добро за Други!:)

    Коментиран от #40

    11:55 28.01.2026

  • 35 Попен

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Както многократно подчертах":

    Каква скрита лимонка

    11:55 28.01.2026

  • 36 Ми чети бе

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "отговор дойде почти незабавно":

    Румен днес има изявление, никой не е длъжен да ти преразказва.

    11:56 28.01.2026

  • 37 На копейката

    0 0 Отговор
    дали му е останал лев? По вероятно първи да е сменил валутата!

    11:57 28.01.2026

  • 38 Смешки

    1 1 Отговор
    Копейкин си намери нова дъвка с Еврото и с Европейската федерация Колкото за сравнението дали република на СССР или на ЕС е като между Москвич и Ферари

    11:57 28.01.2026

  • 39 Ззз

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Майора":

    А кви ви трябват на вас миндuлитe? Нагьзени понита или пpaceта-тъпкачи?

    11:58 28.01.2026

  • 40 А Англия, за

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "оня с коня":

    какво са се "трепали" за ЕС, за да го напуснат ли ? Защо тези англета са толкова "пррости", а пък са с толкова висок стандарт ? Твоето обяснение е.......????

    11:59 28.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове