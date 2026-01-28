Костадинов: Вчера подадохме ръка към Румен Радев, отговор дойде почти незабавно

Вчера сутринта в свое участие по БНТ Петър Петров, зам.-председател на Възраждане, протегна ръка към екипа на бившия президент Радев, като заяви, че сме готови да работим заедно с него за връщането на българския лев. Отговорът на Радев последва почти незабавно. Пак вчера, само че вечерта, в реч пред Софийския икономически форум бившият президент заяви, че ще се бори за още по-голяма интеграция на България в еврозоната и Европейския съюз. Това написа в социалните мрежи председателят на партията Костадин Костадинов.
"Впрочем в неделя ПП-ДБ заявиха, че след като унищожиха българската валута, ще се борят и за унищожаване на българската държава чрез включването на България във федерална европейска държава. Навремето БКП искаше да ни направи 16-та република на СССР, сега ППДБ иска да ни направи безлична област в безлична паневропейска държава. Изявата на Радев за по-нататъшна интеграция в еврозоната и ЕС е проява на същата политическа философия," продължи лидерът на "Възраждане".
По думите на Костадинов има идеологически различия между вижданията на "Възраждане" и тези на Румен Радев.
11:07 28.01.2026
11:07 28.01.2026
11:07 28.01.2026
Коментиран от #26
11:08 28.01.2026
11:10 28.01.2026
Коментиран от #12
11:11 28.01.2026
11:12 28.01.2026
11:13 28.01.2026
10 отговор дойде почти незабавно
пишете докрай
дано този път има по силна коалиция срещу фамилия тиквени
Коментиран от #36
11:15 28.01.2026
11:18 28.01.2026
До коментар #6 от "Истината":Даже след три години бой мъчения изтезания разрушения и други изродщини не щат да се връщат в помощната яма
11:18 28.01.2026
11:19 28.01.2026
11:21 28.01.2026
11:21 28.01.2026
11:22 28.01.2026
11:22 28.01.2026
11:24 28.01.2026
11:25 28.01.2026
11:31 28.01.2026
ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ НЕЩАСТНО ЦИГАНЕ !!!
11:32 28.01.2026
11:38 28.01.2026
1. Радев няма да върне лева, както искат повечето българи, напомням изречението му в новогодишното му обръщение, цитат: "Влизането на България в еврозоната е последния жалон по пътя ни към европейската интеграция".
Уважаеми гласоподаватели, които държите на българското, България може да подаде молба за излизане от ЕРМ2 и да си остане в ЕС, трябва някое правителство и някой политик да го направи, но това не е Радев
2. ППДБ действително имат курс към създаване на федерална европейска държава, в която България да влезе. В този случай ще сме нещо като щата Тексас или Калифорния на САЩ, или като провинция Бавария на Германия, тоест няма да сме вече държава.
Мислете като гласувате - вярно е че няма идеална партия, но нека поне изхождаме от националните си интереси като си даваме вота
Коментиран от #34
11:38 28.01.2026
11:41 28.01.2026
11:41 28.01.2026
До коментар #4 от "Мокри":Костадинов има собствени, лични идеи и идентичност. Българският лев може да се върне. Какво пречи да се въведе електронен лев, обезпечен със злато и българска земя, чернозем, например? Обзалагам се, че хората ще го харесат и ще иинвестират.
11:43 28.01.2026
11:45 28.01.2026
11:46 28.01.2026
11:46 28.01.2026
11:46 28.01.2026
Коментиран от #39
11:49 28.01.2026
32 Както многократно подчертах
Всички останали са клекнали пред него.
За това трябва да гласуваме за опозицията.
Коментиран от #35
11:49 28.01.2026
11:54 28.01.2026
До коментар #23 от "Лев":Понеже говориш Половинчато,ще те допълня от "добра воля":НЕ САМО от ЕРМ2/Евровалутата/,а и от Шенген,ЕС и НАТО можем да излезем само с едно Уведомление,а не с Молба - не сме казали,не сме го направили.И тук е въпросът:Ако ще го правим,ЗАЩО СЕ ТРЕПАХМЕ досега да изпълним всички Критерии за влизане в тия Организации,демек "оти ручахме Жабетата"?А какви са ползите ако напуснем и ЗА КОГО?Естествено винаги ще има недоволни Хора от посоката на развитие на българия но КОЛКО СА ТЕ?и ПРЕСТАНЕТЕ ДА НАСАЖДАТЕ ЛЪЖАТА ЧЕ СЕ ВЗЕМАЛИ РЕШЕНИЯ БЕЗ ДА СЕ ПИТА сУВЕРЕНА/нАРОДА/- ТИЯ уПРАВЛЯВАЩИ НЕ СА ПАДНАЛИ НА ПОСТОВЕТЕ СИ ОТ НЕБЕТО,А СА ТАМ ЗАЩОТО народът ги е избрал С БЮЛЕТИНКИТЕ СИ В УРНИТЕ!Ама били фалшиви изборите...След като Международните Наблюдатели отчитат че изборите са О.К,значи всичко е както трябва!И понеже си недоволен и определяш слячващото се в БГ като "лошо",ще ти напомна:ВИНАГИ Лошото за едни е Добро за Други!:)
Коментиран от #40
11:55 28.01.2026
До коментар #32 от "Както многократно подчертах":Каква скрита лимонка
11:55 28.01.2026
До коментар #10 от "отговор дойде почти незабавно":Румен днес има изявление, никой не е длъжен да ти преразказва.
11:56 28.01.2026
11:57 28.01.2026
11:57 28.01.2026
До коментар #31 от "Майора":А кви ви трябват на вас миндuлитe? Нагьзени понита или пpaceта-тъпкачи?
11:58 28.01.2026
До коментар #34 от "оня с коня":какво са се "трепали" за ЕС, за да го напуснат ли ? Защо тези англета са толкова "пррости", а пък са с толкова висок стандарт ? Твоето обяснение е.......????
11:59 28.01.2026