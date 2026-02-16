Антон Кутев: Комплекс за малоценност са твърденията, че Румен Радев има русофилски виждания

Убеден съм, че Румен Радев ще спечели изборите и ще направи правителство по един или друг начин. Това каза бившият говорител на три служебни правителства Антон Кутев в студиото на "Твоят ден" по NovaNews.
"Нямам представа дали ще бъда поканен в проекта на Румен Радев. Със сигурност бих искал да го направя, защото е полезно и има смисъл. Ние сме изправени пред един шанс да променим държавата, дали ще успеем, предстои да видим. Дори да нямам пряко участие, съм готов да помагам. Не само листите са възможността да участвам в проекта му. Радев е човекът, който трябва да определи къде вижда участието на всеки от нас и дали изобщо го вижда", смята Кутев.
Според него забавяне на проекта му щеше да доведе до разочарование, тъй като хората отново имат надежда за истинска промяна. "Протестиращите, които предизвикаха падането на правителството и създаването на неговия проект, не бяха леви или десни симпатизанти, имаше всякакви. В момента голямата цел е да скъсаме с 35-годишния преход, с мафиотизирана и корумпирана политическа класа. Румен Радев в продължение на 9 години последователно отстояваше позициите си, а те не са проруски. Виждал съм само ясни и национално отговорни политики, които защитават българския интерес", коментира Кутев.
По неговите думи Радев би водил прозападна външна политика, ако влезе във властта. "Служебните му правителства направиха няколко ясни неща - довършиха интерконектора с Гърция и започнаха този със Сърбия, за да се осигурят газовите коридори. Отворихме и доставката на азерски газ, преговаряхме с Александруполис. Радев никога не е оспорвал участието ни в НАТО, дори имаше твърда позиция в полза на това. Комплекс за малоценност са твърденията, че има русофилски виждания", заяви бившият говорител на три служебни правителства.
Антон Кутев смята, че новият лидер на БСП Крум Зарков е политик с бъдеще и прекрасна визия. "Мисля, че партията ще търси идентичност и ще бяга от връзки с Радев. Вероятността за коалиция с него не е голяма, тя би я претопила. Основен въпрос обаче най-напред е дали ще влезе в парламента", допълни той.
Относно предстоящото служебно правителство Кутев изрази надежда, че управлението на Гюров има огромен шанс да промени България.
4 Кой ?
12:21 16.02.2026
5 Фори
12:21 16.02.2026
7 коста си е посегнал преди час
Истината е, че Костадинов е в паника и бяс. Цял живот той е работил партийна и държавна работа. Бил е момче за всичко на Каракачанов, носил му е сакото и го е карал, бил е директор на музей и музеен работник, общински съветник и депутат. Частна работа - йок. Той освен на държавната трапеза, не е стоял другаде. Не е имал частен бизнес или поне не се знае за такъв. До първата субсидия е живял в панелката на родителите си в „Кайсиева градина“ във Варна.
И сега този човек вижда, след като толкова много се е старал да захлеби, изпълнявал е поръчки, бил е послушен, ибрикчийствал е на когото трябва, как ще бъде избутан извън трапезата и ще се наложи сам да си изкарва хляба. Че и къщата в Тюленово без субсидия да за завършва.
Представете си гладно бебе как се опитвате да му вземете шишето с биберона. Ами ей това е Костадинов днес. Ревовете и писъците му огласят цялото медийно пространство и социални мрежи. Чак човек започва да го съжалява. Като нищо нервите му може да не издържат до изборите и да направи някоя беля....
Елена Гунчева-Гривова
Коментиран от #14, #24, #47, #77
12:22 16.02.2026
9 Плешива първопричина
12:23 16.02.2026
11 Дориана
Коментиран от #74
12:23 16.02.2026
12 Град Симитли
12:24 16.02.2026
14 Миналото лято
До коментар #7 от "коста си е посегнал преди час":Костадин Костадинов - "До няколко месеца Възраждане ще израсне до първа политическа сила"...Да израсна така че е на ръба за влизане в НС. А Коста такива мечти имаше да продължава да е патерица и да богатее все повече...
Коментиран от #29
12:24 16.02.2026
16 Месия
12:25 16.02.2026
17 Само да добавя
12:25 16.02.2026
19 заради вкуса на властта
12:25 16.02.2026
20 Та той
12:25 16.02.2026
21 Просто човек
12:26 16.02.2026
24 Дориана
До коментар #7 от "коста си е посегнал преди час":Да, Костадин Костадинов с агресивното си просташко поведение срещу опоненти отблъсква. Такова поведение отвращава.Неговата партия Възраждане е националистическа партия и няма място в Парламента.
12:27 16.02.2026
25 коко
12:27 16.02.2026
26 Кой иска
12:28 16.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Дориана
До коментар #14 от "Миналото лято":Да, Възраждане играеха ролята на скрита патерица на Борисов и Пеевски.
12:29 16.02.2026
30 Докъде я докарахме,
Коментиран от #41, #45, #48, #50, #53
12:29 16.02.2026
32 Иван
12:29 16.02.2026
34 коко
12:30 16.02.2026
36 Комуняго,
руските интереси в България и, че е проводник на КГБ идеологията !!!
12:31 16.02.2026
37 истината
Годината е 1916, а думите са на бившият генерал от КГБ и отговорник за политиката на Москва на Балканите тогава Леонит Решетников.В интервю през ноември за Г. Коритаров по TV+ той ракрива, че кандидатурата на току-що избраният за президент на България за първи мандат Румен Радев е била консултирана и обсъждана с него от соцлидер К.Нинова на среща през лятото в София. Няколко месеца преди пилота да бъде номиниран за поста на държавен глава от левицата.
Решетников до скоро бе шев на Института за стратегически изследвания към администрацията на президента Путин.
12:31 16.02.2026
39 Кривоверен алкаш
12:31 16.02.2026
43 Боташ
Коментиран от #52
12:33 16.02.2026
46 Българин
12:36 16.02.2026
47 Ей,не се спряхте
До коментар #7 от "коста си е посегнал преди час":да оплювате единствената опозиционна партия и лидерът и Костадин Костадинов!Истината е ,че статуквото ги е страх колкото от Президента,толкова и от Възраждане!Гласувайте за Възраждане,единсвената партия,която може да вкара в затвора самозабравилите се дерибеи!!!
12:36 16.02.2026
49 Васил
До коментар #42 от "Много се радваме":Господ дате накаже
12:38 16.02.2026
51 Съгласен
12:40 16.02.2026
52 Винаги с Русия!
До коментар #43 от "Боташ":Когато сме с Русия,сме Държава! Когато сме със западняците,сме колония!Подлоги са управляващите ни,наведени на запад!
Коментиран от #55
12:40 16.02.2026
54 Русофилството
12:42 16.02.2026
55 анонимен
До коментар #52 от "Винаги с Русия!":Отиди на психиатър.
12:42 16.02.2026
56 истината
12:43 16.02.2026
57 Калмук
12:43 16.02.2026
58 Роки
12:44 16.02.2026
59 З март
12:44 16.02.2026
60 Точен
12:44 16.02.2026
61 истината
12:45 16.02.2026
62 Питар
Ние втори Г.Димитров не щем.
А на вас комунистите.
Да ви е честит !
Коментиран от #79
12:45 16.02.2026
63 господин никои
12:45 16.02.2026
64 Висоцки
12:46 16.02.2026
65 истината
12:46 16.02.2026
66 Руски трол
12:46 16.02.2026
67 истината
12:47 16.02.2026
68 Ботев
Коментиран от #72, #73
12:47 16.02.2026
69 Радев е подла атлантическа гнидичка
12:50 16.02.2026
70 Майора
12:51 16.02.2026
71 Сега през тази изборна кампания ще Чуеме
Коментиран от #75
12:53 16.02.2026
72 Промяна
До коментар #68 от "Ботев":Терзиев и кокорчо забрави
12:53 16.02.2026
73 Не лъжи
До коментар #68 от "Ботев":Руск мър шо..
12:56 16.02.2026
74 Бързо ще се потопи
До коментар #11 от "Дориана":Десо, надай се .... на пияна жена!🤣🤣🤣Хич не заблуждавайте хората, единственото, което ви е грижа да си запазите обилната държавна трапеза и да пълните джобетата с пачки, няма значение честно или нечестно!Аман от такива оправячи, дето видяха сметката на българите....
12:57 16.02.2026
75 Ние си
До коментар #71 от "Сега през тази изборна кампания ще Чуеме":Го знаем той имаше доста сл.правителства,Батковото.
12:58 16.02.2026
76 Алооу
От тук нататък за да имаме пак държава е само излизане от ЕС., Радев ясно каза и показа, че няма да го прави, напротив.
Само от Възраждане заявиха, че искат и ще се борят да имаме отново държава.
13:00 16.02.2026
78 Данко Харсъзина
13:04 16.02.2026
79 миш
До коментар #62 от "Питар":Ти,па кво знаеш за Г.Димитров?Да не си му набор?
13:04 16.02.2026