Антон Кутев: Комплекс за малоценност са твърденията, че Румен Радев има русофилски виждания

16 Февруари, 2026 12:19 951 79

  • антон кутев-
  • румен радев-
  • комплекс за малоценност-
  • русофилски виждания

Убеден съм, че Радев ще спечели изборите и ще направи правителство по един или друг начин, коментира още бившият говорител на три служебни правителства

Антон Кутев: Комплекс за малоценност са твърденията, че Румен Радев има русофилски виждания - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Убеден съм, че Румен Радев ще спечели изборите и ще направи правителство по един или друг начин. Това каза бившият говорител на три служебни правителства Антон Кутев в студиото на "Твоят ден" по NovaNews.
"Нямам представа дали ще бъда поканен в проекта на Румен Радев. Със сигурност бих искал да го направя, защото е полезно и има смисъл. Ние сме изправени пред един шанс да променим държавата, дали ще успеем, предстои да видим. Дори да нямам пряко участие, съм готов да помагам. Не само листите са възможността да участвам в проекта му. Радев е човекът, който трябва да определи къде вижда участието на всеки от нас и дали изобщо го вижда", смята Кутев.
Според него забавяне на проекта му щеше да доведе до разочарование, тъй като хората отново имат надежда за истинска промяна. "Протестиращите, които предизвикаха падането на правителството и създаването на неговия проект, не бяха леви или десни симпатизанти, имаше всякакви. В момента голямата цел е да скъсаме с 35-годишния преход, с мафиотизирана и корумпирана политическа класа. Румен Радев в продължение на 9 години последователно отстояваше позициите си, а те не са проруски. Виждал съм само ясни и национално отговорни политики, които защитават българския интерес", коментира Кутев.

По неговите думи Радев би водил прозападна външна политика, ако влезе във властта. "Служебните му правителства направиха няколко ясни неща - довършиха интерконектора с Гърция и започнаха този със Сърбия, за да се осигурят газовите коридори. Отворихме и доставката на азерски газ, преговаряхме с Александруполис. Радев никога не е оспорвал участието ни в НАТО, дори имаше твърда позиция в полза на това. Комплекс за малоценност са твърденията, че има русофилски виждания", заяви бившият говорител на три служебни правителства.

Антон Кутев смята, че новият лидер на БСП Крум Зарков е политик с бъдеще и прекрасна визия. "Мисля, че партията ще търси идентичност и ще бяга от връзки с Радев. Вероятността за коалиция с него не е голяма, тя би я претопила. Основен въпрос обаче най-напред е дали ще влезе в парламента", допълни той.

Относно предстоящото служебно правителство Кутев изрази надежда, че управлението на Гюров има огромен шанс да промени България.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 27 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 4 Кой ?

    7 8 Отговор
    Ако не той ?!

    12:21 16.02.2026

  • 5 Фори

    14 9 Отговор
    Какъв русофил е Радев? Той е направо агент на КГБ.

    12:21 16.02.2026

  • 7 коста си е посегнал преди час

    9 7 Отговор
    Вицепрезидент в двойка с Костадинов и бивш депутат от Възраждане Елена Гунчева -

    Истината е, че Костадинов е в паника и бяс. Цял живот той е работил партийна и държавна работа. Бил е момче за всичко на Каракачанов, носил му е сакото и го е карал, бил е директор на музей и музеен работник, общински съветник и депутат. Частна работа - йок. Той освен на държавната трапеза, не е стоял другаде. Не е имал частен бизнес или поне не се знае за такъв. До първата субсидия е живял в панелката на родителите си в „Кайсиева градина“ във Варна.

    И сега този човек вижда, след като толкова много се е старал да захлеби, изпълнявал е поръчки, бил е послушен, ибрикчийствал е на когото трябва, как ще бъде избутан извън трапезата и ще се наложи сам да си изкарва хляба. Че и къщата в Тюленово без субсидия да за завършва.

    Представете си гладно бебе как се опитвате да му вземете шишето с биберона. Ами ей това е Костадинов днес. Ревовете и писъците му огласят цялото медийно пространство и социални мрежи. Чак човек започва да го съжалява. Като нищо нервите му може да не издържат до изборите и да направи някоя беля....

    Елена Гунчева-Гривова

    Коментиран от #14, #24, #47, #77

    12:22 16.02.2026

  • 9 Плешива първопричина

    14 6 Отговор
    Добрия продукт няма нужда от много реклама, а лай но то крадев всеки ден по 100 пъти да го рекламират раши стански футюки, пак ще си остане в маргиналния вот с копеците и ще си разделят 20 процента.

    12:23 16.02.2026

  • 11 Дориана

    4 19 Отговор
    Да, над 2 милиона гласоподаватели ще има за Румен Радев. Крайно време е България да се освободи от създателите, проводниците и патериците на корупцията, мафията и олигархията

    Коментиран от #74

    12:23 16.02.2026

  • 12 Град Симитли

    9 1 Отговор
    Ако иска да си вкара автогол още в първата минута,Радев ще вземе тоя!

    12:24 16.02.2026

  • 14 Миналото лято

    12 4 Отговор

    До коментар #7 от "коста си е посегнал преди час":

    Костадин Костадинов - "До няколко месеца Възраждане ще израсне до първа политическа сила"...Да израсна така че е на ръба за влизане в НС. А Коста такива мечти имаше да продължава да е патерица и да богатее все повече...

    Коментиран от #29

    12:24 16.02.2026

  • 16 Месия

    15 4 Отговор
    Поредната руска свин..я в българската кочина...

    12:25 16.02.2026

  • 17 Само да добавя

    2 11 Отговор
    Надявах се да има. Аз ще гласувам за този, който работи за възстановяване на отношенията с Русия!

    12:25 16.02.2026

  • 19 заради вкуса на властта

    13 3 Отговор
    Един незначителен русофил хвали друг откровен русофил, че не бил такъв русофил, какъвто всеки русофил или русофоб сам вижда.

    12:25 16.02.2026

  • 20 Та той

    13 4 Отговор
    дори нарече войната на Русия не война , а....... военни действия ! Стотици хиляди невинни цивилни жертви и дечица , разрешения за милиарди , нима това са военни действия ?

    12:25 16.02.2026

  • 21 Просто човек

    9 3 Отговор
    Би било пълно безумие да гласуваш зацРезидента…

    12:26 16.02.2026

  • 24 Дориана

    9 6 Отговор

    До коментар #7 от "коста си е посегнал преди час":

    Да, Костадин Костадинов с агресивното си просташко поведение срещу опоненти отблъсква. Такова поведение отвращава.Неговата партия Възраждане е националистическа партия и няма място в Парламента.

    12:27 16.02.2026

  • 25 коко

    9 3 Отговор
    По - добре да изберем направо генерал Решетников.

    12:27 16.02.2026

  • 26 Кой иска

    7 2 Отговор
    България да се управлява от войник ? Заповядат ли му да пуска бомби , прави го !

    12:28 16.02.2026

  • 29 Дориана

    3 10 Отговор

    До коментар #14 от "Миналото лято":

    Да, Възраждане играеха ролята на скрита патерица на Борисов и Пеевски.

    12:29 16.02.2026

  • 30 Докъде я докарахме,

    3 13 Отговор
    да се срамуват управляващите,и да се отричат от Русия! Русия-нашата Освободителка! Срам и позор за всички българи отрекли се от Спасителя си!Слава на Русия,Вечна слава!!!

    Коментиран от #41, #45, #48, #50, #53

    12:29 16.02.2026

  • 32 Иван

    12 1 Отговор
    Подла и мръсна руска марионетка !

    12:29 16.02.2026

  • 34 коко

    5 3 Отговор
    Как може да говорят за Радев след като още нищо не е казал и направил?Явно в руското посолство е кацнал дрон с чемодан с пари...

    12:30 16.02.2026

  • 36 Комуняго,

    11 2 Отговор
    Аз пък имам МНОГОЦЕННОСТ, че отрочето на "товариш" Решетников и "другарката" Импексова защитава на 100%
    руските интереси в България и, че е проводник на КГБ идеологията !!!

    12:31 16.02.2026

  • 37 истината

    9 3 Отговор
    Тоя е стар номенклатурен кадър на БКП, ръси заучени номенклатурни хвалебствия, а не истината.
    Годината е 1916, а думите са на бившият генерал от КГБ и отговорник за политиката на Москва на Балканите тогава Леонит Решетников.В интервю през ноември за Г. Коритаров по TV+ той ракрива, че кандидатурата на току-що избраният за президент на България за първи мандат Румен Радев е била консултирана и обсъждана с него от соцлидер К.Нинова на среща през лятото в София. Няколко месеца преди пилота да бъде номиниран за поста на държавен глава от левицата.
    Решетников до скоро бе шев на Института за стратегически изследвания към администрацията на президента Путин.

    12:31 16.02.2026

  • 39 Кривоверен алкаш

    6 1 Отговор
    Кутев,иди на психолог,все още не е късно..

    12:31 16.02.2026

  • 43 Боташ

    12 3 Отговор
    Радев си остава руска подлога

    Коментиран от #52

    12:33 16.02.2026

  • 46 Българин

    7 4 Отговор
    Румен Радев е щатен служител на ГРУ от 1982 година. За това и има такава широка подкрепа от българският народ.

    12:36 16.02.2026

  • 47 Ей,не се спряхте

    9 5 Отговор

    До коментар #7 от "коста си е посегнал преди час":

    да оплювате единствената опозиционна партия и лидерът и Костадин Костадинов!Истината е ,че статуквото ги е страх колкото от Президента,толкова и от Възраждане!Гласувайте за Възраждане,единсвената партия,която може да вкара в затвора самозабравилите се дерибеи!!!

    12:36 16.02.2026

  • 49 Васил

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Много се радваме":

    Господ дате накаже

    12:38 16.02.2026

  • 51 Съгласен

    3 0 Отговор
    Съм с Кутев и за това Радев ме губи ,като избирател !

    12:40 16.02.2026

  • 52 Винаги с Русия!

    3 8 Отговор

    До коментар #43 от "Боташ":

    Когато сме с Русия,сме Държава! Когато сме със западняците,сме колония!Подлоги са управляващите ни,наведени на запад!

    Коментиран от #55

    12:40 16.02.2026

  • 54 Русофилството

    2 1 Отговор
    да не е срамна болест?Горда народна черта!

    12:42 16.02.2026

  • 55 анонимен

    4 2 Отговор

    До коментар #52 от "Винаги с Русия!":

    Отиди на психиатър.

    12:42 16.02.2026

  • 56 истината

    4 2 Отговор
    При съседите в Румъния руснаците не успяха, но сега са се заели с активното мероприятие "Радев" като постоянно пускат статии за него и ни занимават като го представят за независим. А генерала от КГБ отговорник за политиката на Москва на Балканите Леонит Решетников, го препоръча и постави за президент.

    12:43 16.02.2026

  • 57 Калмук

    2 2 Отговор
    Най-силното доказалтество за русофилството на Радев е отношението на Костадинов.

    12:43 16.02.2026

  • 58 Роки

    2 1 Отговор
    Не казва истината господин Кутев.

    12:44 16.02.2026

  • 59 З март

    0 1 Отговор
    Коалиция Сияние и още нещо....

    12:44 16.02.2026

  • 60 Точен

    3 3 Отговор
    Като антиевроатлантик и антибабоевропеец нямам нужда слугата Кутев да ми обяснява какъв е Радев - той е лъжерусофил и скрит еничар на Брюксел, като всички продажници от БСП. Затова и твърдо съм за ВЪЗРАЖДАНЕ, която е единствената реална антинатовска сила в България!

    12:44 16.02.2026

  • 61 истината

    4 2 Отговор
    Посоченият от руските разузнавателни служби за президент Радев показва грубо политическо суеверно русофилство, умишлено го култивирано сред народните маси; политически юмрук, вървенето и воюването под което неизбежно води към предателство и национална катастрофа. С русофилството си Радев с безогледно дипломанстване с руската дипломация (с Митрофанофа ) неизбежно и фатално прави от България едно сляпо и послушно оръдие в ръцете на руската завоевателна политика на Балканите.

    12:45 16.02.2026

  • 62 Питар

    5 1 Отговор
    Айде мерси.
    Ние втори Г.Димитров не щем.
    А на вас комунистите.
    Да ви е честит !

    Коментиран от #79

    12:45 16.02.2026

  • 63 господин никои

    4 1 Отговор
    а бе кутев не сме толкова плинткоумни я си спомни кои преди 9 години предложи никумо неизвестния радев за президент не беше ли дпругаря решетников така че точка по въпроса

    12:45 16.02.2026

  • 64 Висоцки

    0 0 Отговор
    Русофилство и Путинизъм са различни неща!

    12:46 16.02.2026

  • 65 истината

    5 1 Отговор
    Независимия президент Румен Радев, бивш началник на българските военновъздушни сили, бивш пилот на МиГ-29 и, според критиците му, един от най-ценните приятели на Путин в Западния блок.

    12:46 16.02.2026

  • 66 Руски трол

    5 1 Отговор
    Радев е продукт на КГБ

    12:46 16.02.2026

  • 67 истината

    5 1 Отговор
    И кой обедини "спасителя" около себе си? Най-тежката комунистическа номенклатура и отломките от разбитата гемия на ДС. И точно тези които съсипаха България с комунистическата си ретроградна утопия днес ще ни спасяват?!? Трябва да си луд за да се вържеш отново на тая nacмина.

    12:47 16.02.2026

  • 68 Ботев

    0 1 Отговор
    и Левски също са русофили!

    Коментиран от #72, #73

    12:47 16.02.2026

  • 69 Радев е подла атлантическа гнидичка

    4 1 Отговор
    Ни казва тоя Антон Кутев

    12:50 16.02.2026

  • 70 Майора

    2 0 Отговор
    Ало Кутев , блажени вярващите!Публична тайнае че Радев освен разединител на нацията е и проруски настроен и не по мои думи ще работи за излизане страната от ЕС и НАТО и Еврозоната! Той беше и върл противник на еврото! С не виждам кой ще гласува за човек , подкрепен от олигарсите платили протестите начело с Черепа , Бобокови , Прокопиев и сие! Може да излъже дамо старите хора, за нищо не става !

    12:51 16.02.2026

  • 71 Сега през тази изборна кампания ще Чуеме

    1 2 Отговор
    Всякакви Идиотщини за Радев!

    Коментиран от #75

    12:53 16.02.2026

  • 72 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Ботев":

    Терзиев и кокорчо забрави

    12:53 16.02.2026

  • 73 Не лъжи

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Ботев":

    Руск мър шо..

    12:56 16.02.2026

  • 74 Бързо ще се потопи

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    Десо, надай се .... на пияна жена!🤣🤣🤣Хич не заблуждавайте хората, единственото, което ви е грижа да си запазите обилната държавна трапеза и да пълните джобетата с пачки, няма значение честно или нечестно!Аман от такива оправячи, дето видяха сметката на българите....

    12:57 16.02.2026

  • 75 Ние си

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Сега през тази изборна кампания ще Чуеме":

    Го знаем той имаше доста сл.правителства,Батковото.

    12:58 16.02.2026

  • 76 Алооу

    3 0 Отговор
    Прехода приключи с набутванети ни в ЕС, а държавата приключи с унищожаването на лева.
    От тук нататък за да имаме пак държава е само излизане от ЕС., Радев ясно каза и показа, че няма да го прави, напротив.

    Само от Възраждане заявиха, че искат и ще се борят да имаме отново държава.

    13:00 16.02.2026

  • 78 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    И Тони Спина се е присламчил към Боташа.

    13:04 16.02.2026

  • 79 миш

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Питар":

    Ти,па кво знаеш за Г.Димитров?Да не си му набор?

    13:04 16.02.2026

