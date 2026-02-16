Андрей Райчев: Румен Радев няма проблем да вземе властта, а да управлява

Последните кандидати за месии, които виждахме преди изборите – Следи Трифонов (ИТН) и Петков и Василев (ПП-ДБ) бяха различен тип вълни от тази, която беше 2001 и 2009г. – НДСВ и ГЕРБ. Това бяха помитащи цунамита, близки до мнозинството. От днешна гледна точка се очертава за нещо по средата между големите цунамита и малките. По-скоро ми се струва, че ще видим нещо по-голямо от това през 2011 г., но няма да бъде достатъчно, за да управлява самостоятелно. Това ще е съвсем нова парламентарна конфигурация от тази, която наблюдавахме в последните 4 години. Това заяви политологът от агенция "Тренд" Димитър Ганев в предаването „Още от деня” по БНТ.
100 депутата е нещото, което изглежда мислимо за Радев. Качествено процесът е този, който наблюдавахме и при Симеон, и при Бойко Борисов, и ПП, а преди това при Слави Трифонов. Тук трябва да разграничим власт и управление. Обикновено при нормална ситуация, хората се изказват за управлението и го критикуват, в момента българският народ иска да смени властта. За мен няма никакво съмнение, че трябва нова власт и тя се свързва с Румен Радев. Това е един вид възстановяване на лявото, заяви социологът Андрей Райчев.
Представете си, че БСП прескочи бариерата, Илияна Йотова стане президент през ноември, а министър-председателят се казва Радев – това ще е гигантска смяна на властта, обясни той.
Точно, както през 2001 г. вотът за НДСВ беше вот срещу двуполюсния модел, както 2009 г. беше вот срещу тройната коалиция, и 2021 г. срещу статуквото, олицетворявано от ГЕРБ. Това, което сега ще видим ще бъде същото. Има натрупан протестен и наказателен вот в страната в гигантски размери. В последните три избора гласуваха между 2,6-2,7 млн. души – това е най-ниската активност от началото на промените при средна такава в последните 23 години около 3,5 млн. Тоест имаше около 800 000 души, които не припознаваха легитимен свой политически представител. Сега част от тях ще припознаят Румен Радев. По днешни оценки, вероятно активността ще е около 3,1-3,2 млн. души. Ако активността се вдигне – това ще е по-сериозна победа за Радев. Колкото по-висока е активността, толкова повече ще има Радев, защото неговият най-голям потенциал се крие в тези негласуващи. В последните седмици той е припознат, като политическата алтернатива, на това, което ни се предлагаше до този момент, изтъкна Ганев.
Андрей Райчев добави, че имаме качествено нова политическата ситуация в страната. Той уточни, че зрее голямо решение за смяна на власт у хората. Радев няма проблем да вземе властта, а да управлява. Големият му тест ще е съдебната система, за което му трябват 161 гласа, посочи той.
Според Ганев зависи каква точно подкрепа ще получи Румен Радев, за да реши по какъв модел да управлява. Тенденцията е формацията на Радев да е първа политическа сила.
Ако Радев е длъжен да направи коалиция, той първо би се обърнал извън партиите, олицетворяващи статуквото, каза още Ганев.
22:16 16.02.2026
22:16 16.02.2026
Коментиран от #32
22:17 16.02.2026
22:17 16.02.2026
Коментиран от #34
22:19 16.02.2026
22:19 16.02.2026
Това е програма максимум за нео болшевиките.
Проекта ПП на РРадев (уж шарлатани, а?)е напълно успешен, щом е постигнал раделянето на европейски насочените граждани и осигурява завоя на изток.
22:20 16.02.2026
22:20 16.02.2026
9 Ха..ха..ха
До коментар #1 от "Майна":Румен Радев ще помете пеевско-герберските крадци, а Тиквоча Борисов и Грухчо ПееФ ще се пръснат от злоба.
22:22 16.02.2026
....Какъв ти Следи,чиста Славуца е ?:))
22:22 16.02.2026
Коментиран от #17
22:23 16.02.2026
Коментиран от #26
22:27 16.02.2026
22:27 16.02.2026
22:27 16.02.2026
22:27 16.02.2026
22:28 16.02.2026
До коментар #11 от "Хюстън":Пилотът ,при който загинаха три български авиатора..
Хм..
Едните без нальот , да правят демонстрации!
Тези мъже не го трогнаха..
Ще управлява..,а?
22:29 16.02.2026
22:30 16.02.2026
22:38 16.02.2026
22:40 16.02.2026
22:42 16.02.2026
22:43 16.02.2026
До коментар #20 от "Николай Бареков бивш евродепутат":Ходи се лекувай ве Барек , вкарвате целия народ във вашата фиксация Пеевски , не съм му адвокат ама това вашето е сатанизиране.
22:44 16.02.2026
До коментар #20 от "Николай Бареков бивш евродепутат":Очакваме с нетърпение!
Коментиран от #28
22:44 16.02.2026
До коментар #12 от "Анонимен":Само така, пич, ще хвърляме за ГЕРБ!
22:45 16.02.2026
Коментиран от #35
22:47 16.02.2026
До коментар #25 от "Име":Пеевски години му беше близък заедно с Цветан Василев ,колко общи снимки имат
22:47 16.02.2026
22:48 16.02.2026
До коментар #20 от "Николай Бареков бивш евродепутат":И БАРЕК ПЕЕВСКИ МОЖЕ ИМА ПАРИ А ТИ СИ НИКОЙ ЖАЛЪК СЛУГА НА ОЛИГАРСИТЕ СЕГА СЕ ТРЕСИ ОТ ЗЛОБА ГНУСНЯЦИ ФИКСИРАЛИ СЕ СТАВАТЕ ПРОТИВНИ
Коментиран от #36
22:50 16.02.2026
До коментар #3 от "Психиатър":Мисля че знае как да я...приземи.
22:53 16.02.2026
22:54 16.02.2026
До коментар #5 от "Иван":Нима райъчев е копейка!
Айде да ъде уважен като Ребла , като оная ямболската.
Абе какво стана с това Хатака?!!
22:54 16.02.2026
До коментар #27 от "Аха":А вие още ли мимикрирате?
22:57 16.02.2026
До коментар #31 от "Промяна":Пеевски има милиарди не зная за барека сигурно е бедняк както пишеш а ти си и бедна и неграмотна утайка която е нямала пари за тетрадки и учебници да научи дори правописа и не може да си чак такъв олигофрен и сигурно с цел да зкепоставяш герб че избирателите им са тъпи ,прocти и неграмотни и се справяш успешно- в Пазарджик ги разгромиха на 6-то място, след месец ги изритаха от властта а сега Радев ги претрепва ...неграмотна салфетка
22:58 16.02.2026
22:58 16.02.2026