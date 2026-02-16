Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Андрей Райчев: Румен Радев няма проблем да вземе властта, а да управлява

16 Февруари, 2026 22:13

Представете си, че БСП прескочи бариерата, Илияна Йотова стане президент през ноември, а министър-председателят се казва Радев – това ще е гигантска смяна на властта, обясни той

Андрей Райчев: Румен Радев няма проблем да вземе властта, а да управлява - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Последните кандидати за месии, които виждахме преди изборите – Следи Трифонов (ИТН) и Петков и Василев (ПП-ДБ) бяха различен тип вълни от тази, която беше 2001 и 2009г. – НДСВ и ГЕРБ. Това бяха помитащи цунамита, близки до мнозинството. От днешна гледна точка се очертава за нещо по средата между големите цунамита и малките. По-скоро ми се струва, че ще видим нещо по-голямо от това през 2011 г., но няма да бъде достатъчно, за да управлява самостоятелно. Това ще е съвсем нова парламентарна конфигурация от тази, която наблюдавахме в последните 4 години. Това заяви политологът от агенция "Тренд" Димитър Ганев в предаването „Още от деня” по БНТ.

100 депутата е нещото, което изглежда мислимо за Радев. Качествено процесът е този, който наблюдавахме и при Симеон, и при Бойко Борисов, и ПП, а преди това при Слави Трифонов. Тук трябва да разграничим власт и управление. Обикновено при нормална ситуация, хората се изказват за управлението и го критикуват, в момента българският народ иска да смени властта. За мен няма никакво съмнение, че трябва нова власт и тя се свързва с Румен Радев. Това е един вид възстановяване на лявото, заяви социологът Андрей Райчев.

Представете си, че БСП прескочи бариерата, Илияна Йотова стане президент през ноември, а министър-председателят се казва Радев – това ще е гигантска смяна на властта, обясни той.

Точно, както през 2001 г. вотът за НДСВ беше вот срещу двуполюсния модел, както 2009 г. беше вот срещу тройната коалиция, и 2021 г. срещу статуквото, олицетворявано от ГЕРБ. Това, което сега ще видим ще бъде същото. Има натрупан протестен и наказателен вот в страната в гигантски размери. В последните три избора гласуваха между 2,6-2,7 млн. души – това е най-ниската активност от началото на промените при средна такава в последните 23 години около 3,5 млн. Тоест имаше около 800 000 души, които не припознаваха легитимен свой политически представител. Сега част от тях ще припознаят Румен Радев. По днешни оценки, вероятно активността ще е около 3,1-3,2 млн. души. Ако активността се вдигне – това ще е по-сериозна победа за Радев. Колкото по-висока е активността, толкова повече ще има Радев, защото неговият най-голям потенциал се крие в тези негласуващи. В последните седмици той е припознат, като политическата алтернатива, на това, което ни се предлагаше до този момент, изтъкна Ганев.

Андрей Райчев добави, че имаме качествено нова политическата ситуация в страната. Той уточни, че зрее голямо решение за смяна на власт у хората. Радев няма проблем да вземе властта, а да управлява. Големият му тест ще е съдебната система, за което му трябват 161 гласа, посочи той.

Според Ганев зависи каква точно подкрепа ще получи Румен Радев, за да реши по какъв модел да управлява. Тенденцията е формацията на Радев да е първа политическа сила.

Ако Радев е длъжен да направи коалиция, той първо би се обърнал извън партиите, олицетворяващи статуквото, каза още Ганев.


  • 1 Майна

    13 6 Отговор
    Този юдеин пак изпълва
    Милиардер по партийна линия
    Смрад

    Коментиран от #9

    22:16 16.02.2026

  • 2 чупка

    15 11 Отговор
    Само че Радев няма да хване повече от 4 процента. Малко хора се ловят на голо кукичка вече..

    22:16 16.02.2026

  • 3 Психиатър

    16 11 Отговор
    Румен Радев ,бившия президент има проблеми с настоящата си жена ...която ще му изиграе лоша шега с не адекватното си състояние !

    Коментиран от #32

    22:17 16.02.2026

  • 4 Майна

    10 16 Отговор
    Българите , ако гласуват за Радев се приравняват по идиотизъм с украинците

    22:17 16.02.2026

  • 5 Иван

    12 7 Отговор
    Поредната копейка превъзнасяща Радев )

    Коментиран от #34

    22:19 16.02.2026

  • 6 Шопо

    10 9 Отговор
    Много го плюят Радев, значи ги е страх от него.

    22:19 16.02.2026

  • 7 Решетников

    7 2 Отговор
    ✔️Представете си, че БСП прескочи бариерата, Илияна Йотова стане президент през ноември, а министър-председателят се казва Радев – това ще е гигантска смяна на властта, обясни той.✔️
    Това е програма максимум за нео болшевиките.
    Проекта ПП на РРадев (уж шарлатани, а?)е напълно успешен, щом е постигнал раделянето на европейски насочените граждани и осигурява завоя на изток.

    22:20 16.02.2026

  • 8 гдгйедц

    9 3 Отговор
    Представете си , че нищо от това няма се случва хеле пък Йотова да я изберем за президент хаха

    22:20 16.02.2026

  • 9 Ха..ха..ха

    6 9 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Румен Радев ще помете пеевско-герберските крадци, а Тиквоча Борисов и Грухчо ПееФ ще се пръснат от злоба.

    22:22 16.02.2026

  • 10 12340

    8 0 Отговор
    ..Последните кандидати за месии, които виждахме преди изборите – Следи Трифонов (ИТН) и Петков и Василев (ПП-ДБ) бяха различен .."
    ....Какъв ти Следи,чиста Славуца е ?:))

    22:22 16.02.2026

  • 11 Хюстън

    5 5 Отговор
    Ей, няма да се научите че Радев не управлява, той пилотира!

    Коментиран от #17

    22:23 16.02.2026

  • 12 Анонимен

    8 3 Отговор
    Божееее моля те пази България от Червените олигарси от Радевите мераци за превземане на властта от Пехроханските изчадия Благодаря ти

    Коментиран от #26

    22:27 16.02.2026

  • 13 ало

    10 0 Отговор
    Тоз директно ни скача с хипноза "представете си" ..Ами не мерси

    22:27 16.02.2026

  • 14 Велев

    11 0 Отговор
    Тоз мишок, марионетка на статуквото кво ми го лансирате ушат мишок

    22:27 16.02.2026

  • 15 Подозрителен

    9 3 Отговор
    Кремъл пак играе с два коня. Досега бойко, отсега радойко.

    22:27 16.02.2026

  • 16 Знахарова

    2 2 Отговор
    След Будапеща , Братислава и София ще е наша.

    22:28 16.02.2026

  • 17 Майна

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хюстън":

    Пилотът ,при който загинаха три български авиатора..
    Хм..
    Едните без нальот , да правят демонстрации!
    Тези мъже не го трогнаха..
    Ще управлява..,а?

    22:29 16.02.2026

  • 18 Промяна

    7 5 Отговор
    СЕКРЕТАРКАТА НА РАДЕВ действа назначи Гюро и сега цялая власт все шарлатаним

    22:30 16.02.2026

  • 19 Плд, ул Св Климент

    3 2 Отговор
    Радев не управлява, а към себе си води власт, пари и жени.

    22:38 16.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ботуш

    6 4 Отговор
    Парцалев ти си луд. Кой ще гласува за тази ушанка. Най-много 4%.

    22:40 16.02.2026

  • 22 Дзак

    2 3 Отговор
    Всъщност немогат да го спрат. А много гласуващи по убеждение няма да си променят вота!

    22:42 16.02.2026

  • 23 Райчеви

    3 0 Отговор
    илюзии. Зор бастуни да ни управляват

    22:43 16.02.2026

  • 24 хсждхй

    6 5 Отговор

    До коментар #20 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    Ходи се лекувай ве Барек , вкарвате целия народ във вашата фиксация Пеевски , не съм му адвокат ама това вашето е сатанизиране.

    22:44 16.02.2026

  • 25 Име

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    Очакваме с нетърпение!

    Коментиран от #28

    22:44 16.02.2026

  • 26 ГЕРБ

    1 5 Отговор

    До коментар #12 от "Анонимен":

    Само така, пич, ще хвърляме за ГЕРБ!

    22:45 16.02.2026

  • 27 Аха

    4 1 Отговор
    На никого не пожелавам зло, но чакам с нетърпение тия дърти комунисти до няколко години да си отидат всичките. Роден съм малко след края на комунизма и ми омръзна 35 години да ги гледам тия изроди.

    Коментиран от #35

    22:47 16.02.2026

  • 28 Сигурно е прав

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Име":

    Пеевски години му беше близък заедно с Цветан Василев ,колко общи снимки имат

    22:47 16.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Горски

    6 1 Отговор
    Този човек защо не се прибере в къщи и да седне на дивана и да си гледа новините. Вместо до брещуляви врели некипели по всичките ТВ канали? Стига сте ни го навирали този лаладжия с многото приказки без смисъл. Много говори и нищо не казва. Райчев,пак ли се мъчиш да убеждаваш от свое име? Кротувай човече!

    22:48 16.02.2026

  • 31 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    И БАРЕК ПЕЕВСКИ МОЖЕ ИМА ПАРИ А ТИ СИ НИКОЙ ЖАЛЪК СЛУГА НА ОЛИГАРСИТЕ СЕГА СЕ ТРЕСИ ОТ ЗЛОБА ГНУСНЯЦИ ФИКСИРАЛИ СЕ СТАВАТЕ ПРОТИВНИ

    Коментиран от #36

    22:50 16.02.2026

  • 32 Психоложка

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Психиатър":

    Мисля че знае как да я...приземи.

    22:53 16.02.2026

  • 33 !!!?

    1 0 Отговор
    Какво очакват хората от Мистър Кеш като премиер след като той дезертира без причина от Президенството !!!?

    22:54 16.02.2026

  • 34 Нима

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Иван":

    Нима райъчев е копейка!

    Айде да ъде уважен като Ребла , като оная ямболската.
    Абе какво стана с това Хатака?!!

    22:54 16.02.2026

  • 35 Име

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Аха":

    А вие още ли мимикрирате?

    22:57 16.02.2026

  • 36 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Промяна":

    Пеевски има милиарди не зная за барека сигурно е бедняк както пишеш а ти си и бедна и неграмотна утайка която е нямала пари за тетрадки и учебници да научи дори правописа и не може да си чак такъв олигофрен и сигурно с цел да зкепоставяш герб че избирателите им са тъпи ,прocти и неграмотни и се справяш успешно- в Пазарджик ги разгромиха на 6-то място, след месец ги изритаха от властта а сега Радев ги претрепва ...неграмотна салфетка

    22:58 16.02.2026

  • 37 08976

    0 0 Отговор
    Той затова Мунчо на последните му медийни изказвания е свил ушите и нито ясна позиция нито ясна програма има за управление!Мунчо ще отиде в канала по-бързо от Трифонов и Костадинов взети заедно

    22:58 16.02.2026

