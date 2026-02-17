Харалан Александров: Хората търсят спасител – Радев е брандиран като такъв. Той и нищо да не прави сега-пак печели

Има празноти около политическия проект на Румен Радев и всички ние си ги запълваме с това, което искаме да видим. Очакваме неговата платформа, неговите хора, кой финансира този проект – особено важно, тъй като пътят на парите никога не лъже. Това коментира пред БНТ журналистът Емилия Милчева, цитирана от novini.bg.

Харалан Александров, социален антрополог, заяви: Цялата мистика около този проект работи изцяло в полза на Радев. Задържа се тази неопределеност, защото това позволява фантазиите да му дадат плътност. Първият голям подарък за него бяха протестите, сега получава втория голям подарък. Радев и нищо да не прави сега, пак печели.“

„Радев е като електорална прахосмукачка – събира и дебелее. Хората търсят спасител – той е брандиран като такъв“, смята още той.

„Имаме интересно мълчание на лидерите на статуквото. Борисов тотално се е потопил, Пеевски и той отсъства. Партиите, в случая ПП-ДБ, се намират в един ступор, тъй като действат реактивно, а не проактивно. От тази история с Петрохан излизат парченца – пускани контролирано или неконтролирано, които ги заставят да реагират, тъй като водят до тях и до очерняне на определени либерални ценности. В момента неправителствените организации биват очерняни като секти, че частното образование е нещо лошо, че ПП-ДБ са секта“, смята Милчева.

За случая „Петрохан“ тя подчерта: „Всички вече сме издали присъди. Това, в което сме единни всички, е, че институциите не работят.“

Александров е категоричен, че каквото и да кажат институциите, няма да бъде прието за истина.

За БСП той коментира: „Те имат много симпатичен, прогресивен и качествен нов лидер в лицето на Крум Зарков, което е огромен проблем в кампанията. Но не знам дали ще прескочат трапа".