Харалан Александров: Хората търсят спасител – Радев е брандиран като такъв. Той и нищо да не прави сега-пак печели

17 Февруари, 2026 09:40 510 11

„Имаме интересно мълчание на лидерите на статуквото. Борисов тотално се е потопил, Пеевски и той отсъства. Партиите, в случая ПП-ДБ, се намират в един ступор, тъй като действат реактивно, а не проактивно", коментира и журналистът Емилия Милчева

Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Има празноти около политическия проект на Румен Радев и всички ние си ги запълваме с това, което искаме да видим. Очакваме неговата платформа, неговите хора, кой финансира този проект – особено важно, тъй като пътят на парите никога не лъже. Това коментира пред БНТ журналистът Емилия Милчева, цитирана от novini.bg.
Харалан Александров, социален антрополог, заяви: Цялата мистика около този проект работи изцяло в полза на Радев. Задържа се тази неопределеност, защото това позволява фантазиите да му дадат плътност. Първият голям подарък за него бяха протестите, сега получава втория голям подарък. Радев и нищо да не прави сега, пак печели.“

„Радев е като електорална прахосмукачка – събира и дебелее. Хората търсят спасител – той е брандиран като такъв“, смята още той.

Имаме интересно мълчание на лидерите на статуквото. Борисов тотално се е потопил, Пеевски и той отсъства. Партиите, в случая ПП-ДБ, се намират в един ступор, тъй като действат реактивно, а не проактивно. От тази история с Петрохан излизат парченца – пускани контролирано или неконтролирано, които ги заставят да реагират, тъй като водят до тях и до очерняне на определени либерални ценности. В момента неправителствените организации биват очерняни като секти, че частното образование е нещо лошо, че ПП-ДБ са секта“, смята Милчева.
За случая „Петрохан“ тя подчерта: „Всички вече сме издали присъди. Това, в което сме единни всички, е, че институциите не работят.“

Александров е категоричен, че каквото и да кажат институциите, няма да бъде прието за истина.

За БСП той коментира: „Те имат много симпатичен, прогресивен и качествен нов лидер в лицето на Крум Зарков, което е огромен проблем в кампанията. Но не знам дали ще прескочат трапа".


  • 1 Българин

    6 7 Отговор
    Румбата няма харизмата на Бойко. Няма и опита на Бойко. Няма и мъдростта на Бойко.
    За това ГЕРБ пак ще са първа сила!

    Коментиран от #8

    09:52 17.02.2026

  • 2 Донко

    5 0 Отговор
    Ами то на времето и Боко беше спасител

    09:52 17.02.2026

  • 3 кой му дреме

    4 1 Отговор
    бг политици са педофили и склоняват бг деца към проституция

    довечера с туби бензин и кибрит пред парламента
    ще мирише на печена 🎃 и печено 🐖

    после отиваме към МВР, ДАНС, съдилища и прочее

    09:53 17.02.2026

  • 4 Народът на Бг

    5 2 Отговор
    Борисов е готов да Изпепели България, за да Оцелее!
    Държавата на ГЕРБ – това е добре смазана машина за плячкосване.
    Това си представя всеки българин, като чуе името на управляващата партия
    и лидера й- диктатора Бойко Борисов.
    Затова Диктаторът така се е вкопчил във властта и не смее да я пусне.
    Не защото не иска да се оттегли, а защото го е Страх!
    Заради оцеляването си е готов да изпепели България!

    09:55 17.02.2026

  • 5 Свърши му времето на БорисоФ

    7 2 Отговор
    Първата задача на Борисов беше да купи и опростачи медиите,
    след което с помощта на продажните Мисирки - журналисти и Социолози
    започна да манипулира и опростачва Системата.
    И последваха вече големите неща : Обезличаване на Образованието,
    Съдебната система, Полицията, Прокуратурата, далавери в митниците,
    кражба от парите на Здравната каса, Колосални кражби от Еврофондовете, от Бюджета,
    от Псевдо-Саниране, от Спортни залички, Милиарди от Магистралите,
    Велоалейки и Постоянни имитации на ремонти във всички общини с ГЕРБЕРСКИ кметове.

    09:56 17.02.2026

  • 6 Три,четири...- старт!

    6 2 Отговор
    Всички стандартни плювачи на Радев,немедлено на амбразурата,залегнали по разни платени ТВ-студиа,с широко отворени уста и под команда...- залп от плюнки срещу него...!
    ОК!
    Но ефектът е точно обратният...!

    09:59 17.02.2026

  • 7 Ех,Харалампи!

    7 1 Отговор
    „Радев е като електорална прахосмукачка – събира И ДЕБЕЛЕЕ. "
    Като гледам ,май ти бая дебелееш,от дългогодишната угодническа хранилка на Борисов...?!

    10:03 17.02.2026

  • 8 ВЕрвай си!

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Блажени са вЕрвашите...

    10:05 17.02.2026

  • 9 БеГемот

    0 0 Отговор
    Хрантутеник на НПО та и тикви....ми търсят спасител щото са докарани до там от идиотите дето те изхранваха толкова години...

    10:09 17.02.2026

  • 10 Накино

    0 0 Отговор
    И след 100 години още ще търсят месията с нирвана. светлия комунизъм и свободните мисирки , може и марсиански секти да има, кой да знае .....

    10:13 17.02.2026

  • 11 Ти да видиш!

    0 0 Отговор
    Досега кого от какво е спасил Радев? Аз не знам.

    10:19 17.02.2026

