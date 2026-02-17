Харалан Александров: Хората търсят спасител – Радев е брандиран като такъв. Той и нищо да не прави сега-пак печели

Има празноти около политическия проект на Румен Радев и всички ние си ги запълваме с това, което искаме да видим. Очакваме неговата платформа, неговите хора, кой финансира този проект – особено важно, тъй като пътят на парите никога не лъже. Това коментира пред БНТ журналистът Емилия Милчева, цитирана от novini.bg.
Харалан Александров, социален антрополог, заяви: Цялата мистика около този проект работи изцяло в полза на Радев. Задържа се тази неопределеност, защото това позволява фантазиите да му дадат плътност. Първият голям подарък за него бяха протестите, сега получава втория голям подарък. Радев и нищо да не прави сега, пак печели.“
„Радев е като електорална прахосмукачка – събира и дебелее. Хората търсят спасител – той е брандиран като такъв“, смята още той.
„Имаме интересно мълчание на лидерите на статуквото. Борисов тотално се е потопил, Пеевски и той отсъства. Партиите, в случая ПП-ДБ, се намират в един ступор, тъй като действат реактивно, а не проактивно. От тази история с Петрохан излизат парченца – пускани контролирано или неконтролирано, които ги заставят да реагират, тъй като водят до тях и до очерняне на определени либерални ценности. В момента неправителствените организации биват очерняни като секти, че частното образование е нещо лошо, че ПП-ДБ са секта“, смята Милчева.
За случая „Петрохан“ тя подчерта: „Всички вече сме издали присъди. Това, в което сме единни всички, е, че институциите не работят.“
Александров е категоричен, че каквото и да кажат институциите, няма да бъде прието за истина.
За БСП той коментира: „Те имат много симпатичен, прогресивен и качествен нов лидер в лицето на Крум Зарков, което е огромен проблем в кампанията. Но не знам дали ще прескочат трапа".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
За това ГЕРБ пак ще са първа сила!
Коментиран от #8
09:52 17.02.2026
2 Донко
09:52 17.02.2026
3 кой му дреме
довечера с туби бензин и кибрит пред парламента
ще мирише на печена 🎃 и печено 🐖
после отиваме към МВР, ДАНС, съдилища и прочее
09:53 17.02.2026
4 Народът на Бг
Държавата на ГЕРБ – това е добре смазана машина за плячкосване.
Това си представя всеки българин, като чуе името на управляващата партия
и лидера й- диктатора Бойко Борисов.
Затова Диктаторът така се е вкопчил във властта и не смее да я пусне.
Не защото не иска да се оттегли, а защото го е Страх!
Заради оцеляването си е готов да изпепели България!
09:55 17.02.2026
5 Свърши му времето на БорисоФ
след което с помощта на продажните Мисирки - журналисти и Социолози
започна да манипулира и опростачва Системата.
И последваха вече големите неща : Обезличаване на Образованието,
Съдебната система, Полицията, Прокуратурата, далавери в митниците,
кражба от парите на Здравната каса, Колосални кражби от Еврофондовете, от Бюджета,
от Псевдо-Саниране, от Спортни залички, Милиарди от Магистралите,
Велоалейки и Постоянни имитации на ремонти във всички общини с ГЕРБЕРСКИ кметове.
09:56 17.02.2026
6 Три,четири...- старт!
ОК!
Но ефектът е точно обратният...!
09:59 17.02.2026
7 Ех,Харалампи!
Като гледам ,май ти бая дебелееш,от дългогодишната угодническа хранилка на Борисов...?!
10:03 17.02.2026
8 ВЕрвай си!
До коментар #1 от "Българин":Блажени са вЕрвашите...
10:05 17.02.2026
9 БеГемот
10:09 17.02.2026
10 Накино
10:13 17.02.2026
11 Ти да видиш!
10:19 17.02.2026