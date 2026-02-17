Йотова: Дължим ежедневна подкрепа, разбиране и уважение към българските лекари

Държавата и обществото сме длъжни на нашите лекари, дължим им ежедневна подкрепа, разбиране и уважение. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на тържественото дипломиране на випуск 2025 г. на Медицинския факултет към Медицински университет-София.

На днешната церемония в зала 1 на Националния дворец на културата бяха връчени дипломите на 604 млади лекари. От тях 243 са български студенти, а 361 чуждестранни.

В обръщението си към абсолвентите президентът посочи, че днес те се присъединяват към великия отбор на хората, които помагат на други, грижат се не просто за чуждото здраве, а за това пациентите да се чувстват човеци. „Човечността е в основата на вашата професия“, обърна се държавният глава към младите лекари.

Тя изтъкна, че съвременните технологии и най-модерните лекарства не са достатъчни, за да се излекува пациентът. „Най-важно е човешкото отношение към пациента. А вие, лекарите, сте тихите герои, защото не търсите отплата за труда си, най-голямата награда за вас е благодарността на пациента“, посочи Йотова.

Президентът изказа признание от името на президентската институция към труда на всички лекари и техните преподаватели. Можете да разчитате на мен и на моя екип, каза Илияна Йотова, като припомни подкрепата на институцията по време на скорошните протести за достойно отношение от държавата към младите лекари.

В приветствието си президентът посочи, че здравните политики, които често са кабинетно създадени, трябва да се правят с експертизата на академичната общност, на студентите. „Трябва да се вземат предвид желанията на студентите, които ние натоварваме с очаквания като бъдещи лекари“, заяви Илияна Йотова.

Тя изрази надежда гласът на абсолвентите от Медицинския университет-София, изразен в проучване на нагласите им, да бъде чут. Ниско заплащане, недобра организация на здравната система, затруднена реализация са само част от откроените от тях проблеми, отбеляза държавният глава.

Президентът открои, че въпреки проблемите в здравеопазването 69% от абсолвентите виждат бъдещето си в България. По думите на Илияна Йотова това е доказателство за високия професионализъм и на преподавателите в Медицинския университет. Тя подчерта, че университетът успява да съхрани богатите традиции, като ги съчетава с нови форми и методи на обучение. „С европейския си и международен авторитет той е предпочитан от българските студенти, а и от българите в чужбина и от чужди граждани“, посочи държавния глава.

Илияна Йотова благодари на родителите на завършващите за подкрепата в процеса на обучение на техните деца и ги призова да продължат да им бъдат опора по пътя на професионалното им развитие.