Скандал между "Възраждане" и АПС прекъсна заседанието на парламента

Председателят на Народното събрание Рая Назарян прекъсна заседанието на парламента и даде 20 минути почивка заради напрежение в пленарната зала между депутати от "Възраждане" и "Алианс за права и свободи". Това стана по време на изказване на Цончо Ганев ("Възраждане") при обсъждането на първо четене на два законопроекта за изменение на Изборния кодекс, писа БТА.

Законопроектът на "Възраждане" предвижда ограничаване до 20 на секциите, които се разкриват извън дипломатическите и консулските представителства в страни извън Европейския съюз. Законопроектът на "Продължаваме промяната-Демократична България" предлага пълно възстановяване на функционалността на сегашните машини за гласуване.

Преди да прекъсне заседанието, Рая Назарян призова в почивката депутатите да се успокоят и да си седнат на местата.