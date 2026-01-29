Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Скандал между "Възраждане" и АПС прекъсна заседанието на парламента

29 Януари, 2026 14:50 1 150 15

Преди да прекъсне заседанието, Рая Назарян призова в почивката депутатите да се успокоят и да си седнат на местата

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на Народното събрание Рая Назарян прекъсна заседанието на парламента и даде 20 минути почивка заради напрежение в пленарната зала между депутати от "Възраждане" и "Алианс за права и свободи". Това стана по време на изказване на Цончо Ганев ("Възраждане") при обсъждането на първо четене на два законопроекта за изменение на Изборния кодекс, писа БТА.

Законопроектът на "Възраждане" предвижда ограничаване до 20 на секциите, които се разкриват извън дипломатическите и консулските представителства в страни извън Европейския съюз. Законопроектът на "Продължаваме промяната-Демократична България" предлага пълно възстановяване на функционалността на сегашните машини за гласуване.

Преди да прекъсне заседанието, Рая Назарян призова в почивката депутатите да се успокоят и да си седнат на местата.


  • 1 АПС, ДПС, Възраждане, ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ...

    18 7 Отговор
    все антибългарски тумори

    Коментиран от #3

    14:55 29.01.2026

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    12 4 Отговор
    ЕЙ ЗА ТЕЗИ СКАНДАЛИ,ОБИДИ,ПОБОИЩА
    ИМ ПЛАЩАМЕ ПО 20 000 ЛВ НА МЕСЕЦ.
    240 СА МАЛКО.
    ПОНЕ ОЩЕ ТОЛКОВА ТРЯБВА ДА СЕ НАЗНАЧАТ.

    14:59 29.01.2026

  • 3 Сила

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "АПС, ДПС, Възраждане, ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ...":

    Родоначалник на всичките тия са АПК то и ТКЗС то в НРБ то ....оттам им е произхода !!!

    15:00 29.01.2026

  • 4 Даа!

    13 3 Отговор
    По този въпрос,съм напълно съгласен с Възраждане.Хайде,помислете като в шаха, няколко хода напред.Какво би се получило като изборен резултат,ако при комшиите десетки хиляди гласа,се прелеят не към доган( той вече е аутсайдер,с брой привърженици) ,а отидат към другото депесе?Някой изведнъж може да се окаже трета,дори втора по брой парламентарна група .Не реагирайте първосигнално.

    15:01 29.01.2026

  • 5 Що за

    7 7 Отговор
    същества решават кой как и къде да гласува ? Резил на резилите ! Ама както казва една стара мъдрост " Виж им намярата ( произхода) и им гледай управата !

    15:04 29.01.2026

  • 6 такаааа

    4 6 Отговор
    Всички български граждани които живеят в Турция на изборите с автобусите в България,да видят расист.тите кон боб яде ли

    15:11 29.01.2026

  • 7 Браво

    11 3 Отговор
    Не може да говори Български и ще гласува за Български Парламент - бой по шкембето на мръшляка

    15:13 29.01.2026

  • 8 Правилно

    15 3 Отговор
    Вотът в Турция е риск за националната ни сигурност!

    15:16 29.01.2026

  • 9 Българин

    4 1 Отговор
    Наближава денят, в който всички работили против България ще получат наказанието си,а няма да бъдат забравени тези, съзнателно наложили да гласуват живеещите извън България правейки по този начин животът в България все по-зле.

    15:18 29.01.2026

  • 10 Баба Гошка

    10 2 Отговор
    Никкво гласуване в южната съседка. Секция само в посолството. Никво двойно гражданство за тях също. Който се чувства оттам, да си е само тамошен. Не да ми гласуват под строй с пръччки да показват коя кутийка да зачеркнат. Те не могат да четат. Какви граждани са?

    15:21 29.01.2026

  • 11 Цвете

    3 4 Отговор
    " ВЪЗРАЖДАНЕ " УПОТРБИХА ХОРАТА ЗАД ГРАНИЦА И СЕГА ВЕЧЕ НЕ СА ИМ НУЖНИ.ВИДОВ ДЕН НАБЛИЖАВА.

    15:29 29.01.2026

  • 12 Цвете

    3 2 Отговор
    " ВЪЗРАЖДАНЕ " УПОТРБИХА ХОРАТА ЗАД ГРАНИЦА И СЕГА ВЕЧЕ НЕ СА ИМ НУЖНИ.ВИДОВ ДЕН НАБЛИЖАВА.

    15:30 29.01.2026

  • 13 до 4 - и банкянски теляк

    2 3 Отговор
    Добре ее, брато! Да кажем, че за Турция си прав! А онези 200 хиляди българи само в Чикаго? А в Ню Йорк, а във Вошингтон, а в Сан Франциско, Лос Анджелис и на други места още полоивн милион? А българите в Канада, в Австралия, в азиатските държави?! Стига си лизал дебелия з.....к на уродливото 190 - килограмово туловище бе, брато! Стига, че ще ти изтънее езика и няма да можеш да преглъщаш! Ама то пък, няма и да има какво да преглъщаш, защото ще гледаш следващия парламент през крив макарон, също като селяндурина Хаджи Тошко Африкански с каруцарския и мръсен език! Той и днес не пропусна да излее от трибуната огромно количество чалгарска простащина и квесторите тичаха да отварят прозорците, за да се проветри залата от чалгарската смрад!

    15:35 29.01.2026

  • 14 Вещерите

    2 0 Отговор
    пак са яхнали метлите. Подлоги

    15:37 29.01.2026

  • 15 Точно така

    3 0 Отговор
    как някой ще живее и плаща данъци в една държава, а ще определя живота на други в друга държава

    15:48 29.01.2026

