"Възраждане": Слагаме край на НПО с имена, имитиращи държавни институции

Народните представители Искра Михайлова и Даниел Проданов внесоха законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с който се въвеждат ясни и изрични правила относно наименованията на неправителствените организации, съобщиха от партийната централа.
Основната цел на законопроекта е да бъде преодолян установен законодателен пропуск, който до момента позволява юридически лица с нестопанска цел да използват в наименованията си термини, характерни за държавни органи и институции, без да притежават публичноправен статут или законово определени правомощия. Вносителите подчертават, че макар действащият закон формално да забранява подвеждащи наименования, липсва конкретна регламентация кои думи и словосъчетания създават институционално внушение и предпоставки за заблуда.
В мотивите се посочва, че тази нормативна празнота е довела до трайна практика частноправни субекти да използват наименования, които наподобяват структури, създадени със закон, или органи с публични функции. Това размива границата между публичната власт и гражданската инициатива и създава неяснота относно характера, правомощията и източника на легитимност на съответните организации.
С предлаганите изменения изрично се забранява в наименованието на юридическо лице с нестопанска цел да се използват думи и обозначения, които обозначават или предполагат принадлежност към държавен орган, орган на местното самоуправление или институция, създадена със закон, както и такива, които създават впечатление за упражняване на публична власт. Въвежда се и категорична забрана за използването на думите „държавен“, „държавна“ и „държавно“, освен в случаите, когато това изрично произтича от закон. Законопроектът поставя ясни ограничения и върху използването на думите „национален“, „национална“ и „национално“ в съчетание с обозначения като „агенция“, „институт“, „комисия“, „служба“, „инспекция“, „орган“, „администрация“ и „център“.
Според вносителите подобни словосъчетания са традиционно присъщи на държавни органи, създадени със закон, и тяхното използване от частноправни субекти създава реален риск от заблуждение както за гражданите, така и за институциите и международните партньори.
В мотивите се подчертава още, че в правовата държава публичната власт произтича от Конституцията и закона, а не от самонаименование или терминологично внушение. Предложените промени целят да възстановят ясно разграничение между публичноправните институции и частноправните юридически лица, като по този начин укрепват принципа на правната сигурност и институционалната яснота. Законодателната инициатива има и превантивен характер, като ограничава възможността юридически лица с нестопанска цел да се ползват от обществено доверие, произтичащо от институционално звучащи наименования, при участие в обществени дебати, процедури по финансиране или взаимодействие с държавни и международни структури. С промените се въвеждат и по-ясни и обективни критерии за Агенцията по вписванията при регистрацията на юридическите лица, което намалява риска от противоречива практика и субективна преценка при оценката дали дадено наименование е допустимо. Законопроектът не разширява правомощията на администрацията, а създава предвидими правила за прилагане на закона.
Вносителите от „Възраждане“ изрично подчертават, че предложените изменения не ограничават свободата на сдружаване, гарантирана от Конституцията на Република България, нито засягат целите, дейността или правото на изразяване на юридическите лица с нестопанска цел. Регламентацията се отнася единствено до публичното наименование като елемент от правната идентификация на съответния субект. Законопроектът се прилага еднакво спрямо всички юридически лица с нестопанска цел, без оглед на предмета им на дейност, идеологическа насоченост или източници на финансиране, като не въвежда селективни режими или изключения извън изрично предвидените в закон случаи. Предвижда се тримесечен срок от влизането в сила на закона, в който вече регистрираните юридически лица с нестопанска цел да приведат наименованията си в съответствие с новите изисквания. По този начин се осигурява разумен преходен период и предвидимост за засегнатите субекти, без да се създава допълнителна административна или финансова тежест за държавата.
1 Що не
Коментиран от #5, #7, #20
17:08 16.02.2026
2 някой
Коментиран от #31
17:11 16.02.2026
3 НСЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ....
17:11 16.02.2026
4 Дориана
Коментиран от #42
17:11 16.02.2026
5 Тимаджийчетата от Варна са.
До коментар #1 от "Що не":Тимаджийчетата от Варна са. Хайде на лято на морето.
17:12 16.02.2026
6 рИформа
17:13 16.02.2026
7 Това е добре
До коментар #1 от "Що не":Напълнило се е с разни национални институти, обсерватории, агенции, и прочее НПО-та, не мож ги разбра какво правят..
17:13 16.02.2026
8 Елена Гунчева
Истината е, че Костадинов е в паника и бяс. Цял живот той е работил партийна и държавна работа. Бил е момче за всичко на Каракачанов, носил му е сакото и го е карал, бил е директор на музей и музеен работник, общински съветник и депутат. Частна работа - йок. Той освен на държавната трапеза, не е стоял другаде. Не е имал частен бизнес или поне не се знае за такъв. До първата субсидия е живял в панелката на родителите си в „Кайсиева градина“ във Варна.
И сега този човек вижда, след като толкова много се е старал да захлеби, изпълнявал е поръчки, бил е послушен, ибрикчийствал е на когото трябва, как ще бъде избутан извън трапезата и ще се наложи сам да си изкарва хляба. Че и къщата в Тюленово без субсидия да за завършва.
Представете си гладно бебе как се опитвате да му вземете шишето с биберона. Ами ей това е Костадинов днес. Ревовете и писъците му огласят цялото медийно пространство и социални мрежи. Чак човек започва да го съжалява. Като нищо нервите му може да не издържат до изборите и да направи някоя беля....
Елена Гунчева-Гривова
Коментиран от #10, #11, #34, #38, #41
17:15 16.02.2026
9 язовец
Коментиран от #43
17:15 16.02.2026
10 Сатана Z
До коментар #8 от "Елена Гунчева":Костадин Костадинов - "До няколко месеца Възраждане ще израсне до първа политическа сила"...Да израсна така че е на ръба за влизане в НС. А Коста такива мечти имаше да продължава да е патерица и да богатее все повече...
Коментиран от #39
17:16 16.02.2026
11 знаещ
До коментар #8 от "Елена Гунчева":Не е една къща на Тюленово , две са !
17:16 16.02.2026
12 Тия от Възраждане, всичките са
Оня Дългия и той е suspect.❤️🤣🇧🇬
ИТН клоуни на бъгъ мутро мафията, е ват се на поразия, тройки, четворки, Славчо само седи на диванчето и гледа порно live❤️🤣🇧🇬
Коментиран от #35
17:17 16.02.2026
13 Някой
17:18 16.02.2026
14 Възраждане 2026
17:19 16.02.2026
15 виночерпец
Коментиран от #17
17:19 16.02.2026
16 Получих силен уплах от снимката горе
17:21 16.02.2026
17 Айде малко по сериозно
До коментар #15 от "виночерпец":Е как да прокарат референдума за лева след като цялата държава беше против тях и конституцията? Когато им дадете 50% мнозинство в НС, тогава искайте невъзможни неща.
17:22 16.02.2026
18 Инж1
17:23 16.02.2026
19 Хайде
Коментиран от #25
17:24 16.02.2026
20 Мнение
До коментар #1 от "Що не":Що да се пръждоставт?!
За да можете вие ппдб-ейците да се тъпчете по хижите и да злоупотребявате с деца необезпокоявани?!
ВСИЧКИ НПО-ТА В БЪЛГАРИЯ ДА БЪДАТ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ И ДА БЪДАТ РАЗСЛЕДВАНИ ЗА СЛЕДНОТО:
- КОЙ ГИ ФИНАНСИРА?
-КАКВИ ПОЛИТИКИ СЛЕДВАТ?
-КОИ СА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ?
-ИМА ЛИ НЕЗАКОННИ ДЕЙСТВИЯ?
-ОРГАНИЗИРАЛИ ЛИ СА ПРОТЕСТИ В НЕЧИЯ ПОЛЗА?
-ИМАТ ЛИ ВРЪЗКА С ЛГБТ ПРОМОТИРАНЕТО ПО ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И УНИВЕРСИТЕТИ?
ТЕЗИ И ДРУГИ ВЪПРОСИ ТРЯБВА НАЙ-СЕТНЕ ДА СЕ ПОСТАВЯТ НА ВСИЧКИ ЧУЖДОПОКЛОННИЦИ!
КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА НАШИЯ НАРОД!
КРАЙНО ВРЕМЕ Е МИСИРКИТЕ (ЖУРНАЛЯ, ПОЛИТОЛОЗИ, ФИНАНСИСТИ, АНАЛИЗАТОРИ, КОМИЦИ И ДР СЛУЖИТЕЛИ НА ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ) ДА БЪДАТ ОПОВЕСТЕНИ ПУБЛИЧНО!
17:24 16.02.2026
21 Борислав
Коментиран от #29
17:26 16.02.2026
22 Сила
17:26 16.02.2026
23 Прометей
Всяко НПО,независимо от названието си трябва да се обозначава задължително с : ,,НПО ,еди кое си( следва името му),основно финансирано от еди кой си( следва поръчителят на музиката).Без съкращения.Да е ясно , че е НПО,да е ясно кой го финансира.Още в самото заглавие.
17:28 16.02.2026
24 хахах
17:28 16.02.2026
25 Соросоидни мокри сънища
До коментар #19 от "Хайде":Много ти се иска номенклатурчик, за да не ви пречат Възраждане на пагубния за България "евроатлантизъм", ама няма да стане. Хора като мене гласуват стратегически. Ще гласувам пак за Възраждане защото са последователни в политиката си и са се доказали с годините че работят за България, а "спасителя" Радев не се знае. Тъй че не се надявай, че хората са толкова прости да се откажат от Възраждане, без да знаят за какво се бори Радев. Виж ако Радев се обедини с Възраждане, тогава ще е яко!
Коментиран от #45
17:28 16.02.2026
26 Сатана Z
17:30 16.02.2026
27 Констатация
17:31 16.02.2026
28 Фикри
17:31 16.02.2026
29 Калоян
До коментар #21 от "Борислав":Или ,,Департамент по алабалистика",или ,,Клъстер по еди какво си".Нещо като ,,Бесарабски фронт" или ,,Естонската разветка съобщи"
17:31 16.02.2026
30 Дедо Мраз
17:31 16.02.2026
31 Мнение
До коментар #2 от "някой":А ти кой подкрепяш?!
ППДБ-етроханците ли?!
Или Радев, съоснователя на горните и този който даде мандат на АПС, обявявайки се против намалянето на секциите в Турция?!
НПО-ТАТА НА ШОРОШ ОТНОВО СА РАЗВЪРЗАЛИ КЕСИИТЕ!
ИМА ОГРОМЕН ШАНС РАДЕВ ДА НАПРАВИ КОАЛИЦИЯ С ППДБ И/ИЛИ АПС!
ТОГАВА КАКВО ЩЕ РАЗПРАВЯТ ТИЯ ДЕТО ГО ПОДКРЕПЯТ СЕГА?!
ПОРЕДНИТЕ МАРИОНЕТКИ НА ШОРОШ ОТНОВО ЩЕ ДЪРПАТ КОНЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ, А НАШИЯТ НАРОД ОТНОВО ЩЕ ГО ИЗЛЪЖАТ (КАКТО НАПРАВИХА: ВОЛЕН СИДЕРОВ, НИКОЛАЙ БАРЕКОВ, СЛАВИ ТРИФОНОВ, СТЕФАН ЯНЕВ, ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ, ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ, КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ И ДР)!!!
17:34 16.02.2026
32 Фройд
Кръжок по пътна безопасност ли ?
Коментиран от #37
17:35 16.02.2026
33 Факти
17:36 16.02.2026
34 Сила
До коментар #8 от "Елена Гунчева":Майка чистачка и баща стругар ...който е бил беден , пак ще бъде такъв !!!! Няма по страшно от беден човек докопал се до власт и пари ....Римската империя запада , когато започват да дават римско гражданство на плебейте и освободените роби....
17:36 16.02.2026
35 Мнение
До коментар #12 от "Тия от Възраждане, всичките са":А нещо да кажеш за ППДБ-етроханци?!
Или ти си за боко и шишо, или за Радев АПСто?!
17:36 16.02.2026
36 Симоне
Пак поредната недомислица от Израждане.
17:38 16.02.2026
37 Сила
До коментар #32 от "Фройд":Конак , конака по пътна безопасност на ефенди бей Дидо Мехмедали ...
17:38 16.02.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Сатана Z
До коментар #10 от "Сатана Z":Не пиши от мое име,охлюв.Излагаш ме с тъпотията си.Избери си някакво име и си пиши глупостите ,за които ти плащат
17:39 16.02.2026
40 хджбб
17:42 16.02.2026
41 Ази
До коментар #8 от "Елена Гунчева":Верно ли тая го е казала това? И аз го разправям от много време. Хора които не са бачкали частно, нямат работа в парламента. Това са партийни кърлежи. Само глупост може да родат и са единствено и за самооблаэване на всяка цена.
17:43 16.02.2026
42 Факти
До коментар #4 от "Дориана":Възраждане бяха скрита патерица до 2022 г., когато свалиха кабинета на Петков. Оттогава са си съвсем открита патерица на ГЕРБ-ДПС, също като ИТН. А лозунгите са само за да обират гласовете на определена група хора на изборите. Възраждане обират русофилите. ИТН обират чалгарите. Накрая всичко отива на едно място - мафията, с главатари ГЕРБ-ДПС. Русофилите и чалгарите са сериозна част от населението и мафията не може да остави тези гласове на произвола на съдбата. Затова си пуска патерици. Борисов и Пеевски се крият за Петрохан, защото Калушев е доказан сътрудник на ДС и те са го покривали. Пуснали са кучетата си от ИТН и Възраждане да пренасочват вниманието към ПП-ДБ, които не са знаели НИЩО за сигналите за блудство.
Коментиран от #44
17:43 16.02.2026
43 Рук
До коментар #9 от "язовец":Клубовете по шах ? Спортните клубове? Фен клубовете и това ли ще забраните, бе мискини? И ловно-рибарските дружества ли, бе пордотин, недорасъл?
То тя и църквата е един вид НПО.
17:45 16.02.2026
44 Дориана
До коментар #42 от "Факти":Да така е ,за това е заложено на ИТН да паднат в дупката под 2 % , а Възраждане да паднат под 4 %. Смачкано е голямото дебело его на Слави Трифонов, Тошо Йорданов и Балабанов , чието агресивно поведение към опонентите им отвращава. Получават си заслуженото. За това се чудят как да откраднат и фалшифицират изборите. Нямат срам.
18:04 16.02.2026
45 Само така
До коментар #25 от "Соросоидни мокри сънища":Добре,че твърдия електорат на Израждане сте две каруци облъчени човечета.....или вече една
18:08 16.02.2026
46 Добро утро!
18:09 16.02.2026