"Възраждане": Слагаме край на НПО с имена, имитиращи държавни институции

"Възраждане": Слагаме край на НПО с имена, имитиращи държавни институции

16 Февруари, 2026 17:06

Регламентацията се отнася единствено до публичното наименование като елемент от правната идентификация на съответния субект

"Възраждане": Слагаме край на НПО с имена, имитиращи държавни институции - 1
Снимка: Възраждане
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Народните представители Искра Михайлова и Даниел Проданов внесоха законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с който се въвеждат ясни и изрични правила относно наименованията на неправителствените организации, съобщиха от партийната централа.

Основната цел на законопроекта е да бъде преодолян установен законодателен пропуск, който до момента позволява юридически лица с нестопанска цел да използват в наименованията си термини, характерни за държавни органи и институции, без да притежават публичноправен статут или законово определени правомощия. Вносителите подчертават, че макар действащият закон формално да забранява подвеждащи наименования, липсва конкретна регламентация кои думи и словосъчетания създават институционално внушение и предпоставки за заблуда.

В мотивите се посочва, че тази нормативна празнота е довела до трайна практика частноправни субекти да използват наименования, които наподобяват структури, създадени със закон, или органи с публични функции. Това размива границата между публичната власт и гражданската инициатива и създава неяснота относно характера, правомощията и източника на легитимност на съответните организации.

С предлаганите изменения изрично се забранява в наименованието на юридическо лице с нестопанска цел да се използват думи и обозначения, които обозначават или предполагат принадлежност към държавен орган, орган на местното самоуправление или институция, създадена със закон, както и такива, които създават впечатление за упражняване на публична власт. Въвежда се и категорична забрана за използването на думите „държавен“, „държавна“ и „държавно“, освен в случаите, когато това изрично произтича от закон. Законопроектът поставя ясни ограничения и върху използването на думите „национален“, „национална“ и „национално“ в съчетание с обозначения като „агенция“, „институт“, „комисия“, „служба“, „инспекция“, „орган“, „администрация“ и „център“.

Според вносителите подобни словосъчетания са традиционно присъщи на държавни органи, създадени със закон, и тяхното използване от частноправни субекти създава реален риск от заблуждение както за гражданите, така и за институциите и международните партньори.

В мотивите се подчертава още, че в правовата държава публичната власт произтича от Конституцията и закона, а не от самонаименование или терминологично внушение. Предложените промени целят да възстановят ясно разграничение между публичноправните институции и частноправните юридически лица, като по този начин укрепват принципа на правната сигурност и институционалната яснота. Законодателната инициатива има и превантивен характер, като ограничава възможността юридически лица с нестопанска цел да се ползват от обществено доверие, произтичащо от институционално звучащи наименования, при участие в обществени дебати, процедури по финансиране или взаимодействие с държавни и международни структури. С промените се въвеждат и по-ясни и обективни критерии за Агенцията по вписванията при регистрацията на юридическите лица, което намалява риска от противоречива практика и субективна преценка при оценката дали дадено наименование е допустимо. Законопроектът не разширява правомощията на администрацията, а създава предвидими правила за прилагане на закона.

Вносителите от „Възраждане“ изрично подчертават, че предложените изменения не ограничават свободата на сдружаване, гарантирана от Конституцията на Република България, нито засягат целите, дейността или правото на изразяване на юридическите лица с нестопанска цел. Регламентацията се отнася единствено до публичното наименование като елемент от правната идентификация на съответния субект. Законопроектът се прилага еднакво спрямо всички юридически лица с нестопанска цел, без оглед на предмета им на дейност, идеологическа насоченост или източници на финансиране, като не въвежда селективни режими или изключения извън изрично предвидените в закон случаи. Предвижда се тримесечен срок от влизането в сила на закона, в който вече регистрираните юридически лица с нестопанска цел да приведат наименованията си в съответствие с новите изисквания. По този начин се осигурява разумен преходен период и предвидимост за засегнатите субекти, без да се създава допълнителна административна или финансова тежест за държавата.


Оценка 3.7 от 15 гласа.
Оценка 3.7 от 15 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Що не

    26 10 Отговор
    се пръждосате от дето сте дошли в София да лапате и играете "политици" ?

    Коментиран от #5, #7, #20

    17:08 16.02.2026

  • 2 някой

    22 9 Отговор
    Хайде, бе. Тъкмо с ГЕРБ да си го гласувате, както за обществените поръчки в частните болници. Подлоги на Борисов сте, затова и няма да влезете в следващия пърламент.

    Коментиран от #31

    17:11 16.02.2026

  • 3 НСЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ....

    9 3 Отговор
    И. Нея мали...

    17:11 16.02.2026

  • 4 Дориана

    18 15 Отговор
    Възраждане играят ролята на скрита патерица на Борисов и Пеевски и като се прибави националистическите им идеи , тази партия изобщо няма място в Парламента.

    Коментиран от #42

    17:11 16.02.2026

  • 5 Тимаджийчетата от Варна са.

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "Що не":

    Тимаджийчетата от Варна са. Хайде на лято на морето.

    17:12 16.02.2026

  • 6 рИформа

    21 1 Отговор
    А на "държавните институции", където всеки цървул депутат си е уредил роднините от село на държавна хранилка, няма ли да сложите край?

    17:13 16.02.2026

  • 7 Това е добре

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "Що не":

    Напълнило се е с разни национални институти, обсерватории, агенции, и прочее НПО-та, не мож ги разбра какво правят..

    17:13 16.02.2026

  • 8 Елена Гунчева

    21 8 Отговор
    Вицепрезидент в двойка с Костадинов и бивш депутат от Възраждане след проучването на Маркет Линкс -

    Истината е, че Костадинов е в паника и бяс. Цял живот той е работил партийна и държавна работа. Бил е момче за всичко на Каракачанов, носил му е сакото и го е карал, бил е директор на музей и музеен работник, общински съветник и депутат. Частна работа - йок. Той освен на държавната трапеза, не е стоял другаде. Не е имал частен бизнес или поне не се знае за такъв. До първата субсидия е живял в панелката на родителите си в „Кайсиева градина“ във Варна.

    И сега този човек вижда, след като толкова много се е старал да захлеби, изпълнявал е поръчки, бил е послушен, ибрикчийствал е на когото трябва, как ще бъде избутан извън трапезата и ще се наложи сам да си изкарва хляба. Че и къщата в Тюленово без субсидия да за завършва.

    Представете си гладно бебе как се опитвате да му вземете шишето с биберона. Ами ей това е Костадинов днес. Ревовете и писъците му огласят цялото медийно пространство и социални мрежи. Чак човек започва да го съжалява. Като нищо нервите му може да не издържат до изборите и да направи някоя беля....

    Елена Гунчева-Гривова

    Коментиран от #10, #11, #34, #38, #41

    17:15 16.02.2026

  • 9 язовец

    10 7 Отговор
    Слагайте край на всички НПО , без изключение и народа може и да ви припознае на изборите. Свъшете нещо полезно за държавата най-накрая

    Коментиран от #43

    17:15 16.02.2026

  • 10 Сатана Z

    15 8 Отговор

    До коментар #8 от "Елена Гунчева":

    Костадин Костадинов - "До няколко месеца Възраждане ще израсне до първа политическа сила"...Да израсна така че е на ръба за влизане в НС. А Коста такива мечти имаше да продължава да е патерица и да богатее все повече...

    Коментиран от #39

    17:16 16.02.2026

  • 11 знаещ

    11 4 Отговор

    До коментар #8 от "Елена Гунчева":

    Не е една къща на Тюленово , две са !

    17:16 16.02.2026

  • 12 Тия от Възраждане, всичките са

    9 7 Отговор
    пе е раси, колкото не бяха ваксинирани толкова са и хетеро.❤️🤣🇧🇬

    Оня Дългия и той е suspect.❤️🤣🇧🇬

    ИТН клоуни на бъгъ мутро мафията, е ват се на поразия, тройки, четворки, Славчо само седи на диванчето и гледа порно live❤️🤣🇧🇬

    Коментиран от #35

    17:17 16.02.2026

  • 13 Някой

    13 4 Отговор
    Хм, слагате край, ама дали ще имате власт? Щото, гледам днес, Румен Радев май дърпа избиратели предимно от вашите и на БСП.

    17:18 16.02.2026

  • 14 Възраждане 2026

    9 10 Отговор
    От всички празни приказки на псевдо-опозицията, само Възраждане вършат някаква работа в името на България. Затова ще гласувам пак за тях. Радев не го знам от кой отбор играе все още.

    17:19 16.02.2026

  • 15 виночерпец

    8 6 Отговор
    Възраждане , срамота е да ви сложат на последно място с прогноза от 4.5 % .Даже и те са ви много , след като не можахте да прокарате референдума за лева . Само ако успеете до 2 месеца да ни вкарате в БРИКС имате шанс , иначе наизборите ,ще изкарате по-малко от прогнозата

    Коментиран от #17

    17:19 16.02.2026

  • 16 Получих силен уплах от снимката горе

    4 6 Отговор
    Ще ви съдя!

    17:21 16.02.2026

  • 17 Айде малко по сериозно

    7 3 Отговор

    До коментар #15 от "виночерпец":

    Е как да прокарат референдума за лева след като цялата държава беше против тях и конституцията? Когато им дадете 50% мнозинство в НС, тогава искайте невъзможни неща.

    17:22 16.02.2026

  • 18 Инж1

    6 0 Отговор
    А кога институциите ще заработят професионално и в интерес на Обществото??? В интерес на Данъкоплатеца???

    17:23 16.02.2026

  • 19 Хайде

    6 7 Отговор
    На изборите да сложим край на НПО - то Възраждане!!!

    Коментиран от #25

    17:24 16.02.2026

  • 20 Мнение

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Що не":

    Що да се пръждоставт?!
    За да можете вие ппдб-ейците да се тъпчете по хижите и да злоупотребявате с деца необезпокоявани?!

    ВСИЧКИ НПО-ТА В БЪЛГАРИЯ ДА БЪДАТ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ И ДА БЪДАТ РАЗСЛЕДВАНИ ЗА СЛЕДНОТО:
    - КОЙ ГИ ФИНАНСИРА?
    -КАКВИ ПОЛИТИКИ СЛЕДВАТ?
    -КОИ СА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ?
    -ИМА ЛИ НЕЗАКОННИ ДЕЙСТВИЯ?
    -ОРГАНИЗИРАЛИ ЛИ СА ПРОТЕСТИ В НЕЧИЯ ПОЛЗА?
    -ИМАТ ЛИ ВРЪЗКА С ЛГБТ ПРОМОТИРАНЕТО ПО ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И УНИВЕРСИТЕТИ?

    ТЕЗИ И ДРУГИ ВЪПРОСИ ТРЯБВА НАЙ-СЕТНЕ ДА СЕ ПОСТАВЯТ НА ВСИЧКИ ЧУЖДОПОКЛОННИЦИ!

    КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА НАШИЯ НАРОД!
    КРАЙНО ВРЕМЕ Е МИСИРКИТЕ (ЖУРНАЛЯ, ПОЛИТОЛОЗИ, ФИНАНСИСТИ, АНАЛИЗАТОРИ, КОМИЦИ И ДР СЛУЖИТЕЛИ НА ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ) ДА БЪДАТ ОПОВЕСТЕНИ ПУБЛИЧНО!

    17:24 16.02.2026

  • 21 Борислав

    4 0 Отговор
    Ще започнат да се назовават "европейска агенция" или "световен институт" и т.н.

    Коментиран от #29

    17:26 16.02.2026

  • 22 Сила

    8 5 Отговор
    Тази женица е пъшкала на секс телефон в провинцията ....това е работила преди да дойде в София , да стане депутат и да "кове" закони за гражданите на Република България...да знаете само !!!

    17:26 16.02.2026

  • 23 Прометей

    4 1 Отговор
    Никакъв край не слагате,а само гръмки намерения.
    Всяко НПО,независимо от названието си трябва да се обозначава задължително с : ,,НПО ,еди кое си( следва името му),основно финансирано от еди кой си( следва поръчителят на музиката).Без съкращения.Да е ясно , че е НПО,да е ясно кой го финансира.Още в самото заглавие.

    17:28 16.02.2026

  • 24 хахах

    4 2 Отговор
    Айде НПО центаджиите изреваха на умряло

    17:28 16.02.2026

  • 25 Соросоидни мокри сънища

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "Хайде":

    Много ти се иска номенклатурчик, за да не ви пречат Възраждане на пагубния за България "евроатлантизъм", ама няма да стане. Хора като мене гласуват стратегически. Ще гласувам пак за Възраждане защото са последователни в политиката си и са се доказали с годините че работят за България, а "спасителя" Радев не се знае. Тъй че не се надявай, че хората са толкова прости да се откажат от Възраждане, без да знаят за какво се бори Радев. Виж ако Радев се обедини с Възраждане, тогава ще е яко!

    Коментиран от #45

    17:28 16.02.2026

  • 26 Сатана Z

    3 1 Отговор
    По принцип трябва да се забранят всички НПО ,а държавата да упражнява някакъв приличен контрол.Кво е това военизирано НПО : "Атлантически съвет"което по нищо не се различава от Горските рейнджъри

    17:30 16.02.2026

  • 27 Констатация

    3 0 Отговор
    Шъ си сменят инициалите и ще регистрират множество нови фирми и дружества с нестопанска, а защо не и стопанска цел, Танцуващите формално или неформално отново ще имат преки и непреки контакти с тях! Все едно да смениш опаковката и името на продукта с нови, но той (продукта, де) си остава същия!!!! - )))) И как тогава се нарича това? Популизъм!!! Системата, другарЕ, системата в управлението на държавата трябва да е промени Кардинално, на 180 градуса!!!!! Възможно ли е това в Бг???? Нее...!!!!!!!!

    17:31 16.02.2026

  • 28 Фикри

    3 0 Отговор
    Започнете с Народното събрание, в последните години "народните" представители нещо позабравиха защо са там.

    17:31 16.02.2026

  • 29 Калоян

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Борислав":

    Или ,,Департамент по алабалистика",или ,,Клъстер по еди какво си".Нещо като ,,Бесарабски фронт" или ,,Естонската разветка съобщи"

    17:31 16.02.2026

  • 30 Дедо Мраз

    2 0 Отговор
    В България трябва да се случи най-лошото за да се пренапише някой закон. През другото време всички спрягат глагола "мотам се".

    17:31 16.02.2026

  • 31 Мнение

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "някой":

    А ти кой подкрепяш?!
    ППДБ-етроханците ли?!
    Или Радев, съоснователя на горните и този който даде мандат на АПС, обявявайки се против намалянето на секциите в Турция?!

    НПО-ТАТА НА ШОРОШ ОТНОВО СА РАЗВЪРЗАЛИ КЕСИИТЕ!
    ИМА ОГРОМЕН ШАНС РАДЕВ ДА НАПРАВИ КОАЛИЦИЯ С ППДБ И/ИЛИ АПС!
    ТОГАВА КАКВО ЩЕ РАЗПРАВЯТ ТИЯ ДЕТО ГО ПОДКРЕПЯТ СЕГА?!
    ПОРЕДНИТЕ МАРИОНЕТКИ НА ШОРОШ ОТНОВО ЩЕ ДЪРПАТ КОНЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ, А НАШИЯТ НАРОД ОТНОВО ЩЕ ГО ИЗЛЪЖАТ (КАКТО НАПРАВИХА: ВОЛЕН СИДЕРОВ, НИКОЛАЙ БАРЕКОВ, СЛАВИ ТРИФОНОВ, СТЕФАН ЯНЕВ, ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ, ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ, КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ И ДР)!!!

    17:34 16.02.2026

  • 32 Фройд

    3 0 Отговор
    И какво сега , от Институт за пътна безопасност , от трима човека , как ще го наричаме ?
    Кръжок по пътна безопасност ли ?

    Коментиран от #37

    17:35 16.02.2026

  • 33 Факти

    4 1 Отговор
    Сетихте се, след като секретният сътрудник на ДС Ивайло Калушев подпали Кочината на Прасето, което обслужвате. Възраждане, ИТН и БСП - патерици на ГЕРБ-ДПС.

    17:36 16.02.2026

  • 34 Сила

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Елена Гунчева":

    Майка чистачка и баща стругар ...който е бил беден , пак ще бъде такъв !!!! Няма по страшно от беден човек докопал се до власт и пари ....Римската империя запада , когато започват да дават римско гражданство на плебейте и освободените роби....

    17:36 16.02.2026

  • 35 Мнение

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "Тия от Възраждане, всичките са":

    А нещо да кажеш за ППДБ-етроханци?!
    Или ти си за боко и шишо, или за Радев АПСто?!

    17:36 16.02.2026

  • 36 Симоне

    2 2 Отговор
    И кое е "име на държавна агенция"?

    Пак поредната недомислица от Израждане.

    17:38 16.02.2026

  • 37 Сила

    5 0 Отговор

    До коментар #32 от "Фройд":

    Конак , конака по пътна безопасност на ефенди бей Дидо Мехмедали ...

    17:38 16.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Сатана Z

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    Не пиши от мое име,охлюв.Излагаш ме с тъпотията си.Избери си някакво име и си пиши глупостите ,за които ти плащат

    17:39 16.02.2026

  • 40 хджбб

    2 0 Отговор
    Тва верно много подвежда , като чуеш Институт по пътна безопасност и тем подобни първата мисъл че е държавно. Браво на Възраждане.

    17:42 16.02.2026

  • 41 Ази

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Елена Гунчева":

    Верно ли тая го е казала това? И аз го разправям от много време. Хора които не са бачкали частно, нямат работа в парламента. Това са партийни кърлежи. Само глупост може да родат и са единствено и за самооблаэване на всяка цена.

    17:43 16.02.2026

  • 42 Факти

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Възраждане бяха скрита патерица до 2022 г., когато свалиха кабинета на Петков. Оттогава са си съвсем открита патерица на ГЕРБ-ДПС, също като ИТН. А лозунгите са само за да обират гласовете на определена група хора на изборите. Възраждане обират русофилите. ИТН обират чалгарите. Накрая всичко отива на едно място - мафията, с главатари ГЕРБ-ДПС. Русофилите и чалгарите са сериозна част от населението и мафията не може да остави тези гласове на произвола на съдбата. Затова си пуска патерици. Борисов и Пеевски се крият за Петрохан, защото Калушев е доказан сътрудник на ДС и те са го покривали. Пуснали са кучетата си от ИТН и Възраждане да пренасочват вниманието към ПП-ДБ, които не са знаели НИЩО за сигналите за блудство.

    Коментиран от #44

    17:43 16.02.2026

  • 43 Рук

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "язовец":

    Клубовете по шах ? Спортните клубове? Фен клубовете и това ли ще забраните, бе мискини? И ловно-рибарските дружества ли, бе пордотин, недорасъл?

    То тя и църквата е един вид НПО.

    17:45 16.02.2026

  • 44 Дориана

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Факти":

    Да така е ,за това е заложено на ИТН да паднат в дупката под 2 % , а Възраждане да паднат под 4 %. Смачкано е голямото дебело его на Слави Трифонов, Тошо Йорданов и Балабанов , чието агресивно поведение към опонентите им отвращава. Получават си заслуженото. За това се чудят как да откраднат и фалшифицират изборите. Нямат срам.

    18:04 16.02.2026

  • 45 Само така

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Соросоидни мокри сънища":

    Добре,че твърдия електорат на Израждане сте две каруци облъчени човечета.....или вече една

    18:08 16.02.2026

  • 46 Добро утро!

    0 0 Отговор
    След като сте спали години наред.

    18:09 16.02.2026

