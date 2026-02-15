Новини
Петър Петров: Кой и защо така светкавично въоръжи „природозащитниците“ от Петрохан?!

Петър Петров: Кой и защо така светкавично въоръжи „природозащитниците“ от Петрохан?!

15 Февруари, 2026 18:24 899 17

  • петър петров-
  • възраждане-
  • петрохан-
  • педофилия-
  • секс с деца

Всички 17 дисциплинарни производства са прекратени

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Народният представител от „Възраждане“, избран с гласовете на област Монтана Петър Петров разкри хронология от факти, които поставят под сериозно съмнение законността на действията в Областната дирекция на Министерство на вътрешните работи в града през последните години, както и отказите на няколко поредни министри да разпоредят нови проверки.

В публикация за социалните мрежи Петров коментира, че още през август и ноември 2021 г. разрешителни за изключително голямо количество оръжия са били издадени с необичайна бързина на лица, представящи се като „природозащитници“ от района на Петрохан. Разрешенията са издадени по времето, когато началник на РУ- Монтана вече е бил Петко Шумански, като народния представител е категоричен, че подобен обем оръжие не може да бъде разрешен без съгласуване и от директора на ОД МВР - Монтана. През август 2021 г. на този пост е бил Красимир Кирилов, понастоящем заместник-директор, а през ноември същата година - Бисер Йончев. След избирането си за народен представител през октомври 2022 г. и като член на Комисията за контрол върху службите за сигурност и МВР, Петър Петров инициира пълна проверка от „Вътрешна сигурност“ на дейността на ОД МВР - Монтана за 2022 г. Проверката в края на пролетта на 2023г. установява нарушения по всички направления, образувани са 17 дисциплинарни производства, а директорът Бисер Йончев напуска системата на МВР през април 2023 г. За директор впоследствие е назначен заместникът му Мариян Божинов, а за областен управител - Валери Димитров. Именно в този период, през май 2023 г., се провежда и т.нар. „съвместно учение“ в Монтана между служители на МВР и въпросните „природозащитници“, които по думите на Петров са били представени пред участващите служители като „таен спец-отряд“.

Народният представител припомня още, че тогавашният министър на вътрешните работи Калин Стоянов изненадващо е заявил от парламентарната трибуна като отговор на негово питане по темата, че всички 17 дисциплинарни производства са прекратени. В началото на 2024 г. Стоянов официално отказва на Петър Петров да разпореди нова проверка на ОД МВР – Монтана за предходната година. През 2025 г. Петров е получил аналогичен отказ и от настоящия министър на вътрешните работи Даниел Митов по отношение на дейността на полицията в област Монтана за 2024г., включително и при повторно искане преди месец, относно проверка на нейната дейност за 2025г..

„Това са фактите - кой както иска, така да ги интерпретира. Аз не съм забравил и нека е ясно какво предстои още следващата седмица.“, написа още Петър Петров, като дава да се разбере, че темата за проблемите в полицията в Монтана ще има продължение и в парламента и при новото служебно правителство. Той вече е внесъл искане до МВР за предоставяне на пълна информация за дейността на „рейнджърите“ на територията на област Монтана, както и за досегашната работа на дирекцията по отношение на членовете на сдружението на Калушев. Предстои тези данни да бъдат обсъдени и с новия служебен министър на вътрешните работи.


Монтана / България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Точно

    9 4 Отговор
    Поздравление за въпросите
    Отговор?

    18:28 15.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ?????

    12 3 Отговор
    Опа а сега де?
    Калин Стоянов беше вътрешен министър на самоназначилият се академик Николай Денков.
    За МитоФФ нма смисъл да се говори. Абсолютно хлъзгав тип известен с това че е работил някога в един офис с Антъни Блинкен. За това и го е прикоткал Баце навремето.
    Такива ми ти работи.

    Коментиран от #9

    18:32 15.02.2026

  • 7 Прав си!

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Просто чоеек":

    Тиквата Борисов активизира Коцето и еврокопейките му, но песента им е изпята. Веднъж слуга на Тиквата Борисов, винаги слуга на тези които окрадоха Бълагрия.

    18:32 15.02.2026

  • 8 Ламата

    7 1 Отговор
    Искал да лапа от пву 8 бил с отворени чакри към ТЕЦ София,което го прави истински пепедеберунгел.разкри се топлата им връзка.ц1лата сглобка трябва да бъде закопчана и да пише обяснения,ша ни разправя оня десарското ухо,че ходел там да пие чайче

    18:33 15.02.2026

  • 9 Мнение

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "?????":

    Всичкото що е евроатлантик в България трябва да се провери и разследва под лупа!
    Особено тези с грантовете, дето служат на чужди интереси!

    Тогава ще лъснат не само случаи като Петрохан, но и много други!
    Като стана дума, ясна ли е присъдата на директорът от ппдб, който поставяше камери в тоалетните на училището, за което отговаряше?!

    18:35 15.02.2026

  • 10 Майна

    4 4 Отговор
    Да , трябва всичко да се изясни
    Абсолютно всичко!
    Единствената българска партия е Възраждане!

    18:36 15.02.2026

  • 11 Питай

    4 0 Отговор
    Орли...н Алек...сиев,....и групата от Бос..нек.

    18:37 15.02.2026

  • 12 Толкова

    3 5 Отговор
    тъп юрист е този Петров!

    18:38 15.02.2026

  • 13 Това е интересно

    7 1 Отговор
    но по-интересно е защо има 6 трупа.

    Коментиран от #15

    18:39 15.02.2026

  • 14 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    На чуждите служби никой не отказва.

    18:42 15.02.2026

  • 15 Последния Софиянец

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Това е интересно":

    Новият шеф на каналите Пат Фалън мрази до смърт педофилите.Малшанс.

    18:44 15.02.2026

  • 16 Отекхте

    4 2 Отговор
    в канала , не е нужно и ти да жвакаш "Петрохан" с колегите !

    18:46 15.02.2026

  • 17 гйдф

    1 0 Отговор
    От Възраждане да намерят връзка Топлофикация София

    18:47 15.02.2026

