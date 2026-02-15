Петър Петров: Кой и защо така светкавично въоръжи „природозащитниците“ от Петрохан?!

Народният представител от „Възраждане“, избран с гласовете на област Монтана Петър Петров разкри хронология от факти, които поставят под сериозно съмнение законността на действията в Областната дирекция на Министерство на вътрешните работи в града през последните години, както и отказите на няколко поредни министри да разпоредят нови проверки.

В публикация за социалните мрежи Петров коментира, че още през август и ноември 2021 г. разрешителни за изключително голямо количество оръжия са били издадени с необичайна бързина на лица, представящи се като „природозащитници“ от района на Петрохан. Разрешенията са издадени по времето, когато началник на РУ- Монтана вече е бил Петко Шумански, като народния представител е категоричен, че подобен обем оръжие не може да бъде разрешен без съгласуване и от директора на ОД МВР - Монтана. През август 2021 г. на този пост е бил Красимир Кирилов, понастоящем заместник-директор, а през ноември същата година - Бисер Йончев. След избирането си за народен представител през октомври 2022 г. и като член на Комисията за контрол върху службите за сигурност и МВР, Петър Петров инициира пълна проверка от „Вътрешна сигурност“ на дейността на ОД МВР - Монтана за 2022 г. Проверката в края на пролетта на 2023г. установява нарушения по всички направления, образувани са 17 дисциплинарни производства, а директорът Бисер Йончев напуска системата на МВР през април 2023 г. За директор впоследствие е назначен заместникът му Мариян Божинов, а за областен управител - Валери Димитров. Именно в този период, през май 2023 г., се провежда и т.нар. „съвместно учение“ в Монтана между служители на МВР и въпросните „природозащитници“, които по думите на Петров са били представени пред участващите служители като „таен спец-отряд“.

Народният представител припомня още, че тогавашният министър на вътрешните работи Калин Стоянов изненадващо е заявил от парламентарната трибуна като отговор на негово питане по темата, че всички 17 дисциплинарни производства са прекратени. В началото на 2024 г. Стоянов официално отказва на Петър Петров да разпореди нова проверка на ОД МВР – Монтана за предходната година. През 2025 г. Петров е получил аналогичен отказ и от настоящия министър на вътрешните работи Даниел Митов по отношение на дейността на полицията в област Монтана за 2024г., включително и при повторно искане преди месец, относно проверка на нейната дейност за 2025г..

„Това са фактите - кой както иска, така да ги интерпретира. Аз не съм забравил и нека е ясно какво предстои още следващата седмица.“, написа още Петър Петров, като дава да се разбере, че темата за проблемите в полицията в Монтана ще има продължение и в парламента и при новото служебно правителство. Той вече е внесъл искане до МВР за предоставяне на пълна информация за дейността на „рейнджърите“ на територията на област Монтана, както и за досегашната работа на дирекцията по отношение на членовете на сдружението на Калушев. Предстои тези данни да бъдат обсъдени и с новия служебен министър на вътрешните работи.