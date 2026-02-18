Новини
България »
София »
Андрей Янкулов: Не познавам никого от сдружението на Калушев, не съм му дарител

Андрей Янкулов: Не познавам никого от сдружението на Калушев, не съм му дарител

18 Февруари, 2026 20:13 2 131 41

  • андрей янкулов-
  • акф-
  • калушев-
  • ивайло калушев

АКФ не може да въздейства на институциите и е абсурдно те непрекъснато удобно да прехвърлят вината другаде, вместо да анализират собствените си дефицити по този толкова трагичен случай

Андрей Янкулов: Не познавам никого от сдружението на Калушев, не съм му дарител - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Оставете завоалираните глупости и започвайте с директните атаки. Това пише в своя Фейсбук профил Андрей Янкулов от Антикорупционния фонд във връзка с обвиненията, че АКФ е оказвал "институционален натиск" относно сдружението на Ивайло Калушев НАКЗТ.

Янкулов беше посочен днес от Андрей Гюров за служебен вицепремиер и министър на правосъдието.

"С истинско изумление вчера научих как "Антикорупционен фонд" е едва ли не някаква всевластна институция, която е в състояние да упражнява натиск върху силовите държавни структури посредством крайно опасния инструмент именуван "запитване по Закона за достъп до обществена информация".

И може би точно защото са били така мощно натиснати от лошия АКФ, силовите структури на държавата вероятно не са могли да свършат работата си по изясняване на дейността на петроханската група. Което резултира в шест конкретни жертви и неизмеримо обществено напрежение, в което всяка версия за всичко, касаещо групата, се оказва възможна.

Ако АКФ наистина беше толкова мощна организация, както се привижда тези дни на мнозина, които изглеждат притеснени от нещо, то тогава вече съвсем реалният няколкогодишен постоянен "натиск", който АКФ се опитваше да оказва на същите тези институции да разследват мрежите на "Осемте джуджета" и "Мартин Нотариуса" и куп други казуси, все щеше да е дал някакъв резултат. "Натиск" през множество разкрития, сведения и всякаква друга информация, отнесена до знанието на институциите, а не до едно заявление по ЗДОИ.

Но тъй като такъв резултат няма, явно АКФ не може да въздейства на институциите и е абсурдно те непрекъснато удобно да прехвърлят вината другаде, вместо да анализират собствените си дефицити по този толкова трагичен случай.

Пределно ясно ми е защо се разгаря тази атака с такъв нелеп наратив.

Бих посъветвал атакуващите да не се занимават с подобни невероятни логически връзки, през които аз трябва да влизам в обяснителен режим за заявление по ЗДОИ.

Фактите са:

Не познавам хората от сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“, никога не съм бил техен дарител или гост, никога не бях чувал за това сдружение до трагичния случай, не съм участвал в изготвянето на въпросното заявление за достъп до обществена информация, нито по какъвто и да е друг начин съм бил ангажиран с този казус при работата си за АКФ като правен експерт", категоричен е той.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 37 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 9 Отговор
    Ама го прикриваш?

    20:14 18.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Николова , София

    19 3 Отговор
    Незнам за теб но Юлиян Попов нищо не правещия министер живеещ в Лондон ( с което се хвали) е много свързан ...просто един Лама ли ЛамЯ ли в МОСВ ...пфу

    20:17 18.02.2026

  • 4 Господин

    13 7 Отговор
    Янкулов,запознати ли сте с ГУГЪЛ МАРС,може ли да на 100 метра от хижата ,в затворена зона да е кипяла стопанска дейност,най-вероятно...ферма за говеда,и биоземеделие....

    20:17 18.02.2026

  • 5 Обаче

    25 7 Отговор
    Но Андрей Янкулов (Анти Корупционен Фонд-също подвеждащо наименование за НПО) много добре познава спонсорите на Калушев, както и посетителите в хижата на Калушев, с които са съратници.

    Коментиран от #7

    20:19 18.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 не случайно

    11 4 Отговор

    До коментар #5 от "Обаче":

    ДБ предлага с хвалебствия и след спазаряване , точно Андрей Янкулов от години за поста Главен Прокурор.

    20:23 18.02.2026

  • 8 Хмм

    18 8 Отговор
    ПП няма да се измъкнат от трагедията в Петрохан, вече минаха в обяснителен режим, а обвиненията все още са от журналисти, ще бъдат гледани под лупа, да не се надяват на "ала бала" с президента

    20:27 18.02.2026

  • 9 .....

    18 7 Отговор
    Айдее.., почна се😄 Бах тоя разбирач, за три часа и стана капацитет по случая ,,Петрохан"😄 Гледай сега как всичко ясно дотук се обръща, а след.5-6 часа Пеевски ще го арестуват защото лично е застрелял всички от хижата. А..! Борисов също ще го арестуват, защото той ги е изял😄

    20:28 18.02.2026

  • 10 ?????

    20 5 Отговор
    "Не познавам никого от сдружението на Калушев, не съм му дарител" - и що тогава писахте тия писма от Антикорупционния фонд в МВР, Главна прокуратура и Антикорупционната комисия в тяхна защита?
    Или тва е друго? А?

    20:29 18.02.2026

  • 11 Вервайте ми , честна комсомолска

    16 7 Отговор
    Верваме ти, ти си продължавай да лъжеш. Ние Верваме. Не сме умни, красиви ,не сме шарлатани, не сме педофили..Какво ни остава освен да ви Верваме...тъпанари, неможачи.

    20:29 18.02.2026

  • 12 Утепляк шарлатански

    17 8 Отговор
    Каза ли дали се е качвал на хижата? Качвал ли си е?

    20:29 18.02.2026

  • 13 Този

    21 8 Отговор
    Прилича на сексуално проблемен!

    Коментиран от #15, #38

    20:30 18.02.2026

  • 14 ШЕФА

    20 10 Отговор
    Този с физиономията на шизоф..... няма работен стаж повече от 1-2г. от всякъде изхвърлен поради некадърност,педоф..... и лъжи ,след което го прибират в НПО на Сор.... Антикорупционен фонд и още някакво.Според мен изр.... от снимката е за доживотна присъда.

    Коментиран от #18

    20:32 18.02.2026

  • 15 На а а

    9 4 Отговор

    До коментар #13 от "Този":

    пречистен...

    Коментиран от #19

    20:37 18.02.2026

  • 16 боклук

    19 8 Отговор
    я ми обясни Янкулев, КАК МОЖЕ АКФ ДА СЕ ФИНАНСИРА ТОЧНО ОТ АМЕРИКА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ? ТОЧНО ДО НДА НА ЦРУ И СОРОС, точно тия които 30 г редят правителства и ра,градиха държавата, обучавайки съдии и прокурори на ценности като педофилия и лгбт!!! ЕЙ ТОВА МИ ОБЯСНИ ТИ КАКВО ПРАВИШ РАМ ПРЕДАТЕЛ НЕЩАСТЕН

    20:38 18.02.2026

  • 17 Майко мила

    14 8 Отговор
    Това ли ще раздава правосъдие???

    20:39 18.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хахаха

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "На а а":

    Хахаха.... Избелен...?!

    20:40 18.02.2026

  • 20 Сатана Z

    18 8 Отговор
    На тоя плешив охлюв му трябва една женка с рунтава катерица да му седне на темето да заприлича малко на хеви метъл фен,а не на Кончита Вурст какъвто е.
    Една финансова ревизия на ОПГ Антикорупционен фонд ще изкара и още плащания към Педофилския кемпер за поръчки по домовете.

    20:44 18.02.2026

  • 21 Модерен ляв

    4 1 Отговор
    Че имаш ли пари....

    20:44 18.02.2026

  • 22 Даскал на Андрю

    5 4 Отговор
    Много го плесках по темето!

    20:47 18.02.2026

  • 23 az СВО Победа 80

    12 5 Отговор
    Ама заплашва МВР да не разследва педофилите, нали?

    20:48 18.02.2026

  • 24 оше един лама

    11 3 Отговор
    жандар

    20:54 18.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 медуня

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    терзиев през фУнтанелата...

    21:07 18.02.2026

  • 27 Механик

    15 5 Отговор
    Народе! Отново ви НАЗНАЧИХА хора от различни НПО-та.
    Какъв е тоя антикорупционен фонд? Не е ли работа на държавните структури да се борят с корупцията? Имаме си данъчна полиция, полиция, прокуратура и прочее. какви са тия от тоя фонд и от къде имат фондове да се прехранват???

    21:10 18.02.2026

  • 28 Червената шапчица

    7 3 Отговор
    „Всеки слух става истина в мига, когато бъде официално опроверган“

    21:11 18.02.2026

  • 29 Хмм

    10 3 Отговор
    правителството май е като сектата на калушев, НПО-та и протестъри, но не можеше другояче, с Главчев или леките на пеевски, спомняме си Горицата на пеевски дето тръгна да атакува президентството начело на въору=ъжената полиция

    21:16 18.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хаха

    4 2 Отговор
    Очакваме действия срещу Фондация Антикорупционен фонд на другарчето ти Станкушев за оказан натиск върху МВР? Ще се случи ли? Със сигурност не! Правителството на позора и Петрохан!Закон за чуждите агенти в Бучългария ще имали боклук?

    21:45 18.02.2026

  • 33 Българин

    4 1 Отговор
    Тоя със седмици е пребивавал в хотела на Петрохан, ама с никой не се запознал.
    Чудна работа.

    22:26 18.02.2026

  • 34 Червенобузко Прокопиев

    3 1 Отговор
    Наше момче е, красавчик.....

    22:33 18.02.2026

  • 35 Гюров

    2 7 Отговор
    представи добър кабинет. Респект към Янкулов!!!

    22:41 18.02.2026

  • 36 Смърфиета

    6 1 Отговор
    Пълен аматьор. Връзкар, баща му го е нареждал с ходатайства във ведомственото барче, делено от БНР и СРП. Бил е накаран да си подпише молбата, поради видима непригодност. Горното писание е толкова неадекватно, че видимо човечето не е в час. Освен, че е неадекватник и некадърник, той се опитва да прикрие, че е хомосексуалист. Човек не само без качества, некадърен и посредсвен, но и тотален неадекватник до степен да се чудиме дали е само τъп, или това се съчетава и със сериозни психологически проблеми. Като примерно, хомосексуално обусловени. Не ли?

    23:11 18.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Само припомням

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Този":

    FTM (female to man) ин.ве.рт.

    01:14 19.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове