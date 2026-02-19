Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което съм бил и аз

Случаят „Петрохан“ продължава да поражда въпроси, а в публичното пространство се появиха нови фрагментирани видеозаписи и снимки. По темата в студиото на БНТ гостува Владислав Панев – бивш съпредседател на „Зелено движение“.
По повод публикувани снимки от празник за Трифон Зарезан, на които се вижда заедно с Ивайло Калушев и представители на „Зелено движение“, Панев потвърди присъствието си. За събитието той обясни, че е от 2023 година.
Относно поканата за събитието Панев обясни, че на него Калушев и останалите били поканени от Борислав Сандов.
„Що се отнася до събитието за Трифон Зарезан, тогава с Албена Семеонова, която е организатор на такива събития вече няколко години бяхме колеги в Народното събиране. Тя също беше депутат през 2023 година и тя всъщност всяка година кани съмишленици, приятели на това събитие. Съответно аз съм бил там няколко години, включително през 2023 година. Вчера се чухме с нея, тъй като исках да си опресня паметта. Аз до вчера живеех с впечатлението, че тези хора не съм ги виждал никога. Става въпрос за убитите в хижа „Петрохан“ и на Околчица. И от това, което разбрах, се оказа, че Борислав Сандов ги е попитал дали може да покани приятели. Тя е казала, разбира се, събитието е отворено за всички. Става въпрос за подрязване на лозя, с присъствието на поп и така нататък.“
Попитан дали познава въпросните лица и дали е бил с тях на други събития, Панев беше категоричен, че не е виждал въпросните лице друг път.
„Да, категорично. Аз тези хора не ги познавам, аз не знаех даже, че сме били заедно на това събитие, тъй като тогава мисля, че не сме си говорили, нямах никакви идеи.“
Той отново потвърди, че никога не е бил на хижата в Петрохан.
По отношение на подписаното споразумение от Борислав Сандов, Панев заяви, че това е решение на министъра на околната среда, който беше Борислав Сандов в случая.
„Споразумението е подписано в февруари месец. Ние разбрахме в партията малко по-късно от сигнали на „Балканка“, на други организации, на хора, които са възпрепятствани да ходят в планината от това НПО. И свикахме Национален съвет по темата на „Зелено движение“. Може би месец или два по-късно вече, март - април, малко след като разбрахме за случая. И тогава всъщност обясненията на Борислав Сандов бяха такива, каквито той говори по телевизиите последната седмица, две. Че всъщност това споразумение, което е факт, няма финансова част, т.е. нито има плащане от Министерството към организацията, нито обратно. Че става дума за едно стискане на ръце.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 иди ми дойди ми
Коментиран от #4
08:56 19.02.2026
2 ники обича да пътува
08:58 19.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Последния Софиянец
До коментар #1 от "иди ми дойди ми":Света се управлява от острова на Епстийн и хижата в Петрохан.А ти лапай мухи от телевизията.
09:01 19.02.2026
5 Съотечественик
Петрохан отвлича вниманието на населението ни от присвояването на 35 млд от поддържането на премахнатия борд. Дадени са на българските т. е. чуждите банки, вместо да ги прехвърлени в личите сметки на българите.
Коментиран от #9
09:02 19.02.2026
6 иван костов
09:03 19.02.2026
7 Курдо Коленков
Коментиран от #32
09:03 19.02.2026
8 Фен
09:04 19.02.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Съотечественик":В замъка в Белгия решиха да закрият националните банки.С БНБ е свършено.
09:10 19.02.2026
10 ламата и гуруто
09:12 19.02.2026
11 зрител
Коментиран от #35
09:13 19.02.2026
12 Егвийн ал-Вийр
Един път, два пъти е нормално да не му направи впечатление на човек, но десетки пъти да виждаш едно и също дете без родители не е нормално.
Коментиран от #16, #30
09:14 19.02.2026
13 Смар за пепедеберасите
09:15 19.02.2026
14 Всеки който гласува за ПП ДБ
09:19 19.02.2026
15 и цлото това е във властта
09:20 19.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хмм
09:28 19.02.2026
18 пресолена
09:28 19.02.2026
19 яяяя
09:29 19.02.2026
20 Факти
09:32 19.02.2026
21 Ами
09:36 19.02.2026
22 Хмм
09:36 19.02.2026
23 Сигурен
Коментиран от #24
09:38 19.02.2026
24 Хмм
До коментар #23 от "Сигурен":Вие какво, вярвате че Ивайло Иванов е стрелял два пъти в главата си, това е издънката на убиеца
09:41 19.02.2026
25 Механик
п.п.
А, и на български, културните и образовани хора казват "СВЕЩЕНИК". Поп е когато си говорим в кръчмата коги сме леко подпили. Ама ние не заемаме постове и не претендираме да сме водачи, депутати и пр. и за това ни е простено.
09:42 19.02.2026
26 Яна
Коментиран от #36
09:44 19.02.2026
27 Ти си свикнал да се излагаш
След селфито с шиши нищо при теб неможе да ме изненада
09:50 19.02.2026
28 Информация
09:52 19.02.2026
29 Хмм
09:52 19.02.2026
30 Факти
До коментар #12 от "Егвийн ал-Вийр":През 2024 г. в Държавната агенция за закрила на детето постъпва сигнал за дете в риск, който веднага е препратен към МВР и Прокуратурата. Те казват, че е направена проверка в хижата и няма никакви проблеми. Разследването е прекратено. Тогава шеф на МВР е Калин Стоянов от ДПС, а главен прокурор е Сарафов. Сандов и Терзийски ли трябва да свърша тяхната работа? Те дори не са знаели за сигналите. Очевидно е, че хижата е била подготвяна преди да дойдат външни хора и всичко е изглеждало нормално. Сандов и Терзийски не са мишки да се крият и открито заявяват, че са се срещали с тези хора. Къде са обаче мишките от ДАНС, МВР и Прокуратурата, които са опънали чадър над тях? Къде са истинските виновни. Борисов и Пеевски защо са се скрили? Техните прокурори защо са пазили сектата?
Коментиран от #33, #37
09:53 19.02.2026
31 дядото
09:56 19.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Егвийн ал-Вийр
До коментар #30 от "Факти":"Сандов и Терзийски не са мишки да се крият"
Ами мишки са колега. Това че са признали, че са имали контакти с групата са го направили да изпреварят информацията на медиите и да се застраховат да не попаднат в скандал, но са мишки защото не обясняват как:
1.Сандов сключва споразумение с НПО, чието име е подвеждащо и против закона, мислиш ли че един министър не знае кое е противозаконно и кое не е, той си има юристи в това министерство.
2. Сандов не е подал сигнал до агенцията по вписвания да дерегистрира това НПО след като името му е против закона
3.Терзиев дава пари в лична сметка, за да избегне НПО-то данъци
4.Терзиев и Сандов, единия министър, другия кмет имат всички лостове, като са имали контакт с тази група и виждат едно и също дете без родители и без да ходи на училище да направят нещо по въпроса, като напр. да информират министъра на правосъдието да издаде заповед за дерегистриране на НПО-то от регистъра, да подадат сигнал до образователния министър да назначи проверка в училището на детето защо то не го посещава, съответно както сега се оказва че то не ходи в 2/3 от учебното време мин. на образованието да му отнеме лиценза, защото не са вписани отсъствия, както и родител не може да извини цели 104 учебни неприсъствени дни.
Мислиш ли че хора с такава власт като Сандов и Терзиев, ако бяха по настоятелни към институциите нямаше и прокуратурата да се задейства по сериозно, напротив щеше. А сега да се обвинява само една прокуратура на която роди
10:12 19.02.2026
34 Тити на Кака
Почна се😂😂😂😂😂
10:13 19.02.2026
35 в ти кво очакваш
До коментар #11 от "зрител":да си докара харема пред толклва много хора ли? как това ти направи впечатление а не ти направи впечатление че толкова много хора са със слънчеви очила в мрачен ден? защо са им тия очила за да си прикрият очите! кои гузни кои надрусани но всеки крие нещо!!! няма нормален човек който да носи слънчеви очила в мрачен ден!
10:35 19.02.2026
36 нищо такова не е съдействал
До коментар #26 от "Яна":дал е на ламята тези 80бона за да си затваря устата какви ги е вършил терзиев с малката му и не пълнолетна играчка…
10:39 19.02.2026
37 виж сега фактисания
До коментар #30 от "Факти":са дов и тезийски нямат избор има доказателства че се познават и не само ами и много общи срещи имат за това се нагала да си измислят някакви правдободни версии защо са се познавали и какво са правили! също така това че те не са били на ръководните постове на които са сега не означва че не са знаели за педофилията на калушев това не ги оневинява по никакъв начин и не ги прави “смели” за каквито се опитваш да ги изкараш !!! това че ги защитаваш не говпри добре за теб…
Коментиран от #39
10:43 19.02.2026
38 Стефан
11:17 19.02.2026
39 Тити на Кака
До коментар #37 от "виж сега фактисания":Да напомня факти:
1. На 3-4.02 Сандов влиза в обяснителен режим по темата за рамковото споразумение с Клуба на педофила . И има глупостта гордо да заяви следното : "Не съм познавал хората от НАКЗТ преди 2022 г. Не са ми били приятели, колеги или съпартийци преди или след 2022 г." След всички представени факти досега е 100% ясно, че Сандов е излъгал без да му мигне окото. Неслучайно този човек от близо седмица е в нелегалност.
2. Терзиев си призна познанството и парите на 4.02. Направи го, но след като на 3.02. в тубата лъсна изровената от архивите на закрития сайт на рейнджърите негова победоносна екофизиономия и беше закован. А не преди това. В обяснението си той заяви, че не е бил спиран по пътеката от приятелите си. И че те са живеели скромно. В луксозно ремонтирано имение от 2234 м2 и с налична техника за над един милион. После каза за десетте минути на хижата, а накрая се оказа редовно пребиваващ с децата си там...
11:38 19.02.2026
40 АК Дойл
12:08 19.02.2026
41 дядо Петър
12:16 19.02.2026