Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което съм бил и аз

19 Февруари, 2026 08:52 2 753 41

  • владислав панев-
  • борислав сандов-
  • трифон зарезан-
  • ивайло калушев

Той отново потвърди, че никога не е бил на хижата в Петрохан

Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което съм бил и аз - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Случаят „Петрохан“ продължава да поражда въпроси, а в публичното пространство се появиха нови фрагментирани видеозаписи и снимки. По темата в студиото на БНТ гостува Владислав Панев – бивш съпредседател на „Зелено движение“.

По повод публикувани снимки от празник за Трифон Зарезан, на които се вижда заедно с Ивайло Калушев и представители на „Зелено движение“, Панев потвърди присъствието си. За събитието той обясни, че е от 2023 година.

Относно поканата за събитието Панев обясни, че на него Калушев и останалите били поканени от Борислав Сандов.

„Що се отнася до събитието за Трифон Зарезан, тогава с Албена Семеонова, която е организатор на такива събития вече няколко години бяхме колеги в Народното събиране. Тя също беше депутат през 2023 година и тя всъщност всяка година кани съмишленици, приятели на това събитие. Съответно аз съм бил там няколко години, включително през 2023 година. Вчера се чухме с нея, тъй като исках да си опресня паметта. Аз до вчера живеех с впечатлението, че тези хора не съм ги виждал никога. Става въпрос за убитите в хижа „Петрохан“ и на Околчица. И от това, което разбрах, се оказа, че Борислав Сандов ги е попитал дали може да покани приятели. Тя е казала, разбира се, събитието е отворено за всички. Става въпрос за подрязване на лозя, с присъствието на поп и така нататък.“

Попитан дали познава въпросните лица и дали е бил с тях на други събития, Панев беше категоричен, че не е виждал въпросните лице друг път.

„Да, категорично. Аз тези хора не ги познавам, аз не знаех даже, че сме били заедно на това събитие, тъй като тогава мисля, че не сме си говорили, нямах никакви идеи.“

Той отново потвърди, че никога не е бил на хижата в Петрохан.

По отношение на подписаното споразумение от Борислав Сандов, Панев заяви, че това е решение на министъра на околната среда, който беше Борислав Сандов в случая.

„Споразумението е подписано в февруари месец. Ние разбрахме в партията малко по-късно от сигнали на „Балканка“, на други организации, на хора, които са възпрепятствани да ходят в планината от това НПО. И свикахме Национален съвет по темата на „Зелено движение“. Може би месец или два по-късно вече, март - април, малко след като разбрахме за случая. И тогава всъщност обясненията на Борислав Сандов бяха такива, каквито той говори по телевизиите последната седмица, две. Че всъщност това споразумение, което е факт, няма финансова част, т.е. нито има плащане от Министерството към организацията, нито обратно. Че става дума за едно стискане на ръце.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 иди ми дойди ми

    7 25 Отговор
    Хайде ,стига вече с тези Сандов и Калушев! Сложете ги в учебниците по история на България! Престанете най-после! Където и да погледнем-все Сандов и Калушев се подават.

    Коментиран от #4

    08:56 19.02.2026

  • 2 ники обича да пътува

    27 0 Отговор
    съчки събира съчки намира....

    08:58 19.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    24 1 Отговор

    До коментар #1 от "иди ми дойди ми":

    Света се управлява от острова на Епстийн и хижата в Петрохан.А ти лапай мухи от телевизията.

    09:01 19.02.2026

  • 5 Съотечественик

    7 24 Отговор
    Случаят Петроха е свързан с лесодобивната мафия, значи ДПС е в основата. Пеевски и неговият съдружник - Толупа са причината за убийствата.  заедно с тяхното мекере - ПП.. Пак гласувайте за тях.
    Петрохан отвлича вниманието на населението ни от присвояването на 35 млд от поддържането на премахнатия борд. Дадени са на българските т. е. чуждите банки, вместо да ги прехвърлени в личите сметки на българите.

    Коментиран от #9

    09:02 19.02.2026

  • 6 иван костов

    40 4 Отговор
    Нахален соросоиден педофил! Цялото ръководство на ппдб е подкрепяло, познавало и насърчавало ЛГБТ четата на Лама Калушев Войвода! Въпросът е , колко такива въоръжени до зъби чети скитат из балкана!

    09:03 19.02.2026

  • 7 Курдо Коленков

    38 7 Отговор
    Лъснаха им задните части на пепетата- вижда се и от самолет,че всички те са пепедофили!

    Коментиран от #32

    09:03 19.02.2026

  • 8 Фен

    36 2 Отговор
    Сами почнаха да се топят.. Сандов само бил пил чай, сега и събития с Лама бил организирал... Явно няма никой, свурзан с Петрохан, който да не е поне симпатизант на ПП. Манталитет някакъв ще да е това...

    09:04 19.02.2026

  • 9 Последния Софиянец

    13 5 Отговор

    До коментар #5 от "Съотечественик":

    В замъка в Белгия решиха да закрият националните банки.С БНБ е свършено.

    09:10 19.02.2026

  • 10 ламата и гуруто

    11 1 Отговор
    са били на почит . много хора са ги познавали . но са останали с дългове . без пари . сега ще им вземат къщите и колите . то понякога се конфискуват ако се използват за престъпление . вече всичко е ясно . няма секта . няма планински патрули еко рейнджъри европейски . ще се успокоят местните . няма да ги плашат . то от уплах може да се поболеят и да измрат . а на екосистемата сигурно има много щети . ламата вземал силно лекарство . не ядел . обикалял базите . залъгвал родителите . фалирал и умрял млад и доволен . сега някой друг ще се намести на негово място .

    09:12 19.02.2026

  • 11 зрител

    16 1 Отговор
    На снимката 25 - 30 човека са големи хора, а от дясната страна на Калушев има само едно дете.

    Коментиран от #35

    09:13 19.02.2026

  • 12 Егвийн ал-Вийр

    18 1 Отговор
    Сандов и Терзиев да отговорят на обществото, как при десетките си срещи с групата от Петрохан виждат дете, което не е в присъствието на родителите си и как не им светва червена лампа да се поинтересуват защо не ходи на училище, какво прави само в компанията на тези мъже, да сезират агенцията за закрила на детето.
    Един път, два пъти е нормално да не му направи впечатление на човек, но десетки пъти да виждаш едно и също дете без родители не е нормално.

    Коментиран от #16, #30

    09:14 19.02.2026

  • 13 Смар за пепедеберасите

    19 0 Отговор
    където има PDFили там е и Владко Панев. Тоя обиколи цяла Африка и Азиа да такова деца

    09:15 19.02.2026

  • 14 Всеки който гласува за ПП ДБ

    22 2 Отговор
    е изрод

    09:19 19.02.2026

  • 15 и цлото това е във властта

    22 0 Отговор
    Айдеее,оше един се изкалуши. Той не знаел кой е Калушев ,ама бил и той там , нищо общо нямал , ще видим следващите ламии ! лудница от ламии. Сбъркани другарчета. .

    09:20 19.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хмм

    16 0 Отговор
    в пълен състав - Тома Белев, Сандов, Панев, срещи са си организирали хората, че и не помнят, а се надяваха Янкулов както спасил сектата, така да спаси и тях, да отклони вниманието с акция по свалянето на Сарафов, предполагам детето вляво е Алекс - 2023, бил е 13 години, а вдясно Николай, който с това завещание става съмнителен, някой засече в ютюб, че известно време се губи по кадрите от камерите, къде е бил, а експертизата показва, че е стрелял - само Алекс ли е убил или всичките?

    09:28 19.02.2026

  • 18 пресолена

    6 0 Отговор
    петроханци са истанбулци.

    09:28 19.02.2026

  • 19 яяяя

    17 0 Отговор
    Сега ще почнат много да се питат "Кой ми сррра в Петрохан гащите"

    09:29 19.02.2026

  • 20 Факти

    8 11 Отговор
    Стига сте отклонявали вниманието към Сандов и Терзийски, които не са знаели нищо за сектата, за децата и за оръжието. Говорете за Гешев и Сарафов - шефове на Прокуратурата, която е опънала чадър над Калушев и е туширала сигналите за блудство и други незаконни дейности. Говорете за Невена Зартова, административен ръководител на СРП, замесена и в аферата с Нотариуса. Говорете за наблюдаващите прокурори от СГП, на които дори не им казват имената, а само инициалите - И.П. и С.Х. Говорете за местните прокурори в Монтана и Царево, до които също са достигнали сигнали, но не са образували досъдебни производства. А техните имена кога? Говорете за началника на служба КОС Монтана и директора на ОДМВР Монтана, които са издали разрешително за 16 оръжия на Ивайло Иванов. Техните имена? Стига сте отклонявали вниманието към хора, които са вярвали, че помагат на природозащитници. Искаме да чуваме имената на хората, които са помагали на престъпници.

    09:32 19.02.2026

  • 21 Ами

    19 0 Отговор
    И Панев,и Сандов, и Белев са мнооого мазни и нечистоплътни.

    09:36 19.02.2026

  • 22 Хмм

    18 0 Отговор
    Калушев в средата, най-важният гост!

    09:36 19.02.2026

  • 23 Сигурен

    9 2 Отговор
    Сигурен съм че ако тези либерасти бяха слушали Дайър Стрейтс, Нофлър и Клептън , нямаше да си пръснат главите и в мозъка им щеше да има по-хубави работи.

    Коментиран от #24

    09:38 19.02.2026

  • 24 Хмм

    13 2 Отговор

    До коментар #23 от "Сигурен":

    Вие какво, вярвате че Ивайло Иванов е стрелял два пъти в главата си, това е издънката на убиеца

    09:41 19.02.2026

  • 25 Механик

    15 0 Отговор
    Кой е Сандов? Коя е Албена Симеонова? От коя партия са и какви длъжности са или все още заемат? Кои са били другите поканени? С какво са занимават?
    п.п.
    А, и на български, културните и образовани хора казват "СВЕЩЕНИК". Поп е когато си говорим в кръчмата коги сме леко подпили. Ама ние не заемаме постове и не претендираме да сме водачи, депутати и пр. и за това ни е простено.

    09:42 19.02.2026

  • 26 Яна

    15 1 Отговор
    Журналистите да зададат въпрос на Терзиев, защо е съдействал НПО-то да не плати данъци на дадените от него 80 хил евро, като ги е превел в личната сметка на Ивайло Иванов, а не по сметката на организацията. Нали е много принципен !!!

    Коментиран от #36

    09:44 19.02.2026

  • 27 Ти си свикнал да се излагаш

    8 0 Отговор
    Зелено хижарче
    След селфито с шиши нищо при теб неможе да ме изненада

    09:50 19.02.2026

  • 28 Информация

    7 2 Отговор
    Хората чакат информация по изнесените данни от Каракачов в негово интервю преди 2 дни, че в телата на Николай Златков и Алекс Макулев е открита семенна течност и са имали сексуален контакт един ден преди да бъдат застреляни. Кой е човека който е имал контакт с тях, по ДНК-то могат да го установят.

    09:52 19.02.2026

  • 29 Хмм

    9 0 Отговор
    срещали се, снимки си правили за спомен с ламата, че и усмихнати с чаши винце в ръцете

    09:52 19.02.2026

  • 30 Факти

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "Егвийн ал-Вийр":

    През 2024 г. в Държавната агенция за закрила на детето постъпва сигнал за дете в риск, който веднага е препратен към МВР и Прокуратурата. Те казват, че е направена проверка в хижата и няма никакви проблеми. Разследването е прекратено. Тогава шеф на МВР е Калин Стоянов от ДПС, а главен прокурор е Сарафов. Сандов и Терзийски ли трябва да свърша тяхната работа? Те дори не са знаели за сигналите. Очевидно е, че хижата е била подготвяна преди да дойдат външни хора и всичко е изглеждало нормално. Сандов и Терзийски не са мишки да се крият и открито заявяват, че са се срещали с тези хора. Къде са обаче мишките от ДАНС, МВР и Прокуратурата, които са опънали чадър над тях? Къде са истинските виновни. Борисов и Пеевски защо са се скрили? Техните прокурори защо са пазили сектата?

    Коментиран от #33, #37

    09:53 19.02.2026

  • 31 дядото

    11 0 Отговор
    всеки ден едно и също - нови и нови въпроси,обяснителен режим и все по-тъпи отговори.как и на кого да вярваме.

    09:56 19.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Егвийн ал-Вийр

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Факти":

    "Сандов и Терзийски не са мишки да се крият"

    Ами мишки са колега. Това че са признали, че са имали контакти с групата са го направили да изпреварят информацията на медиите и да се застраховат да не попаднат в скандал, но са мишки защото не обясняват как:
    1.Сандов сключва споразумение с НПО, чието име е подвеждащо и против закона, мислиш ли че един министър не знае кое е противозаконно и кое не е, той си има юристи в това министерство.
    2. Сандов не е подал сигнал до агенцията по вписвания да дерегистрира това НПО след като името му е против закона
    3.Терзиев дава пари в лична сметка, за да избегне НПО-то данъци
    4.Терзиев и Сандов, единия министър, другия кмет имат всички лостове, като са имали контакт с тази група и виждат едно и също дете без родители и без да ходи на училище да направят нещо по въпроса, като напр. да информират министъра на правосъдието да издаде заповед за дерегистриране на НПО-то от регистъра, да подадат сигнал до образователния министър да назначи проверка в училището на детето защо то не го посещава, съответно както сега се оказва че то не ходи в 2/3 от учебното време мин. на образованието да му отнеме лиценза, защото не са вписани отсъствия, както и родител не може да извини цели 104 учебни неприсъствени дни.
    Мислиш ли че хора с такава власт като Сандов и Терзиев, ако бяха по настоятелни към институциите нямаше и прокуратурата да се задейства по сериозно, напротив щеше. А сега да се обвинява само една прокуратура на която роди

    10:12 19.02.2026

  • 34 Тити на Кака

    5 0 Отговор
    Не бях аз, не бях аааааааазззззз!......
    Почна се😂😂😂😂😂

    10:13 19.02.2026

  • 35 в ти кво очакваш

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "зрител":

    да си докара харема пред толклва много хора ли? как това ти направи впечатление а не ти направи впечатление че толкова много хора са със слънчеви очила в мрачен ден? защо са им тия очила за да си прикрият очите! кои гузни кои надрусани но всеки крие нещо!!! няма нормален човек който да носи слънчеви очила в мрачен ден!

    10:35 19.02.2026

  • 36 нищо такова не е съдействал

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Яна":

    дал е на ламята тези 80бона за да си затваря устата какви ги е вършил терзиев с малката му и не пълнолетна играчка…

    10:39 19.02.2026

  • 37 виж сега фактисания

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Факти":

    са дов и тезийски нямат избор има доказателства че се познават и не само ами и много общи срещи имат за това се нагала да си измислят някакви правдободни версии защо са се познавали и какво са правили! също така това че те не са били на ръководните постове на които са сега не означва че не са знаели за педофилията на калушев това не ги оневинява по никакъв начин и не ги прави “смели” за каквито се опитваш да ги изкараш !!! това че ги защитаваш не говпри добре за теб…

    Коментиран от #39

    10:43 19.02.2026

  • 38 Стефан

    1 0 Отговор
    Зелените и да лъжат и да мажат, яко са сгазили лука!

    11:17 19.02.2026

  • 39 Тити на Кака

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "виж сега фактисания":

    Да напомня факти:
    1. На 3-4.02 Сандов влиза в обяснителен режим по темата за рамковото споразумение с Клуба на педофила . И има глупостта гордо да заяви следното : "Не съм познавал хората от НАКЗТ преди 2022 г. Не са ми били приятели, колеги или съпартийци преди или след 2022 г." След всички представени факти досега е 100% ясно, че Сандов е излъгал без да му мигне окото. Неслучайно този човек от близо седмица е в нелегалност.
    2. Терзиев си призна познанството и парите на 4.02. Направи го, но след като на 3.02. в тубата лъсна изровената от архивите на закрития сайт на рейнджърите негова победоносна екофизиономия и беше закован. А не преди това. В обяснението си той заяви, че не е бил спиран по пътеката от приятелите си. И че те са живеели скромно. В луксозно ремонтирано имение от 2234 м2 и с налична техника за над един милион. После каза за десетте минути на хижата, а накрая се оказа редовно пребиваващ с децата си там...

    11:38 19.02.2026

  • 40 АК Дойл

    3 0 Отговор
    Абе всички ли са слепи- гледах пълния запис - много странни работи как тъй в през светлата част на 01.02 както и на 31.01 видимо в групата има добри отношения и липсват каквито и да е признаци на някакво напрежение- обаче -30мин се разтоварва кемпера почиства се от снега и се загъва това на 31.01 на 01.02 около 6сутринта единия пикап отива някъде и се бави 45-50ми и пак се връща- нещо в него беше натоварено. след обед кемпера с двамата си тръгва -къде се е качил Николай Златков третия -никой не знае.На свечеряване около 19:40 какво прави впечетление - в хижата тъмно отвън тъмно -странно предния ден имаше осветление - тримата с фенери и забързана стъпка както и поведение изразяващо тревожност се придвижват по посока гаража на пикапите след това излизат от кадър после към 20:10 се връщат с фенери и влизат в хижата от там записа е прекъснат и започва отново в 20:44 с пламъците.На другия ден се вижда въжето с будистките флагове което липсваше на предните кадри откъм входа където са шейните.Мъртвата зона където няма камери е откъм гаража на пикапите от там са влезли и чистачите според мен като са пристигнали по тъмно пеш и от далечно разстояние и първо са убили кучето защото то липсва от кадрите след 19 часа след това са заловили и убили и тримата след което са запалили всичко и са изчезнали откъм пикапите.

    12:08 19.02.2026

  • 41 дядо Петър

    1 0 Отговор
    Педал до педала, мила моя майнольо!

    12:16 19.02.2026

