Костадин Костадинов: Съдът в САЩ освобождава българин, прекарал 3 години зад решетките

19 Февруари, 2026 10:13 1 685 25

  • костадин костадинов-
  • българин-
  • затворник

Лидерът на партията заяви, че решението на съда е повод за радост на фона на "ежедневната политическа реалност" в страната

Костадин Костадинов: Съдът в САЩ освобождава българин, прекарал 3 години зад решетките - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българинът Милан Димитров, задържан в края на 2022 г. по искане на американската прокуратура, ще бъде освободен, след като американски съд е постановил решение в негова полза. Това съобщи лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов на брифинг в кулоарите на Партийния дом.

Милан Димитров, заедно с още един българин - Димитър Димитров, и гръцки гражданин, бяха обвинени в незаконен износ на стратегически технологии от САЩ - радиационно устойчиви чипове - за Русия и в създаване на бизнес в България с цел да бъдат заобиколени правоохранителните органи на САЩ.

По думите му Димитров е прекарал 37 месеца в арест - близо три години и половина - след като първоначално е бил задържан в Гърция, а впоследствие екстрадиран в САЩ по обвинения за търговия с Русия.

Според Костадинов в хода на разследването се е доказало, че стоките, за които се твърди, че са били изпратени към Русия, всъщност не са напускали офиса на фирмата му в София.

От "Възраждане" заявиха, че са научили за случая от медиите и са поели инициатива да организират защита. Костадинов твърди, че в продължение на три години и половина не е било получено съдействие от българските институции, включително за осигуряване на адвокатска защита в САЩ.

По думите му партията е ангажирала американски адвокат - Дон Фланери - чийто хонорар е възлизал на 150 000 долара. Сумата е била събирана на вноски, като в набирането на средствата са участвали народни представители от "Възраждане" и семейството на Димитров. Костадинов заяви, че е отправял публични призиви към други депутати за финансова подкрепа, но такава не е била получена.

В изявлението си Костадинов направи паралел със случая на българските медицински сестри в Либия и припомни изказване на бившия премиер Иван Костов от онзи период. Той спомена и тогавашния външен министър Надежда Нейнски. От "Възраждане" изразиха надежда, че до края на седмицата Милан Димитров ще се завърне в България.

Лидерът на партията заяви, че решението на съда е повод за радост на фона на "ежедневната политическа реалност" в страната.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя

    6 21 Отговор
    99 пъти я вади тая карта !

    10:16 19.02.2026

  • 2 Василеску

    24 3 Отговор
    Това не е никакво карта, а доказателство за дипедавството ва политиците ни и дипломатите ни.

    10:18 19.02.2026

  • 3 Сила

    10 29 Отговор
    Може ли роден от 15 годишна малолетна неграмотна майка от малцинствата и с баща педофил да бъде нормално развито физически и психически човешко същество ...???!!!??? За Копейкин говоря ....

    Коментиран от #6, #9

    10:18 19.02.2026

  • 4 И какво правят

    9 20 Отговор
    забранени за износ от САЩ защитени срещу радиация чипове в офиса на задържания в София?

    Това , че не е успял да ги изнесе за Русия, оправдание ли е?

    10:20 19.02.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    9 15 Отговор
    Добре, че е бил в затвор в Щатите. Ако беше в руски щеше да "излезе" с краката на пред !

    10:25 19.02.2026

  • 6 Ясно е !

    11 4 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Кат та гледам тебе - Абсурд !

    Коментиран от #10

    10:33 19.02.2026

  • 7 Шопи,

    3 4 Отговор
    Сърбите ви искат, казват, че сте сърби. Хайде марш у Сръбско, да си отдъхнем отвашето безочие.

    Коментиран от #14

    10:33 19.02.2026

  • 8 Хмм

    5 2 Отговор
    затова беше премахнато смъртното наказание, заради съдебните грешки

    10:38 19.02.2026

  • 9 Видно е

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Резултата от това е физически и умствени увреждания.....КОМПЛЕКСИ, този номер да излезеш на трибуната, да се връткаш, заемаш пози и чак тогава да си закопчаваш сакото....Ама ГЕН...
    Въобще, за педофилите трябва да няма давност за вписване в регистъра, какъвто е баща му...

    Коментиран от #23

    10:42 19.02.2026

  • 10 Сила

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Ясно е !":

    Баща ти е в 5 ти клас , нали .....??!

    10:45 19.02.2026

  • 11 Отстрани

    10 8 Отговор
    Партия Възраждане - най българската партия!
    Костадин Костадинов - истински патриот!

    Коментиран от #16, #17, #18, #24

    10:49 19.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 шопите

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Шопи,":

    са по-сърби от сърбите и по-българи от българите. "Дръж се земьо, шоп те гази", да не те улояи и тебе.....

    11:16 19.02.2026

  • 15 ВРЪЩАЙ

    2 1 Отговор
    ПАРИТЕ!!!

    11:17 19.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Сила

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Видно е":

    По цял ден цъка лайкове върху снимките на малки момиченца !!!! Разбиха му профила и го пуснаха в нета ...ВИЖТЕ ГО !!!!

    11:52 19.02.2026

  • 24 Сила

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Отстрани":

    възРАЖДАНЕ НА 15.....🇧🇬🐵

    12:10 19.02.2026

  • 25 Да бе

    1 3 Отговор
    Освобождават го защото вече е излежал в ареста присъденото му от федерален съд в Остин, щата Тексас, наказание. Копейкин лъже както винаги.

    13:14 19.02.2026

