Костадин Костадинов: Съдът в САЩ освобождава българин, прекарал 3 години зад решетките

Българинът Милан Димитров, задържан в края на 2022 г. по искане на американската прокуратура, ще бъде освободен, след като американски съд е постановил решение в негова полза. Това съобщи лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов на брифинг в кулоарите на Партийния дом.
Милан Димитров, заедно с още един българин - Димитър Димитров, и гръцки гражданин, бяха обвинени в незаконен износ на стратегически технологии от САЩ - радиационно устойчиви чипове - за Русия и в създаване на бизнес в България с цел да бъдат заобиколени правоохранителните органи на САЩ.
По думите му Димитров е прекарал 37 месеца в арест - близо три години и половина - след като първоначално е бил задържан в Гърция, а впоследствие екстрадиран в САЩ по обвинения за търговия с Русия.
Според Костадинов в хода на разследването се е доказало, че стоките, за които се твърди, че са били изпратени към Русия, всъщност не са напускали офиса на фирмата му в София.
От "Възраждане" заявиха, че са научили за случая от медиите и са поели инициатива да организират защита. Костадинов твърди, че в продължение на три години и половина не е било получено съдействие от българските институции, включително за осигуряване на адвокатска защита в САЩ.
По думите му партията е ангажирала американски адвокат - Дон Фланери - чийто хонорар е възлизал на 150 000 долара. Сумата е била събирана на вноски, като в набирането на средствата са участвали народни представители от "Възраждане" и семейството на Димитров. Костадинов заяви, че е отправял публични призиви към други депутати за финансова подкрепа, но такава не е била получена.
В изявлението си Костадинов направи паралел със случая на българските медицински сестри в Либия и припомни изказване на бившия премиер Иван Костов от онзи период. Той спомена и тогавашния външен министър Надежда Нейнски. От "Възраждане" изразиха надежда, че до края на седмицата Милан Димитров ще се завърне в България.
Лидерът на партията заяви, че решението на съда е повод за радост на фона на "ежедневната политическа реалност" в страната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоя
10:16 19.02.2026
2 Василеску
10:18 19.02.2026
3 Сила
Коментиран от #6, #9
10:18 19.02.2026
4 И какво правят
Това , че не е успял да ги изнесе за Русия, оправдание ли е?
10:20 19.02.2026
5 АГАТ а Кристи
10:25 19.02.2026
6 Ясно е !
До коментар #3 от "Сила":Кат та гледам тебе - Абсурд !
Коментиран от #10
10:33 19.02.2026
7 Шопи,
Коментиран от #14
10:33 19.02.2026
8 Хмм
10:38 19.02.2026
9 Видно е
До коментар #3 от "Сила":Резултата от това е физически и умствени увреждания.....КОМПЛЕКСИ, този номер да излезеш на трибуната, да се връткаш, заемаш пози и чак тогава да си закопчаваш сакото....Ама ГЕН...
Въобще, за педофилите трябва да няма давност за вписване в регистъра, какъвто е баща му...
Коментиран от #23
10:42 19.02.2026
10 Сила
До коментар #6 от "Ясно е !":Баща ти е в 5 ти клас , нали .....??!
10:45 19.02.2026
11 Отстрани
Костадин Костадинов - истински патриот!
Коментиран от #16, #17, #18, #24
10:49 19.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 шопите
До коментар #7 от "Шопи,":са по-сърби от сърбите и по-българи от българите. "Дръж се земьо, шоп те гази", да не те улояи и тебе.....
11:16 19.02.2026
15 ВРЪЩАЙ
11:17 19.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Сила
До коментар #9 от "Видно е":По цял ден цъка лайкове върху снимките на малки момиченца !!!! Разбиха му профила и го пуснаха в нета ...ВИЖТЕ ГО !!!!
11:52 19.02.2026
24 Сила
До коментар #11 от "Отстрани":възРАЖДАНЕ НА 15.....🇧🇬🐵
12:10 19.02.2026
25 Да бе
13:14 19.02.2026