Костадин Костадинов: Съдът в САЩ освобождава българин, прекарал 3 години зад решетките

Българинът Милан Димитров, задържан в края на 2022 г. по искане на американската прокуратура, ще бъде освободен, след като американски съд е постановил решение в негова полза. Това съобщи лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов на брифинг в кулоарите на Партийния дом.

Милан Димитров, заедно с още един българин - Димитър Димитров, и гръцки гражданин, бяха обвинени в незаконен износ на стратегически технологии от САЩ - радиационно устойчиви чипове - за Русия и в създаване на бизнес в България с цел да бъдат заобиколени правоохранителните органи на САЩ.

По думите му Димитров е прекарал 37 месеца в арест - близо три години и половина - след като първоначално е бил задържан в Гърция, а впоследствие екстрадиран в САЩ по обвинения за търговия с Русия.

Според Костадинов в хода на разследването се е доказало, че стоките, за които се твърди, че са били изпратени към Русия, всъщност не са напускали офиса на фирмата му в София.

От "Възраждане" заявиха, че са научили за случая от медиите и са поели инициатива да организират защита. Костадинов твърди, че в продължение на три години и половина не е било получено съдействие от българските институции, включително за осигуряване на адвокатска защита в САЩ.

По думите му партията е ангажирала американски адвокат - Дон Фланери - чийто хонорар е възлизал на 150 000 долара. Сумата е била събирана на вноски, като в набирането на средствата са участвали народни представители от "Възраждане" и семейството на Димитров. Костадинов заяви, че е отправял публични призиви към други депутати за финансова подкрепа, но такава не е била получена.

В изявлението си Костадинов направи паралел със случая на българските медицински сестри в Либия и припомни изказване на бившия премиер Иван Костов от онзи период. Той спомена и тогавашния външен министър Надежда Нейнски. От "Възраждане" изразиха надежда, че до края на седмицата Милан Димитров ще се завърне в България.

Лидерът на партията заяви, че решението на съда е повод за радост на фона на "ежедневната политическа реалност" в страната.