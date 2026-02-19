Русия съобщи за унищожаване на 113 украински дрона при атака срещу рафинерия

Русия обяви днес, че през нощта е унищожила 113 украински дрона, като част от атаките е била насочена към петролна рафинерия в северозападната част на страната, където резервоар с петрол се е възпламенил, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Съобщението идва ден след приключването на преговорите между Москва и Киев с посредничеството на Вашингтон в Женева, целящи край на близо четиригодишната война в Украйна. Разговорите, провели се във вторник и сряда, бяха определени като „трудни“ и завършиха без съществен пробив.

Руското министерство на отбраната уточни, че през нощта срещу четвъртък руските сили „прехванаха и унищожиха 113 украински дрона“. Една от атаките е била насочена към петролната рафинерия във Великие Луки, Псковска област, като губернаторът Михаил Ведреников съобщи за „възпламеняване на петролен резервоар“.

По първоначални данни няма пострадали граждани или служители на рафинерията, се отбелязва в изявлението на ведомството.