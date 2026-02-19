Новини
Русия съобщи за унищожаване на 113 украински дрона при атака срещу рафинерия
Русия съобщи за унищожаване на 113 украински дрона при атака срещу рафинерия

19 Февруари, 2026 10:25 953 20

Петролен резервоар във Великие Луки се възпламенил, няма пострадали

Русия съобщи за унищожаване на 113 украински дрона при атака срещу рафинерия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия обяви днес, че през нощта е унищожила 113 украински дрона, като част от атаките е била насочена към петролна рафинерия в северозападната част на страната, където резервоар с петрол се е възпламенил, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Съобщението идва ден след приключването на преговорите между Москва и Киев с посредничеството на Вашингтон в Женева, целящи край на близо четиригодишната война в Украйна. Разговорите, провели се във вторник и сряда, бяха определени като „трудни“ и завършиха без съществен пробив.

Руското министерство на отбраната уточни, че през нощта срещу четвъртък руските сили „прехванаха и унищожиха 113 украински дрона“. Една от атаките е била насочена към петролната рафинерия във Великие Луки, Псковска област, като губернаторът Михаил Ведреников съобщи за „възпламеняване на петролен резервоар“.

По първоначални данни няма пострадали граждани или служители на рафинерията, се отбелязва в изявлението на ведомството.


  • 1 Владимир Путин, президент

    12 16 Отговор
    Руските чалми ☝️😄

    10:30 19.02.2026

  • 2 Много учуден

    14 12 Отговор
    Как тези дронове винаги върху рафинериите ги свалят?

    Коментиран от #4

    10:31 19.02.2026

  • 3 Пешко

    11 15 Отговор
    Рафинерията ги е унищожила всичките дронове! Ясно!

    10:32 19.02.2026

  • 4 Мдаа

    10 8 Отговор

    До коментар #2 от "Много учуден":

    "Русия обяви " значи е вярно

    10:33 19.02.2026

  • 5 Най доброто ПВО

    13 12 Отговор
    Една рафинерия сваля 100 дрона
    Похвално

    Коментиран от #13

    10:33 19.02.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    9 13 Отговор
    Руските тюбетейки са абсолютно безсилни ☝️

    10:34 19.02.2026

  • 7 Путинчо

    9 10 Отговор
    Сега се крие на 500 метра под земята
    И нарежда на Въображаемите си армии да превземат Купянск за 64 път

    10:34 19.02.2026

  • 8 Браво

    7 9 Отговор
    По добре да прави рафинерии вместо ПВО

    10:37 19.02.2026

  • 9 Атина Палада

    9 12 Отговор
    Унижението на Матушка продължава с пълна сила!

    10:37 19.02.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    10 12 Отговор
    Русия е свърталище на Исляма ☝️

    10:37 19.02.2026

  • 11 "Огромни загуби за руската петролна и

    9 15 Отговор
    газова индустрия заради украинските дронове. Украинските въздушни атаки, най-вече с далекобойни дронове, са нанесли преки и косвени щети и поражения от около 1 трилион рубли на руския петролен и газов сектор само за няколко месеца. Поради нарастващия брой атаки с дронове и саботажни актове в Русия, застрахователните компании в страната не искат да правят застраховки "на тази тема", защото е нерентабилно, загубите за тях растат експоненциално."

    Коментиран от #12

    10:40 19.02.2026

  • 12 не може да бъде

    13 5 Отговор

    До коментар #11 от ""Огромни загуби за руската петролна и":

    Твърде пропаганден коментар доста далече от истината.Да оставим на страна факта че в Русия има много нефтени и бази. Да разгледаме внимателно какви поражения може да нанесе дрон носещ 45 кг. експлозив -това е максимума за украинските далекобойни .дронове -при условие че успее да се промъкне през руското ПВО -засега успех имат един или два дрона!? Малките нефтени бази са на терен около 100-150 /1000 -15000 дка/ хектара -това е терен с размери 200/300 м на 500 м на а големите от 300 нагоре.Един експлозив 45 кг.може да порази сериозно един резервоар и да нанесе щети на още 2 или 3 -такава му е поразяващата способност -10-15 дка -100 на 100 /150 м.И това е максимума на поражението !разбира се че тия щети имат значение но не са решаващи.Решаващи щети могат да се нанесат с комбинация от дронове и ракети както правят руснаците -комбинирана атака с няколко дрона носещи 45 и 90 кг експлозив и няколко ракети носещи експлозиви с различен характер и тегло 150 и 450 кг!?

    11:04 19.02.2026

  • 13 Мишел

    12 5 Отговор

    До коментар #5 от "Най доброто ПВО":

    Русия има 57 НПЗ и всичките работят. При удар срещу такъв завод престоят му е до едно денонощие. Тези заводи се строят на огромна площ, така, че да могат да ги унищожат само с килимна бомбардировка или с касетъчни боеприпаси .
    Украйна има 13 НПЗ и от три -четири години нито един не работи.

    Коментиран от #17

    11:05 19.02.2026

  • 14 "Русия ударно намалява сондирането,

    5 10 Отговор
    поради липса на средства. Руските производители на петрол намалиха добива на петрол до най-ниското ниво в историята. Сривът се дължи най-.вече на строгите американски санкции, но също и на липса на средства. „Руските компаниите са преминали в режим на спестяване на парични средства и други икономии в дейността."

    11:06 19.02.2026

  • 15 Мишел

    7 7 Отговор
    Блатара и копейката му разбират само от млатене

    11:28 19.02.2026

  • 16 Героичната руска рафинерия

    8 6 Отговор
    Спря украинските дронове с голи гърди

    11:40 19.02.2026

  • 17 Явно нямаш никаква представа

    7 5 Отговор

    До коментар #13 от "Мишел":

    Как работи една рафинерия и какво е това дестилираща кула

    Коментиран от #18

    11:44 19.02.2026

  • 18 Мишел

    5 5 Отговор

    До коментар #17 от "Явно нямаш никаква представа":

    Е от къде да имам, аз пиша под всяка статия на всяка тема, важно е да се хвали матушката изгнила и да де плюват съюзниците ни от Запад.

    11:54 19.02.2026

  • 19 Ха ха ха

    4 1 Отговор
    Затова рафинерия гори

    13:08 19.02.2026

  • 20 Хехе

    1 0 Отговор
    Рафинерията ,като всяка уважаваща се рускиня ,"кокетно" е свалила нахалните дронове. Няколко обаче запалили истински огън в нея и тя не могла да откаже тази тръпка..

    15:25 19.02.2026

