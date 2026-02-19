Русия съобщи за унищожаване на 113 украински дрона при атака срещу рафинерия

Русия обяви днес, че през нощта е унищожила 113 украински дрона, като част от атаките е била насочена към петролна рафинерия в северозападната част на страната, където резервоар с петрол се е възпламенил, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Съобщението идва ден след приключването на преговорите между Москва и Киев с посредничеството на Вашингтон в Женева, целящи край на близо четиригодишната война в Украйна. Разговорите, провели се във вторник и сряда, бяха определени като „трудни“ и завършиха без съществен пробив.
Руското министерство на отбраната уточни, че през нощта срещу четвъртък руските сили „прехванаха и унищожиха 113 украински дрона“. Една от атаките е била насочена към петролната рафинерия във Великие Луки, Псковска област, като губернаторът Михаил Ведреников съобщи за „възпламеняване на петролен резервоар“.
По първоначални данни няма пострадали граждани или служители на рафинерията, се отбелязва в изявлението на ведомството.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Владимир Путин, президент
10:30 19.02.2026
2 Много учуден
Коментиран от #4
10:31 19.02.2026
3 Пешко
10:32 19.02.2026
4 Мдаа
До коментар #2 от "Много учуден":"Русия обяви " значи е вярно
10:33 19.02.2026
5 Най доброто ПВО
Похвално
Коментиран от #13
10:33 19.02.2026
6 Владимир Путин, президент
10:34 19.02.2026
7 Путинчо
И нарежда на Въображаемите си армии да превземат Купянск за 64 път
10:34 19.02.2026
8 Браво
10:37 19.02.2026
9 Атина Палада
10:37 19.02.2026
10 Владимир Путин, президент
10:37 19.02.2026
11 "Огромни загуби за руската петролна и
Коментиран от #12
10:40 19.02.2026
12 не може да бъде
До коментар #11 от ""Огромни загуби за руската петролна и":Твърде пропаганден коментар доста далече от истината.Да оставим на страна факта че в Русия има много нефтени и бази. Да разгледаме внимателно какви поражения може да нанесе дрон носещ 45 кг. експлозив -това е максимума за украинските далекобойни .дронове -при условие че успее да се промъкне през руското ПВО -засега успех имат един или два дрона!? Малките нефтени бази са на терен около 100-150 /1000 -15000 дка/ хектара -това е терен с размери 200/300 м на 500 м на а големите от 300 нагоре.Един експлозив 45 кг.може да порази сериозно един резервоар и да нанесе щети на още 2 или 3 -такава му е поразяващата способност -10-15 дка -100 на 100 /150 м.И това е максимума на поражението !разбира се че тия щети имат значение но не са решаващи.Решаващи щети могат да се нанесат с комбинация от дронове и ракети както правят руснаците -комбинирана атака с няколко дрона носещи 45 и 90 кг експлозив и няколко ракети носещи експлозиви с различен характер и тегло 150 и 450 кг!?
11:04 19.02.2026
13 Мишел
До коментар #5 от "Най доброто ПВО":Русия има 57 НПЗ и всичките работят. При удар срещу такъв завод престоят му е до едно денонощие. Тези заводи се строят на огромна площ, така, че да могат да ги унищожат само с килимна бомбардировка или с касетъчни боеприпаси .
Украйна има 13 НПЗ и от три -четири години нито един не работи.
Коментиран от #17
11:05 19.02.2026
14 "Русия ударно намалява сондирането,
11:06 19.02.2026
15 Мишел
11:28 19.02.2026
16 Героичната руска рафинерия
11:40 19.02.2026
17 Явно нямаш никаква представа
До коментар #13 от "Мишел":Как работи една рафинерия и какво е това дестилираща кула
Коментиран от #18
11:44 19.02.2026
18 Мишел
До коментар #17 от "Явно нямаш никаква представа":Е от къде да имам, аз пиша под всяка статия на всяка тема, важно е да се хвали матушката изгнила и да де плюват съюзниците ни от Запад.
11:54 19.02.2026
19 Ха ха ха
13:08 19.02.2026
20 Хехе
15:25 19.02.2026