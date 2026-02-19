Рибар за изчезналия край Маслен нос кораб: Потънал е за три минути

Продължава операцията по издирването на изчезналия риболовен кораб край Маслен нос с екипаж от трима души – баща, син и още един рибар. Последният сигнал от плавателния съд е засечен вчера около 8:30 часа на около три морски мили от носа, а радарната връзка е изгубена малко след това – между 8,40 и 8,43 часа.
В спасителната акция участват моторен спасителен катер на Морска администрация и катер на Гранична полиция. В издирването се включи и фрегатата „Дръзки“ от състава на Военноморските сили. Заради влошената метеорологична обстановка вчера не са могли да бъдат използвани въздухоплавателни средства от Военновъздушните сили.
Според рибаря Георги Янчев корабът е потънал изключително бързо – в рамките на около три минути. Като една от възможните версии се обсъжда внезапен инцидент или взрив на борда. По думите му плавателният съд не е потънал при дърпане на трал, тъй като корабът се е прибирал на ход и не е извършвал активен риболов в този момент, съобщава бТВ.
В издирването са се включили и рибари от първото турско пристанище Инеада. Сдружение „Черноморски изгрев“ е осъществило контакт с българския консул в Анкара, като от турска страна е обещано съдействие от гранични и спасителни служби. Днес се очаква в акцията да се включат още риболовни кораби, които ще извършат обход в близост до българо-турската морска граница.
Операцията по издирването продължава от 8:30 часа тази сутрин. Ще бъдат обходени всички заливи в участъка от Созопол до турската граница. Надеждите са, че ако има отломки или спасителен плот, те ще бъдат забелязани при претърсването. Температурата на морската вода е под 10 градуса, което значително намалява шансовете за оцеляване без спасителен плот и термокостюми.
По-късно днес ще се проведе и доброволен обход на района край Маслен нос с участието на местни рибари и доброволци.
Георги Янчев подчерта, че метеорологичните условия в момента не са подходящи за риболов, но заради кратките срокове и ограниченията за улов на калкан рибарите често са принудени да излизат в морето и при неблагоприятно време.
1 кой му дреме
09:08 19.02.2026
2 Гларус
09:08 19.02.2026
3 естествено
09:10 19.02.2026
4 Последния Софиянец
09:12 19.02.2026
5 Зеленски
Коментиран от #6
09:13 19.02.2026
6 Ами
До коментар #5 от "Зеленски":Не знаят,а е една от версиите!
09:17 19.02.2026
7 Бог да ги прости
Коментиран от #14
09:17 19.02.2026
8 алчност , то кило калканец е 80 лева
Коментиран от #9, #15, #17
09:18 19.02.2026
9 Морски
До коментар #8 от "алчност , то кило калканец е 80 лева":Въпиющо неостър си да знаеш. Нито калакана е 80 лева нити пък "с две излизания" ще купиш лодка, камо ли нова
Коментиран от #27
09:21 19.02.2026
10 схемата
09:22 19.02.2026
11 калканите са ги изяли
09:24 19.02.2026
12 Курсант
Морето много дава,но и много взима,особено,ако си със ватенка каквито са "морските" по нашето море.
Господ да ги прости!
09:24 19.02.2026
13 Търновец
09:25 19.02.2026
14 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Бог да ги прости":Вятърът този ден беше слаб-20 м в сек.
09:26 19.02.2026
15 Последния Софиянец
До коментар #8 от "алчност , то кило калканец е 80 лева":Гледах прогнозата за този ден .Слаб вятър.
09:26 19.02.2026
16 Сю Къдравата
09:27 19.02.2026
17 Гларус
До коментар #8 от "алчност , то кило калканец е 80 лева":Знаеш ли колко метра високи вълни са при 8 бала.
Да ти помогна:
От 9 до 14 в височина.
Това в Черно море не се случва!
09:29 19.02.2026
18 Стефан
09:31 19.02.2026
19 Друг рибар
09:32 19.02.2026
20 Мдааа
09:35 19.02.2026
21 до миССиркатеа
09:38 19.02.2026
22 десет минути плавал
09:43 19.02.2026
23 Корабът
Коментиран от #26
09:47 19.02.2026
24 дядото
09:49 19.02.2026
25 има бинокли и виждаш на 12
Коментиран от #31, #36
09:57 19.02.2026
26 прекарвали са
До коментар #23 от "Корабът":я дрога я хора я оръжие...
09:58 19.02.2026
27 Повечето коментари
До коментар #9 от "Морски":са на такива селяндури тук подигравателни и просташки, а искаме да имаме достойнство на човешки същества, е няма как да стане това, ние сме диви, неразумни и необразовани създания, затова политиците ни знаят това и ни будалкат вече със самоубийства и спекулират с цените, но казват това не е спекулация, а реални цени на "сезонни" стоки !
10:18 19.02.2026
28 Сила
10:20 19.02.2026
29 хаххахаххаха
10:24 19.02.2026
30 Взрив н борда?
РеКетата са на дизел, той не се взривява.
Край Маслен нос от древността потъвали кораби при силна буря. Такива са климатичните и акваторни особености на района. За това се нарича Маслен нос- гемиите, натоварени с делви със зехтин, са е разбивали и изливали зехтина / маслото / в морето.
Там винаги духат силни ветрове, дори при ясно време. Планинската верига Меден рид, чийто край е Маслен нос и Странджа образуват въздушен коридор, в който се образуват постоянни въздушни течения към оркрито море.
10:33 19.02.2026
31 Балчик
До коментар #25 от "има бинокли и виждаш на 12":Ще видиш с бинокъл на 12 морски мили (20км) при снеговалеж и намалена видимост ,тогава ,когато си видиш ушите без огледало...
10:37 19.02.2026
32 Факт
10:42 19.02.2026
33 БМФ
10:48 19.02.2026
34 никакъв контрол няма
Някой извършвали контрол как тръгват, как са екипирани и обучени или всичко е на хартия ?
Язък за момчето, старите пушки по джапанки не ги мислете.
Коментиран от #35
10:52 19.02.2026
35 Будител
До коментар #34 от "никакъв контрол няма":Познавам човека от 30 и повече години...един от най опитните рибари и капитани в България...100% е попаднал на украинска мина...
10:59 19.02.2026
36 Будител
До коментар #25 от "има бинокли и виждаш на 12":Като седнеш на к...р и ще видиш Стамбул...
Коментиран от #37
12:16 19.02.2026
37 бая си седял
До коментар #36 от "Будител":на някой лама
12:24 19.02.2026
