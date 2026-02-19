Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Рибар за изчезналия край Маслен нос кораб: Потънал е за три минути

Рибар за изчезналия край Маслен нос кораб: Потънал е за три минути

19 Февруари, 2026 09:05 3 145 38

Операцията по издирването на плавателния съд с екипаж от трима души продължава днес

Рибар за изчезналия край Маслен нос кораб: Потънал е за три минути - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Продължава операцията по издирването на изчезналия риболовен кораб край Маслен нос с екипаж от трима души – баща, син и още един рибар. Последният сигнал от плавателния съд е засечен вчера около 8:30 часа на около три морски мили от носа, а радарната връзка е изгубена малко след това – между 8,40 и 8,43 часа.

В спасителната акция участват моторен спасителен катер на Морска администрация и катер на Гранична полиция. В издирването се включи и фрегатата „Дръзки“ от състава на Военноморските сили. Заради влошената метеорологична обстановка вчера не са могли да бъдат използвани въздухоплавателни средства от Военновъздушните сили.

Според рибаря Георги Янчев корабът е потънал изключително бързо – в рамките на около три минути. Като една от възможните версии се обсъжда внезапен инцидент или взрив на борда. По думите му плавателният съд не е потънал при дърпане на трал, тъй като корабът се е прибирал на ход и не е извършвал активен риболов в този момент, съобщава бТВ.

В издирването са се включили и рибари от първото турско пристанище Инеада. Сдружение „Черноморски изгрев“ е осъществило контакт с българския консул в Анкара, като от турска страна е обещано съдействие от гранични и спасителни служби. Днес се очаква в акцията да се включат още риболовни кораби, които ще извършат обход в близост до българо-турската морска граница.

Операцията по издирването продължава от 8:30 часа тази сутрин. Ще бъдат обходени всички заливи в участъка от Созопол до турската граница. Надеждите са, че ако има отломки или спасителен плот, те ще бъдат забелязани при претърсването. Температурата на морската вода е под 10 градуса, което значително намалява шансовете за оцеляване без спасителен плот и термокостюми.

По-късно днес ще се проведе и доброволен обход на района край Маслен нос с участието на местни рибари и доброволци.

Георги Янчев подчерта, че метеорологичните условия в момента не са подходящи за риболов, но заради кратките срокове и ограниченията за улов на калкан рибарите често са принудени да излизат в морето и при неблагоприятно време.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    7 33 Отговор
    нещо като радев април месец 🤔

    09:08 19.02.2026

  • 2 Гларус

    26 10 Отговор
    Укродрон

    09:08 19.02.2026

  • 3 естествено

    11 32 Отговор
    Нацепил се е в дрейфваща руска мина.

    09:10 19.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    32 12 Отговор
    Укро мина

    09:12 19.02.2026

  • 5 Зеленски

    30 3 Отговор
    Откъде знаят за взрив на борда?

    Коментиран от #6

    09:13 19.02.2026

  • 6 Ами

    20 3 Отговор

    До коментар #5 от "Зеленски":

    Не знаят,а е една от версиите!

    09:17 19.02.2026

  • 7 Бог да ги прости

    34 5 Отговор
    Беднотията ги кара да влязат в бурята за калкан.

    Коментиран от #14

    09:17 19.02.2026

  • 8 алчност , то кило калканец е 80 лева

    15 16 Отговор
    две излизания в бурното море и купува нова риболовна лодка . но е забранено . при 8 бала нищо не остава над водата . може да са се издавили . защо да рискуват местните спасители .

    Коментиран от #9, #15, #17

    09:18 19.02.2026

  • 9 Морски

    36 7 Отговор

    До коментар #8 от "алчност , то кило калканец е 80 лева":

    Въпиющо неостър си да знаеш. Нито калакана е 80 лева нити пък "с две излизания" ще купиш лодка, камо ли нова

    Коментиран от #27

    09:21 19.02.2026

  • 10 схемата

    14 3 Отговор
    петрохан2

    09:22 19.02.2026

  • 11 калканите са ги изяли

    15 7 Отговор
    до кокал .

    09:24 19.02.2026

  • 12 Курсант

    14 2 Отговор
    Кораб с екипаж трима?
    Морето много дава,но и много взима,особено,ако си със ватенка каквито са "морските" по нашето море.
    Господ да ги прости!

    09:24 19.02.2026

  • 13 Търновец

    24 4 Отговор
    В началото на ВСВ Немските подводничари потопиха много съюзнически кораби и в Британия разработиха сонар с който Немски подводници се откривана на около 100 метра дълбочина. Сегашните ВМС имат мощни сари базирани на коптери и самолети и кораби и не би трябвало в плитки води да е проблем метален корпус на потънал кораб да се открие. Ако фрегатата Дръзки няма такъв сонар и ако ние нямаме ВМС коптер срещу подводници - би трябвало много да помислим и да потърсим сметка от отговорните хора

    09:25 19.02.2026

  • 14 Последния Софиянец

    8 4 Отговор

    До коментар #7 от "Бог да ги прости":

    Вятърът този ден беше слаб-20 м в сек.

    09:26 19.02.2026

  • 15 Последния Софиянец

    9 6 Отговор

    До коментар #8 от "алчност , то кило калканец е 80 лева":

    Гледах прогнозата за този ден .Слаб вятър.

    09:26 19.02.2026

  • 16 Сю Къдравата

    15 6 Отговор
    Самоубили са се.

    09:27 19.02.2026

  • 17 Гларус

    25 4 Отговор

    До коментар #8 от "алчност , то кило калканец е 80 лева":

    Знаеш ли колко метра високи вълни са при 8 бала.
    Да ти помогна:
    От 9 до 14 в височина.
    Това в Черно море не се случва!

    09:29 19.02.2026

  • 18 Стефан

    14 2 Отговор
    Това пък пиянде, което са изровили миССирките, да не е засичало времето на потъването?

    09:31 19.02.2026

  • 19 Друг рибар

    5 9 Отговор
    А според мен са изчезнали в Берюудкия триъгълник.

    09:32 19.02.2026

  • 20 Мдааа

    10 11 Отговор
    Алчността убива. Ама калкана 60 юро килото.

    09:35 19.02.2026

  • 21 до миССиркатеа

    17 5 Отговор
    Не е било кораб, а лодка. Лодка с трима души.

    09:38 19.02.2026

  • 22 десет минути плавал

    7 2 Отговор
    3 потъвал . значи 13 минути в морето . не е хванал и един калкан . инцидент .

    09:43 19.02.2026

  • 23 Корабът

    10 4 Отговор
    не бил извършвал активен риболов...... А какво е търсил в морето ?

    Коментиран от #26

    09:47 19.02.2026

  • 24 дядото

    11 3 Отговор
    ако не е била украйнска мина,някой може да е предположил,че превозва наркотици

    09:49 19.02.2026

  • 25 има бинокли и виждаш на 12

    6 1 Отговор
    морски мили . кажи речи до хоризонта . сяда някой търсач по нависоко и с бинокъла оглежда морето . така ще види корабът . или там пояси , спасителна лодка . но според мен е късно . изплували са към синеморец .

    Коментиран от #31, #36

    09:57 19.02.2026

  • 26 прекарвали са

    5 6 Отговор

    До коментар #23 от "Корабът":

    я дрога я хора я оръжие...

    09:58 19.02.2026

  • 27 Повечето коментари

    18 2 Отговор

    До коментар #9 от "Морски":

    са на такива селяндури тук подигравателни и просташки, а искаме да имаме достойнство на човешки същества, е няма как да стане това, ние сме диви, неразумни и необразовани създания, затова политиците ни знаят това и ни будалкат вече със самоубийства и спекулират с цените, но казват това не е спекулация, а реални цени на "сезонни" стоки !

    10:18 19.02.2026

  • 28 Сила

    6 2 Отговор
    Бракониерствали са ....с трал !!!

    10:20 19.02.2026

  • 29 хаххахаххаха

    6 2 Отговор
    ехаа рибарчето с хронометъра за риба тръгнал…

    10:24 19.02.2026

  • 30 Взрив н борда?

    11 1 Отговор
    какво може да се взриви на борда на едно РеКе?
    РеКетата са на дизел, той не се взривява.

    Край Маслен нос от древността потъвали кораби при силна буря. Такива са климатичните и акваторни особености на района. За това се нарича Маслен нос- гемиите, натоварени с делви със зехтин, са е разбивали и изливали зехтина / маслото / в морето.
    Там винаги духат силни ветрове, дори при ясно време. Планинската верига Меден рид, чийто край е Маслен нос и Странджа образуват въздушен коридор, в който се образуват постоянни въздушни течения към оркрито море.

    10:33 19.02.2026

  • 31 Балчик

    10 0 Отговор

    До коментар #25 от "има бинокли и виждаш на 12":

    Ще видиш с бинокъл на 12 морски мили (20км) при снеговалеж и намалена видимост ,тогава ,когато си видиш ушите без огледало...

    10:37 19.02.2026

  • 32 Факт

    5 2 Отговор
    Будисти?

    10:42 19.02.2026

  • 33 БМФ

    5 5 Отговор
    Последните думи които са чути по радиостанцията са, за мен беше чест

    10:48 19.02.2026

  • 34 никакъв контрол няма

    5 1 Отговор
    може да са били подготвени за риболов ?, но сигурно не са били подготвени за екстрени ситуации !
    Някой извършвали контрол как тръгват, как са екипирани и обучени или всичко е на хартия ?
    Язък за момчето, старите пушки по джапанки не ги мислете.

    Коментиран от #35

    10:52 19.02.2026

  • 35 Будител

    5 4 Отговор

    До коментар #34 от "никакъв контрол няма":

    Познавам човека от 30 и повече години...един от най опитните рибари и капитани в България...100% е попаднал на украинска мина...

    10:59 19.02.2026

  • 36 Будител

    5 2 Отговор

    До коментар #25 от "има бинокли и виждаш на 12":

    Като седнеш на к...р и ще видиш Стамбул...

    Коментиран от #37

    12:16 19.02.2026

  • 37 бая си седял

    5 1 Отговор

    До коментар #36 от "Будител":

    на някой лама

    12:24 19.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

