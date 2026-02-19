Новини
България »
Издирват турист в района на връх Голям Кадемлия в Стара планина

19 Февруари, 2026 10:21 768 5

Сигналът е подаден снощи от близък на туриста, екипите обаче не са могли да излязат поради лошото време

Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турист се издирва в района на Стара планина, връх Голям Кадемлия, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Сигналът е подаден снощи от близък на туриста, екипите обаче не са могли да излязат поради лошото време.

В момента няколко отряда са на терен, добавиха от ПСС.


България
  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    3 0 Отговор
    Майка си ли търси там в това време?!
    От седмица се знае, че времето вчера и онзи ден ще бъде лошо.....

    10:25 19.02.2026

  • 2 Хаджи Папурко

    3 0 Отговор
    Крайно време е да се набие в главите на пишман туристите, че Балканът зимно време а, и лятно време не е градския парк.
    Как пък един от нашите местните за последните 50 години не се случи да бедства по това време в Балканът.
    Все тикви от равното.

    10:36 19.02.2026

  • 3 дано го намерят

    1 1 Отговор
    то с дронове и 4-5 хеликоптера могат да огледат местността . а с куче да открият следи . туристите често се губят . нали са на непознато място . може да е стигнал до румъния .

    10:41 19.02.2026

  • 4 Лятото

    1 0 Отговор
    Тези дето ходят зимата в планината кога ще разберат, че тя си е все там, никъде няма да отиде. Ще дойде лятото и да вървят колкото си искат. 99 процента от смъртните случаи планината са зимно време.

    10:47 19.02.2026

  • 5 Баир будала с джапанки

    1 0 Отговор
    Да се пренасочат сателити и да се хвърлят провизии.

    10:49 19.02.2026

