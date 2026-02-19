Издирват турист в района на връх Голям Кадемлия в Стара планина

Турист се издирва в района на Стара планина, връх Голям Кадемлия, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Сигналът е подаден снощи от близък на туриста, екипите обаче не са могли да излязат поради лошото време.

В момента няколко отряда са на терен, добавиха от ПСС.