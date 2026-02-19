Издирват турист в района на връх Голям Кадемлия в Стара планина

Турист се издирва в района на Стара планина, връх Голям Кадемлия, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
Сигналът е подаден снощи от близък на туриста, екипите обаче не са могли да излязат поради лошото време.
В момента няколко отряда са на терен, добавиха от ПСС.
1 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
От седмица се знае, че времето вчера и онзи ден ще бъде лошо.....
10:25 19.02.2026
2 Хаджи Папурко
Как пък един от нашите местните за последните 50 години не се случи да бедства по това време в Балканът.
Все тикви от равното.
10:36 19.02.2026
3 дано го намерят
10:41 19.02.2026
4 Лятото
10:47 19.02.2026
5 Баир будала с джапанки
10:49 19.02.2026