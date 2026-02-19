Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Мелони: Съдебното решение Италия да плати обезщетение на Sea Watch ме оставя без думи
  Тема: Кризата с бежанците

19 Февруари, 2026 10:06 2 294 21

  • мигранти-
  • италия-
  • бежанци-
  • джорджа мелони

Мелони засили критиките си към съдебните решения срещу политиките на правителството, особено по отношение на миграцията и престъпленията, извършени от мигранти

Мелони: Съдебното решение Италия да плати обезщетение на Sea Watch ме оставя без думи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министър-председателката на Италия Джорджа Мелони заяви, че съдиите в Палермо, които са осъдили Италия да плати 76 000 евро обезщетение на германската неправителствена организация за спасяване на мигранти „Сий Уоч“ (Sea Watch) за незаконно задържане на един от корабите ѝ през 2019 г., са я „оставили без думи“, предаде италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА.

„Не само че Ракете (Карола Ракете, капитан на плавателен съд на „Сий Уоч“) беше оправдана, защото според някои магистрати е било допустимо да се пробие полицейска блокада в името на масовата незаконна имиграция. Днес съдиите взеха още едно решение, което ме оставя буквално без думи: те осъдиха италианската държава да обезщети неправителствената организация, собственик на кораба, със 76 000 евро”, написа Мелони в социалните медии.

„Корабът беше задържан и конфискуван с право“, посочи тя.

„Другият въпрос, който си задавам, е какво послание се опитват да отправят с тази дълга поредица от абсурдни решения: че на правителството не е позволено да се опитва да се бори с масовата нелегална имиграция и че каквито и закони да се приемат и каквито и производства да се водят, политизиран сегмент от съдебната система е готов да се намеси?“, каза тя във видеоклип в социалните мрежи.

„Ние сме особено упорити и ще продължим, като ще направим всичко възможно да спазим думата, която дадохме на италианците, и да прилагаме правилата и законите на италианската държава“, категорична бе Мелони.

„Ще направим всичко необходимо, за да защитим нашите граници и безопасността на нашите граждани“, подчерта италианската министър-председателка.

Мелони засили критиките си към съдебните решения срещу политиките на правителството, особено по отношение на миграцията и престъпленията, извършени от мигранти, преди референдума за оспорваната съдебна реформа на правителството следващия месец.

Във вторник тя заяви, че политизираните членове на съдебната система продължават да възпрепятстват усилията на правителството за борба с миграцията и мигрантската престъпност, след като съдът реши алжирски нелегален имигрант с 23 присъди, включително побой над жена, да бъде обезщетен от властите, които не успяха да го експулсират.

„Съдии дори постановиха не само че няма да бъде експулсиран, но и че Министерството на вътрешните работи ще трябва да го обезщети със 700 евро за опит да изпълни заповед за експулсиране“, посочи Мелони.

„Италианците гласуваха за дясноцентризма и по тази причина: да се установят отново ясни правила и да се прилагат, и правителството прави това решително, въпреки че политизирана част от съдебната система продължава да възпрепятства всякакви действия, насочени към борба с масовата незаконна имиграция“, отбеляза тя във видеоклипа в социалните мрежи.

„Спазването на италианските закони е от съществено значение и всеки, който откаже да го направи, не е добре дошъл в Италия“, заяви министър-председателят на Италия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще изнасилват жена

    19 0 Отговор
    ти пред теб а ти трябва с перце да ги галиш. Нека някой да пробва да премине в моя парцел който притежавам с нотариален акт и ще го погаля с.......22ка

    10:13 19.02.2026

  • 2 Ахааа

    37 1 Отговор
    ето ви европейски ценности в действие😂😂😂

    10:13 19.02.2026

  • 3 нпо агент

    40 1 Отговор
    В цяла Европа съдебната система е в ръцете на соросоидни нпо-та..Що не проверите всеки съдия къде учил ,къде пътувал, командировки, научни такива..организирани от соросоидни активисти..Всички новоизлюпени университети в БГ имат спонсори с либерална джендър идеология..Реално държава ги спонсорира..а сорос само прави на велик..колко пари той дал за еди коя си програма..Нищо не дал, той само взема..Щом Италия не може да се справи с съдьи купени от благодетели..какво може да направи България..

    Коментиран от #8, #14

    10:14 19.02.2026

  • 4 Един от всички

    24 0 Отговор
    Знаете ли че Дубай Египет и другите правови от арабския свят ако някой пипне с пръст съпругата ви ще му отрежат ръката. А тези които са от неправилните идват в Европа и са по- привилегировани от европейците. С тази политика Сорос от джендърите няма да стигнат никъде защото всички избиратели ще минат в дясно.
    Това важи и за нашата педофилска партия

    10:17 19.02.2026

  • 5 това е много сериозно

    28 0 Отговор
    това е пълен абсурд! съдът глобил държавата защото защитавала границата си и също така дали обещетение на алжирец с 23 присъди?!?!?!? а ние си мислехме че при нас е топ корупцията на високо правителствено ниво… тия унищожават европа целенасочено явно някаква по-голяма сила от европа дъжи европа да се насели със талибани и боклуци от ислямските страни за да се ислямизира и разпадне да стане лвсно конрулируема и да не бъде повече интересна за деугите континенти явно им е голям трън в очите тая европа

    10:18 19.02.2026

  • 6 долу ЕС

    19 0 Отговор
    намалете заплатите им наполовина и им въвдете задължително веднъж месечно всеки съдия да участва в патрул по охрана на границата. Ако и това не ги освести, св уволняват всички съдии участвали в обучения на Сорос и се назначават вносни от БРИКС

    10:19 19.02.2026

  • 7 Франко Неро

    6 2 Отговор
    Мълчалива италианка е доста рядко явление.

    10:19 19.02.2026

  • 8 Да проверят също

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "нпо агент":

    личности от съдебната система какви връзки имат с организираната престъпност в България и трафика и разпространението на наркотици в нощните заведения. Дали някой от тях не са собственици на тези заведения и да ги контролират чрез поставени лица

    10:21 19.02.2026

  • 9 Факт

    7 0 Отговор
    Содом и Гомор е Европа

    10:30 19.02.2026

  • 10 Хаджи Папурко

    11 0 Отговор
    Следващия път, потапяй кораба, по -евтино ще е и по- отрезвяващо за орките.

    10:38 19.02.2026

  • 11 име

    13 0 Отговор
    Това е резултата от инфилтрирането на соpocoидите в съдебната система. Явно не само в България, а и в много други страни

    10:42 19.02.2026

  • 12 Германия

    10 0 Отговор
    Слващия път..изпртете този кораб с всички емгранти, директно към Хамбург.

    10:54 19.02.2026

  • 13 Гергано,

    5 2 Отговор
    прави като вятъра и плащай.
    Щото Кадафи ви го каза какво ще се случи ако го убиете.
    Хак да ви е на всичките и дори на обикновените италианци.
    Като са игнорантни и не им пука тяхното равителство кого бомбардира.

    10:58 19.02.2026

  • 14 Ти да видиш

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "нпо агент":

    На бас, че и там соросоидите, завладяли съда, не спират да реват за " съдебна реформа", досущ като нашите ППСБ-та. ;)

    11:53 19.02.2026

  • 15 Безпристрастен

    8 1 Отговор
    Последните думи на Муамар Кадафи към тогавашната коалиция " тип " желаещи" преди смъртта му...Вие бомбардирате една непробиваема стена,срещу наплива от мигранти,от Африка! Тази стена е Либия! Вие сте идиоти,ще разберете колко съм прав,когато държавите ви, бъдат заляти от чернокожа Африка и терористи от Ал Кайда.! ..Докато Либия се управляваше от него,граничната и морска охрана на държавата,не даваше пиле да прехвъркне не само по суша и вода,вътре в страната,но и към Европа.Директно ги неутрализираха,по късата процедура.

    Коментиран от #20

    11:55 19.02.2026

  • 16 Соваж бейби

    7 0 Отговор
    Точно поради причина мразя Германия,благодарение на тяхната Меркел и германският народ Европа е кофа за боклук .Напълниха ни с рецидивисти и диваци,дадохме им държавни апартаменти строени още от баби и дядовци няколко поколения от данъци за подпомагане на соцялно слаби европейци не мигранти!И ни взимат парите от данъци да им отглеждаме и децата ,а те за благодарност да ни насилват,краде,прави атентати и затворите са пълни с тях и по улиците има доста.Ако някой трябва да напусне ЕС това е Германия те са срам за Европа!Да прибират всички пришълци от Европа в Германия !

    12:06 19.02.2026

  • 17 Върхът на лицемерието е Германия.

    1 0 Отговор
    Правителството им е отпуснало средства на НПО да събират с кораби по Средиземно море емигранти (да не се удавят, не било хуманно) и ги карат в... Италия. Италианското правителство протестира, но му беше отговорено, че имало квоти за прием по целия ЕС. Да ги поканиш (Меркел) и после да ги водиш в съседа ... просто нямам думи.

    14:32 19.02.2026

  • 18 Ето един хайлазин

    1 0 Отговор
    от Йемен който иска да доведе семейството си от 3 жени и 19 деца в Нидерландия която му е отказала това "право" и сега я съди в Европейския съд.

    14:33 19.02.2026

  • 19 Ето един хайлазин

    1 0 Отговор
    от Йемен който иска да доведе семейството си от 3 жени и 19 деца в Нидерландия която му е отказала това "право" и сега я съди в Европейския съд.

    14:33 19.02.2026

  • 20 А какво пречи

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Безпристрастен":

    на ЕС сам да си пази границите и да разчита на благоволението на сатрапа Кадафи?

    14:37 19.02.2026

  • 21 Факт

    0 0 Отговор
    Планът Калерги в пълна сила в действие! Подмяната на бялото европейско население!

    15:47 19.02.2026

