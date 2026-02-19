Мелони: Съдебното решение Италия да плати обезщетение на Sea Watch ме оставя без думи

Министър-председателката на Италия Джорджа Мелони заяви, че съдиите в Палермо, които са осъдили Италия да плати 76 000 евро обезщетение на германската неправителствена организация за спасяване на мигранти „Сий Уоч“ (Sea Watch) за незаконно задържане на един от корабите ѝ през 2019 г., са я „оставили без думи“, предаде италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА.

„Не само че Ракете (Карола Ракете, капитан на плавателен съд на „Сий Уоч“) беше оправдана, защото според някои магистрати е било допустимо да се пробие полицейска блокада в името на масовата незаконна имиграция. Днес съдиите взеха още едно решение, което ме оставя буквално без думи: те осъдиха италианската държава да обезщети неправителствената организация, собственик на кораба, със 76 000 евро”, написа Мелони в социалните медии.

„Корабът беше задържан и конфискуван с право“, посочи тя.

„Другият въпрос, който си задавам, е какво послание се опитват да отправят с тази дълга поредица от абсурдни решения: че на правителството не е позволено да се опитва да се бори с масовата нелегална имиграция и че каквито и закони да се приемат и каквито и производства да се водят, политизиран сегмент от съдебната система е готов да се намеси?“, каза тя във видеоклип в социалните мрежи.

„Ние сме особено упорити и ще продължим, като ще направим всичко възможно да спазим думата, която дадохме на италианците, и да прилагаме правилата и законите на италианската държава“, категорична бе Мелони.

„Ще направим всичко необходимо, за да защитим нашите граници и безопасността на нашите граждани“, подчерта италианската министър-председателка.

Мелони засили критиките си към съдебните решения срещу политиките на правителството, особено по отношение на миграцията и престъпленията, извършени от мигранти, преди референдума за оспорваната съдебна реформа на правителството следващия месец.

Във вторник тя заяви, че политизираните членове на съдебната система продължават да възпрепятстват усилията на правителството за борба с миграцията и мигрантската престъпност, след като съдът реши алжирски нелегален имигрант с 23 присъди, включително побой над жена, да бъде обезщетен от властите, които не успяха да го експулсират.

„Съдии дори постановиха не само че няма да бъде експулсиран, но и че Министерството на вътрешните работи ще трябва да го обезщети със 700 евро за опит да изпълни заповед за експулсиране“, посочи Мелони.

„Италианците гласуваха за дясноцентризма и по тази причина: да се установят отново ясни правила и да се прилагат, и правителството прави това решително, въпреки че политизирана част от съдебната система продължава да възпрепятства всякакви действия, насочени към борба с масовата незаконна имиграция“, отбеляза тя във видеоклипа в социалните мрежи.

„Спазването на италианските закони е от съществено значение и всеки, който откаже да го направи, не е добре дошъл в Италия“, заяви министър-председателят на Италия.