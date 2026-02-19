Новини
Александър Сано готви протест заради високите сметки за ток

19 Февруари, 2026

От няколко дни гледам репортажи по телевизията за двойни сметки за ток, които са изпратени на хора в цялата държава. Току-що установих, че и моето семейство не е подминато

Александър Сано готви протест заради високите сметки за ток - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

И актьорът Александър Сано е сред получилите двойно по-висока януарска сметка за ток.

Той направи емоционално обръщение към своите последователи във Facebook.

„От няколко дни гледам репортажи по телевизията за двойни сметки за ток, които са изпратени на хора в цялата държава. Току-що установих, че и моето семейство не е подминато. Досега сме имали най-много 300 лева, и то през февруари. Тази година за януари имаме 700 лева. Някой май си реве за бунт”, заяви той в социалната мрежа.

И поясни, че с него са се свързали стотици клиенти на трите електроразпределителни дружества.

„Този януари бях 5-6 дни на снимки в Боровец. Жена ми също беше в провинцията. Детето или е било само, или у приятелки. Тази зима е по-мека от предишните две, поне според мен. Ще видя какво може да направим по законен ред и да организираме протести”, поясни Сано в ефира на Нова тв.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 всичко е

    38 3 Отговор
    ЛЪЖА и ИЗМАМА в българското блато!

    09:52 19.02.2026

  • 2 Бай онзи

    43 3 Отговор
    От едната страна стадо овце,а от другата стригачи и касапи!

    09:55 19.02.2026

  • 3 Атина Палада

    21 15 Отговор
    Лаенете срещу Луната не променя факта,че никой не е отишъл в апартамента му и е навъртял киловатите......

    09:55 19.02.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    41 6 Отговор
    Единственото нещо което може да направи е да отиде да си плати сметката. Не го ли направи, ще му спрат тока.

    09:55 19.02.2026

  • 5 лампи

    5 5 Отговор
    и въжета...

    09:56 19.02.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    26 8 Отговор
    Младежа и инфлуенсърката с петте деца са навъртели сметката.

    09:57 19.02.2026

  • 7 Еликтричар

    20 10 Отговор
    Да покаже показанията на електромера от предния месец и показанията от януари. Също снимка и от показанията в момента на електромера. Не да ми говори като бабичка, лятото плащах по 200 лв. а сега 300 евро. И защо електромера където зарежда ел.колата не е ,,надписан" ???

    09:57 19.02.2026

  • 9 печелят хората двойно

    6 3 Отговор
    и цените и те двойно . пазарна икономика . и червения кръст така се замогва . държавата му дава 100 бона за бедствие . и той отваря телефонни линии за дарения . смс 2 евро . така събира набързо 8-9 милиона . и после раздават на ощетените . е не на всички .

    10:01 19.02.2026

  • 10 Енергозависим

    13 4 Отговор
    Италия отпуска над 5 млрд. евро за облекчаване на енергийните сметки.

    10:01 19.02.2026

  • 11 Реален недостиг

    18 5 Отговор
    При голямо потребление и недостиг характеристиките на "тока" рязко се променят. Електромера на база характеристиките мери и киловатчасовете. Те за отделеното количество съща топлина при нормални характеристики на тока вече са отчетени нагоре.
    Да го кажем така - "некачествения" ток води до завишен отчет на електромера за същото количество топлина както при ток с характеристики в нормата. Няма нови, няма стари електромери. Всички "бъркат" отчета с много или малко !
    Това обяснение не е мое, а на хора които са правили експерименти с различни напрежения и сила на тока.
    Така че едно от предложенията е да се види колко са купили и колко са продали ерепетата. Пак няма да е точно, ама ще е ориентир и най вече за качеството на услугата.

    Можете още да скачате срещу втора атомна и да приветствате всички "подобрения" в КолодУЙ !
    Всеки си плаща сам за глупостите които е сътворил !

    Коментиран от #18, #25, #29

    10:04 19.02.2026

  • 12 солпио

    22 3 Отговор
    ГЕРБ разбойниците и другите апаши си направиха фотоволтаици и ветрогенератори и сега продават ток. Вие сега освен че ви ограбиха сте длъжни и докато сте живи да им плащате тока. Така че колкото искате си протестираите, но да си платите, че любовниците на Винету от ГЕРБ банкя трябва да си купят нови дворци. Глупаци сега си плащаите на айдуците дето ви чздят. Слава на Господ Иисус Христос, след като си платите сметките, може да протестирате колкото си искате. ГЕРБ ограби парите, вие протестираите колкото си искате.

    10:05 19.02.2026

  • 13 Милен

    23 2 Отговор
    Айде сега високи били сметките. Хората ни подготвят малко по малко за свободния пазар, че да не получим инфаркт като ни либерализират.

    10:06 19.02.2026

  • 14 Яяяяяяя

    18 2 Отговор
    Протест не означава, че някой ще корегира сметките или да обезщети потърпевшите

    10:09 19.02.2026

  • 15 Гербарин

    16 4 Отговор
    Пак ли гласува за бойко? За бойко ли ще гласуваш пак?

    10:09 19.02.2026

  • 16 Възвръщаемост

    14 3 Отговор
    Що, бе, американските господари добре ти платиха за тъпи роли, сега си взимат парите обратно.

    10:10 19.02.2026

  • 17 ъдфбйфф

    21 2 Отговор
    Тока беше увеличен още лятото , това се очакваше и на фона на еврото. Хора писаха за това ама повечето не им дремеше по гръцки и турски плажове.

    10:10 19.02.2026

  • 18 Да питат

    8 2 Отговор

    До коментар #11 от "Реален недостиг":

    Специалисти дали понижения волтаж върти повече киловати, а не да ми цитират някакви хора на пазара какво са казали

    10:19 19.02.2026

  • 19 Пенсионерка

    18 6 Отговор
    Говорех ли аз, че € няма да ни донесе добро, най-малко в цените? И, че което е било 5 лв ще стане 5 €?! Когато правихме шествията, такива, като него( паралии) ни гледаха презрително от масичките с кафенца, по тротоарите! Е, само не допусках че ще бъде толкова шоков ударът, няма и за месец… Едни българи нямаха търпение, озъбени и треперещи от алчност да ограбят други българи….

    10:26 19.02.2026

  • 20 Промяна

    10 6 Отговор
    ПЛАТИ СИ СМЕТКИТЕ БЕЗСРАМНИК

    10:26 19.02.2026

  • 21 Лот

    9 5 Отговор
    достойните Мъже не Пискат....

    10:27 19.02.2026

  • 22 Стефанов

    9 4 Отговор
    Тоя неграматник и подобните нему, толкова ли не могат да си сверят цифрите на електромера от предния месец и този.

    Коментиран от #28, #45

    10:28 19.02.2026

  • 23 Браво 📣

    16 3 Отговор
    Братя време е за революция. Народен съд за членовете на КЕВР и депутатите.

    10:29 19.02.2026

  • 24 Лена

    9 8 Отговор
    Платиси сметката като всички

    10:29 19.02.2026

  • 25 Стефан

    10 2 Отговор

    До коментар #11 от "Реален недостиг":

    Сори, ама си много далече от физиката и конкретно електротехниката. Явно си я учил пред блока или в университета Една жена ми каза.

    10:31 19.02.2026

  • 26 Ауууу

    12 3 Отговор
    Ауууу българино защо сметката ти е висока .Ерп тата са им дали права повече от нек .Изравнителна сметка се прави когато ерп тата сменят електромерите от предходната година за да прикрият бунащината която се върши в тая държава .Циганин ток не плаща политиците ги защитват маанго да гласува за него този ток ще се начисли процентно на всички и тези които имат голямо потребление ще им се отрази в сюетките.Австриеца в югозападнното ерп тока му е под 220 и като падне напрежението ти скача и сметката.Българино докъто не се проведе лустрация червената мафия да се изкорени от власта ще плащаш сметки ще получаваш малки заплати защото в тия партии июа търтеи които само консомират

    Коментиран от #30, #31

    10:38 19.02.2026

  • 27 на свободняи пазар отиват и болниците и

    7 2 Отговор
    и НЗОК, скоро и за операция на херния ще дължите 200000000 лева, трайте да не притесните тия оот фискания съвет, които ви подготвят за ударите всяка сутрин по телевизиите

    10:40 19.02.2026

  • 29 Пламен Тасев

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "Реален недостиг":

    При падане на напрежението (например от 220 В на 170 В), пада и стойноста на тока, който е функция на напрежнието, при постоянно съпротивление (например нагревател). Така разказаната от Вас приказка, няма нищо общо с Електротехниката.

    10:44 19.02.2026

  • 30 Стига приказки от вечеринки

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "Ауууу":

    Айде още един, който е учил Електротехника на пейката пред блока. Би ли обяснил, как при падане на напрежението ще ти скочи тока. Защото формулата за мощността е Р=U.I

    Коментиран от #38

    10:47 19.02.2026

  • 31 Данчо

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "Ауууу":

    Какъв точно е австриецът в Югозападното ЕРП, защото точно то си е изцяло БЪЛГАРСКО. Поинтересувай се. До преди 5 години беше на ЧЕЗ, но те си заминаха. И са чехи, а не автстрийци.

    10:48 19.02.2026

  • 32 Ццц

    4 3 Отговор
    Да припомним на протестиращите великото прозрение на Ал Капоне: "С пистолет и добра дума се постига повече, отколкото само с добра дума". Аз платих 3 сметки за един отчислителен период и 40 % повече от миналата година, когато целият месец беше под нулата. Къде са компетентните органи да следят за "необосновано поскъпване"? Ами глобиха познат с автомивка на самообслужване, защото времето, което си купуваше за 1 лев е същото и с 1 евро. Но органите не са компетентни да ровят в чуждестранни интереси. Само на местно ниво и то ако не е познат.

    10:51 19.02.2026

  • 33 как ли я зарежда?

    4 2 Отговор
    Hyundai IONIQ 5 / IONIQ 6: Сано е дългогодишен посланик на марката Hyundai. В края на 2025 г. той сподели, че вече е изминал над 300 000 километра с електрически автомобили. Засичан е да шофира новите модели от серията IONIQ, като стойността на неговия нов електрически автомобил се оценява на около 100 000 лв.

    10:51 19.02.2026

  • 34 Даката

    7 6 Отговор
    Освен всеки да си инсталира втори контролен електомер преди главния бушон на домакинството, така може всеки да си следи, за манипулации, при електронните електромери е възможна манипулация така, че защо да не си вържем гащите?
    Всички знаем какво се случва след манипулации на електромери, тогава на власт идват русофилските 60клуци, като Румен Радев... и държавата тръгва надолу, просто защото са 60клуци, подвластни на Русия и Путин.

    Коментиран от #46

    10:52 19.02.2026

  • 35 ЛОШО е

    11 4 Отговор
    Най ми хареса илюзията: Тази зима е по мека от миналите? Смях в залата. Тази зима е с 5 градуса по студена от миналата. ФАКТ. Друг ФАКТ...тази зима токът е по скъп за киловат с 30%.

    10:54 19.02.2026

  • 36 Няма да се плашите нали играхте

    10 4 Отговор
    с погачи на плаца че идва €.Косъма си го е написал преди е плащал 300лв. сега е платил 358€ димяк с 58 кинта повече което е нищо.Все пак 300лв. е = на 300€😂😂😂или пък 300€ = 300лв. Така се смята най- точно няма да се притеснявате всичко е ок.А, бе нали разни папагали ви се изреждаха по теЛевизоро не няма да има завишаване на цени и всичко ще се смята по 1.955лв. Значи косъма трябва да плати точно 153€ а не 358€.Има хора които плащата по 80лв. Ток сигурно са си мислели, че ще платят 40€😂🤣🤣🤣😂😂.С писане няма да оправим нещата трябва абсолютно всички да се вдигнем на война и да си получим обещетение а не всичко да бъде изметено пак под килима.Имаме голям проблем!

    10:59 19.02.2026

  • 38 облажена сви ньо

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Стига приказки от вечеринки":

    крадат ли крадат причини и оправдания колкото искаш от българските "специалисти" и неможачи!!!

    11:08 19.02.2026

  • 39 Русофилски надценки ала Копейкин

    6 3 Отговор
    Сега сме в Обединена Европа окончателно и всички започват да виждат разликите в цените на едни и същи продукти цените са двойни в България, компаниите отговорни за тези убийствени надценки обясняват, че било заради транспортните разходи и бля, бля, бля... Нутела се била произвеждала в Западна Европа и транспортните разходи се отразявали на крайната цена... това добре, но какво ще кажете, за български продукт като "Българско краве сирене" със транспортните разходи е по-евтино в Западна Европа, отколкото в България, където е произведено, това е супер ненормално, но го виждаме сега, когато всичко е евро и е вече очевадно.
    Никъде в Западна Европа не слагат 90% надценка върху продукта, който продават, както е в България, ще влезем в час, но държавата трябва да си влезе в ролята на регулатор и цените на хранителните продукти и електроенергия ще станат нормални както са навсякъде в Западна Европа.

    11:15 19.02.2026

  • 40 Артилерист

    5 4 Отговор
    Хаоса и мизерията в България ще ги разберат и атлантиците, но по трудния начин. Стрижат ни и ни доят като за последно...

    11:18 19.02.2026

  • 41 Рев люто.

    2 2 Отговор
    Този защитник ел.атомобилите,че ще плащат парко места не казва къде си зарежда електрокара и колко му отчита електромера! Сега му е скъп тока,като паркирането в града! Аман от такива ревлив и!

    11:36 19.02.2026

  • 42 Голям майтап

    3 2 Отговор
    Той човекът забравил за електомобила си, а сигурно едни 300 лева е изразходвал за зареждането му. Да не се окаже, че всички недоволни от сегашните си сметки за ток са с елекромобили... я помислете пак, дали нямате електомобил и ако да, ами там е отишла разликата.

    11:49 19.02.2026

  • 43 Цървул

    5 1 Отговор
    Така е в клуба на богатите . Ще трябва да плащаш . За нас , за тях , за украинците и за всички останали на опашката . Трябва да си намериш по-добре платена работа .

    12:07 19.02.2026

  • 44 нанайчец

    1 2 Отговор
    Изглежда ми почитател на маркови дестилати.

    12:27 19.02.2026

  • 45 Я у лево

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Стефанов":

    Хайде,да ни подскажеш,на нас- неуките,как точно се засича електронно устройство,с променящи се показатели през няколко секунди,и устройството е с дистанционно отчитане - нито знаеш,нито имаш информация,кога ТАМ ,истинския тсрикат,го е засякъл.Преди поне изпращаха разбивка на хартиен носител,всеки месец,и наистина имаш база за засичане.Но го премахнаха,да не се харчат,под претекст: да спасим дърво,да преминем към електронна сметка: Абе що за зомбирани ,доверчиви офф се ви превърнаха за няма десет години.

    13:05 19.02.2026

  • 46 За ком 34

    0 2 Отговор

    До коментар #34 от "Даката":

    Може да " вържеш" контролен електромер,само на дедо си в колибарска махала.,където тока е по кабели на дървен стълб,а електромера е от онези- от 90-те години,с въртяш диск и двойна тарифа.Ти изобщо в час ли си,какво предлагаш? Пробвай в един стандартен панелен блок да го приложиш! Ще ти турят белезници от районното,и ще те изпраскат в съда,за незаконно манипулиране,поне две години условна и 10-15 хиляди глоба.

    13:50 19.02.2026

