Александър Сано готви протест заради високите сметки за ток

И актьорът Александър Сано е сред получилите двойно по-висока януарска сметка за ток.
Той направи емоционално обръщение към своите последователи във Facebook.
„От няколко дни гледам репортажи по телевизията за двойни сметки за ток, които са изпратени на хора в цялата държава. Току-що установих, че и моето семейство не е подминато. Досега сме имали най-много 300 лева, и то през февруари. Тази година за януари имаме 700 лева. Някой май си реве за бунт”, заяви той в социалната мрежа.
И поясни, че с него са се свързали стотици клиенти на трите електроразпределителни дружества.
„Този януари бях 5-6 дни на снимки в Боровец. Жена ми също беше в провинцията. Детето или е било само, или у приятелки. Тази зима е по-мека от предишните две, поне според мен. Ще видя какво може да направим по законен ред и да организираме протести”, поясни Сано в ефира на Нова тв.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 всичко е
09:52 19.02.2026
2 Бай онзи
09:55 19.02.2026
3 Атина Палада
09:55 19.02.2026
4 Данко Харсъзина
09:55 19.02.2026
5 лампи
09:56 19.02.2026
6 Данко Харсъзина
09:57 19.02.2026
7 Еликтричар
09:57 19.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 печелят хората двойно
10:01 19.02.2026
10 Енергозависим
10:01 19.02.2026
11 Реален недостиг
Да го кажем така - "некачествения" ток води до завишен отчет на електромера за същото количество топлина както при ток с характеристики в нормата. Няма нови, няма стари електромери. Всички "бъркат" отчета с много или малко !
Това обяснение не е мое, а на хора които са правили експерименти с различни напрежения и сила на тока.
Така че едно от предложенията е да се види колко са купили и колко са продали ерепетата. Пак няма да е точно, ама ще е ориентир и най вече за качеството на услугата.
Можете още да скачате срещу втора атомна и да приветствате всички "подобрения" в КолодУЙ !
Всеки си плаща сам за глупостите които е сътворил !
Коментиран от #18, #25, #29
10:04 19.02.2026
12 солпио
10:05 19.02.2026
13 Милен
10:06 19.02.2026
14 Яяяяяяя
10:09 19.02.2026
15 Гербарин
10:09 19.02.2026
16 Възвръщаемост
10:10 19.02.2026
17 ъдфбйфф
10:10 19.02.2026
18 Да питат
До коментар #11 от "Реален недостиг":Специалисти дали понижения волтаж върти повече киловати, а не да ми цитират някакви хора на пазара какво са казали
10:19 19.02.2026
19 Пенсионерка
10:26 19.02.2026
20 Промяна
10:26 19.02.2026
21 Лот
10:27 19.02.2026
22 Стефанов
Коментиран от #28, #45
10:28 19.02.2026
23 Браво 📣
10:29 19.02.2026
24 Лена
10:29 19.02.2026
25 Стефан
До коментар #11 от "Реален недостиг":Сори, ама си много далече от физиката и конкретно електротехниката. Явно си я учил пред блока или в университета Една жена ми каза.
10:31 19.02.2026
26 Ауууу
Коментиран от #30, #31
10:38 19.02.2026
27 на свободняи пазар отиват и болниците и
10:40 19.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Пламен Тасев
До коментар #11 от "Реален недостиг":При падане на напрежението (например от 220 В на 170 В), пада и стойноста на тока, който е функция на напрежнието, при постоянно съпротивление (например нагревател). Така разказаната от Вас приказка, няма нищо общо с Електротехниката.
10:44 19.02.2026
30 Стига приказки от вечеринки
До коментар #26 от "Ауууу":Айде още един, който е учил Електротехника на пейката пред блока. Би ли обяснил, как при падане на напрежението ще ти скочи тока. Защото формулата за мощността е Р=U.I
Коментиран от #38
10:47 19.02.2026
31 Данчо
До коментар #26 от "Ауууу":Какъв точно е австриецът в Югозападното ЕРП, защото точно то си е изцяло БЪЛГАРСКО. Поинтересувай се. До преди 5 години беше на ЧЕЗ, но те си заминаха. И са чехи, а не автстрийци.
10:48 19.02.2026
32 Ццц
10:51 19.02.2026
33 как ли я зарежда?
10:51 19.02.2026
34 Даката
Всички знаем какво се случва след манипулации на електромери, тогава на власт идват русофилските 60клуци, като Румен Радев... и държавата тръгва надолу, просто защото са 60клуци, подвластни на Русия и Путин.
Коментиран от #46
10:52 19.02.2026
35 ЛОШО е
10:54 19.02.2026
36 Няма да се плашите нали играхте
10:59 19.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 облажена сви ньо
До коментар #30 от "Стига приказки от вечеринки":крадат ли крадат причини и оправдания колкото искаш от българските "специалисти" и неможачи!!!
11:08 19.02.2026
39 Русофилски надценки ала Копейкин
Никъде в Западна Европа не слагат 90% надценка върху продукта, който продават, както е в България, ще влезем в час, но държавата трябва да си влезе в ролята на регулатор и цените на хранителните продукти и електроенергия ще станат нормални както са навсякъде в Западна Европа.
11:15 19.02.2026
40 Артилерист
11:18 19.02.2026
41 Рев люто.
11:36 19.02.2026
42 Голям майтап
11:49 19.02.2026
43 Цървул
12:07 19.02.2026
44 нанайчец
12:27 19.02.2026
45 Я у лево
До коментар #22 от "Стефанов":Хайде,да ни подскажеш,на нас- неуките,как точно се засича електронно устройство,с променящи се показатели през няколко секунди,и устройството е с дистанционно отчитане - нито знаеш,нито имаш информация,кога ТАМ ,истинския тсрикат,го е засякъл.Преди поне изпращаха разбивка на хартиен носител,всеки месец,и наистина имаш база за засичане.Но го премахнаха,да не се харчат,под претекст: да спасим дърво,да преминем към електронна сметка: Абе що за зомбирани ,доверчиви офф се ви превърнаха за няма десет години.
13:05 19.02.2026
46 За ком 34
До коментар #34 от "Даката":Може да " вържеш" контролен електромер,само на дедо си в колибарска махала.,където тока е по кабели на дървен стълб,а електромера е от онези- от 90-те години,с въртяш диск и двойна тарифа.Ти изобщо в час ли си,какво предлагаш? Пробвай в един стандартен панелен блок да го приложиш! Ще ти турят белезници от районното,и ще те изпраскат в съда,за незаконно манипулиране,поне две години условна и 10-15 хиляди глоба.
13:50 19.02.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.