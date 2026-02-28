Новини
Владимир Чуков: Военната операция на Израел и САЩ слага край на дипломацията около ядрената програма на аятоласите

Владимир Чуков: Военната операция на Израел и САЩ слага край на дипломацията около ядрената програма на аятоласите

28 Февруари, 2026 12:54 571 16

Пълномащабната война в региона неизбежно ще доведе до шоково поскъпване на петрола и прекъсване на ключови търговски маршрути

Владимир Чуков: Военната операция на Израел и САЩ слага край на дипломацията около ядрената програма на аятоласите - 1
Снимка: Нова телевизия
Серия от масирани въздушни удари разтърси иранската столица Техеран и други ключови градове тази сутрин. Атаката, проведена съвместно от Съединените американски щати и Израел, бележи драстична ескалация на напрежението в Близкия изток. Според арабиста професор Владимир Чуков, цитиран от bTV, конфликтът вече е навлязъл в своята открита и най-опасна фаза.

Военните удари идват непосредствено след буксуващите преговори за иранската ядрена програма в Женева и Маскат. "Нещата стигнаха до логически край на продължилите с месеци преговори. Очевидно разговорите не доведоха до удовлетворителен резултат", заяви Владимир Чуков.

Въпреки това, рамкирането на атаката като "превантивна" буди сериозни въпроси сред независимите наблюдатели. Военното решение изглежда като предварително планиран сценарий, който обслужва политическите интереси на администрациите във Вашингтон и Тел Авив, измествайки фокуса към външен враг. Според професора, индикациите за предстоящия сблъсък са били налице още преди дни, когато бяха атакувани ключови обекти на иранската сигурност. Той припомня, че медиите отдавна обсъждат сценария, при който Израел нанася първия удар, а САЩ се включват впоследствие.

Докато анализаторите се фокусират върху тактическите детайли на операциите, истинската цена на този конфликт ще бъде платена от глобалната икономика. "Все още сме в началото на военните операции. Не е ясно дали става дума за ограничен удар или за по-мащабна операция", посочва Владимир Чуков.

Пълномащабната война в региона неизбежно ще доведе до шоково поскъпване на петрола и прекъсване на ключови търговски маршрути. Липсата на дипломатически изход означава, че тежестта от тази геополитическа криза ще удари пряко европейските потребители чрез нова вълна от инфлация. Към момента липсват точни данни за броя на жертвите и мащаба на разрушенията, но засиленото присъствие на американски сили в региона подсказва, че кризата тепърва ще се задълбочава.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    В 13 часа протест пред Министерския съвет.

    Коментиран от #8, #12

    12:56 28.02.2026

  • 2 гениално

    2 0 Отговор
    от козяк ли получаваш инструкции ?

    12:56 28.02.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    АКО ИРАНЦИТЕ УНИЩОЖАТ АЗЕРБАЙДЖАНСКИТЕ НЕФТЕНИ И ГАЗОВИ ПОЛЕТА
    ЩЕ СТАНЕ МНОГО КОФТИ И ЗА БЪЛГАРИЯ :)

    12:56 28.02.2026

  • 4 Пич

    4 0 Отговор
    Браво бе, Колумб !!! Никой не можеше да се сети!!!

    12:56 28.02.2026

  • 5 Художник и детектив

    3 0 Отговор
    Какво прозрение...веднага да му се присъди титлата "Академик "

    12:58 28.02.2026

  • 6 Сталин

    3 0 Отговор
    "Човечеството ще потъне във вечна тъмнина и ще изпадне в тъпо и примитивно състояние ,ако евреите спечелят тази война."

    Д-р.Йозеф Гьобелс

    13:00 28.02.2026

  • 7 кой му дреме

    3 2 Отговор
    радев дойде на власт и веднага ни вкара във война
    ОСТАВКА И ЗАТВОР БЕ СОПОЛ

    13:00 28.02.2026

  • 8 Айде бегай,

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    че изтърва!

    13:00 28.02.2026

  • 9 Дзак

    2 0 Отговор
    Европа ще изпадне в колапс. Неслучайно още няма никакви реакции от Комисарите!

    13:00 28.02.2026

  • 10 Сталин

    4 0 Отговор
    "Ако някой е атакуван от евреите,това е сигурен знак за добродетелта на този човек.Този който не е преследван от евреите и който е награждаван от тях е безполезен и опасен."

    -Йозеф Паул Гьобелс

    13:00 28.02.2026

  • 11 Сталин

    4 0 Отговор
    " Вие трябва да разберете ,че водещите Болшевики които превзеха Русия,не бяха Руснаци.Те мразеха Руснаците.Те мразеха християните.Водени от етническа омраза те измъчваха и избиваха милиони Руснаци без частица от човешко разкаяние.Евреийския Болшевизъм извърши най голямото човешко клане на всички времена.Факта че по голяма част от света е в неведение и невежество за това огромно престъпление е доказателство че световните медии са в ръцете на извършителите."

    АЛЕКСАНДЪР СОЛЖЕНИЦИН

    13:01 28.02.2026

  • 12 Сталин

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да носим ли въжета и брадви

    13:03 28.02.2026

  • 13 Сталин

    2 1 Отговор
    Иран само трябва да блокира Ормузкия пролив и петрола отива в стратосферата и западните пирати фалират на другия ден и ще се влачат по корем пред Цар Путин да им продаде нефт за злато само и само да не пукнат от глад

    13:05 28.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 АГАТ а Кристи

    1 0 Отговор
    Двама си мерят еди какво си, а нашите русофили събуват гащи

    13:12 28.02.2026

  • 16 Крокодилски сълзи!

    1 0 Отговор
    Чуков лее крокодилски сълзи за Европа и за България, без да му е ясно ,че в тази война любимият му ирански режим ще бъде размазан. Чалмите си отиват завинаги...

    13:16 28.02.2026

