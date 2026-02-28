Владимир Чуков: Военната операция на Израел и САЩ слага край на дипломацията около ядрената програма на аятоласите

Серия от масирани въздушни удари разтърси иранската столица Техеран и други ключови градове тази сутрин. Атаката, проведена съвместно от Съединените американски щати и Израел, бележи драстична ескалация на напрежението в Близкия изток. Според арабиста професор Владимир Чуков, цитиран от bTV, конфликтът вече е навлязъл в своята открита и най-опасна фаза.

Военните удари идват непосредствено след буксуващите преговори за иранската ядрена програма в Женева и Маскат. "Нещата стигнаха до логически край на продължилите с месеци преговори. Очевидно разговорите не доведоха до удовлетворителен резултат", заяви Владимир Чуков.

Въпреки това, рамкирането на атаката като "превантивна" буди сериозни въпроси сред независимите наблюдатели. Военното решение изглежда като предварително планиран сценарий, който обслужва политическите интереси на администрациите във Вашингтон и Тел Авив, измествайки фокуса към външен враг. Според професора, индикациите за предстоящия сблъсък са били налице още преди дни, когато бяха атакувани ключови обекти на иранската сигурност. Той припомня, че медиите отдавна обсъждат сценария, при който Израел нанася първия удар, а САЩ се включват впоследствие.

Докато анализаторите се фокусират върху тактическите детайли на операциите, истинската цена на този конфликт ще бъде платена от глобалната икономика. "Все още сме в началото на военните операции. Не е ясно дали става дума за ограничен удар или за по-мащабна операция", посочва Владимир Чуков.

Пълномащабната война в региона неизбежно ще доведе до шоково поскъпване на петрола и прекъсване на ключови търговски маршрути. Липсата на дипломатически изход означава, че тежестта от тази геополитическа криза ще удари пряко европейските потребители чрез нова вълна от инфлация. Към момента липсват точни данни за броя на жертвите и мащаба на разрушенията, но засиленото присъствие на американски сили в региона подсказва, че кризата тепърва ще се задълбочава.