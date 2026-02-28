Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Корнелия Нинова: Президентът Йотова трябва спешно да свика КСНС във връзка със събитията в Близкия изток

28 Февруари, 2026 13:47 963 50

  • корнелия нинова-
  • иран-
  • кснс-
  • израел

Обществото трябва да знае има ли опасност за България

Корнелия Нинова: Президентът Йотова трябва спешно да свика КСНС във връзка със събитията в Близкия изток - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Йотова трябва спешно да свика КСНС във връзка със събитията в Близкия изток от тази нощ. Такъв е законът! За това призова лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Обществото трябва да знае има ли опасност за България и какви мерки се предприемат от страна на
властите в страната за гарантиране на сигурността и ненамесата ни в този конфликт.

Има ли непосредствени рискове за нас и какви са? България не бива да бъде въвличана във война, посочва Корнелия Нинова.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трябва,

    18 3 Отговор
    но няма да го направи.

    13:48 28.02.2026

  • 2 Феникс

    22 2 Отговор
    Що бе, това нали бяха само учения?

    13:49 28.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 абе нинче

    15 4 Отговор
    а заамериканските самолетчета на летище софия не трябва ли да се пита нещо или там е забранена зона там се работи по нареждания…

    13:50 28.02.2026

  • 6 нали

    15 2 Отговор
    Всички политици много се загрижихте за държавата , но като крадете за световно не се чуствате виновбни за нищо !!

    13:51 28.02.2026

  • 7 Ако

    20 1 Отговор
    не е някъде на кушия !

    13:51 28.02.2026

  • 8 ....

    9 6 Отговор
    Не могат да ни тикат в чужди войни, ма корни ли трябва да казва на Йотова кви са и задълженията, хахаха.

    Коментиран от #9

    13:51 28.02.2026

  • 9 Ами

    11 7 Отговор

    До коментар #8 от "....":

    май само Корни има топки да каже истината. Останалите мишки от мъжки и женски пол са скопени и чакат инстукции от посолството на циoн.

    13:53 28.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Софийски

    4 7 Отговор
    За какво, те докато свикат съвета всичко ще е приключило ;) края на вова също се задава…

    13:55 28.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 трънче

    9 0 Отговор
    Такъв е законът!
    Но ни президент в оставка ни вице се интересуват от текстое на закона.
    Изпокрили са се и по този начин са с народа изследвайки тревогите му.

    13:57 28.02.2026

  • 15 Промяна

    14 2 Отговор
    БЪЛГАРИЯ НЯМА РЕДОВНО ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТ

    13:57 28.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Град Симитли

    9 2 Отговор
    "....Обществото трябва да знае има ли опасност за България и какви мерки се предприемат от страна на
    властите ..."
    .....Знае! Никакви !

    14:10 28.02.2026

  • 24 Констатация

    9 1 Отговор
    И като свика КСНС кво шъ съ промени или кво шъ предприемат яло :::::: вите ни държавни институции??? Нищо!!!!

    14:12 28.02.2026

  • 25 Дзак

    5 2 Отговор
    Разиграва "паднала от небето".

    14:13 28.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Тази

    6 4 Отговор
    сигурно от някоя кобила се обажда. Вече е свикан съвет за сигурността при премиера. Нинова си прави предизборен пиар.

    Коментиран от #35

    14:15 28.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 България е държава агресор

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "България е държава агресор":

    България не е държава агресор..., ние Нямаме Ресурс да Защитим собствената си държава, страна и народ, камо ли да нападнем друга държава, ние можем да бъдем само Марионетка на Държавата агресор или плацдарм за агресия на Държавата агресор!

    14:21 28.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Нека да пиша

    5 2 Отговор
    Тая кокошка ,само дава акъл . Не разбра ли ,че парламента ще го сънува .

    14:24 28.02.2026

  • 32 Ваня

    3 1 Отговор
    Има опасност,разбира се .В отговор на агресията на САЩ и Израел , Иран извърши нападение на военни обекти на САЩ ,в други страни . У нас ....военни самолети на гражданско летище /сега разбирате ли защо Русия нанася удари на граждански обекти в Украйна /...военна база във вътрешността на страната .

    14:25 28.02.2026

  • 33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 1 Отговор
    ШЕПА ПЕДОФИЛИ ПОДПАЛИХА,ТРЕТАТА СВЕТОВНА
    ....

    14:27 28.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хммм

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Тази":

    ...и като е свикан, какво ? Те са опасността за нас ,с техните продажни решения .Не случайно ,г-жата от външно се срещна с посланика на държавата агресор , Израел !

    14:29 28.02.2026

  • 36 Точно така е!

    5 1 Отговор
    Властите в страната да кажат как точно ще гарантират сигурността и НЕНАМЕСАТА НИ по никакъв начин в този конфликт. И това надали е достатъчно. Декларация е нужна осъждаща военнопрестъпниците и терористи САЩ и нацистки Израел

    14:33 28.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Нинова, за съществото Йотова ли

    5 0 Отговор
    говориш ? Ту-тууууу...Йотова...хахахаха

    14:34 28.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Пенчо

    4 1 Отговор
    Тая като каква иска "да се свика" "да участва".

    14:37 28.02.2026

  • 41 Иван

    3 1 Отговор
    Защо постоянно се търси под вола теле кой го интересува близкия изток хората нямат какво да ядат цените растат но ние които сме никои на картата имаме въпроси

    14:38 28.02.2026

  • 42 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 2 Отговор
    ЕВАКУИРАТ БУРЖ ХАЛИФА В АБУ ДАБИ
    ......
    ДАНО ГО УДАРЯТ :)

    14:40 28.02.2026

  • 43 Българино ще търпиш ли

    3 2 Отговор
    ционисти и атлантици да те тъпчат с нацистките си ботуши ? А?

    14:41 28.02.2026

  • 44 Хитрият Радев

    4 0 Отговор
    подаде оставка и остави Йотова да се пържи на бавен огън.

    Скрил се е и спотаил, уж прави партия!

    14:42 28.02.2026

  • 45 ГОЛЯМ МАЙТАП

    4 0 Отговор
    ТЯ Е НА ОЛИМПИЙСКИТЕ ИГРИ ИЛИ СЕ Е ВЪРНАЛА. ТВА НИЩО ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ!? И ГЛСВНОКОМАНДВАЩА НА БГ АРМИЯТА. БИЛА ОТ БИВША БКП ПАРТИЯ.

    14:42 28.02.2026

  • 46 Доло атлантическите смотаняци

    2 2 Отговор
    И ционистките педофили. Долооо

    14:44 28.02.2026

  • 47 БеСПишко

    1 1 Отговор
    Лелята с фейс на непостна пица да си гледа пропадналата партийка

    14:44 28.02.2026

  • 48 БоюЦиганина

    1 2 Отговор
    В бункера под зайчарника съм. Взех и зайчетата при мен, че не се знае знае ли се.

    14:48 28.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Директора

    0 0 Отговор
    Тая бабичка умира от яд, че вече е никоя и никога повече няма да бъде. Изпълни си мислят да съсипе една партия

    14:51 28.02.2026

