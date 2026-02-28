Корнелия Нинова: Президентът Йотова трябва спешно да свика КСНС във връзка със събитията в Близкия изток

Президентът Йотова трябва спешно да свика КСНС във връзка със събитията в Близкия изток от тази нощ. Такъв е законът! За това призова лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
Обществото трябва да знае има ли опасност за България и какви мерки се предприемат от страна на
властите в страната за гарантиране на сигурността и ненамесата ни в този конфликт.
Има ли непосредствени рискове за нас и какви са? България не бива да бъде въвличана във война, посочва Корнелия Нинова.
1 Трябва,
13:48 28.02.2026
2 Феникс
13:49 28.02.2026
5 абе нинче
13:50 28.02.2026
6 нали
13:51 28.02.2026
7 Ако
13:51 28.02.2026
8 ....
Коментиран от #9
13:51 28.02.2026
9 Ами
До коментар #8 от "....":май само Корни има топки да каже истината. Останалите мишки от мъжки и женски пол са скопени и чакат инстукции от посолството на циoн.
13:53 28.02.2026
12 Софийски
13:55 28.02.2026
14 трънче
Но ни президент в оставка ни вице се интересуват от текстое на закона.
Изпокрили са се и по този начин са с народа изследвайки тревогите му.
13:57 28.02.2026
15 Промяна
13:57 28.02.2026
23 Град Симитли
властите ..."
.....Знае! Никакви !
14:10 28.02.2026
24 Констатация
14:12 28.02.2026
25 Дзак
14:13 28.02.2026
27 Тази
Коментиран от #35
14:15 28.02.2026
29 България е държава агресор
До коментар #3 от "България е държава агресор":България не е държава агресор..., ние Нямаме Ресурс да Защитим собствената си държава, страна и народ, камо ли да нападнем друга държава, ние можем да бъдем само Марионетка на Държавата агресор или плацдарм за агресия на Държавата агресор!
14:21 28.02.2026
31 Нека да пиша
14:24 28.02.2026
32 Ваня
14:25 28.02.2026
33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
14:27 28.02.2026
35 Хммм
До коментар #27 от "Тази":...и като е свикан, какво ? Те са опасността за нас ,с техните продажни решения .Не случайно ,г-жата от външно се срещна с посланика на държавата агресор , Израел !
14:29 28.02.2026
36 Точно така е!
14:33 28.02.2026
38 Нинова, за съществото Йотова ли
14:34 28.02.2026
40 Пенчо
14:37 28.02.2026
41 Иван
14:38 28.02.2026
42 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ДАНО ГО УДАРЯТ :)
14:40 28.02.2026
43 Българино ще търпиш ли
14:41 28.02.2026
44 Хитрият Радев
Скрил се е и спотаил, уж прави партия!
14:42 28.02.2026
45 ГОЛЯМ МАЙТАП
14:42 28.02.2026
46 Доло атлантическите смотаняци
14:44 28.02.2026
47 БеСПишко
14:44 28.02.2026
48 БоюЦиганина
14:48 28.02.2026
50 Директора
14:51 28.02.2026