Корнелия Нинова: Президентът Йотова трябва спешно да свика КСНС във връзка със събитията в Близкия изток

Президентът Йотова трябва спешно да свика КСНС във връзка със събитията в Близкия изток от тази нощ. Такъв е законът! За това призова лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Обществото трябва да знае има ли опасност за България и какви мерки се предприемат от страна на

властите в страната за гарантиране на сигурността и ненамесата ни в този конфликт.

Има ли непосредствени рискове за нас и какви са? България не бива да бъде въвличана във война, посочва Корнелия Нинова.